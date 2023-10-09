Член комитета ГД РФ по обороне: Скорее всего, Израиль не применит ядерное оружие

Депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне Андрей Гурулёв отметил, что если смотреть на события в Израиле и секторе Газа с точки зрения российского офицера, то можно прийти к ряду выводов.
Гурулев напомнил, что Израиль является союзником США, а Иран и окружающие его страны мусульманского мира являются союзниками России в глобальном противостоянии коллективному Западу.
Член комитета ГД по обороне также добавил, что современные войны стали совершенно другими, по сравнению с теми, что были раньше. Таким образом, являющиеся, по сути, организованной бандой члены ХАМАС смогли перегрузить израильскую систему ПВО, спокойно проникнуть в Израиль и занять там территории, в несколько раз превышающие занятые ВСУ в течение всего своего "контрнаступления".
ХАМАС продемонстрировал совершенно новые методы и способы ведения боевых действий. В ходе атаки на Израиль применялись беспилотники, но не массово. Отсутствующую авиацию ХАМАС удалось заменить парапланами, а также высадить десант с моря. К тому же, палестинцам удалось достичь беспрецедентной степени скрытности. О готовящейся операции не знала ни одна разведка мира, никто не знал и не верил. В итоге операции палестинцев, по сути являющейся сильнейшей разведкой боем государства Израиль, в ходе которой были обнаружены все бреши в обороне. Была перегружена система ПВО "Железный купол", что дало возможность успешно атаковать Израиль при помощи дешевых самодельных ракет.
Несмотря на беспрецедентный опыт, приобретенный в ходе боевых действий в СВО, действия ХАМАСА и ответные меры ЦАХАЛА необходимо детально разобрать во всех кабинетах, чтобы научиться применять этот опыт и противодействовать ему, в случае чего, считает генерал.
В случае, если в конфликт войдет Хизбалла, это повысит уровень эскалации конфликта, в который может включиться также и Иран. Таким образом, возможная война между Израилем и Ираном затянет весь Ближний Восток. Скорее всего, сам Израиль не применит ядерное оружие, а перед американцами встанет дилемма – нанести удар по Ирану или нет.