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Член комитета ГД РФ по обороне: Скорее всего, Израиль не применит ядерное оружие

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Член комитета ГД РФ по обороне: Скорее всего, Израиль не применит ядерное оружие

Депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне Андрей Гурулёв отметил, что если смотреть на события в Израиле и секторе Газа с точки зрения российского офицера, то можно прийти к ряду выводов.


Гурулев напомнил, что Израиль является союзником США, а Иран и окружающие его страны мусульманского мира являются союзниками России в глобальном противостоянии коллективному Западу.

Член комитета ГД по обороне также добавил, что современные войны стали совершенно другими, по сравнению с теми, что были раньше. Таким образом, являющиеся, по сути, организованной бандой члены ХАМАС смогли перегрузить израильскую систему ПВО, спокойно проникнуть в Израиль и занять там территории, в несколько раз превышающие занятые ВСУ в течение всего своего "контрнаступления".

ХАМАС продемонстрировал совершенно новые методы и способы ведения боевых действий. В ходе атаки на Израиль применялись беспилотники, но не массово. Отсутствующую авиацию ХАМАС удалось заменить парапланами, а также высадить десант с моря. К тому же, палестинцам удалось достичь беспрецедентной степени скрытности. О готовящейся операции не знала ни одна разведка мира, никто не знал и не верил. В итоге операции палестинцев, по сути являющейся сильнейшей разведкой боем государства Израиль, в ходе которой были обнаружены все бреши в обороне. Была перегружена система ПВО "Железный купол", что дало возможность успешно атаковать Израиль при помощи дешевых самодельных ракет.

Несмотря на беспрецедентный опыт, приобретенный в ходе боевых действий в СВО, действия ХАМАСА и ответные меры ЦАХАЛА необходимо детально разобрать во всех кабинетах, чтобы научиться применять этот опыт и противодействовать ему, в случае чего, считает генерал.

В случае, если в конфликт войдет Хизбалла, это повысит уровень эскалации конфликта, в который может включиться также и Иран. Таким образом, возможная война между Израилем и Ираном затянет весь Ближний Восток. Скорее всего, сам Израиль не применит ядерное оружие, а перед американцами встанет дилемма – нанести удар по Ирану или нет.
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23 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:33
    +8
    Депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне Андрей Гурулёв

    Скорее всего, Израиль не применит ядерное оружие
    Он просто гигант мысли) Больше всего удивляет фраза
    Скорее всего
    Т.е. он еще и не уверен.
    1. vvn_vl
      vvn_vl Сегодня, 10:38
      +11
      Ему можно, он депутат. А офицер, пролезший в депутаты, по моему мнению -офицером не является
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 11:27
        -1
        Цитата: vvn_vl
        Ему можно, он депутат. А офицер, пролезший в депутаты, по моему мнению -офицером не является

        А офицер, ставший президентом?

        По моему мнению, такое общество, где стать депутатом - - позор, а стать олигархом и миллиадером- всенародная любовь--НЕ является психически нормальным.
        (Ибо никогда не смогут создать полноценное государство, а не потому что миллиардеры-плохие) laughing

        Но--это вы так написали, а я полагаю, что достойные депутаты из среды офицеров - - бывают.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:41
      +2
      Этот человек просто капитан очевидность yes
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:44
        +1
        Этот человек просто капитан очевидность
        Складывается впечатление что для этого человека, подобные вариант развития событий вовсе не очевиден laughing
    3. Chem1st
      Chem1st Сегодня, 10:42
      +2
      Учитывая бесцеремонное отношение Израиля к окружающим арабам и его твёрдую уверенность в собственной неподсудности, ни в чём нельзя быть уверенным. Мне, к примеру, сдаётся, что если евреям покажется, что справиться обычным оружием с палестинцами не выходит (или если Иран с Катаром и Саудитами впишутся напрямую), они применят ядерное без колебаний.
      1. Berkut752
        Berkut752 Сегодня, 11:33
        -1
        Ой, я Вас умаляю и шо Вы себе думаете, мой юный друХ, Вы недоучились в школе ??? , и на каком извиняюсь классе, закончилось Ваше ГЛУБОКОЕ обраЗОзвание. Откройте карту и посмотрите, кто вокруг Израиля, я имею ввиду страны. У Вас как и у Гурулёва, не только отсутствует мышление и анализ, НО И ЗНАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ...................
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:15
        0
        Цитата: Chem1st
        ...они применят ядерное без колебаний.

        В тех краях это все равно, что бросить себе под ноги гранату и прикончить себя вместе с окружившими врагами.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:07
      +4
      Гурулев ? Это тот кто у Скабеевой несет околесицу ? Походу он постоянно с похмелья. На счет его генеральства есть немало свидетелей его "героической" службы в Сирии. Успокойте его, никто не применит ЯО на Ближнем Востоке, слишком все густо населено и тот же Израиль наглотается радиоактивной пыли.
  2. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 10:38
    +3
    С какой целью они должны использовать такое оружие? Государственности Израиля это никоим образом не угрожает, именно они сейчас раздают карты. У них есть инициатива в своих действиях, поддержка международного сообщества и «зонтика» Америки, самолеты которой вскоре достигнут района боевых действий. Пока они борются с противником, который не способен оказать долгосрочное сопротивление, поскольку у него нет ни авиации, ни тяжелой техники.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:40
      +3
      С какой целью они должны использовать такое оружие?
      Это депутаты, сложно понять под чем они думают.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:34
        0
        Цитата: Trapp1st
        С какой целью они должны использовать такое оружие?
        Это депутаты, сложно понять под чем они думают.

        В основном над тем, как лишний раз напомнить о своем существовании, разместив очередную хрень в инете.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 10:57
      +4
      После того как Израэль раздолбал гражданские дома, убив сотни женщин и детей, мстя будет страшна, теракты каждый день, возвращается боец - дома нет, семьи нет, жены нет, детей нет, что он будет делать? Мстить, или только Израэль имеет право сносить дома семей террористов?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:39
    +1
    Гурулев напомнил, что Израиль является союзником США, а Иран и окружающие его страны мусульманского мира являются союзниками России в глобальном противостоянии коллективному Западу.
    . Как то это все... своеобразно, скажем так.
    А на счёт применения ядерных аргументов... все очень не определённо, напряжённо, а вот на сколько реально, это вопрос?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:50
      +1
      А на счёт применения ядерных аргументов... все очень не определённо, напряжённо, а вот на сколько реально, это вопрос?
      ...в этом первую роль играет территория....если израиль влупит ТЯО по Ирану , то особо последствий не будет...но если Иран влупит по израилю на фоне протяженной ПРО-ПВО израиля...то сам посуди кто останется в живых...по сему пока полосатые не
      втянутся по уши в этот конфликт израиль воздержится от применения ТЯО по Ипану...ао другому ни как ..
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 11:37
        +1
        Если Израиль долбанет по ирану ТЯО. То у ХАМАС может "внезапно" появится грязная бомба. Или обычная ядерка малой мощности. Которую пронесут диверсанты и рванут в том же Тель-Авиве. Там мегатонны не нужны. хватит и нечто вроде такого:" РД4-01. Он разработан для гаубицы Д-20 калибром 152 мм. Мощность ядерного заряда в тротиловом эквиваленте 2,6 килотонны."
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:54
        0
        Заявления со стороны администрации полосатиков, в сторону Ирана, не такие уж агрессивные и не обвиняющие... предупреждают, не не грозят напрямую.
        Не похоже, что там желают доходить до крайности, тем более, они должны и так справится... в общем, гадай, не гадай, время покажет.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:40
    +2
    Цитата: Trapp1st
    Он просто гигант мысли) Больше всего удивляет фраза

    Все путем...как он говорит. smile
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:45
    +1
    Грулев подорвал пуканы ципсоте. Молодец.
  6. ПонтийПилат
    ПонтийПилат Сегодня, 11:05
    +1
    На многих ресурсах читаю сравнения захвата территорий Палестинцами и Украинскими войсками. Сравнение более чем не корректно. Украина атакует подготовленные позиции, с обеих сторон стоят вооружённые люди. Там вообще идёт Операция. Фактор внезапности отсутствует как таковой. А на примере Богоизбранных- они расслабились настолько в своей неприкосновенности, что мужики в шароварах и ак-47 надавали по их Яхвезаднице. А по поводу применения ЯО. Так и мы Украину бомбить не будем. А зачем нам радиационное поле через 500 км? Так и у них. И всё будет по старинке, окопы, мины, свинцом перестреливаться. Ну только дроны добавились.
  7. T-100
    T-100 Сегодня, 11:09
    +2
    Несмотря на беспрецедентный опыт, приобретенный в ходе боевых действий в СВО, действия ХАМАСА и ответные меры ЦАХАЛА необходимо детально разобрать во всех кабинетах, чтобы научиться применять этот опыт и противодействовать ему, в случае чего, считает генерал.

    Да, да, да, видели мы как вы (генералитет) умеете учиться. Вам под боком показали (ВС Азербайджана когда ещё до начала СВО отжимали Карабах), что дают БПЛА как ударные, так и малые для разведки. Опыт не был проанализирован заранее и учтён.
  8. rait
    rait Сегодня, 11:24
    +1
    А куда Израилю его применять? По Сектору Газа? Это равнозначно применению по своей территории.
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:02
    0
    Да ладно а мы то уверены было что под носом у себя в Газа по босоногим яо влупит