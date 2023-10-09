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Проблемы армии Израиля с восстановлением контроля: отряды ХАМАС продолжают находиться в городе Сдерот

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Проблемы армии Израиля с восстановлением контроля: отряды ХАМАС продолжают находиться в городе Сдерот

Появляются свидетельства того, что израильская армия пока не смогла восстановить контроль над своими территориями. Напомним, что в результате атаки со стороны ХАМАС ЦАХАЛ потерял контроль не только над протяжённым участком границы, но и над сотнями квадратных километров территории, примыкающих к сектору Газа. Отряды ХАМАС входили в Ашкелон и Сдерот, занимая там административные здания, включая полицейские участки и территории военных баз.


Накануне в правительстве Израиля объявили о том, что «первый этап антитеррористической операции завершён успешно – контроль над большинством территорий восстановлен». Однако теперь выясняется, что с восстановлением полного контроля возникли проблемы.

По последним данным, члены группировки ХАМАС продолжают оставаться в израильском Сдероте, что в нескольких километрах от границы с сектором Газа. Одновременно с этим появляются всё новые и новые сообщения о перестрелках в других населённых пунктах Израиля. Всё это мешает израильскому военному командованию начать военную операцию в самой Газе – имеется в виду сухопутная операция. Пока продолжаются бомбардировки кварталов в городах Палестины, включая саму Газу.

Израильские официальные лица говорят о том, что общее число погибших в Израиле в результате атаки ХАМАС превзошло 700 человек. Среди них – множество жертв на территории проведения рейв-фестиваля. Если отряды ХАМАС продолжают находиться на израильской территории, то нельзя исключать того, что число жертв будет расти.
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15 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:26
    +11
    израильская армия пока не смогла восстановить контроль над своими территориями.
    Это не их территории.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:34
      -1
      Если факт применения фосфорных снарядов против палестинцев подтвердится, то взятия Израилем Сдерота не вызывает сомнения. От таких снарядов никто не укроется.
      Акция устрашения Израиля и дискредитация его армии прошла, теперь устрашать будут евреи, но результаты таких действий для Израиля не очевидны. recourse
      1. Pavlos Melas
        Pavlos Melas Сегодня, 10:43
        0
        Акция устрашения Израиля и дискредитация его армии прошла, теперь устрашать будут евреи, но результаты таких действий для Израиля не очевидны.

        Как минимум численость арабов в самом Израиле может уменьшится радикально. Если учитывать что из них большая часть была негативно настроена к еврейскому государству то явно это плюс для евреев.
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 10:44
        +5
        Цитата: кредо
        Если факт применения фосфорных снарядов против палестинцев подтвердится, то взятия Израилем Сдерота не вызывает сомнения. От таких снарядов никто не укроется.
        Акция устрашения Израиля и дискредитация его армии прошла, теперь устрашать будут евреи, но результаты таких действий для Израиля не очевидны. recourse

        Пока продолжаются бомбардировки кварталов в городах Палестины, включая саму Газу.

        И поэтому бьют по кварталам с мирными жителями и детьми?! am
        1. rait
          rait Сегодня, 11:50
          -2
          А куда им бить если в этих кварталах базы хамас? request

          Точно также было на Украине где ВСУ занимали жилые дома, школы, детские сады, больницы. А после прилетов по позициям начинали вой о том что бомбят мирные кварталы.
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 12:19
            0
            походу кто то отзеркалил за Донбасс
            снова виновата Россия - ждём подтверждения
            надеюсь увидим у ХАМАС хотя бы ТОСы
            1. rait
              rait Сегодня, 12:42
              0
              Тут и зеркалить не надо, комиссия ООН прямым текстом поставила знак равенства между новыми территориями России и новыми территориями Израиля.

              Только, с позволения сказать, ирония в том что Израиль поддерживает Украину.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:29
    +4
    Если отряды ХАМАС продолжают находиться на израильской территории, то нельзя исключать того, что число жертв будет расти.
    Конечно будет, просто еще нет информации с не подконтрольных территорий. request
  3. Xroft
    Xroft Сегодня, 10:33
    +7
    В комментариях писали,что чуть ли не за 12ч уже все резервы собраны и готовы,и вообще это все случайность,заговор.

    Идет второй день,ЦАХАЛ показывает себя все хуже и хуже.
    На мой взгляд в армиях стран НАТО ситуация вообще на гране катастрофы будет.
    И кстати где комментарии по поводу бомбежки якобы высокоточным оружием? где кварталы жилые с людьми сносятся,но это другое.....
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 10:46
      0
      Вы хотите бомбить группы боевиков высокоточным оружием, занимать отдельные дома или передвигаться на полуприцепах или мотоциклах? Это все равно, что стрелять в комара из пушки.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:48
    +3
    Молодцы.
    Захотели сказать, что немедленно освободят, и - немедленно сказали, что освободят!
    Какого-либо хорошего выхода для Израиля сейчас уже нет, надо было профилактировать, а не спать на посту.
  5. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:48
    +4
    Как-то очень скупо брешут. Ничего про защиту демократии, порядка, основанного на правилах и даже про неспровоцированную и немотивированную агрессию. Ах, да, это же далеко от России, с обеих сторон свои. Ну тогда все пучком.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    0
    теперь выясняется, что с восстановлением полного контроля возникли проблемы
    Если у них на второй день вдруг нападение на очередной населенный пункт явилось неожиданностью, то не исключено, что последуют очередные "сюрпризы", которые принесут новые проблемы. А снесение ракетными ударами высоток вместе с жильцами в Секторе Газа только добавит этих проблем.
  7. Вменяемый
    Вменяемый Сегодня, 12:44
    0
    Цитата: rait
    А куда им бить если в этих кварталах базы хамас?

    м-дя..
    Чувак настроен воинственно...
  8. Вменяемый
    Вменяемый Сегодня, 12:45
    0
    Цитата: faterdom
    надо было профилактировать, а не спать на посту.

    А не проще ли было выполнить резолюцию ООН?