Проблемы армии Израиля с восстановлением контроля: отряды ХАМАС продолжают находиться в городе Сдерот

Появляются свидетельства того, что израильская армия пока не смогла восстановить контроль над своими территориями. Напомним, что в результате атаки со стороны ХАМАС ЦАХАЛ потерял контроль не только над протяжённым участком границы, но и над сотнями квадратных километров территории, примыкающих к сектору Газа. Отряды ХАМАС входили в Ашкелон и Сдерот, занимая там административные здания, включая полицейские участки и территории военных баз.Накануне в правительстве Израиля объявили о том, что «первый этап антитеррористической операции завершён успешно – контроль над большинством территорий восстановлен». Однако теперь выясняется, что с восстановлением полного контроля возникли проблемы.По последним данным, члены группировки ХАМАС продолжают оставаться в израильском Сдероте, что в нескольких километрах от границы с сектором Газа. Одновременно с этим появляются всё новые и новые сообщения о перестрелках в других населённых пунктах Израиля. Всё это мешает израильскому военному командованию начать военную операцию в самой Газе – имеется в виду сухопутная операция. Пока продолжаются бомбардировки кварталов в городах Палестины, включая саму Газу.Израильские официальные лица говорят о том, что общее число погибших в Израиле в результате атаки ХАМАС превзошло 700 человек. Среди них – множество жертв на территории проведения рейв-фестиваля. Если отряды ХАМАС продолжают находиться на израильской территории, то нельзя исключать того, что число жертв будет расти.