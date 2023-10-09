Израильский контр-адмирал: на территории Израиля ещё продолжаются бои с боевиками ХАМАС

Спустя двое суток после атаки, боевики палестинского движения ХАМАС все еще остаются на территории Израиля. В некоторых населенных пунктах идут бои с исламистами, следует из сообщения представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари.Со слов военного, на данный момент в шести населенных пунктах страны, граничащих с сектором Газа, продолжаются боестолкновения. При этом боевики ХАМАС не оставляют попыток прорваться на территорию Израиля.Так, прошедшей ночью 70 исламистов проникли в город Беэри. Как заявил представитель ЦАХАЛ, большинство из них были уничтожены израильскими военнослужащими. Но боевики продолжают проникать и в другие города на границе с Газой.Напомним, что утром 7 октября ХАМАС нанес один из самых массированных ракетных ударов по территории Израиля, выпустив по разным данным от 3 до 5 тысяч ракет. Одновременно с этим на территорию страны проникли ДРГ исламистов, которые открыли беспорядочный огонь.На данный момент известно, что на месте проведения фестиваля электронной музыки Nature Party (юг Израиля) уже обнаружено примерно 260 тел. Десятки людей числятся пропавшими без вести.В то же время армия обороны Израиля сообщает о поражении более 500 объектов, принадлежащих ХАМАС, на территории Газы за ночь. Кроме того, ЦАХАЛ продолжает мобилизовать резервистов и стягивать технику к югу страны.Вчера, 8 октября, военно-политический кабинет Израиля ввел «пункт 40 алеф» Основного закона о правительстве, означающий официальное объявление войны.