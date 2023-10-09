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Израильский контр-адмирал: на территории Израиля ещё продолжаются бои с боевиками ХАМАС

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Израильский контр-адмирал: на территории Израиля ещё продолжаются бои с боевиками ХАМАС

Спустя двое суток после атаки, боевики палестинского движения ХАМАС все еще остаются на территории Израиля. В некоторых населенных пунктах идут бои с исламистами, следует из сообщения представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари.


Со слов военного, на данный момент в шести населенных пунктах страны, граничащих с сектором Газа, продолжаются боестолкновения. При этом боевики ХАМАС не оставляют попыток прорваться на территорию Израиля.

Так, прошедшей ночью 70 исламистов проникли в город Беэри. Как заявил представитель ЦАХАЛ, большинство из них были уничтожены израильскими военнослужащими. Но боевики продолжают проникать и в другие города на границе с Газой.

Напомним, что утром 7 октября ХАМАС нанес один из самых массированных ракетных ударов по территории Израиля, выпустив по разным данным от 3 до 5 тысяч ракет. Одновременно с этим на территорию страны проникли ДРГ исламистов, которые открыли беспорядочный огонь.

На данный момент известно, что на месте проведения фестиваля электронной музыки Nature Party (юг Израиля) уже обнаружено примерно 260 тел. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

В то же время армия обороны Израиля сообщает о поражении более 500 объектов, принадлежащих ХАМАС, на территории Газы за ночь. Кроме того, ЦАХАЛ продолжает мобилизовать резервистов и стягивать технику к югу страны.

Вчера, 8 октября, военно-политический кабинет Израиля ввел «пункт 40 алеф» Основного закона о правительстве, означающий официальное объявление войны.
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25 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:41
    +1
    Израильский контр-адмирал: на территории Израиля ещё продолжаются бои с боевиками ХАМАС
    Да не волнуйся ты, выгоните пацанов с калашами....
    уже обнаружено примерно 260 тел. Десятки людей числятся пропавшими без вести.
    В то же время армия обороны Израиля сообщает о поражении более 500 объектов, принадлежащих ХАМАС, на территории Газы за ночь.
    Мдяяяяяя.... recourse Возмездие? Однако.... feel
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 10:51
      +10
      Мирняк же проще бомбить, чем воевать с вооруженными ополченцами.
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 10:41
    +6
    Так, прошедшей ночью 70 исламистов проникли в город Беэри. Как заявил представитель ЦАХАЛ, большинство из них были уничтожены израильскими военнослужащими. Но боевики продолжают проникать и в другие города на границе с Газой.
    Как это вообще возможно? Я так понимаю у Израиля сплошные дыры на границе?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:43
      -4
      Как это вообще возможно?
      Обычно, у нас не так давно, происходили похожие события.
      1. Фактор
        Фактор Сегодня, 11:01
        +4
        Всё возможно, если не следовать мифам, что евреи избранные и якобы умнее всех.
        Очень тонко их переиграли и развели, как лохов.

        «Хваленный МОССАД проморгал удар ХАМАС?». Неправильное утверждение,

        Сектор Газа находится в зоне ответственности военной разведки и контрразведки оперативных отделов штабов тех соединений, которые дислоцированы вдоль границы.

        А моссадовцы являются государственной военно-политической специальной службой, так что «поморгали» комбинированную атаку с земли, воздуха и воды совсем не они.

        МОССАД могли поставить в стойло прекрасно разыгранной комбинацией с «двойными агентами» в арабских странах, Турции, Иране.
        Либо завалить «разведку №2» в мире (после ЦРУ, как принято считать некоторыми убогими) огромными массивами противоречивой информации, на грани полуправды.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:20
      +1
      Как это вообще возможно? Я так понимаю у Израиля сплошные дыры на границе?

      Это только говорит о долгой и тщательной подготовке ХАМАС (спящие ячейки, законсперированные места для отдыха и вооружения, возможно подземные ходы).
  3. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 10:44
    +7
    Как Амман и Моссад проглядели такую операцию? Смахивает на предварительный договорняк евреев с некоторыми арабами с непрогнозируемыми последствиями для зачистки Сектора Газа, ЦАХАЛ раскрутит свои маховики, смажет шестерёнки своих Колесниц и в ходе наземной операции зачистит Газу, мирняк жаль, погибнет много
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 10:56
      +6
      Цахал умоется кровью при штурме городской застройки, ибо сейчас за оружие в Газе возьмутся даже дети
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:12
        -1
        ибо сейчас за оружие в Газе возьмутся даже дети
        Какая от них боевая ценность, против противника из 21 века?
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 11:44
          +1
          очередь из окна пустить, сбросить с коптера что нить, не поверите но там дети в большинстве своем не так воспитываются как у нас в РФ
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:14
        +3
        Цитата: Виталий161
        Цахал умоется кровью при штурме городской застройки, ибо сейчас за оружие в Газе возьмутся даже дети

        Конечно умоется. Там и без детей есть кому воевать? В Газе 60тыс профессиональных военных. Только другого выхода нет.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 11:18
          +1
          В Газе 60тыс профессиональных военных.
          От куда там армия, какие военные? laughing
        2. lukash66
          lukash66 Сегодня, 11:45
          +2
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Виталий161
          Цахал умоется кровью при штурме городской застройки, ибо сейчас за оружие в Газе возьмутся даже дети

          Конечно умоется. Там и без детей есть кому воевать? В Газе 60тыс профессиональных военных. Только другого выхода нет.

          О как. А когда у укро нацистов под лям и при поддержке всея наты это так, можно позубоскалить, можно погнобить армию РФ. И та же тактика, зайти в город и там "оборонятся". А тут 60 тыс. в тапках и сразу хз чего делать . И это при том, что там как бы мирняк жалеем, братья оказываются, а у вас руки полностью развязаны - ровняй все до щебня. Баб, детей, пенсионеров, оне ведь все террористы. Так, сопутствующий ущерб. Это как при большевистском терроре - всех в расход. Уже даже Вы минимум 3 месяца своей армии выписали и даже кучу потерь.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 11:50
            +1
            А тут 60 тыс. в тапках
            60 тыс это с учетом что всех убитых по старой доброй еврейской традиции будут в террористов записывать. А так вряд ли и 5 наберется.
          2. Msi
            Msi Сегодня, 12:03
            +1
            О как. А когда у укро нацистов под лям и при поддержке всея наты это так, можно позубоскалить, можно погнобить армию РФ.
            да господин Арон любил тут поглумиться над нашими ошибками...теперь мы ему всё припомним...
        3. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 11:53
          +1
          а там еще Хезболла Арон, вроде как уже на границе обострение
      3. Boris63
        Boris63 Сегодня, 11:25
        +1
        А кто сказал что они пойдут в города... Может будут действовать по принципу старших товарищей в Ираке и Сирии.
    2. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 11:04
      +3
      Цитата: КОМандирДИВана
      ЦАХАЛ раскрутит свои маховики, смажет шестерёнки своих Колесниц и в ходе наземной операции зачистит Газу

      Как только Израиль войдёт в Газу, то будет иметь дело уже с Хезболлой, которая уже об этом предупредила. А Хезболла при поддержке Ирана - это уже совсем другая сила, возможно и афганские моджахеды и другие радикалы подтянутся.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:16
        -4
        Цитата: kventinasd
        Цитата: КОМандирДИВана
        ЦАХАЛ раскрутит свои маховики, смажет шестерёнки своих Колесниц и в ходе наземной операции зачистит Газу

        Как только Израиль войдёт в Газу, то будет иметь дело уже с Хезболлой, которая уже об этом предупредила. А Хезболла при поддержке Ирана - это уже совсем другая сила, возможно и афганские моджахеды и другие радикалы подтянутся.

        Может и так. Знаете в ходе Войны за Независимость Израиль потерял 1% населения. Другого выхода при борьбе с исламонацистами нет.
        1. kventinasd
          kventinasd Сегодня, 11:19
          +8
          Цитата: Арон Заави
          Другого выхода при борьбе с исламонацистами нет.

          Оставьте в покое Палестину и будет вам мир, хотя сильно сомневаюсь в этом. Сейчас даже турки с саудитами не на вашей стороне.
        2. lukash66
          lukash66 Сегодня, 12:04
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: kventinasd
          Цитата: КОМандирДИВана
          ЦАХАЛ раскрутит свои маховики, смажет шестерёнки своих Колесниц и в ходе наземной операции зачистит Газу

          Как только Израиль войдёт в Газу, то будет иметь дело уже с Хезболлой, которая уже об этом предупредила. А Хезболла при поддержке Ирана - это уже совсем другая сила, возможно и афганские моджахеды и другие радикалы подтянутся.

          Может и так. Знаете в ходе Войны за Независимость Израиль потерял 1% населения. Другого выхода при борьбе с исламонацистами нет.

          Красиво звучит - исламонацисты. А как на счёт укро нацистов? Или там другое? Подозреваю, что это повстанцы и борцы за независимость. Онижедети. Арон, лично против Вас и вообще евреев, ничего не имею. Но как то все это нехорошо попахивает.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:22
        0
        А Хезболла при поддержке Ирана - это уже совсем другая сила
        +/- тоже самое
  4. мазута
    мазута Сегодня, 11:28
    +2
    Надо срочно за стол переговоров обе стороны сажать,а то у Израиля будет преимущество,от нас сбежали наиболее подготовленные бойцы:"смачный макаревич",юморной гигант,любитель шуток и смеха над армией России и ее командованием-максик алкин,величайший актерище белый(сейчас неизвестно какого цвета,от штанов до макушки),певец,композитор,просто комедиант-сема слепаков,харамбурист покровский и т.д и тому подобное...Хотя предатели нигде не нужны,ни там,ни тем более тут.Лишь бы власть имущие не сжалились и обратно не запустили эту публику.Вот кто должен ходить под серым флагом,без Родины,без Чести и Достоинства.Но атака на парапланах была с точки зрения военного искусства прекрасна!И мы знаем,кто показал "стерхам"как надо летать-тихо,бесшумно и неожиданно для оппонента. good
  5. Вменяемый
    Вменяемый Сегодня, 12:40
    +1
    Цитата: Аркадич
    Это только говорит о долгой и тщательной подготовке ХАМАС (спящие ячейки, законсперированные места для отдыха и вооружения, возможно подземные ходы).

    Но молодцы ведь?
  6. Вменяемый
    Вменяемый Сегодня, 12:41
    +1
    Цитата: kventinasd
    возможно и афганские моджахеды и другие радикалы подтянутся.

    Дай б-г..!!!