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Американская конгрессвумен: Случившееся с Израилем может произойти и в Америке

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Американская конгрессвумен: Случившееся с Израилем может произойти и в Америке

События, происходящие в эти дни вокруг сектора Газа, стали очередным поводом для критики нынешних американских властей со стороны их оппонентов. Политика администрации Байдена внутри страны уже давно не вызывает поддержки как у многих простых американцев, так и в политической среде.


Одним из американских политиков, последовательно критикующих политику администрации Байдена, является член Палаты представителей Конгресса США и представительница Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, происходящее сегодня на Ближнем Востоке может повториться в Соединённых Штатах и виной этому будет ошибочная миграционная политика администрации Байдена. Об этом конгрессвумен написала у себя на странице в сети X (бывший Twitter – заблокирован на территории РФ).

То, что случилось с Израилем, может произойти и с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран

- заявила Тейлор-Грин.

Конгрессвумен отметила, что масштабы миграции в США достигли таких масштабов, что власти уже не в состоянии ее контролировать. По словам Тейлор, мигрантов так много, что не всегда власти знают их личные данные и местонахождение.

Это должно стать тревожным звонком

- добавила Тейлор, указав на то, что в США может наступить момента, когда мигранты станут движущей силой террористических группировок.
Использованы фотографии:
https://www.usaflagco.com/
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38 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:43
    +12
    Американская конгрессвумен: Случившееся с Израилем может произойти и в Америке —

    ***


    ***
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:50
      +4
      Открывайте шире мексиканскую границу и завозите больше мигрантов и у вас такое будет.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:57
        +2
        Там расшоркиваться не будут. Постреляют мексиканцев быстро. Электрический стул на полную загружен будет. А вот с грабежами то да. Им справляться всё сложнее. Массовые погромы вполне вероятны
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:14
          -1
          Одним из американских политиков, последовательно критикующих политику администрации Байдена, является член Палаты представителей Конгресса США и представительница Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, происходящее сегодня на Ближнем Востоке может повториться в Соединённых Штатах и виной этому будет ошибочная миграционная политика администрации Байдена.

          Так в России российские власти в своей безумной миграционной политике к этому же с 2011 года идут!

          У меня был случай летом прошлого года.
          Я ждала автобус на остановке вместе с мигрантами-строителями. Вели они себя шумно и задиристо.
          Я сделала одному замечание, что они всё-таки здесь гости и нехорошо в гостях так себя вести - задираться к местным людям. А молодой человек по-русски мне ответил, что так вести себя они ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО.
          - Интересно, почему это вы так считаете?"- спросила я.
          - Потому что Санкт-Петербург - это наш город, а не ваш! Он находится у вас только во ВРЕМЕННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ, - ответил он мне.
          - С чего это вы так решили? Кто это вам это сказал?
          - Так нам Аллах сказал! Так нас учит Коран. Этот город (СПб) и вся Россия будет наша! Ибо это наша земля! А вы здесь лишь временно проживаете. Вам недолго здесь жить и хозяйничать осталось.
          - Вы это серьёзно!
          - Конечно, да!
          - И когда это случится?
          - Скоро!
          - Вы в мечеть ходите? - поинтересовалась я.
          - Да.
          - И сколько Вам лет, если не секрет?
          - Семнадцать! - с гордостью ответил он.

          По-русски этот 17-летний иностранный мигрант из Средней Азии говорил хорошо. можно сказать, что чисто. Явно он - это уже 2-е поколение иностранных мигрантов в России.
          1. bk316
            bk316 Сегодня, 12:22
            -1
            Татьяна, а почему вы чужой текст цитатой не выделяете - нехорошо.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 12:33
              0
              Цитата: bk316
              Татьяна, а почему вы чужой текст цитатой не выделяете - нехорошо.

              А где Вы здесь - в моём комментарии - "чужой текст", цитатой мною не выделенный, увидели?

              Всё в прямой речи мною написано по правилам грамматики и синтаксиса русского языка.
              1. bk316
                bk316 Сегодня, 12:41
                0
                А где здесь - в моём комментарии - "чужой текст", мною не выделенный?

                Да просто слышал я уже этот рассказ и про строителей и про остановку и про женщину.
                Может конечно это Вы и были.....
          2. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 12:34
            0
            . Вы в мечеть ходите? - поинтересовалась я.
            - Да.
            - И сколько Вам лет, если не секрет?
            - Семнадцать! - с гордостью ответил он.

            К сожалению есть такие мечети и муллы. Вероятно этот овен прибился к ним. Но это вроде не официальная позиция наших (российских) мусульман. Фсб таких пытаются отлавливать. А этот 17-летний сто процентов примкнет к какой-нибудь террористической организации и надеюсь будет ликвидирован.
            По крайней мере я на это надеюсь
        2. ААК
          ААК Сегодня, 12:26
          0
          У матрацев ещё интереснее происходить будет... сначала ниггеры и латиносы начнут резать белых, причём под замес пойдёт и белая демосятина, затем рэднеки отхреначат и латиносов и ниггеров, а потом начнут развешивать свою демосятину на столбах, так как вся эта хрень и началась от демосятной толерастии...
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:56
      +1
      Только я прочитал этот текст голосом Армена Борисовича? :)
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:58
      +3
      Это вряд ли.
      В отличие от трусливого слабака, по кличке "горбатый", или януковоща, англосаксы никогда не комплексовали по-поводу методов устрашения и ликвидации неугодных народов или групп населения, вознамерившихся качать свои права.
      Какая янкам разница где и как уничтожать тех, кто не соглашается с их политикой, в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии или самих США, если они считают себя правее правых. angry
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:44
    -2
    То, что случилось с Израилем, может произойти и с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран
    - заявила Тейлор-Грин.
    fool Байден разрешил. Что она делает в конгрессе? Расистка, а сама зеленая. request
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:46
    0
    По словам Тейлор, мигрантов так много, что не всегда власти знают их личные данные и местонахождение.
    . Это что она хотела сказать? Типа, есть у них нелегалы... а сколько?
  4. cmax
    cmax Сегодня, 10:50
    +12
    В принципе, это можно отнести и к России, с учётом увеличения количества новых обладателей российских паспортов, плохо говорящих на русском. Не говоря о количестве " высококвалифицированных" кадров из Средней Азии в городах России.
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 10:57
      +3
      О, согласен. Меня больше интересует, как выглядят улицы Омска, чем улицы Эль-Пасо или Сан-Антонио.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:00
      +3
      И у нас возможно. Но у нас немного по-другому. У нас пособий практически нет. Хочешь жрать - иди работай. И времени на дурные мысли не останется
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 11:32
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Хочешь жрать - иди работай. И времени на дурные мысли не останется

        Преступной деятельностью занимаются, в том числе, а не работают.
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:51
    +2
    В Америке будет по-другому. Таместт кому внури страны друг с другом повоевать, а те же латиносы будут на всех его сторонах, кроме блм.
  6. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 10:53
    -4
    Эта женщина – посмешище даже в самой Америке, ее называют «розовым воздушным шаром». Лучше написать то, что недавно сказал Риттер или Макгрегор.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:58
      -1
      Да, не забыть про Мысльпольска тоже и новости от турецких сми.
  7. Иван Северский
    Иван Северский Сегодня, 10:57
    +5
    В США едут латиносы, которые принадлежат к христианской культуре. В Россию среднеазиаты, которые принадлежат к мусульманской культуре. В США нелегальным мигрантам дают вид на жительство медленно и неохотно, им приходится работать: в США имеются пособия по безработице, но они только для граждан, а от получения грин-карты до гражданства 6-7 лет и грин-карту получить очень не просто. У нас не говорящим по-русски таджикам через 12 месяцев выдают российский паспорт и они садятся на пособия для детей их женщины не работают вообще, их мужчины работают не легально, не платят налоги и не идут служить в армию.

    Я бы с удовольствием таджиков на мексиканцев поменял, но загнивает Америка, как обычно. Уже два с половиной века.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:57
    0
    Мигранты разобщены и не так богаты . Зато в США есть 2 реальные силы - БЛМ и ЛГБТ .Вот эти могут нагнуть Америку
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:13
      +5
      Мигранты разобщены

      Вопрос спорный. Та же Mara Salvatrucha говорят до 50 000 бойцов может выставить. И отнюдь не все они - уличные гопники. Многие из них собственно в армии США и служили, прошли все последние войны.. К тому же - это только одна из латиноамериканских этнических группировок. La Eme, Nuestra Familia, Syndicato tejano и тд и тд. Если они таки договорятся и выступят единым фронтом - число их солдат как бы не равно армейской пехоте стало. К тому же - с оружием у них похоже всё в порядке. Даже идеология имеется - типа Великий Ацтлан. Так что в случае чего - так просто их не нагнёшь и не перестреляешь.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:14
      +3
      В случае ЛГБТ это вдвойне угрожающе:)) Практически готовый лозунг-"Нагнем Америку"
  9. Обычный
    Обычный Сегодня, 11:03
    +1
    Держим кулачки всем миром. Умничка, твоими бы устами да мед пить.
  10. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:05
    -1
    Ясень пень, могут и повторить 11 сентября.

  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:08
    +3
    Твои бы слова дамочка, да богу в уши. Ждем с нетерпением. Справедливость должна восторжествовать. Карма должна сказать свое веское слово. sad
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:18
    0
    Откройте резервации, концентрационные лагеря. Хотя... С их законами о ЛГБТ может быть уже поздно.
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:19
    0
    То, что случилось с Израилем, может произойти и с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран

    - заявила Тейлор-Грин.
    А кто такая сама Марджори Тэйлор-Грин ?! На коренного жителя Северной Америки в лице индейцев совсем не похожа. Со всеми вытекающими...
    Это должно стать тревожным звонком

    - добавила Тейлор, указав на то, что в США может наступить момента, когда мигранты станут движущей силой террористических группировок.
    Надеюсь за Марджори Тэйлор-Грин голосовали не только граждане США также как и за представителей демократической партии США
  14. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 11:21
    +2
    К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран

    Численностью более 330 млн. человек.
    Коренное население - индейцы всего около 5 млн.
  15. saygon66
    saygon66 Сегодня, 11:23
    0
    - Когда пришлых станет действительно много, они будут уже не нелегалами и террористами а основой нового государства... и электоратом... и т.д. и т.п.!
    - Только это будет другое государство...
  16. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 11:25
    0
    Ув други и не други!
    Мадам, мы Вас полностью поддержи ваем, а потому, проникшись
    вашим призывом,
    тысячи волонтёров нашей страны- последователи
    Боширова и Петрова с радостью примут участие в укреплении дерьмократии
    в ШсА и организации гей парадов и шествий BLM.
    Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество, наша комиссия
    по мировым нормам ниже средней, детали обсудим!
    Выводы за нами и вами.
  17. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 11:27
    0
    Только из за мигрантов? Это вряд ли. Но они могут стать вишенкой на торте политических разногласий различных групп населения и территорий. Если деградация политических элит, которая сейчас имеет место не остановится, то всё может быть. Время в принципе у США ещё есть, им решать совать свой нос в каждую дырку на планете, или отринув амбиции заняться собственной страной. Патриоты в хорошем смысле слова у них есть, они должны понимать, что США в руках опьяневших от власти и вседозволенности воротил всего лишь инструмент, который потом можно и "выбросить", "свалив" куда ни будь в Австралию или Новую Зеландию.
  18. Ив762
    Ив762 Сегодня, 11:29
    0
    Американская конгрессвумен: Случившееся с Израилем может произойти и в Америке

    .?. what .?.
    Мексиканские/колумбийские наркокартели пойдут/дадут тиранить своих лучших клиентов..???(!).. Чушь!!!
  19. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:29
    +1
    Да скорее бы уже произошло. Весь мир устал ждать
  20. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 11:41
    +1
    То, что случилось с Израилем, может произойти и с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран

    - заявила Тейлор-Грин.


    Вообще-то англосаксы в первых рядах вторгшихся в Америку иноземцев. Настоящие американцы это индейцы.
    И вообще дама снесла чушь- в Израиль вторглись его коренные жители палестинцы, а не иноземцы.
  21. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:47
    0
    Случившееся с Израилем может произойти и в Америке

    Ну, тут как в известном анекдоте - 50/50. Может случится, а может и нет. Но хотелось бы. Чтобы на своей шкуре почувствовали.
  22. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    0
    Тейлор-Грин: То, что случилось с Израилем, может произойти и с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран
    Все таки не стоит путать горячее с мокрым. В Сша мигранты лезут за лучшей жизнью, которую сами американцы и пропагандируют через СМИ и ТВ. Другое дело, что от этого ухудшается криминогенная обстановка, возрастает количество преступлений против личности и процветает наркоторговля. Но до этого Сша дали полную волю своим черным, которые сегодня бесчинствуют на улицах не уже преступных группировок мигрантов. Поэтому это проблемы немного другого порядка, но не исключено, что настанет момент когда пришлые захотят власти над страной и разделения богатства хозяев нажитого "непосильным трудом".