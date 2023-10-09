Американская конгрессвумен: Случившееся с Израилем может произойти и в Америке

То, что случилось с Израилем, может произойти и с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран

Это должно стать тревожным звонком

События, происходящие в эти дни вокруг сектора Газа, стали очередным поводом для критики нынешних американских властей со стороны их оппонентов. Политика администрации Байдена внутри страны уже давно не вызывает поддержки как у многих простых американцев, так и в политической среде.Одним из американских политиков, последовательно критикующих политику администрации Байдена, является член Палаты представителей Конгресса США и представительница Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, происходящее сегодня на Ближнем Востоке может повториться в Соединённых Штатах и виной этому будет ошибочная миграционная политика администрации Байдена. Об этом конгрессвумен написала у себя на странице в сети X (бывший Twitter – заблокирован на территории РФ).- заявила Тейлор-Грин.Конгрессвумен отметила, что масштабы миграции в США достигли таких масштабов, что власти уже не в состоянии ее контролировать. По словам Тейлор, мигрантов так много, что не всегда власти знают их личные данные и местонахождение.- добавила Тейлор, указав на то, что в США может наступить момента, когда мигранты станут движущей силой террористических группировок.