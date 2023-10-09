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Американские военные аналитики сообщают о повторном минировании ВС РФ участков фронта на Запорожском направлении

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Американские военные аналитики сообщают о повторном минировании ВС РФ участков фронта на Запорожском направлении

Вооруженными силами Российской Федерации в настоящее время осуществляется повторное минирование тех участков фронта на Запорожском направлении, которые ранее были разминированы украинскими саперными подразделениями. Об этом сообщают американские военные аналитики из Института изучения войны.


По данным американских экспертов, минные работы ведутся прежде всего в районе Работино и Вербового, где идут наиболее ожесточенные бои. Поскольку появляются новые заминированные участки, украинские войска сковываются и не могут быстро наступать. Уже сейчас есть определенные нарушения в логистике украинских подразделений на участке Работино-Вербовое.

Подобные действия позволяют российским подразделениям активизировать тактические наступательные действия. Кроме того, ВС РФ, пользуясь снижением активности ВСУ на Запорожском направлении, активизировались и на ряде других направлений. Это растягивает украинскую оборону, поскольку ВСУ все сложнее вести бои сразу на нескольких направлениях.


Сейчас российские войска активнее действуют на Авдеевском и Марьинском участках Донецкого направления, известно об успехах ВС РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Ряд военных корреспондентов сообщает об активизации наступательных действий ВС РФ на Северском направлении, где до недавнего времени было относительно «тихо» по фронтовым меркам.

Отметим, что сегодня утром украинский генеральный штаб сообщил о новых атаках российских войск в направлении Работино. Приближающаяся осенняя распутица тоже может стать серьезной помехой для ВСУ, считают западные военные аналитики.
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18 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 10:34
    +5
    Вооруженными силами Российской Федерации в настоящее время осуществляется повторное минирование тех участков фронта на Запорожском направлении, которые ранее были разминированы украинскими саперными подразделениями. Об этом сообщают американские военные аналитики из Института изучения войны.
    А они думали, что будет как-то иначе? Вот интересные.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:36
    +2
    Американские военные аналитики сообщают о повторном минировании ВС РФ участков фронта на Запорожском направлении
    А где вопли, так не честно! Или тихо смотрим и учимся? feel
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:39
    +3
    Ситуация перед бегством ? Сейчас выиграет ,тот у кого нервы сильней !
    Если ВСУ продержится хотя бы месяц ,то будет хорошо.Проблемы скорее в руководстве ,когда сквозанут по дачам в Лондон ................
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:42
    +1
    Приближающаяся осенняя распутица тоже может стать серьезной помехой для ВСУ, считают западные военные аналитики.
    . Алитики аналитику выдают...
  5. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 10:43
    +2
    А разминирование подрывом бронетехники это такая тактика "украинских саперных подразделений"?
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:09
      +1
      походу, да - у ВСУ тактика такая по разминированию
      на Валдайском форуме, Путин ответил же о оценках НЕ эффективности нашей обороны:
      с июня 2023 года за 4 месяца, только на Южном направлении ВСУ потеряли:
      до 600 танков и 1900 ББМ (БТР, БМП, МРАП)
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:16
      0
      Ну что поделать; у каждого своя тактика.)
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:44
    +1
    Чем бы дитя не тешилось. Им впору бы своими еврейскими друззями заняться, там ещё маловато потерь. Ан нет, опять шароварники им глаза застят. Вот интересно, еврейский контрнаступ планируется? У первых то зиг хайль, сало уронили, у этих то что в речевках будет?
  7. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 10:50
    +1
    Мины – лучший способ убедиться, что никто не пересекает дорогу и ничего не проходит. Просто, эффективно и дешево. Простое лицо всегда выигрывает у современного танка. С другой стороны, когда я смотрю на качество бетонных «зубьев» в некоторых местах, у меня складывается впечатление, что кто-то на этом заработал, и не очень хорошо выполнил свою работу.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:14
      0
      никто не пересекает дорогу и ничего не проходит.

      ... а может это как раз та "красная линия", о которой говорил Темнейший...
      никто и не переходит... и не проходит без последствий.)
  8. KCA
    KCA Сегодня, 11:01
    +1
    У ВС РФ 6 или 7 систем удалённого залпового минирования, разные характеристики, конечно, "Земледелие" новейшая и универсальная, а ещё с вертолётов, штурмовиков, РСЗО, бяда нацикам, пусть звонят родственникам, участки на кладбище заказывают
    1. Евгений_Свириденко
      Евгений_Свириденко Сегодня, 11:46
      0
      Зимой вероятность "уйти в Вальхаллу" от противопехотки возрастает. Но в основном, если раненого тупо не бросят на поле - путь к костылям, протезам и пенсионным пособиям. Такова циничная бухгалтерия войны.
  9. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 11:49
    0
    Ой, я вас умАляю и шо вы себе думаете.
    Опять распутица , снег и непогода, а потом морозы. Хорошая отговорка и почУмуто одна на всех. Хранцузов, Германцев и теперь Хохланцев.
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:52
    +1
    Американские военные аналитики сообщают о повторном минировании ВС РФ участков фронта на Запорожском направлении Это может говорить о том ,что российские войска не собираются в ближайшее время предпринимать активные наступательные действия крупными силами на этом направлении...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:24
      0
      Цитата: Nikolaevich I
      Это может говорить о том ,что российские войска не собираются в ближайшее время предпринимать активные наступательные действия крупными силами на этом направлении...

      Пока тактика обескровливания противника, бьющегося лбом в крепкую оборону, приносит свои плоды.
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 12:16
    0
    Американские военные аналитики сообщают о повторном минировании ВС РФ участков фронта на Запорожском направлении
    Просто наши воины добросовестно выполняют требования Боевого Устава, в плане организации обороны, где требуется, что "оборона должна совершенствоваться в инженерном отношении ПОСТОЯННО"
  12. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 12:20
    0
    Ув други и не други!
    Таки полегшало, когда снова дружеские джентльмены умны мысли
    кажуть, ато переключились все на Восток Ближний.
    Наша СВО важнее всего в мире, ибо мы одними из первых с
    союзниками строим новый многополярный миропорядок!
    Весь Мир насилья мы разрушим
    До основанья, а затем
    Мы наш, мы новый Мир построим:
    Кто был ничем, тот станет всем.
    Ну, а насчёт минирования, пусть лепечут,
    решение принимает РФ с союзниками без оглядки на ЛженедоЗапад
    и его хвосты; уважаемый тов. Ким Чен Ын не даст соврать!
    Собака лает, а караван идёт- это к слову о размышлении
    Папы Римского о первопричинах СВО ( Лай собак NATO-ne nato! у ворот России).
    Выводы за нами и вами.
    Честь имею.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:26
    0
    Надо же. Опять русские воюют не по правилам, которые написали военные советники НАТО для наступления ВСУ. Повторно минируют, осуществляют контратаки, продвигаются занимая опорники противника, так еще и ежедневно наносят удары по тылам. Может срочно созвать СБ ООН и призвать русских сдаться? НАТО совсем не предполагало, что у российской армии существуют свои правила и своя тактика действий. То, что у западных "друзей украины" начало свербить и причем сильно уже видно невооруженным глазом.