Американские военные аналитики сообщают о повторном минировании ВС РФ участков фронта на Запорожском направлении

Вооруженными силами Российской Федерации в настоящее время осуществляется повторное минирование тех участков фронта на Запорожском направлении, которые ранее были разминированы украинскими саперными подразделениями. Об этом сообщают американские военные аналитики из Института изучения войны.По данным американских экспертов, минные работы ведутся прежде всего в районе Работино и Вербового, где идут наиболее ожесточенные бои. Поскольку появляются новые заминированные участки, украинские войска сковываются и не могут быстро наступать. Уже сейчас есть определенные нарушения в логистике украинских подразделений на участке Работино-Вербовое.Подобные действия позволяют российским подразделениям активизировать тактические наступательные действия. Кроме того, ВС РФ, пользуясь снижением активности ВСУ на Запорожском направлении, активизировались и на ряде других направлений. Это растягивает украинскую оборону, поскольку ВСУ все сложнее вести бои сразу на нескольких направлениях.Сейчас российские войска активнее действуют на Авдеевском и Марьинском участках Донецкого направления, известно об успехах ВС РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Ряд военных корреспондентов сообщает об активизации наступательных действий ВС РФ на Северском направлении, где до недавнего времени было относительно «тихо» по фронтовым меркам.Отметим, что сегодня утром украинский генеральный штаб сообщил о новых атаках российских войск в направлении Работино. Приближающаяся осенняя распутица тоже может стать серьезной помехой для ВСУ, считают западные военные аналитики.