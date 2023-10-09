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Илон Маск призвал к поиску новых путей урегулирования конфликта Израиля и Палестины, прокомментировав пост аятоллы Хаменеи

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Илон Маск призвал к поиску новых путей урегулирования конфликта Израиля и Палестины, прокомментировав пост аятоллы Хаменеи

Пост верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Бизнесмен призвал искать новые способы урегулирования палестино-израильского конфликта.


Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду на уничтожение израильского государства. До этого президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил палестинское движение ХАМАС с успешной операцией против Израиля. Иран занимает одну из наиболее жестких позиций относительно Израиля во всем исламском мире, поддерживает тесные связи с палестинским освободительным движением.

При этом иранские власти официально опровергают информацию о возможной причастности к планированию и проведению нападения на израильскую территорию силами палестинских формирований. В субботу утром отряды ХАМАС вторглись на израильскую территорию, заняв ряд населенных пунктов и захватив в плен военнослужащих армии обороны Израиля и гражданских лиц.

Илон Маск написал, что позиция аятоллы Хаменеи заключается не просто в поддержке палестинского движения, а в приверженности цели уничтожения Израиля. В этом, впрочем, и без разъяснений американского предпринимателя никто не сомневался.

Этого не произойдет. Все, что на самом деле происходит, десятилетие за десятилетием, — это бесконечный цикл насилия и мести. Разжигание огня ненависти не работает. Возможно, пришло время подумать о чем-то другом

- написал американский миллиардер.

Напомним, что Илон Маск неоднократно высказывал различные «еретические» для Запада и США в частности идеи, например – признать Крым российским, а на остальных освобожденных Россией территориях провести повторные референдумы по вопросу самоопределения их населения. Правда, жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья и так уже сделали свой выбор, и еще в прошлом году эти территории вошли в состав Российской Федерации на правах полноценных субъектов РФ.
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32 комментария
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 11:08
    +4
    если появится угроза уничтожения израиля половина попрет обратно в россию ,а нам это надо?
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:31
      -5
      Цитата: Ryaruav
      если появится угроза уничтожения израиля

      какой вы смешной) Израиль кузькину мать устроит в самой жесткой форме. Вы увидите. Сами Палестинцы будут проклинать ХАМАС за эту выходку. Израиль предупредил Палестинцев что убегайте........тут начнется АРМАГЕДДОН. Они сутюжат всю Палестину и возьмут его под полный контроль. Израиль сожгёт всю Палестину и всякого кто вмешается! Палестинцы зря ликовали. Теперь там будет то ли геноцид их толи что не знаю. Но будет ужасное для Палестинцев.

      Но тут главное не это.

      Главное что будет с Ираном. Если раньше как-то Иран оставляли в далекой полке, то теперь и там что-то будет.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 11:48
        +2
        Сейчас посмотрел, что сделали хамасовцы с гражданскими: дети заключенные в клетки и смех за кадром палестинцев, убийство простых гражданских. Это жестокость за гранью понимания, такое ничем невозможно оправдать. Те, кто совершил данные преступления, должны понести заслуженное наказание.
        1. БратИбота
          БратИбота Сегодня, 12:02
          -3
          Так это типичный игил который был уничтожен армией РФ.
          Я даже больше скажу, уничтожив игил, мы помогли Израилю. Отсюда становится ясно что над всем миром действительно эти люди рулят. По этому нужно воздержаться говорить что то против иудаизма
          1. Любитель_чтения
            Любитель_чтения Сегодня, 12:37
            0
            У Израиля с игил все было норм. Пару мелких нападений и все затихло. Наоборот, игил был выгоден Израилю, потому что сеял хаос среди арабов и им не до них было
        2. 41 РЕГИОН
          41 РЕГИОН Сегодня, 12:26
          0
          Цитата: Николай Иванов_5
          Те, кто совершил данные преступления, должны понести заслуженное наказание.
          Вопрос какое наказание считать заслуженным ?
      2. кредо
        кредо Сегодня, 12:00
        +3
        Цитата: Azerbaijan2023
        ...Но тут главное не это.
        Главное что будет с Ираном. Если раньше как-то Иран оставляли в далекой полке, то теперь и там что-то будет.

        Вы какой-то странный, то ли живёте в потустороннем мире то ли в очень большой дали от Азербайджана.
        Если Ирану прилетит, то кто сказал, что не заденет Азербайджан. Или Вам всё равно что будет с Азербайджаном даже если Иран разнесут в пух и прах.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 12:32
          -2
          Цитата: кредо
          Если Ирану прилетит, то кто сказал, что не заденет Азербайджан.

          Иранскому режиму должно придти конец. Да нас затронет, но мы привыкли а вот Иран потом так затронет что мало никому не покажется. Пока есть Иран, многие спокойно жить не смогут.
      3. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 12:01
        +3
        Главное что будет с Ираном. Если раньше как-то Иран оставляли в далекой полке, то теперь и там что-то будет.

        Азербайджан с Турцией всё с Израилем пытаются заигрывать...??? Не пожалейте потом... И насчёт того, что будет с Ираном...??? Думаю, что ничего страшного, а вот Израилю, если он дёрнется на Иран, ничего хорошего точно не светит... Иран сейчас совсем не тот, что был в 70-е... Это технологичное государство, создающее современные виды вооружений и никакой "шестидневной войны" с ним ни у кого не получится... У Израиля уж точно...Маск умные мысли говорит - лучше договориться и получить пусть и плохой, но мир, вместо "хорошей" войны...
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 12:35
          0
          Цитата: Lev_Russia
          Азербайджан с Турцией всё с Израилем пытаются заигрывать...??? Не пожалейте потом...

          уважаемый, в Израиле живут много граждан с двойным гражданством. Наш и Израильский. Вы предлагаете чтобы мы их забыли? Вычеркнули?

          Цитата: Lev_Russia
          Иран сейчас совсем не тот, что был в 70-е... Это технологичное государство

          ну да) что там технологичного? Дроны с движком от мопеда?

          Цитата: Lev_Russia
          Маск умные мысли говорит - лучше договориться и получить пусть и плохой, но мир, вместо "хорошей" войны...

          Согласен, но смотря с кем. С Гитлером смогли договорится? Нет! А эти хуже Гитлера.
    2. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 11:51
      0
      евреев снова ждет земля обетованная - называется Еврейская Автономная область.
  2. Обычный
    Обычный Сегодня, 11:08
    +10
    Интересно как там сейчас нарик, поди на душе кошки скребут, все сейчас о событиях в израиле говорят, забыли совсем зачуханного в зеленой футболке. Ему сегодня приснился сон, вот такой.
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 11:12
      -7
      Красиво получилось у персов?! Правда? Вот вам и малые поды в наступлении...
      С Уважением
      1. Обычный
        Обычный Сегодня, 11:16
        +1
        Каких персов, вы собственно о чем ведете речь?
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 12:10
          +1
          Цитата: Обычный
          Каких персов, вы собственно о чем ведете речь?

          А Вы не знали, что ранее Иран назывался Персией?
          1. nobody75
            nobody75 Сегодня, 12:48
            0
            А еще раньше Эраншахр...Персы всегда умели воевать...
            С Уважением
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:24
      +6
      О нем вспомнят, обязательно вспомнят, когда будет у евреев трофейное оружие, с номерами, БК и т.д. К бабке не ходи, экса Резникова будут стрелочником делать.... Бежать ему надо, быстро и далеко.
      1. 41 РЕГИОН
        41 РЕГИОН Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Uprun
        Бежать ему надо, быстро и далеко.

        Всё равно везде найдут .
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:10
    +2
    В смысле не произойдёт уничтожение Израиля? Время идёт, технологии доступнее и атомное оружие становится тоже доступнее. А отправить заряд можно чужими руками, тех же палестинцев.
  4. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 11:13
    +4
    Всё это вопрос политических амбиций, жажды власти и пренебрежения человеческими жизнями. Что Израиль живёт ветхозаветными установками, что арабский мир не может отринуть средневековую жестокость. Но надо понимать что все эти парадигмы насаждаются их политическими лидерами, в руках которых и рычаги управления социумом, общественным мнением.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:14
    0
    Этого не произойдет. Все, что на самом деле происходит, десятилетие за десятилетием, — это бесконечный цикл насилия и мести. Разжигание огня ненависти не работает. Возможно, пришло время подумать о чем-то другом

    - написал американский миллиардер.
    Надеюсь в Пентагоне слова Илона Маска услышат и развернут АУГ направляющуюся в Средиземное море, а также в МОССАДе который "незаметил" подготовку нападения на свою землю обетованную. Надеюсь арабы поняли что их просчитали. Жертвы понесённые вооружёнными силами Израиля в лице командиров специальных подразделений, полиции и армии были как-бы сами собой разумеющимися. Они ведь присягу давали. Всё должно было быть натуральным особенно искренняя борьба палестинских активистов и арабских фанатов здорового образа жизни... request
    1. Немец
      Немец Сегодня, 12:17
      0
      Согласен что "не заметил" в кавычках. Очень похоже на провокацию для окончательного решения вопроса с Сектором.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:14
    +1
    Разжигание огня ненависти не работает. Возможно, пришло время подумать о чем-то другом

    Да это понятно уже давно и почти всем.
    Только сколько думали о не допущении таких ситуаций и создавали механизмы которые не должны были это допускать типа Лиги Наций и ООН пока НИ ЧЕГО НЕТ.
  7. Boris Manzhela
    Boris Manzhela Сегодня, 11:15
    0
    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду на уничтожение израильского государства. До этого президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил палестинское движение ХАМАС с успешной операцией против Израиля.

    Израиль готовится к мощному ответу. Многих тревожит вопрос, будет ли активизирован т.н. протокол «Самсон», предполагающий использование ядерного оружия. В том случае, если Тель-Авив пойдет на такой шаг, то целью №1 с большой долей вероятности будет Иран. Однако в таком случае Израиль собственноручно откроет ящик Пандоры. Другими словами, создастся прецедент и ничего не будет сдерживать другие страны (Индия, Пакистан, Китай, Россия и т.д.) от применения тактического ядерного оружия для решения своих задач.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 11:55
      +1
      Ну при чем здесь Иран??? Я считаю, что за всем стоят США, которые вслепую использовали палестинцев для начала большой войны на Ближнем Востоке.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:05
        +2
        Цитата: Николай Иванов_5
        Ну при чем здесь Иран???

        Иран назначили виновным ,все просто
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:17
    +1
    Илон Маск призвал к поиску новых путей урегулирования конфликта —

    ***
    — "Ищите,Илья,ищите!" ...
    ***
  9. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 11:42
    -1
    Ну, что тут сказать, не повторив древнее,- шла бы ты домой,
    Пенелопа, а по понятиям- Yankee go home!

    Слишком много врагов нажила Амери(К)а
    за небольшой промежуток времени, как государство,
    по сравнению с много древними странами, включая РФ, а настоящих друзей
    не нажила: ) по выражению старой хитрой лисы Киссинджера:
    Опасно быть врагом Амери(К)и, а быть другом- фатально!
    Тем более прислушиваться к разного рода бизнесменам,
    чей бизнес построен на колониальном прошлом и
    нынешнем существовании их страны, измеряет жизнь
    людей пустыми зелёными бумажками бакса, неся кровь, смерть,
    голод, разруху, унижения незолотого ярда человечества!
    Кто вы, мистер Маск?
    Честь имею.
  10. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 11:52
    +1
    Был один путь - создание государство Палестина.Но Израиль под крылышком Британии и США демонстративно забил на него.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:04
    +1
    Смотрю Маска кто то усердно продвигает в политику . И так было подозрение ,что он никто ,просто говорящая голова ,а сейчас подозрение укрепилось ..............
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 12:08
    +1
    Да не удастся уничтожить Израиль арабам... НЕ В ЭТОТ РАЗ.
  13. Вменяемый
    Вменяемый Сегодня, 12:32
    0
    Цитата: Azerbaijan2023
    Но будет ужасное для Палестинцев.

    "Ужасное" ожидает сионистов.
    Палестина должна быть свободной.