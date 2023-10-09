Этого не произойдет. Все, что на самом деле происходит, десятилетие за десятилетием, — это бесконечный цикл насилия и мести. Разжигание огня ненависти не работает. Возможно, пришло время подумать о чем-то другом

Пост верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Бизнесмен призвал искать новые способы урегулирования палестино-израильского конфликта.Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду на уничтожение израильского государства. До этого президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил палестинское движение ХАМАС с успешной операцией против Израиля. Иран занимает одну из наиболее жестких позиций относительно Израиля во всем исламском мире, поддерживает тесные связи с палестинским освободительным движением.При этом иранские власти официально опровергают информацию о возможной причастности к планированию и проведению нападения на израильскую территорию силами палестинских формирований. В субботу утром отряды ХАМАС вторглись на израильскую территорию, заняв ряд населенных пунктов и захватив в плен военнослужащих армии обороны Израиля и гражданских лиц.Илон Маск написал, что позиция аятоллы Хаменеи заключается не просто в поддержке палестинского движения, а в приверженности цели уничтожения Израиля. В этом, впрочем, и без разъяснений американского предпринимателя никто не сомневался.- написал американский миллиардер.Напомним, что Илон Маск неоднократно высказывал различные «еретические» для Запада и США в частности идеи, например – признать Крым российским, а на остальных освобожденных Россией территориях провести повторные референдумы по вопросу самоопределения их населения. Правда, жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья и так уже сделали свой выбор, и еще в прошлом году эти территории вошли в состав Российской Федерации на правах полноценных субъектов РФ.