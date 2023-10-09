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Командование ЦАХАЛ заявило, что за последние дни были мобилизованы до 300 тысяч израильтян

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Командование ЦАХАЛ заявило, что за последние дни были мобилизованы до 300 тысяч израильтян

Командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в течение последних нескольких дней были мобилизованы сотни тысяч солдат запаса. Предполагается, что мобилизованные будут занимать различные должности в полевых условиях и в армейских штабах. В общей сложности утверждается, что мобилизовано до 300 тысяч израильтян.


Ввиду значительного количества рекрутов в некоторых случаях обеспечение их снаряжением занимает продолжительное время, однако в ЦАХАЛ утверждают, что недостатка в военной технике нет. Кроме того, в Израиль самолетами ВВС США доставляется американская военная помощь.

Также сообщается, что находящиеся в настоящее время за пределами своей страны резервисты израильской армии пытаются найти билеты в Израиль, чтобы присоединиться к своим подразделениям. При этом скромно умалчивается о том, что многие граждане Израиля стараются побыстрее покинуть страну.

Израильский генерал:

Из-за отмены большинства рейсов израильской авиакомпанией "Эль-Аль" резервисты ЦАХАЛ нередко самоорганизовываются в странах своего пребывания и заказывают специальные чартерные рейсы для того, чтобы получить возможность вернуться в Израиль.

Ранее сообщалось, что глава израильского Минобороны Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне обострения ситуации в стране, вызванной непрекращающимися ракетными обстрелами из сектора Газа и проникновением членов группировки ХАМАС в приграничные районы.

По официальным данным, число жителей Израиля, погибших в результате атак ХАМАС, превысило 700 человек, еще более 2400 получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, как заявляют в ХАМАС, более ста израильтян, среди которых несколько офицеров ЦАХАЛ, находятся в плену у палестинцев.
Использованы фотографии:
Минобороны Израиля
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55 комментариев
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  1. Dym71
    Dym71 Сегодня, 13:48
    0
    При этом скромно умалчивается о том, что многие граждане Израиля стараются побыстрее покинуть страну.

    А почему им эта тема должна быть интересна на сегодняшний момент?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:01
      +5
      Цитата: Dym71
      При этом скромно умалчивается о том, что многие граждане Израиля стараются побыстрее покинуть страну.

      А почему им эта тема должна быть интересна на сегодняшний момент?

      Как почему? Да так же как и нам.
      Вы что не видели как многие вновь обретённые граждане России из бывших союзных республик в миг вернулись на свою историческую родину, как только в России объявили мобилизацию.
      Вот и у евреев может возникнуть закономерный вопрос к тем репатриантам, которые сначала рвутся из Украины и России или других стран мира как бы на свою историческую родину, а потом лихорадочно ищут пути выезда с началом заварухи, чтобы пересидеть где-нибудь в укромном месте в дали от этой самой родины. yes
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 14:15
        +1
        Ввиду значительного количества рекрутов в некоторых случаях обеспечение их снаряжением занимает продолжительное время, однако в ЦАХАЛ утверждают, что недостатка в военной технике нет. Кроме того, в Израиль самолетами ВВС США доставляется американская военная помощь.
        то есть: сплавили на украину значительную часть вооружения,и теперь самолётами со штатов восполняют,а те и рады,ВПК пашет во всю!
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 14:53
          0
          Цитата: андрей юрьевич
          сплавили на украину значительную часть вооружения

          Какого? Почему этого "вооружения" нет в виде трофеев или уничтоженных систем? Где видео поражения этого самого оружия?
          1. Александр Саленко
            Александр Саленко Сегодня, 15:30
            -1
            Как вам схема поставки в Азербайджан а от в ответ вооружение советского образца на Украину?
            1. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
              Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 16:14
              0
              Цитата: Александр Саленко
              Как вам схема поставки в Азербайджан а от в ответ вооружение советского образца на Украину?

              А , т.е.. у вас претензии к Азербайджану? Или за то что Израиль за деньги продал оружие Азербайджану?
              А то что Россия поставляла оружие и снаряжение Азербайджану, это явно другое?
              А то, что Россия поставляет газ Украине и платит за транзит газа и нефти? А то , что работала и работает "Зерновая сделка"? А то, что спонсорам Украины в ЕС и США поставляются уран, газ , нефть, которые использует и Украина недоумения не вызывает?
              Как вам схема...
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:52
    0
    По официальным данным, число жителей Израиля, погибших в результате атак ХАМАС, превысило 700 человек, еще более 2400 получили ранения разной степени тяжести —

    ***
    — «Так говорит Господь: "Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет"» ...
    ( Иеремия 31:15)
    ***
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:52
    +3
    Надеюсь наши сбежавшие Галкины, Макаревичи, Чубайсы и так далее в первых рядах добровольцев в ЦАХАЛ маршируют... Все свои сбережения ЦАХАЛу пожертвовали... Не посрамите честь своей новой родины "новые" израильтяне...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:54
      +5
      Ваши надежды не сбылись.Галкины уже в Юрмале,Чубайс в Италии,ну а Макар...кому там старый пЭр дун нужен?Даже на рытье окопов
      1. HAM
        HAM Сегодня, 14:23
        +1
        гАлкин заявил,что сдаст свою кровь,так как не годен к строевой-слишком ценен для народа Израиля....
      2. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 14:26
        +4
        ну а Макар...кому там старый пЭр дун нужен?Даже на рытье окопов
        Макар же знатный повар. Картоху чистить будет.
      3. Фразах
        Фразах Сегодня, 14:26
        +1
        Эти нигде не пропадут. Тараканы вымрут, а господа космополиты будут здравствовать и торговать местами, свободными от радиоактивного пепла.
  4. Aken
    Aken Сегодня, 13:52
    +3
    И это всё на одну тысячу палестинцев? Они же их ермолками закидают.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:55
      +1
      Цитата: Aken
      И это всё на одну тысячу палестинцев? Они же их ермолками закидают.

      В Газе у исламонацистов 60 тысяч профессиональных боевиков . У нас тоже будут тяжелые потери.
      1. lisikat2
        lisikat2 Сегодня, 14:22
        +3
        Арон, не хочу Вас обижать, но скажу:на то и армии, чтобы воевать.
        Я, категорически, против: убийства женщин и детей, где бы то ни было.
      2. svarog77
        svarog77 Сегодня, 15:30
        0
        Все равно многовато призывают фашиствующих евреенацистов, профессиональная армия не справляется, сильно много тиктокерш напризывали ранее?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:52
    0
    Счас начнётся того не хватает ,этого не хватает.Вернее началось уже ,Израиль обувает, одевает ,кормит моблизованых за счёт волонтёрства.Каждый броник,ПНВ и тд и тп это минус нацикуга Украине.300 000лбов укомплектовать это постараться надо.КНР переходит на трёхсменку и 7/ 24.
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 14:00
      +4
      Уже laughing
      Как оказалось, израильская армия, мягко говоря, не готова к мобилизации, которую объявили власти. Проблема в том, что на всех не хватает военной формы, бронежилетов, касок, еды, воды и вообще всего.

      Посему, мобилизацию эти проблемы тупо поставили на паузу в самое неподходящее для Израиля время.

      Сейчас по социальным сетям люди собирают всё необходимое волонтерскими усилиями по причине того, что правительство не справилось с этой задачей.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:19
        -2
        А что смешного? У нас через полгода СВО мобилизация с горем пополам прошла, а у них на третий день. Причем сопоставимая по размерам, при населении в 15 раз меньше.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 14:30
          -1
          Почему с грехом пополам belay
          Как запланировано было - так и прошла.
          Обьяви у нас всеобщую мобилизацию - с нами бы не валандались. Есть ружьё, нет ружья..... Собрали бы так же и в те же сроки. Не на чем ехать - не беда, пешочком. Тут всего несколько тысяч километров
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 14:34
            -4
            Цитата: igorbrsv
            Как запланировано было - так и прошла

            Со ржавыми автоматами, камуфляжем вразнобой, нехваткой пятого-десятого и старой техникой?
        2. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 14:36
          +4
          Цитата: мордвин 3
          У нас через полгода СВО мобилизация с горем пополам прошла, а у них на третий день.

          Притом что мы воевали с армией численностью около миллиона (на тот момент), которую поддерживали поставками со всего НАТО (и не только).
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 14:45
            -2
            Цитата: Dart2027
            Притом что мы воевали с армией численностью около миллиона (на тот момент), которую поддерживали поставками со всего НАТО (и не только).

            Само собой, что за полгода Украина отмобилизовалась. А что касается поставок НАТЫ, то кто то грозно обещал всем кто вмешается, такие последствия, с которыми они никогда не сталкивались. Ну раз обещанного три года ждут, то и мы подождем.
            1. Александр Саленко
              Александр Саленко Сегодня, 15:34
              +1
              Последствия уже давно есть и не видны они только слепому.
            2. Dart2027
              Dart2027 Сегодня, 15:39
              0
              Цитата: мордвин 3
              Само собой, что за полгода Украина отмобилизовалась.

              Причем так шустро, что уже собираются гнать на убой несовершеннолетних.
  6. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 13:53
    -14
    Желаю скорейшего мира для Израиля. Всех виновных наказывайте и даже не думайте. Всех виновных накажите без угрызения совести. У террористов нет национальности. Азербайджан с Израилем!
    Желаю успехов Израилю в защите и в наказании своих врагов!

    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 14:05
      +4
      Всех виновных наказывайте и даже не думайте. Всех виновных накажите без угрызения совести.

      большинство виновных в верхушке Израиля
      они и организаторы очередного "Пирл-Харбора"
    2. Vik. K
      Vik. K Сегодня, 14:05
      +6
      "всех виновных наказывайте" в первую очередь :самих себя. Они уверовали, что их разведка :самая, самая. Уверовали в свое техническое превосходство, а ХАМАС этого превосходства и не заметил.
      Похоже, электроника электроникой, а без часовых никак
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 14:07
        -9
        Цитата: Vik. K
        а ХАМАС этого превосходства и не заметил.

        Имея такую границу поверь мне и ФСБ и МИ-6 и ЦРУ тоже бы облажалась.


        1. Любитель_чтения
          Любитель_чтения Сегодня, 14:56
          0
          Справедливости ради, палестинцы через совсем другую границу прошли. Но я не разделяю многочисленных восторгов по этому поводу. Стоить вспомнить покатушки украинцев в Белгородской области. Это урок нам, что может быть в случае прорыва.
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 14:10
        +1
        "без часовых никак", а они забыли, что есть:"Устав караульной службы" и теперь расхлебывают
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:40
      0
      . Желаю скорейшего мира для Израиля. Всех виновных наказывайте и даже не думайте

      Думаю Израилю всё равно с кем Азербайджан. Они о вас врядли помнят. Вы армян сколько лет резали. Миром даже не пахнет. А армяне не террористы. Также как и жители Газы.
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 15:23
        -1
        Цитата: igorbrsv
        армяне не террористы.

        Помнится армяне ещё при Советской власти террор устраивали. То ли самолёт угнали, то ли в Москве что-то взорвали. Или то и другое вместе.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 15:30
          0
          Цитата: antiaircrafter
          то ли в Москве что-то взорвали.

          Метро и пару магазинов.
    4. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 15:37
      0
      А для палестинцев мир не нужен? Наверное их операция получила такое название потому что евреи напросились. А я им давно говорил что вы нарвётесь, однажды США не смогут помочь. Это была возможно разведка боем, и даже если сектор газа вы сровняете с землёй, ХАМАС - это идея, глупо с идеями воевать при помощи пушек.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:54
    -1
    мобилизовано до 300 тысяч израильтян.

    Это против то ли 1000, то ли вообще 100 палестинцев из ХАМАС? А может Израиль собрался воевать с кем нибудь еще? recourse
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 14:02
      +6
      Да! А где же мантры про "непропорциональное" применение fellow
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:03
      -1
      Цитата: Дилетант
      мобилизовано до 300 тысяч израильтян.

      Это против то ли 1000, то ли вообще 100 палестинцев из ХАМАС? А может Израиль собрался воевать с кем нибудь еще? recourse

      Тысяча это была только первая волна вторжения, так то у ХАМАС почти 60 тысяч профессиональных солдат плюс мобилизуется тоже.
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 15:39
        0
        Второй раз вижу эту цифру, откуда, именно профессиональные солдаты да в таком количестве?
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 13:59
    -4
    Многие граждане Израиля владеют заводами, газетами, пароходами и заседают в госдуме. Эдак опустеет земля русская.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:20
    +3
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Aken
    И это всё на одну тысячу палестинцев? Они же их ермолками закидают.

    В Газе у исламонацистов 60 тысяч профессиональных боевиков . У нас тоже будут тяжелые потери.

    Моссада или Бахмут: это как Вам будет угодно. Только теперь брать Моссаду предстоит Вам.
  10. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 14:28
    -1
    Наши объявляли о 300 тысячах, теперь Израиль и тоже 300 тысяч... winked

    На самом деле, ХАМАС быстро окажется в тяжелом положении, как таковой нормальной армии у него нет, а Израиль сейчас быстро отмобилизуется под прикрытием и полным обеспечением США и начнет сносить Газу под ноль. Израиль в очень выгодной позиции сейчас, ему все разрешено, экономику поддержит США, оружие даст и уже дает США, необходимую информационную поддержку обеспечивают те же США.
    Арабы же совсем не будуи торопиться поддержать ХАМАС, кроме того арабы и сами не единое целое, тот же Иран - шииты, а почти все остальные арабы - сунниты и не шибко Иран любят. За ХАМАС никто не впряжется и может вообще все это устроено НЕ арабами, а США (или кем еще) ради решения проблемы сектора Газа навсегда или хотя бы лет на 50.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 15:43
      0
      Зато Запад отвлечётся от Украины и при всех разногласиях тут есть одно объединение -= Израиль. Они объединятся против, а не за что куда как менее продуктивно, но уже сейчас Израиль получил оглушительный репутационный удар. Причём и внутри страны тоже.
    2. solar
      solar Сегодня, 16:15
      0
      арабы и сами не единое целое, тот же Иран - шииты, а почти все остальные арабы - сунниты

      В Иране не арабы вообще. Персы.
  11. Stas157
    Stas157 Сегодня, 14:29
    -1
    мобилизовано до 300 тысяч израильтян

    Комплектов формы хватило?
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 15:20
      +1
      Зачем им форма? Трусы выдали и норм.
      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 15:44
        0
        В каждой шутке есть доля правды, у них там я как понимаю форма одежды одна, летняя. Это не у нас форма летняя, форма зимняя, а на осень, весну сам себе ищи.
  12. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:30
    -2
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Aken
    И это всё на одну тысячу палестинцев? Они же их ермолками закидают.

    В Газе у исламонацистов 60 тысяч профессиональных боевиков . У нас тоже будут тяжелые потери.

    Главное не ограничиваться полумерами, террористическую гадину нужно раздавить.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: Tim666
      Главное не ограничиваться полумерами, террористическую гадину нужно раздавить.

      ну да, ну да... видимо на рынке по которому только что отбомбились самая террористическая гадина сидела.
      вы лучше подскажите как так вышло что евреи, которые меньше 100 лет назад считались в Европе человеческими животными, сегодня сами, палестинский народ, на землю которого евреи приехали как беженцы, сейчас называют человеческими животными?
      1. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
        Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 16:20
        0
        Цитата: SanichSan
        Цитата: Tim666
        Главное не ограничиваться полумерами, террористическую гадину нужно раздавить.

        ну да, ну да... видимо на рынке по которому только что отбомбились самая террористическая гадина сидела.
        вы лучше подскажите как так вышло что евреи, которые меньше 100 лет назад считались в Европе человеческими животными, сегодня сами, палестинский народ, на землю которого евреи приехали как беженцы, сейчас называют человеческими животными?

        Вам напомнить нелестные прозвища, которые многие русские наделяют множество народов?
        Евреи ( и неевереи) не хуже., не лучше остальных.
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 15:35
      0
      Не переживай так, раздавят Израиль обязательно lol
  13. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 15:19
    +2
    Интересненько сколько израильских резервистов самоорганизовалось и убыло из России.
    1. Комментарий был удален.
  14. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:21
    -1
    Израильский генерал:

    Из-за отмены большинства рейсов израильской авиакомпанией "Эль-Аль" резервисты ЦАХАЛ нередко самоорганизовываются в странах своего пребывания и заказывают специальные чартерные рейсы для того, чтобы получить возможность вернуться в Израиль.
    Надеюсь Зеленский и сотоварищи также самоорганизуются и на чартере в Израиль полетят. Глядишь и СВО окончится самым неожиданным образом. Заодно о поставках оружия палестинцам ЦАХАЛу расскажут recourse
  15. alystan
    alystan Сегодня, 16:08
    0
    Предполагается, что мобилизованные будут занимать различные должности в полевых условиях и в армейских штабах. В общей сложности утверждается, что мобилизовано до 300 тысяч израильтян.

    А чем это собственно поможет в решении разгорающегося конфликта?
    Израиль запросил помощь оружием у США с учетом мобилизации такого огромного количества резервистов или у них даже собственно сама армия уже находилась на голодном пайке?
  16. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 16:17
    0
    Цитата: Lev_Russia
    Надеюсь наши сбежавшие Галкины, Макаревичи, Чубайсы и так далее в первых рядах добровольцев в ЦАХАЛ маршируют... Все свои сбережения ЦАХАЛу пожертвовали... Не посрамите честь своей новой родины "новые" израильтяне...

    Невзрачность собственной жизни заменяется усиленным вниманием к чужой...