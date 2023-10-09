Командование ЦАХАЛ заявило, что за последние дни были мобилизованы до 300 тысяч израильтян

Из-за отмены большинства рейсов израильской авиакомпанией "Эль-Аль" резервисты ЦАХАЛ нередко самоорганизовываются в странах своего пребывания и заказывают специальные чартерные рейсы для того, чтобы получить возможность вернуться в Израиль.

Командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в течение последних нескольких дней были мобилизованы сотни тысяч солдат запаса. Предполагается, что мобилизованные будут занимать различные должности в полевых условиях и в армейских штабах. В общей сложности утверждается, что мобилизовано до 300 тысяч израильтян.Ввиду значительного количества рекрутов в некоторых случаях обеспечение их снаряжением занимает продолжительное время, однако в ЦАХАЛ утверждают, что недостатка в военной технике нет. Кроме того, в Израиль самолетами ВВС США доставляется американская военная помощь.Также сообщается, что находящиеся в настоящее время за пределами своей страны резервисты израильской армии пытаются найти билеты в Израиль, чтобы присоединиться к своим подразделениям. При этом скромно умалчивается о том, что многие граждане Израиля стараются побыстрее покинуть страну.Израильский генерал:Ранее сообщалось, что глава израильского Минобороны Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне обострения ситуации в стране, вызванной непрекращающимися ракетными обстрелами из сектора Газа и проникновением членов группировки ХАМАС в приграничные районы.По официальным данным, число жителей Израиля, погибших в результате атак ХАМАС, превысило 700 человек, еще более 2400 получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, как заявляют в ХАМАС, более ста израильтян, среди которых несколько офицеров ЦАХАЛ, находятся в плену у палестинцев.