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В Польше раскритиковали председателя правящей партии за отказ от участия в дебатах

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В Польше раскритиковали председателя правящей партии за отказ от участия в дебатах

Польша готовится к выборам в двухпалатный парламент страны, которые должны состояться в это воскресенье, 15 октября. Полякам предстоит избрать 460 депутатов Сейма и 100 членов Сената Национального собрания Польши.


Одной из партий, которая идет на выборы, является правящая в стране консервативная партия «Право и справедливость», которую возглавляет Ярослав Качиньский – брат погибшего в 2010 году президента Польши Леха Качиньского.

Партия Качиньского с начала года теряла голоса согласно опросам. А недавно лидер «Права и справедливости» решил не участвовать в предвыборных дебатах, объясняя это якобы важной встречей, которую нельзя перенести. Такое поведение Качиньского вызвало недовольство у многих поляков. Лаборатория IBRiS провела опрос на этот счет.

У респондентов интересовались их отношением к решению Ярослава Качиньского не участвовать в дебатах «из-за важной встречи». Большинство опрошенных (58,6%), выразили несогласие с таким решением руководителя партии «Право и справедливость». Поддержали Качиньского 27,6% опрошенных.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Качиньский отказался от дебатов, так как не имеет желания разговаривать с лидером оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональдом Туском, которого он назвал «лжецом». В свою очередь Туск заявляет, что Качиньский узурпировал власть и навязывает полякам интересы других стран.
Использованы фотографии:
Википедия/Kancelaria Sejmu
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7 комментариев
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  1. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 13:49
    +1
    Ну, и нам эта новость зачем?
    Что бы аналогии провели.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:55
    0
    Качиньский отказался от дебатов —

    ***
    — Под Трампа закосил ...
    ***
  3. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 13:57
    0
    Интересная у поляков сейчас система власти. Не занимающий сейчас государственных постов, а до недавнего времени бывший первым вице-премьером Ярослав Качиньский, лидер правящей партии, является фактическим теневым руководителем Польши, превосходя по реальному влиянию и президента Дуду, и премьера Моравецкого.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:01
    +1
    Что качиньский, что туск - уровень русофобии в польше не изменится. Поэтому нам все равно.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 15:24
      0
      Так точно, ор чём говорят адекватные поляки, смотрел одного фамилию не запомнил. говорит что фиолетово кто там возьмёт верх.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:04
    +1
    Это тенденция,не помнится, что бы у нас основной кандидат в президенты участвовал в предвыборных дебатах.Полякам нужно взять на вооружение наш российский слоган:"Голосуй или проиграешь",тут какие дебаты? smile
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:07
    0
    решил не участвовать в предвыборных дебатах, объясняя это якобы важной встречей, которую нельзя перенести
    Выбрал тактику Трампа в предыдущей его избирательной компании? Но Трамп хоть прямо заявлял, что ему не с кем там разговаривать, т.к. все и.диоты. Да и далековато Качиньскому до Трампа. Что Качиньский, что Туск все одного поля ягоды.