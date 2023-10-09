В Польше раскритиковали председателя правящей партии за отказ от участия в дебатах

Польша готовится к выборам в двухпалатный парламент страны, которые должны состояться в это воскресенье, 15 октября. Полякам предстоит избрать 460 депутатов Сейма и 100 членов Сената Национального собрания Польши.Одной из партий, которая идет на выборы, является правящая в стране консервативная партия «Право и справедливость», которую возглавляет Ярослав Качиньский – брат погибшего в 2010 году президента Польши Леха Качиньского.Партия Качиньского с начала года теряла голоса согласно опросам. А недавно лидер «Права и справедливости» решил не участвовать в предвыборных дебатах, объясняя это якобы важной встречей, которую нельзя перенести. Такое поведение Качиньского вызвало недовольство у многих поляков. Лаборатория IBRiS провела опрос на этот счет.У респондентов интересовались их отношением к решению Ярослава Качиньского не участвовать в дебатах «из-за важной встречи». Большинство опрошенных (58,6%), выразили несогласие с таким решением руководителя партии «Право и справедливость». Поддержали Качиньского 27,6% опрошенных.Ранее ряд СМИ сообщал, что Качиньский отказался от дебатов, так как не имеет желания разговаривать с лидером оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональдом Туском, которого он назвал «лжецом». В свою очередь Туск заявляет, что Качиньский узурпировал власть и навязывает полякам интересы других стран.