Военное обозрение
Войти Регистрация

Израильский аналитик: Израиль пережил фиаско разведки и неготовность армии к внезапному нападению

27
Израильский аналитик: Израиль пережил фиаско разведки и неготовность армии к внезапному нападению

После принятия израильским правительством пункта о фактическом объявлении войны в израильской прессе стали выходить материалы, в которых представлены попытки разобраться, какие события в дальнейшем могут ожидать страну. Одну из таких попыток предпринял аналитик издания «Гаарец» Амос Гарель.

По его словам, Израиль уже испытал на себе несколько негативных факторов: провал разведки, неготовность армии к внезапному нападению и её сомнительная боеготовность. Но негатив для Израиля может продолжиться после начала наземной операции в секторе Газа.

Одна из составляющих такого негатива состоит в том, что ХАМАС, удерживающий не менее сотни военнопленных и гражданских заложников, может просто расправиться с ними, если танки и БМП ЦАХАЛ пересекут границу. Возникает сложный психологический момент: готов ли Израиль пожертвовать многочисленными своими гражданами, находящимися в руках ХАМАС? Если готов, то это может вызвать опасения в обществе относительно того, что каждый гражданин Израиля может оказаться на месте тех людей, каждого могут принести в жертву ради военного успеха.

Но и с военным успехом может оказаться не всё так однозначно. Противника Израиля явно ожидали того, что израильская армия будет давать жёсткий ответ, а потому, есть мнение, что у них на этот случай есть свои «заготовки». Среди прочего – открытие новых фронтов на границах Израиля, когда государству с численностью населения менее 10 млн человек придётся занимать фактически круговую оборону.

Поэтому, как считает израильский аналитик, многочисленные проблемы могут оказаться ещё впереди:

Израилю в любом случае предстоит раскалывать «крепкий орешек».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:37
    +4
    Израилю в любом случае предстоит раскалывать «крепкий орешек».
    belay Скорее арабам предстоит расколоть «крепкий орешек», исходя из решений и действий Израиля. request
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 11:43
      0
      Такими темпами Израиль там все в щебенку раскатает. "Стук в дверь" уже отменили.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:44
        +3
        Израиль там все в щебенку раскатает
        Ради чего все и затевалось.
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:44
      +4
      ....и неготовность армии к внезапному нападению...

      Зато Тиктоки у них неплохие. wassat
      ------------------------------------------------
      Если арабы применять беспилотники(самые дешевые подойдут) - не пуганные идиоты из израильской армии получат много 200-х и кучу металлолома ... История учит, что ни чему не учит..
      Израиль конечно победит, но арабы потрясли весь Израиль до основания...

      А "наши" израильтяне потянулись в другие страны... ни кто из них не выступает за мир с палестинцами... stop а в России можно было...
    3. alystan
      alystan Сегодня, 12:36
      0
      Израилю в любом случае предстоит раскалывать «крепкий орешек».

      belay Скорее арабам предстоит расколоть «крепкий орешек», исходя из решений и действий Израиля.

      Такими темпами Израиль там все в щебенку раскатает. "Стук в дверь" уже отменили.

      Еще в 2020 году Яков Кедми утверждал, что на самом деле представляет из себя армия Израиля. А она оказалась небоеспособна, внезапно для многих там выявилась серьезная коррупция и нехватка со снарядами. Теперь мы видим, что все это время Кедми говорил правду, а многие лишь иронизировали над его словами.

      https://t.me/arabia_socialism/5993 - в этом коротеньком видеоотрывке Кедми рассуждает о серьезных проблемах с боеспоспособностью армии Израиля на примере конфликта с Хизбаллой, против которой хваленная армия не справилась в течение целого месяца.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:41
        0
        Цитата: alystan
        Еще в 2020 году Яков Кедми утверждал, что на самом деле представляет из себя армия Израиля. А она оказалась небоеспособна

        Недооценивать Израильскую армию, это самоубийственно опасно!
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:42
    +2
    Цитата: Mavrikiy
    Израилю в любом случае предстоит раскалывать «крепкий орешек».
    belay Скорее арабам предстоит расколоть «крепкий орешек», исходя из решений и действий Израиля. request

    Если будут вместе то победят.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:46
    +4
    Так рушатся мифы о" непобедимой и всемогушей "армии обороны израиля !Шапка Монамаха оказалась на поверку дырявым картузом...
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:02
      0
      согласен, патовая ситуация
      «Как говорила бывшая премьер-министр Израиля Голда Меир: "У нас нет ядерного оружия. Но, если понадобится, мы его применим". Так что ядерное оружие у Израиля есть, но это не тот случай, когда его надо применять»
      если наносить удар по сектору Газа, то из-за слишком маленького расстояния от последствий удара пострадает сам Израиль
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: Бережливый
      Так рушатся мифы о" непобедимой и всемогушей "армии обороны израиля

      И о всевидящем и всезнающем "Моссаде"
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:48
    +9
    Да уж, это вам не разорёную Сирию бомбить с комфортных дистанций, вот ощутите когда война пришла домой.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:48
    +5
    Израильтяне смеялись над нашими т-72, а меркава оказалась много хуже судя по роликам с её уничтожением. Я бы сравнил её с нашими более старыми танками по тому как легко она "горит". Посмотрим как им удасться зачистка, даже после того как они сравняли Газу с землёй вместе с жителями. Хотя действия хамас я не одобряю. По их зверствам. Они явно стоят друг друга
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 11:55
      +1
      Во второй ливанской войне эти меркавы подбивались только в путь.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:03
      +2
      после того как они сравняли Газу с землёй вместе с жителями.
      Окончательное решение Палестинского вопроса. Хм, где то это уже было...
  6. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 11:50
    +3
    А не могли евреи сами все это специально устроить?
    Тогда получается, что не было никакого провала разведки.
    А теперь, под шумок, Израиль еще себе территорию отхватит, а местных арабов "выдавит" из Газы.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:37
      0
      wassat в принципе... Эти, наверное могли..........
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:50
    +1
    Поэтому, как считает израильский аналитик, многочисленные проблемы могут оказаться ещё впереди:

    Израилю в любом случае предстоит раскалывать «крепкий орешек».
    Надежды на глобальные боевые протоколы войны Судного дня 1973 года для социума взамен проигранной войны Украины и Российской Федерации. Важно чтобы орешек с куском гранита не перепутали ну или базальта. Как-то так ...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    +1
    готов ли Израиль пожертвовать многочисленными своими гражданами, находящимися в руках ХАМАС?
    А ведь это очень болезненный для Израиля вопрос. В октябре 2011 после пяти с лишним лет после похищения был возвращен израильский сержант Гилад Шалит в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян. Это при том, что Израиль официально заявлял, что не ведет переговоров с террористами. А тут сотни своих гражданских и в/сл.
  9. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 11:57
    +2
    Или знали и ничего не сделали...Чтобы потом сделать все сразу
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 12:02
    +1
    Израильский аналитик: Израиль пережил фиаско разведки и неготовность армии к внезапному нападению
    Странно, что он не добавил: " ....и предательство ".
    То, как была прорвана линия границы и захвачены опорные пункты, без него, явно не обошлось...
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:02
    +1
    Честная обьективная оценка ситуации. Заставляет,задуматься. Но в главном автор- прав- армия и разведка - ржавеют, как любой институт государства.
  12. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 12:04
    +1
    Ув други и не други!
    Все высказывания ценны- потому что ваши мнения всегда верны, но есть нюансы:
    1. Всего - то надо обратиться к всемирной истории цивилизации человечества
    и придерживаться моральных принципов рода людского, элементарно, Ватсон:[Иисус Христос] отдал Свою жизнь, чтобы искупить грехи всего рода человеческого. То была великая заместительная жертва ради всех людей, когда бы они ни жили на Земле.
    2. Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. (Евангелие от Луки, 18:14).
    3. Один из принципов мирного сосуществования в неотделимости национальной безопасности
    от м еждународной безопасности, государству в нынешних условиях нельзя использовать
    свою национальную безопасность в отрыве от нац. безопасности других стран, что рано или
    поздно приводит к конфликту интересов! ( из тезисов лидера РФ).
    Давайте жить мирно!
    Честь имею.
  13. bk316
    bk316 Сегодня, 12:18
    +2
    Аналитики еще скажут свое слово по поводу того что это было.
    Я же смотря на эту резню думаю.
    Слава богу, что наш Верховный начал СВО.
    Если бы бандеровцы вот так ударили первыми, мы бы умылись кровью по полной.
    Там ведь не пзрк и калаши и кустарные эрэсы, там и авиация и арта и танки.
    Не знаю как Крым, а Донецк мы бы точно потеряли....
    И мирняк бы бандеровцы резали похуже арабов....
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:26
      -2
      Это у вас просто память как у рыбки, поэтому вам так кажется. А кто то помнит как развивался конфликт с 2014 года и к примеру аллею ангелов, что была частью минского процесса.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:25
    +2
    Ничего не ново под луной. Евреи не первые получившие ушат ледяной воды. Видимо ежедневно гоняя подростков кидающихся камнями кое кто расслабил булки и забыл о серьезных парнях. Не верю в версию, что изрЭльские спецслужбы намеренно отвернулись в другую сторону чтобы не видеть подготовку Хамаса. Евреи кто угодно, но не дураки. Если же это и на самом деле "догворняк", то сценаристы кажется просчитались. Враги израЭля увидели, что король если не голый, то одет точно не по погоде :) Мир меняется!
  15. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:38
    -1
    Ясен пень, евреи раскатают за пару месяцев всю Газу. До щебенки. Но тем не менее, не понимаю я израильскую феньку призывать в армию красивых и молодых девок в боевые части. Они очень сексуально крутят своими красивыми попами в тик токе. Прямо еле сдерживаешься на старости лет.)))) Но вот польза от них в армии, мягко говоря, вызывает некоторые сомнения. Приехали бы ко мне дачку, я бы тут оценил их потенциал. Если потенции бы хватило.))))
  16. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 12:44
    0
    Ну кто полезет на Израиль? Самоубийца. Несмотря на все просчеты, армия быстро отошла от шока, мобилизовали за 2 дня 300.000, сейчас раскатают Палестину. Америка тут же подключилась. У арабов будет та же тактика мелких терактов. И так по кругу...