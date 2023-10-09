Израильский аналитик: Израиль пережил фиаско разведки и неготовность армии к внезапному нападению

После принятия израильским правительством пункта о фактическом объявлении войны в израильской прессе стали выходить материалы, в которых представлены попытки разобраться, какие события в дальнейшем могут ожидать страну. Одну из таких попыток предпринял аналитик издания «Гаарец» Амос Гарель.
По его словам, Израиль уже испытал на себе несколько негативных факторов: провал разведки, неготовность армии к внезапному нападению и её сомнительная боеготовность. Но негатив для Израиля может продолжиться после начала наземной операции в секторе Газа.
Одна из составляющих такого негатива состоит в том, что ХАМАС, удерживающий не менее сотни военнопленных и гражданских заложников, может просто расправиться с ними, если танки и БМП ЦАХАЛ пересекут границу. Возникает сложный психологический момент: готов ли Израиль пожертвовать многочисленными своими гражданами, находящимися в руках ХАМАС? Если готов, то это может вызвать опасения в обществе относительно того, что каждый гражданин Израиля может оказаться на месте тех людей, каждого могут принести в жертву ради военного успеха.
Но и с военным успехом может оказаться не всё так однозначно. Противника Израиля явно ожидали того, что израильская армия будет давать жёсткий ответ, а потому, есть мнение, что у них на этот случай есть свои «заготовки». Среди прочего – открытие новых фронтов на границах Израиля, когда государству с численностью населения менее 10 млн человек придётся занимать фактически круговую оборону.
Поэтому, как считает израильский аналитик, многочисленные проблемы могут оказаться ещё впереди:
Израилю в любом случае предстоит раскалывать «крепкий орешек».