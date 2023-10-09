Курс израильского шекеля снизился до минимума за восемь лет

Курс израильского шекеля на прошедших в понедельник, 9 октября, торгах на фоне эскалации конфликта в регионе снизился по отношению к доллару США до минимума почти за восемь лет. В своей нижней точке курс достиг отметки в 3,9333 шекеля за один доллар, что более, чем на 2% превысило значения, отмечавшиеся накануне.
Как сообщает американское издание Bloomberg, на фоне ослабления национальной валюты Банк Израиля принял решение о продаже валютных резервов на сумму до 30 миллиардов долларов для обеспечения стабилизации рынков. При помощи этих действий регулятор стремится сгладить волатильность обменного курса шекеля и обеспечить необходимую ликвидность национальной валюты.
Заявленная мера станет первой за прошедшие два года интервенцией Банка Израиля, который впервые в истории намерен продать часть имеющихся у него американских долларов. Помимо продажи валютных резервов, израильский Центробанк также намерен предоставить рынку ликвидность через свопы на сумму до 15 миллиардов долларов.
Эскалация вооруженного конфликта на Ближнем востоке также отразилась на ценах на нефть марки Brent, которые выросли более чем на 5%. По данным лондонской биржи ICE, на открытии торгов котировки североморской смеси повысились на 5,2% и достигли 88,99 долларов за баррель. По мнению экспертов, на рост цены нефти Brent в значительной мере повлияла атака палестинской группировки ХАМАС на Израиль.