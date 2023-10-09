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Курс израильского шекеля снизился до минимума за восемь лет

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Курс израильского шекеля снизился до минимума за восемь лет

Курс израильского шекеля на прошедших в понедельник, 9 октября, торгах на фоне эскалации конфликта в регионе снизился по отношению к доллару США до минимума почти за восемь лет. В своей нижней точке курс достиг отметки в 3,9333 шекеля за один доллар, что более, чем на 2% превысило значения, отмечавшиеся накануне.


Как сообщает американское издание Bloomberg, на фоне ослабления национальной валюты Банк Израиля принял решение о продаже валютных резервов на сумму до 30 миллиардов долларов для обеспечения стабилизации рынков. При помощи этих действий регулятор стремится сгладить волатильность обменного курса шекеля и обеспечить необходимую ликвидность национальной валюты.

Заявленная мера станет первой за прошедшие два года интервенцией Банка Израиля, который впервые в истории намерен продать часть имеющихся у него американских долларов. Помимо продажи валютных резервов, израильский Центробанк также намерен предоставить рынку ликвидность через свопы на сумму до 15 миллиардов долларов.

Эскалация вооруженного конфликта на Ближнем востоке также отразилась на ценах на нефть марки Brent, которые выросли более чем на 5%. По данным лондонской биржи ICE, на открытии торгов котировки североморской смеси повысились на 5,2% и достигли 88,99 долларов за баррель. По мнению экспертов, на рост цены нефти Brent в значительной мере повлияла атака палестинской группировки ХАМАС на Израиль.
Использованы фотографии:
Pixabay
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:50
    +3
    А нам то,что с этогт?"Высшие силы "указывают нам не обращать внимания на курс доллара к рублю(ибо мы в рублевой зоне).А тут какие то шекели.. belay
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:53
      +2
      А кого он интересует ? На фоне конфликта бочка нефти подорожала и то хорошо.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:19
        -7
        Ээ..А как насчет бензина на АЗС?Вы торгуете бочками с нефтью?
    2. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 13:46
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      ибо мы в рублевой зоне

      мы не в рублёвой,мы в xu...ой....и биржа на гаранта положила)
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:04
      +2
      Курс израильского шекеля на прошедших в понедельник, 9 октября, торгах на фоне эскалации конфликта в регионе снизился по отношению к доллару США до минимума почти за восемь лет.
      Цитата: dmi.pris1
      А нам то, что с этого?
      Вопрос конечно интересный . Но в ЕАО на всякий случай начали скупать гречу, и поднялись цены на мыло и шампунь. Говорят Ксюша Собчак и Максимка с Супругой решили туда переехать laughing laughing tongue С одной стороны как бы и в Израиле, а так всё же в самом спокойном регионе России. laughing laughing laughing Шучу, конечно, особенно про повышение цен на гречу. Хотя на моющие средства вполне может, что цена и скаканёт. Представляете сколько "испуганцев" из Израиля в Россию обратно ломанутся? Им же кроме бельишка постирать, ещё и самим отмыться как то надо! laughing laughing good
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:50
    -5
    Что нам до их шекеля?Нам больше интересно почему у нас до сих пор правительство не держит слово-не отказывается от доллара,а лишь иногда подменяет его другими валютами при проведении международных торгов?
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 13:03
      +1
      Все просто, РФ нужны евро и доллары что бы покупать всякие ништяки за рубежом. За рубли там не продают. Иначе через пару месяцев в РФ не останется не электроники, не авто, не станков. Ничего не останется из того, что в РФ не производится.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:57
    +3
    Курс израильского шекеля снизился...
    А, что так? Что-то случилось?
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 16:15
      0
      Падения шекеля это самый тяжелей удар по Израилю из всех возможных.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 13:06
    +8
    Курс израильского шекеля снизился до минимума за восемь лет
    А цены на перелет по маршруту Тель Авив - Москва выросли в десять раз, до 376 178 рублей.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 13:31
      -1
      Странно. Многие смотрят на цену билетов от туда, а вы туда request
      через неделю две подешевеет.
  5. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 13:13
    +1
    Сбываются пророчества Киссинджера и Жириновского об Израиле.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:15
    -4
    Помимо продажи валютных резервов, израильский Центробанк также намерен предоставить рынку ликвидность через свопы на сумму до 15 миллиардов долларов.

    Неужели Набиулина "просочилась" на землю обетованную. wassat
  7. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 13:19
    0
    Хоть бы кто нибудь сочинил песню про шекель. На подобии -"Шекеля. Шекеля. Шекеля! ". . . и чоб песню исполняла знойная Шакира.. . fellow
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:22
    +1
    Шекель не свободно конвертируемая валюта .По этому Израиль скорее должен интересовать внутренний стабильный рынок ,чем курс по отношению к баксу
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:39
      0
      Ошибаетесь шекель свободно конвертируемая валюта. Поэтому ЦБ и принимает меры к поддержке.
      1. Андрей77
        Андрей77 Сегодня, 14:27
        -2
        Таки нет. Попробуйте шекелями в Китае или Японии расплатиться. tongue Все граждане Израиля меняют шекели на баксы в аэропорту. Зачем?
      2. Андрей77
        Андрей77 Сегодня, 14:43
        -2
        Попробуйте шекелями в Финляндии расплатиться. Евро возьмут, доллар возьмут, даже российский рубль в приграничных регионах возьмут. Шекель? Не-а.
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 14:59
          0
          Т.е. вы определяете свободно конвертирует валюта или нет только по потому берут её некоторых местах или нет. Это грандиозно.
          Откройте учебник по экономике.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:41
    +1
    Так между делом ,тех кто спрашивает ,а нам это зачем - 30 млрд $ ,переведено в шекели,так на мелкие расходы государству на пару месяцев хватит повоевать отдуши.Всем хватит и Израилю тоже хватит.У мобилизованных в Израиле сменых трусов не хватает,а вы зачем зачем.Стрелять есть чем ,а с трусами проблема.
  10. Фразах
    Фразах Сегодня, 13:53
    -2
    Шекель это валюта для анекдотов. Но даже она полегчала на ужасные 2%, а не на всего-навсего 30, как в некоторых близких и родных местах.