Российский эксперт: В КНР сегодня наблюдается «дикое сочетание» внутренних проблем

В последнее время появляется все больше новостей об экономических проблемах Китая, в первую очередь выраженных, перепроизводством и «финансовым пузырем» на ипотечном рынке.
Между тем как считает российский геостратег Андрей Школьников, в КНР есть еще целый ряд внутренних проблем. Более того, в своем интервью «День ТВ» он заявил, что «дикое сочетание» тех самых проблем делает маловероятным решение Пекином сложившейся ситуации с наименьшими потерями.
Главная ошибка китайских властей, по мнению эксперта, как раз и приводит к тем самым экономическим проблемам. Как выразился Школьников, мир сегодня стоит перед экономической катастрофой. В такие моменты лучшим решением является расстановка приоритетов и «сбрасывание лишнего». Китай же сегодня пытается «удержать все», из-за чего тратятся колоссальные ресурсы.
При этом со слов эксперта, из-за отсутствия приоритетов, которые стали бы опорой, китайская экономика сегодня напоминает «корку тонкого льда», которая при любом маломальском воздействии может рухнуть вся.
В то же время как выразился Школьников, есть и другая проблема - КНР, несмотря на заявления властей, не такая уж и однородная в этническом плане страна. Со слов эксперта, на территории государства существует, как минимум 10 диалектов, что говорит о разном происхождении так называемых «хайнсов». В итоге, в случае возникновения серьезных экономических или иных потрясений, Китай может ожидать распад.
В частности, южная часть Китая - от Шанхая до Кантона в плане диалекта и некоторых других нюансов довольно сильно отличается от северной.
Напоследок геостратег добавил, что китайские элиты, которые жестко привязаны к своим провинциям, особенно подвержены сепаратизму. Даже в крупные корпорации, при смене руководства, каждая провинция пытается «протолкнуть своего». Таким образом, и в экономике КНР есть разделение «по интересам», что не идет ей на пользу.