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Дания собирается расширить коалицию по передаче Украине истребителей F-16

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Дания собирается расширить коалицию по передаче Украине истребителей F-16

Власти Дании начинают работу по расширению «истребительной коалиции» стран, которые готовы поставлять Украине самолеты-истребители F-16 американского производства. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, слова которой цитирует информационное агентство Reuters.


Как отмечается в сообщении агентства, глава датского правительства призвала страны НАТО активизировать работу по подготовке к отправке истребителей на Украину.

Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решимся и пообещаем, что наше трансатлантическое сообщество не поддастся усталости от войны

- заявила Фредериксен.

Ранее ряд европейских стран выразил готовность передать Украине истребители F-16 производства США. Вашингтон дал разрешение на отправку самолетов. Первыми поставить Украине истребители вызвались Дания и Нидерланды, которые располагают определенным количеством самолетов данного типа на вооружении своих военно-воздушных сил.

Перед тем, как отправить самолеты, западные страны вызвались обучить украинских военных летчиков и технический персонал их эксплуатации и обслуживанию. Однако остается открытым вопрос об инфраструктуре для размещения и обслуживания американских истребителей.

Ряд экспертов допускает, что Украине не обойтись без задействования аэродромной инфраструктуры Польши и, возможно, Румынии, но это, в свою очередь, может привести к эскалации конфликта и непредсказуемым действиям со стороны России, считают западные аналитики.
Использованы фотографии:
Wikipedia / user:Pajx - Eget arbejde
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4 комментария
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  1. KCA
    KCA Сегодня, 12:38
    +1
    Ну уже со столькими видами вооружения обделались, давай сразу Ф-35, десяток приземлят, вот в СШ_П обрадуются
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 12:44
      0
      Цитата: KCA
      Ну уже со столькими видами вооружения обделались, давай сразу Ф-35, десяток приземлят, вот в СШ_П обрадуются

      Не, а уж чего то только Фы35, надо сразу B52 и ядрен батон. Плюс ещё пару- троек огайек, два-три авианосца, и штук 20 эсминцев. Ну уж совсем на крайняк, супер-пупер-гипер-ракет. Их правда ещё нет, но бабки на закупку уже есть. Трамп сказал - Трамп сделал.))))
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 12:44
    0
    Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решимся и пообещаем, что наше трансатлантическое сообщество не поддастся усталости от войны
    Что надо понимать, как "давайте дадим им оружие и "рисованные фантики", в обмен на их жизни"
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    0
    Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решимся и пообещаем, что наше трансатлантическое сообщество не поддастся усталости от войны
    Вот оно "искреннее" европейское толерантно-демократическое общество - пока есть недоумки готовые воевать и погибать за наше благополучие им необходимо помогать. Вот только ваше трансатлантическое сообщество судя по всему наконец начинает уставать от издержек на содержание этих самых украинцев. Пока еще медленно, но начинает.