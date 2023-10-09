Дания собирается расширить коалицию по передаче Украине истребителей F-16

Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решимся и пообещаем, что наше трансатлантическое сообщество не поддастся усталости от войны

Власти Дании начинают работу по расширению «истребительной коалиции» стран, которые готовы поставлять Украине самолеты-истребители F-16 американского производства. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, слова которой цитирует информационное агентство Reuters.Как отмечается в сообщении агентства, глава датского правительства призвала страны НАТО активизировать работу по подготовке к отправке истребителей на Украину.- заявила Фредериксен.Ранее ряд европейских стран выразил готовность передать Украине истребители F-16 производства США. Вашингтон дал разрешение на отправку самолетов. Первыми поставить Украине истребители вызвались Дания и Нидерланды, которые располагают определенным количеством самолетов данного типа на вооружении своих военно-воздушных сил.Перед тем, как отправить самолеты, западные страны вызвались обучить украинских военных летчиков и технический персонал их эксплуатации и обслуживанию. Однако остается открытым вопрос об инфраструктуре для размещения и обслуживания американских истребителей.Ряд экспертов допускает, что Украине не обойтись без задействования аэродромной инфраструктуры Польши и, возможно, Румынии, но это, в свою очередь, может привести к эскалации конфликта и непредсказуемым действиям со стороны России, считают западные аналитики.