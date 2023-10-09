В настоящее время командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает на Купянское направление подкрепления украинских войск. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, анализируя обстановку на данном участке фронта.Купянское направление является одним из самых сложных по ситуации для украинских формирований. Российские войска давно и активно продвигаются в сторону Купянска. Сосредоточив в свое время все внимание на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, украинская армия не смогла эффективно противостоять российскому наступлению на Купянском направлении.Переброска резервов ВСУ к Купянску имеет неоднозначное значение для последующих действий российских войск. С одной стороны, если под Купянск будут перебрасываться дополнительные украинские силы, то значит, что в других местах количество украинских войск и военной техники будет сокращаться. Это, безусловно, хорошо для тех наших сил, которые сосредоточены на тех участках, где присутствие ВСУ сократится.Но, с другой стороны, переброска резервов ВСУ на Купянское направление позволит усилить здесь оборону, как пишет военный корреспондент Андрей Руденко. Если бы командование ВСУ «положило» эти резервы в бессмысленных штурмах на Запорожском направлении, то это была бы неплохая для нас ситуация.Впрочем, резервы ВСУ и так истощаются. Даже сами украинские военные, судя по публикациям СМИ противника, недовольны явным снижением качества пополнений, набираемых из принудительно мобилизованных украинцев среднего и старшего возрастов, которые не отличаются ни подготовкой, ни мотивацией.