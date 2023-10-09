Движение «Хизбалла» пообещало властям Ливана не атаковать Израиль первым

Действующее на территории Ливана движение «Хизбалла» не будет первым предпринимать атаки Израиля. Такое обещание ливанским властям дало руководство движения, сообщает The Times of Israel.
Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб в понедельник рассказал о полученных от движения гарантиях относительно боевых действий против Израиля. По словам главы МИД Ливана, «Хизбалла» вступит в бой в том случае, если армия обороны Израиля сама нападет на ливанскую территорию или будет наносить по ней удары.
Как известно, ранее «Хизбалла» пообещала, что начнет боевые действия против израильской армии в том случае, если Израиль предпримет сухопутное вторжение на территорию сектора Газа. При этом до этого движение взяло ответственность за минометные обстрелы израильских позиций на ливанской границе.
Израильские СМИ сообщали, что к границе с Ливаном стягивается военная техника. Кроме того, власти Израиля допускают эвакуацию приграничных населенных пунктов в случае обострения обстановки. Были сообщения и о том, что на границе с Ливаном уже работали системы противовоздушной обороны израильских вооруженных сил, которые сбивали запущенные из Ливана беспилотники.
Напомним, что движение «Хизбалла» очень тесно связано с Ираном. Поэтому вовлечение его в конфликт Израиля с ХАМАС может привести к непредсказуемым для региона последствиям, есть риск масштабирования боевых действий и вовлечения в них новых участников.
В субботу действующее в секторе Газа движение ХАМАС предприняло беспрецедентное нападение на Израиль. Бои на израильской территории продолжаются до сих пор, ВВС Израиля в ответ наносят удары по сектору Газа, в том числе по жилым районам.