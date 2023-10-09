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Движение «Хизбалла» пообещало властям Ливана не атаковать Израиль первым

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Движение «Хизбалла» пообещало властям Ливана не атаковать Израиль первым

Действующее на территории Ливана движение «Хизбалла» не будет первым предпринимать атаки Израиля. Такое обещание ливанским властям дало руководство движения, сообщает The Times of Israel.


Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб в понедельник рассказал о полученных от движения гарантиях относительно боевых действий против Израиля. По словам главы МИД Ливана, «Хизбалла» вступит в бой в том случае, если армия обороны Израиля сама нападет на ливанскую территорию или будет наносить по ней удары.

Как известно, ранее «Хизбалла» пообещала, что начнет боевые действия против израильской армии в том случае, если Израиль предпримет сухопутное вторжение на территорию сектора Газа. При этом до этого движение взяло ответственность за минометные обстрелы израильских позиций на ливанской границе.

Израильские СМИ сообщали, что к границе с Ливаном стягивается военная техника. Кроме того, власти Израиля допускают эвакуацию приграничных населенных пунктов в случае обострения обстановки. Были сообщения и о том, что на границе с Ливаном уже работали системы противовоздушной обороны израильских вооруженных сил, которые сбивали запущенные из Ливана беспилотники.

Напомним, что движение «Хизбалла» очень тесно связано с Ираном. Поэтому вовлечение его в конфликт Израиля с ХАМАС может привести к непредсказуемым для региона последствиям, есть риск масштабирования боевых действий и вовлечения в них новых участников.

В субботу действующее в секторе Газа движение ХАМАС предприняло беспрецедентное нападение на Израиль. Бои на израильской территории продолжаются до сих пор, ВВС Израиля в ответ наносят удары по сектору Газа, в том числе по жилым районам.
Использованы фотографии:
Wikipedia / راجع الشروط
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43 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:08
    +10
    Движение «Хизбалла» пообещало властям Ливана не атаковать Израиль первым
    Ну всё... Все вернулось на обычный "сценарий". Арабы громко кричат, много обещают, но вместо совместных действий, все ждут, когда их конкурентам "фейс хорошо начистят", а они отсидятся...
    У кого то еще остались сомнения, что и в этот раз победит Израиль?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:18
      0
      Цитата: svp67
      Движение «Хизбалла» пообещало властям Ливана не атаковать Израиль первым
      Ну всё... Все вернулось на обычный "сценарий". Арабы громко кричат, много обещают, но вместо совместных действий, все ждут, когда их конкурентам "фейс хорошо начистят", а они отсидятся...
      У кого то еще остались сомнения, что и в этот раз победит Израиль?

      Мы не побеждаем. Мы просто боремся за жизнь. Нельзя назвать победой то что произойдет. Вот эта семья была убита утром в субботу в своем доме, только потому что они евреи.

      Поэтому нам глубоко плевать на завывания либералов на Западе и юдофобов на Востоке. Мы боремся за свою жизнь , потому что все остальное это смерть.
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 13:25
        0
        Цитата: Арон Заави
        Вот эта семья была убита утром в субботу в своем доме, только потому что они евреи.

        И детишек положили?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:29
          -3
          Цитата: Dym71
          Цитата: Арон Заави
          Вот эта семья была убита утром в субботу в своем доме, только потому что они евреи.

          И детишек положили?

          По некоторым неофициальным данным прицельным огнем расстреляно более 100 детей до 13 лет.
          Вы 150млн народ нас никогда не поймете.
          1. rait
            rait Сегодня, 13:38
            +3
            Вы 150млн народ нас никогда не поймете.


            Очень многие в России именно что понимают и поддерживают.
          2. Южноукраинец
            Южноукраинец Сегодня, 13:39
            -1
            Цитата: Арон Заави
            Вы 150млн народ нас никогда не поймете

            Это Вы написали полнейшую ерунду.
            А насчёт погибших мирных жителей (причем с обеих сторон) и особенно детей, скорбим вместе с Вами.
          3. Лешак
            Лешак Сегодня, 13:46
            +9
            Цитата: Арон Заави

            Вы 150млн народ нас никогда не поймете.

            Вы тоже не сильно понимали жителей Донбасса. Там тоже убивали детей, по Украине разгуливали нацисты и Вашей стране было глубоко начхать на это, на эти смерти. Вы, Израиль, поддержали борьбу России с этим? Нет! Так что нечего на зеркало пенять.
          4. Хибинский Пластун
            Хибинский Пластун Сегодня, 13:49
            +10
            Вы тут, как то написали, что вас мало интересует война с бандеровцами. Что это не ваша война. Все правильно. Но то, что сейчас происходит- это уже НЕ НАША война. И ваши вчерашние истеричные выпады- "Наслаждайтесь... " ни о чем. Мы вам ни чего не должны. Сейчас, при полной поддержке ваших старших братьев из за лужи, пытаются зачистить русских с русских же земель. Вам там снарядов то хватит? А то свои склады вы почистили в пользу бандер не плохо. Со складов ЦАХАЛа б/к перевозили на склады подконтрольные америкосам и вуаля- б/к становился американским, ну, а потом через Румынию - бандерлогам. Так, что не надо из нас слезу давить - в Донецке целая Аллея Ангелов- убитых детей. Воюйте, выживайте.
          5. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 13:49
            -11
            Цитата: Арон Заави
            Вы 150млн народ нас никогда не поймете.

            Конечно не поймут. Армяне плюют на них по всем параметрам, но всё равно они за них если будет выбор между лояльным Азербайджаном и Арменией. Так что никого не слушайте.

            У террористов нет национальности. Азербайджан с Израилем. Разберитесь с ними а потом вместе возьмёмся за Иран! Карфаген должен быть уничтожен.

            Желаю мира и процветания нашим друзьям из Израиля!

      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 13:29
        +9
        Арон,а фотографии убитых вами палестинцев которые у вас тотально "боевики ",ибо так легче в безоружного стрелять,выложите тоже?К чему это фото-чтобы мы расплакались от жалости?
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 13:43
          -4
          Цитата: Бережливый
          Арон,а фотографии убитых вами палестинцев которые у вас тотально "боевики ",ибо так легче в безоружного стрелять,выложите тоже?К чему это фото-чтобы мы расплакались от жалости?

          у террористов нет национальности. я вчера написал и сегодня писал о том что Израиль будет мстить по полной. Вот .............

          Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа, сообщает Times of Israel.

          «Я приказал полностью закрыть сектор Газа – у них не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. Все закрыто. Мы боремся с животными, дикарями и действуем соответственно», – сказал министр.
        2. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:59
          -3
          Цитата: Бережливый
          Арон,а фотографии убитых вами палестинцев которые у вас тотально "боевики ",ибо так легче в безоружного стрелять,выложите тоже?К чему это фото-чтобы мы расплакались от жалости?

          Нет. Что бы юдофобов типа тебя порадовать.
          1. Бережливый
            Бережливый Сегодня, 14:18
            0
            Арон,с каких пор мы на "ты"?Ваше барское отношение к другим по-вашему самолюбию и ударило сильно!Вы из прошедшего выводы не сделали,вам нужно только побольше крови пролить-а то что свою кровь проливать придётся не думали?
      3. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 13:33
        +8
        Цитата: Арон Заави
        Вот эта семья была убита утром в субботу

        Не надо нас на жалость брать, все видели, как евреи вчера издевались над арабами, мочились на трупы. Обе стороны ведут себя как животные.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:52
          -1
          Цитата: ism_ek
          Цитата: Арон Заави
          Вот эта семья была убита утром в субботу

          Не надо нас на жалость брать, все видели, как евреи вчера издевались над арабами, мочились на трупы. Обе стороны ведут себя как животные.

          Я видел ролик, где русские солдаты кастрировали пленного украинца. Мне проводить параллели на Вас?
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 13:59
            -6
            Цитата: Арон Заави
            Я видел ролик, где русские солдаты кастрировали пленного украинца. Мне проводить параллели на Вас?

            Поверь мне. אהרון, עם הם אין לדבר.
          2. ism_ek
            ism_ek Сегодня, 14:06
            +3
            Цитата: Арон Заави
            Я видел ролик, где русские солдаты кастрировали пленного украинца. Мне проводить параллели на Вас?

            Это ты зря написал.
            А по поводу мёртвой еврейской семьи, подумай кто отключил сигнализацию на границе? Я понимаю арабы могли ворваться на один пост и вырезать там всех, но отключить сигнализацию на всей границе могли только те люди, которые снимают лживые ролики про бедных украинцев.
          3. Сибирь55
            Сибирь55 Сегодня, 14:13
            +7
            А я только что на телеге смотрел видео прилетов ваших ракет в многоэтажные жилые здания. И последствия.И жертвы. И даже как ребенка живого вытащили из под завала. Боевиков и террористов так мочите??? Фотку он тут выставил
      4. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 14:00
        +5
        Вот эта семья была убита утром в субботу в своем доме, только потому что они евреи.
        А вот оно что, не потому что вы отобрали у них дом и загнали в резервации, не потому что вы каждый год убиваете их сотнями, а потому что вы евреи... Конченное лицемерие.
      5. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 14:17
        +4
        на детей Донбаса,было наплевать всем восемь лет, пока самих не коснулось. аллею Ангелов посетите.
      6. 76СССР
        76СССР Сегодня, 14:31
        +3
        Цитата: Арон Заави
        только потому что они евреи

        А детей Газы сейчас с землей перемешиваете, потому что они палестинцы? Там на сотни погибших детей идет счет...
      7. Комментарий был удален.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:35
      0
      svp67-Сергей,Хезболла в Ливане гости,пусть и не самые ожидаемые. Но в чужой стране свои права качать небезопасно,а то придется потом страну проживания менять!Отсюда и такое поведение по отношению к событиям в Израиле со стороны Хезболлы.
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 13:43
      +1
      " и в этот раз победит Израиль" день, добрый. Я, в субботу говорил, что"регулярная армия в8 случаях из десяти, делает" больно " полупартизанским армия".
      Если, они в 1967 и в 1973 управились с регулярными армия и, то и сейчас должны управиться, а иначе им полный триндец
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: svp67
      Движение «Хизбалла» пообещало властям Ливана не атаковать Израиль первым

      Соврали разумеется, видимо надеялись притупить бдительность, не прокатило. Жители севера проснулись от ракетных обстрелов.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 13:10
    +3
    Ну-ну ХАМАСу мы уже поверили, что он готов на долгое перемирие за экономические плюшки и получили резню , как во время ВМВ. Израиль больше никогда не будет таким каким он был до этой войны.
    1. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 13:21
      +1
      Арон. По хорошему вам нужно взять под контроль Сектор Газа. Убрать хамас от туда . И НАЛАДИТЬ ТАМ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ! без ненависти к арабам и репрессий. Иначе это не кончиться не когда.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 13:32
        +2
        Судя по роликам, за боевиками ХАМАСа шли "мирные" жители Сектора Газа, глумившиеся над захваченными и убитыми мирными жителями и военными Израиля, попавшими в этот ад иностранцами.

        Так что...
      2. Vik. K
        Vik. K Сегодня, 13:33
        0
        Сейчас, это утопия, а в будущем?
        Кто знает, что будет дальше? Я не прорицатель, а "технарь".. Думаю, сейчас, НИКТО не знает и не скажет, что будет дальше
    2. Dym71
      Dym71 Сегодня, 13:22
      -2
      Цитата: Арон Заави
      Израиль больше никогда не будет таким каким он был до этой войны.

      Арон, Вы намёкиваете на территориальное увеличение Эрец-Исраэль в 360 км²?
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:31
      0
      Арон,так и Хамасовцы вам верили,что с вами можно будет мирно ужиться,да видать не оправдались их ожидания и надежды на мирную жизнь!
    4. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:43
      0
      У меня очень большое сомнение в готовности приносить жертвы со стороны значительной части евреев, в постсоветский период приехавших в Израиль из России и других стран СНГ. А у некоторой их части и еврейство за уши притянуто.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 13:12
    +1
    Значит Иран дал команду "осадить".
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:15
      -4
      Цитата: Аркадич
      Значит Иран дал команду "осадить".

      Скорее всего поняли насколько сильно взбесили Израиль и не хотят потерять вместе с Хамасом ещё и Хезболлу.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:20
        +3
        BlackMokona hi, если Израиль будет следовать своим заявлениям то Сектору как вольнице хана, слишком кровавым набег получился.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 13:31
          -1
          Цитата: Ропот 55
          BlackMokona hi, если Израиль будет следовать своим заявлениям то Сектору как вольнице хана, слишком кровавым набег получился.

          Думаю последует, политикам точно нужно ответить максимально жёстко на подобное нападение. Тут как Перл-Харбор для США. Нужна полная капитуляция противника чтобы стереть позор.
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: BlackMokona
        Скорее всего поняли насколько сильно взбесили Израиль и не хотят потерять вместе с Хамасом ещё и Хезболлу.

        Так потери ХАМАСа Ирану только на руку - это ж его главные конкуренты, спонсируемые с другого берега Залива. Поэтому "выражаем глубокую моральную поддержку, но на деле у нас и в Сирии дел полно".
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:17
    -1
    Я так и думал сутки - двое и станет ясно кто и куда.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    +2
    Пока ХАМАС вроде как воюет с Израилем в соседних странах после громких заявлений судя по всему опять началась подковерная возня, смысл которой сводится к одному - как бы нас в итоге крепко не зацепили евреи. А у Израиля свои проблемы причем непростые.
  6. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 13:39
    0
    Так сейчас выглядит сектор Газа. Через неделю не останется ничего, кроме камня и пыли. ХАМАС должен спросить себя, стоило ли оно того.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:04
      -3
      Цитата: Mедвежонок
      Так сейчас выглядит сектор Газа.

      Ничего страшного, заново перестроят. А так выглядит Украина.


      Цитата: Mедвежонок
      ХАМАС должен спросить себя, стоило ли оно того.

      Очень хороший вопрос. Им боком ляжет их атака. Израиль в 10000 раз больше их уничтожит.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 14:12
        +1
        Вот и украинцы должны спросить а стоило ли лезть с войной на русскую землю?
        Кстать их с Израилем объединяет что те и другие искуственно созданы на чужой земле оба продались фашистскому западу предав человечество оба ненавидят своих создателей геноцидят мирных и очень удивляются когда им прилетает в ответ...
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:23
      0
      Медвежонок-вообще то там должно было быть государство Палестина,,а не колония где израильтяне проводят рейды убивая неугодных!Спросите у форумчан из Израиля так что насчёт возврата аннексированных земель государства Палестины?Когда они их им вернут?И поймёте почему палестинцы воюют против израильтян!
  7. Arnok
    Arnok Сегодня, 13:58
    -1
    Ну знаете, ребят, поддерживать исламистов это такое себе. Тут Чечня скоро рванет, однозначно. А мы бедненький ХАМАС жалеем.
    Когда придут нас резать как свиней, тогда вспомним. Но поздно будет.
    Вон по улице пройдите, сколько тут этих чертей? Им дадут команду и понеслось.