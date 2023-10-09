МИД РФ назвал абсолютно недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту

Российские власти считают присоединение являющейся членом ОДКБ Армении к Римскому статуту абсолютно недружественным шагом со стороны Еревана.
Как заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин в интервью изданию РБК, в МИД РФ не видят поля для диалога в этом вопросе. По его словам, правительство РФ рассчитывало, что армянские власти воздержатся от ратификации Римского статута.
Галузин напомнил, что действующие в настоящее время правила МУС допускают, что для стран, в силу каких-либо причин не являющихся подписантами Римского статута, не исключается возможность обращаться к услугам этого суда, при этом не ратифицируя его. Замглавы МИД также добавил, что не видит в существующей парадигме возможностей для того чтобы всерьез относиться к предложенному Ереваном заключению двустороннего соглашения.
Дипломат подчеркнул, что структуры МУС не имеют ничего общего с правосудием и являются политизированным прозападным институтом, выполняющим заказы, касающиеся уголовного преследования неугодных Западу фигур. Этот суд некоторое время назад издал абсолютно юридически ничтожные ордера на арест представителей высшего руководства РФ.
Ранее сообщалось, что парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. Соответствующее решение было поддержано 60 депутатами, против этой инициативы проголосовали лишь 20 парламентариев от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею", которые сначала пытались бойкотировать обсуждение этого, по их мнению, противоречащего интересам страны вопроса, однако впоследствии вернулись в зал заседаний и проголосовали против.