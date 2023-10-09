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МИД РФ назвал абсолютно недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту

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МИД РФ назвал абсолютно недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту

Российские власти считают присоединение являющейся членом ОДКБ Армении к Римскому статуту абсолютно недружественным шагом со стороны Еревана.


Как заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин в интервью изданию РБК, в МИД РФ не видят поля для диалога в этом вопросе. По его словам, правительство РФ рассчитывало, что армянские власти воздержатся от ратификации Римского статута.

Галузин напомнил, что действующие в настоящее время правила МУС допускают, что для стран, в силу каких-либо причин не являющихся подписантами Римского статута, не исключается возможность обращаться к услугам этого суда, при этом не ратифицируя его. Замглавы МИД также добавил, что не видит в существующей парадигме возможностей для того чтобы всерьез относиться к предложенному Ереваном заключению двустороннего соглашения.

Дипломат подчеркнул, что структуры МУС не имеют ничего общего с правосудием и являются политизированным прозападным институтом, выполняющим заказы, касающиеся уголовного преследования неугодных Западу фигур. Этот суд некоторое время назад издал абсолютно юридически ничтожные ордера на арест представителей высшего руководства РФ.

Ранее сообщалось, что парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. Соответствующее решение было поддержано 60 депутатами, против этой инициативы проголосовали лишь 20 парламентариев от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею", которые сначала пытались бойкотировать обсуждение этого, по их мнению, противоречащего интересам страны вопроса, однако впоследствии вернулись в зал заседаний и проголосовали против.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Marcin Konsek
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32 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:12
    +8
    Русских за себя воевать не получилось заставить, пусть попробуют МУС заставить... УСПЕХОВ
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:15
      +9
      Там не будет больше серьёзной войны как раньше. Ереванские армяне открытого общества в лице выразителя своих желаний Пашиняна и Ко, сами отдадут Азербайджану всё что он захочет, чтобы спокойно жить на том, что останется, в дружной американо-европейской семье. Это их цивилизационный выбор будущего.
      1. Berserk23
        Berserk23 Сегодня, 13:52
        +2
        Вы преувиличиваете будущее Армении....это очень туманно...
        1. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 14:10
          +2
          Цитата: Berserk23
          Вы преувиличиваете будущее Армении....это очень туманно...

          Да вы что? Неужели они покинут рынки России?
          1. Ghost1
            Ghost1 Сегодня, 14:40
            0
            Пример Украины для вас не существует? Многие тоже говорили куда они денутся у нас глубокие экономические и рыночные связи, ну и чего по итогу?
      2. ААК
        ААК Сегодня, 14:00
        +3
        Очередной плевок в руководство РФ и от кого, от тех, кто вообще своим государством и спасением народа был обязан исключительно России... такие же неблагодарные свиньи как и болгары... Надеюсь руководство РФ не будет далее глупить и в очередной раз выступать в качестве обгаженной бесплатной дойной коровы...
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:31
      +4
      Русских за себя воевать не получилось заставить, пусть попробуют МУС заставить... УСПЕХОВ

      Не понимаю армян, ратифицировав "Римский статут" Армения по сути разрывает отношения с Россией... МУС уже столько приговоров нашим вынес, что никто из наших, что-то решающих, никогда больше в Армению не поедет...Они совсем забыли свою историю - кроме русских за них (армян) никто никогда не вписывался... Неужели они всерьёз считают, что Европа или Штаты помогут им вернуть, ими же преданный и проданный, Карабах или в войне против Азербайджана, когда тот из Армении станет делать южную провинцию Азербайджана, соединяясь с Нахичеванью...??? Да ни в жизнь... Им помогут вместо нашей базы разместить штатовскую и всё... Армяне, ну какие вы им братья...??? Вы уже наделали столько глупостей под руководством Пашиняна - не усугубляйте!!!
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 13:41
        +2
        Цитата: Lev_Russia
        Армения по сути разрывает отношения с Россией...

        Теперь остается ждать провокации в отношении российской военной базы в Армении и российских военнослужащих. Естественно это будет под эгидой МУС.
        Жаль, что российский МИД не может такие элементарные события прогнозировать. Опять будем ждать когда 'жареный петух клюнет".
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 13:55
          +1
          Цитата: Vita VKO
          Теперь остается ждать провокации в отношении российской военной базы в Армении и российских военнослужащих.

          скорее всего они предьявят счёт за базу и сумма будет фантастической.

          Цитата: Vita VKO
          Опять будем ждать когда 'жареный петух клюнет".

          Там одни куры остались.
      2. solar
        solar Сегодня, 15:02
        0
        МУС уже столько приговоров нашим вынес...

        Ни одного. Нет ни одного приговора МУС в отношении граждан России.
  2. Николай Ганапольский
    Николай Ганапольский Сегодня, 13:13
    -1
    Мощный шаг от министерства обеспокоенности.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:18
      +4
      Ну,они расчитывали...Впрочем,всегда есть определенные рычаги,даже против местных армян,родственников проголосовавших..Да,был бы человек,а статья найдется.Даже против этих,в Ереване.Планета круглая..Да,про что я??Мыженетакие#..Только вот с нами они плюют на законность
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:14
    +4
    Продались за дешево! Ага щаззз впряжётся за вас гейропа, наивные
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 13:38
      +1
      Депутатам Армении нужны европейские кружевные труселя и новые "революционные" гендерные извращения, а не интересы армянского народа.
  4. Tim666
    Tim666 Сегодня, 13:18
    -5
    Цитата: svp67
    Русских за себя воевать не получилось заставить, пусть попробуют МУС заставить... УСПЕХОВ

    А зачем им воевать, вроде территориальный спор они уладили, есть шанс мирно жить и налаживать отношения.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:06
      +1
      Цитата: Tim666
      Цитата: svp67
      Русских за себя воевать не получилось заставить, пусть попробуют МУС заставить... УСПЕХОВ

      А зачем им воевать, вроде территориальный спор они уладили, есть шанс мирно жить и налаживать отношения.

      Пока не уладили. Армяне должны ещё отдать часть своей территории для коридора из Азербайджана в Нахичевань. После чего Армения утратит границу с Ираном с далеко идущими последствиями.
      Первое из них - Армения станет не интересна абсолютно всем. Даже США и РФ.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 15:46
        0
        Цитата: Капитан Пушкин
        Первое из них - Армения станет не интересна абсолютно всем. Даже США и РФ.

        Она уже не интересна. Для США интерес был только один. Минус один лояльный России партнер. Теперь уже интересов нет. Хотя там можно базу разместить на случай вторжения в Иран. Но основная цель ясна и понятна, уменьшить число сторонников РФ.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    +1
    Российские власти считают присоединение Армении к Римскому статуту абсолютно недружественным шагом со стороны Еревана.
    А сколько таких недружественных шагов со стороны Пашиняна уже было сделано. Давно понятно, что этот горе "политик" сознательно идет на разрыв отношений с Россией предполагая за это получить западные "плюшки". А вот получит ли и какие?
    1. guest
      guest Сегодня, 14:45
      0
      Цитата: rotmistr60
      А сколько таких недружественных шагов со стороны Пашиняна уже было сделано.

      Ну ничего удивительного, все политики пришедшие к власти с помощью госпереворота начинают вести антироссийскую политику.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:19
    +3
    МИД РФ назвал абсолютно недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту

    МИДу России и лично г-ну Лаврову (хотя, может быть и не ему, а тому, кто им управляет) давно пора отличать настоящих товарищей (друзей) от случайных попутчиков и собутыльников...
    Оно будет лучше и не так обидно при расставании...
  7. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 13:23
    +2
    Необходимо запретить въезд этих депутатов на территорию России.
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 13:35
      +4
      И не только депутатов. Надо проверить всю их диаспору на благонадежность. Есть подозрение, что многие армяне в России выполняют роль спящих агентов.
    2. guest
      guest Сегодня, 14:47
      +1
      Цитата: antiaircrafter
      Необходимо запретить въезд этих депутатов на территорию России.

      Зачем запрещать, нужно действовать зеркально арестовывать их и выдавать по запросу Алиеву. wink laughing
  8. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 13:25
    +2
    Говорят, Роспотребнадзор уже нашел в Армянском коньяке ну просто очень вредную бактерию, и весь его импорт накрывается медным тазом.
    Ничего личного, чисто бизнес.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:29
      +2
      Обойдемся традиционной беленькой. С огурчиками. drinks
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:26
    0
    Интересно, если бы МУС не объявлял ВВП в розыск, то как бы реагировал МИД РФ на эту новость? fool
  10. osp
    osp Сегодня, 13:37
    +6
    Так это благодаря внешней политике того же МИД , Россия стала сегодня настолько слабой в политическом поле что ее пинают даже бывшие советские республики.
    Одно время Литва торговалась о транзите грузов в Калининградскую область.
    Теперь вот Армения стала МУС признавать.
    А про Украину за последние 10 лет вообще и писать не о чем. Как можно было проспать такое.

    Да, далеко-далеко заведет Россию такая внешняя политика.
    И внутри политика вымирания как-то не идет на пользу народу.
  11. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:39
    +1
    Да что они водятся с этим МУС, как с писаной торбой.

    Посмотрите на карту, и Россия и США сначала "подписались" за МУС, потом отозвали подписи.

    Интересно другое.
    Кто подписывал и кто отзывался подписи из президентов РФ и США.

    Либералы ненавидят тех лидеров, которые отозвали подписи, и готовы расцеловать в глютеусы, залы тех президентов, которые "топили" за МУС.
  12. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 13:54
    0
    Есть ещё одна проблема. Остров Нахичевань. Отделённый Арменией от Азербайджана.
  13. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 13:55
    +3
    Армения очень сильно зависит от диаспоры в США, так что ничего удивительного.
    У них давно выдать дочку за американского армянина - сбыча всех мечт.
    При этом РФ для них исключительно дойная корова.
  14. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 15:40
    0
    Да не будет вскоре/скоро таких недоразумений, как "Украина", "Армения".
  15. alystan
    alystan Сегодня, 16:17
    0
    А Николу в принципе, как оказалось, на все подобные заявления давно наплевать.

    Европа ему видать какие-то личные гарантии и для Армении в целом сделала, возможно даже в письменном виде. Вот он и действует сообразно своим интересам и данным ему обещаниям неприкосновенности и целостности территориальных границ страны. И он на все это "купился", а теперь это осталось только закрепить возможно заключительной встречей с Алиевым.

    Хотя чего стоят на самом деле все эти обещания Запада он должен прекрасно помнить и знать. Но вместе с тем, он поступает так, как поступает, т.е. вопреки здравому смыслу.