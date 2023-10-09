Лидер французской националистической партии считает, что сегодня всё идёт по плану сторонников третьей мировой войны

В мире появляется все больше «горячих точек». Сирия, Украина, Нагорный Карабах, теперь Израиль. И это, не считая многочисленных вооруженных переворотов и попыток мятежа в Африке.
В последнее время практически все новостное пространство заполнено сообщениями о вооруженных столкновениях и обстрелах, что дает некоторым экспертам небезосновательный повод для заявлений о приближении третьей мировой войны.
В аналогичном ключе недавно высказался и лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На своей странице в соцсети политик написал, что сегодня всё идёт по плану сторонников третьей мировой войны.
Мы можем легко почувствовать их возбуждение
- написал Филиппо.
Политик отметил, что Запад продолжает разжигать огонь войны на Украине, отправляя туда все больше вооружения. Между тем теперь выясняется, что часть его попала на Ближний Восток, где также разгорается крупный конфликт.
Чем больше горячих точек в мире, тем радостнее сторонники глобального хаоса!
- пишет лидер партии «Патриоты».
При этом французский политик подчеркнул, что Париж принимает активное участие во всем этом хаосе. В то же время это никоим образом не соответствует интересам Франции.