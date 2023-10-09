Военное обозрение
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Лидер французской националистической партии считает, что сегодня всё идёт по плану сторонников третьей мировой войны

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Лидер французской националистической партии считает, что сегодня всё идёт по плану сторонников третьей мировой войны

В мире появляется все больше «горячих точек». Сирия, Украина, Нагорный Карабах, теперь Израиль. И это, не считая многочисленных вооруженных переворотов и попыток мятежа в Африке.


В последнее время практически все новостное пространство заполнено сообщениями о вооруженных столкновениях и обстрелах, что дает некоторым экспертам небезосновательный повод для заявлений о приближении третьей мировой войны.

В аналогичном ключе недавно высказался и лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На своей странице в соцсети политик написал, что сегодня всё идёт по плану сторонников третьей мировой войны.

Мы можем легко почувствовать их возбуждение

- написал Филиппо.

Политик отметил, что Запад продолжает разжигать огонь войны на Украине, отправляя туда все больше вооружения. Между тем теперь выясняется, что часть его попала на Ближний Восток, где также разгорается крупный конфликт.

Чем больше горячих точек в мире, тем радостнее сторонники глобального хаоса!

- пишет лидер партии «Патриоты».

При этом французский политик подчеркнул, что Париж принимает активное участие во всем этом хаосе. В то же время это никоим образом не соответствует интересам Франции.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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9 комментариев
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  1. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 13:44
    +4
    Париж принимает активное участие во всем этом хаосе
    со своими партнерами подкидывают дровишки...
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:44
    +2
    Так оно и есть... На часах без одной минуты 12-ть... А дальше Армагеддон...
    В годах двадцатых прошлого столетья
    Никто не верил в новую войну,
    Мол, миновали годы лихолетья,
    Мир навсегда пришёл в мою страну...
    И дни его пусть вечно для всех длятся,
    Навоевались в первой мировой,
    Кошмар войны стал тихо забываться,
    Земля дышала миром и весной...
    Но подтянулись тут сороковые –
    Опять война и снова льётся кровь –
    Звучат повсюду кличи боевые
    И порохом запахло в мире вновь…
    Четыре долгих года война длилась
    И миллионы жизней унесла...
    И лишь моей страны великой сила
    Мир от войны и гибели спасла
    И мы решили, что мир вечным будет,
    Но не прошло восьмидесяти лет
    И снова на земле воюют люди –
    Как прежде в этом мире мира нет...
    Мы до сих пор, увы, не понимаем,
    Как вырваться из замкнутого круга...
    И мы опять друг друга убиваем
    И снова ненавидим мы друг друга...
  3. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 13:45
    +1
    А выгодно это может быть только тому, кто сидит от этого всего далеко. За океаном например.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:45
    -1
    Сторонники третьей мировой? Кроме выжившего из ума старика из Вашингтона и его кукловодов вроде таких и нет. what
    1. Kwasar9000
      Kwasar9000 Сегодня, 14:06
      +1
      Поверь, 3-я мировая очень нужна многим странам. В первую очередь США, которым нужно как-то списать свои долги. В первых двух они не просто всё списали, а стали, как бы это помягче, выгодоприобретателями, что-ли!
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:58
    0
    политик написал, что сегодня всё идёт по плану сторонников третьей мировой войны.

    А А.Эйнштейн написал
    1. guest
      guest Сегодня, 14:36
      +1
      Цитата: Дилетант

      А А.Эйнштейн написал

      Надо запасаться палками и камнями. laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:03
    +1
    сегодня всё идёт по плану сторонников третьей мировой войны. Мы можем легко почувствовать их возбуждение
    В том числе и во Франции. Англосаксонские и европейские ястребы, как с цепи сорвались. Требования продолжения помощи украине для продолжения войны, а главное "победы над Россией", о которой они мечтают много лет, но которой им не суждено дождаться. Обнуление возможных последствий ядерной войны и отсюда разговоры о превентивном ударе (понятно по кому). То, что западный мир сошел с ума - факт.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:23
    -1
    Цитата: Lev_Russia
    Так оно и есть... На часах без одной минуты 12-ть... А дальше Армагеддон...
    В годах двадцатых прошлого столетья
    Никто не верил в новую войну,
    Мол, миновали годы лихолетья,
    Мир навсегда пришёл в мою страну...
    И дни его пусть вечно для всех длятся,
    Навоевались в первой мировой,
    Кошмар войны стал тихо забываться,
    Земля дышала миром и весной...
    Но подтянулись тут сороковые –
    Опять война и снова льётся кровь –
    Звучат повсюду кличи боевые
    И порохом запахло в мире вновь…
    Четыре долгих года война длилась
    И миллионы жизней унесла...
    И лишь моей страны великой сила
    Мир от войны и гибели спасла
    И мы решили, что мир вечным будет,
    Но не прошло восьмидесяти лет
    И снова на земле воюют люди –
    Как прежде в этом мире мира нет...
    Мы до сих пор, увы, не понимаем,
    Как вырваться из замкнутого круга...
    И мы опять друг друга убиваем
    И снова ненавидим мы друг друга...

    Из окна виден всадник на рыжем коне..