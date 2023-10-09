В Израиле сообщают о пусках ракет ХАМАС в районы Иерусалима и Тель-Авива

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Интенсивность конфликта между представителями палестинского движения ХАМАС и Израилем нарастает. Исламисты продолжают наносить ракетные удары по разным частям израильской территории, перегружая систему ПВО/ПРО «Железный купол».Ранее в израильских СМИ появились сообщения о пусках ракет ХАМАСа в районы Иерусалима и Тель-Авива, а также воздушной тревоге в данных городах.Теперь поступает информация о прилетах по объектам, расположенным в районе вышеупомянутых населенных пунктов.В частности, в сети появились кадры падения ракеты в аэропорту Бен Гурион, расположенного близ Тель-Авива.В свою очередь, местные жители публикуют в соцсетях прилеты по Иерусалиму. По предварительной информации, обошлось без жертв.Согласно сообщению от The New York Times, представители Хамас заявили, что ракетный удар по «глубокой территории Израиля» является ответом на авиаудары ЦАХАЛа по домам мирных жителей в Газе.Также поступает информация о нанесении исламистами ракетных ударов по курортному городу Ашдод, который расположен южнее Тель-Авива. На кадрах, опубликованных в соцсети, видны обломки строений и горящие авто.Есть прилеты и в соседнем с Ашдодом Ашкелоне.В то же время, ЦАХАЛ сообщил о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС, а также осаде Газы.- заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант.В ряде мусульманских стран мира такое заявление назвали стремлением к геноциду.