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В Израиле сообщают о пусках ракет ХАМАС в районы Иерусалима и Тель-Авива

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В Израиле сообщают о пусках ракет ХАМАС в районы Иерусалима и Тель-Авива

Интенсивность конфликта между представителями палестинского движения ХАМАС и Израилем нарастает. Исламисты продолжают наносить ракетные удары по разным частям израильской территории, перегружая систему ПВО/ПРО «Железный купол».


Ранее в израильских СМИ появились сообщения о пусках ракет ХАМАСа в районы Иерусалима и Тель-Авива, а также воздушной тревоге в данных городах.

Теперь поступает информация о прилетах по объектам, расположенным в районе вышеупомянутых населенных пунктов.

В частности, в сети появились кадры падения ракеты в аэропорту Бен Гурион, расположенного близ Тель-Авива.



В свою очередь, местные жители публикуют в соцсетях прилеты по Иерусалиму. По предварительной информации, обошлось без жертв.




Согласно сообщению от The New York Times, представители Хамас заявили, что ракетный удар по «глубокой территории Израиля» является ответом на авиаудары ЦАХАЛа по домам мирных жителей в Газе.

Также поступает информация о нанесении исламистами ракетных ударов по курортному городу Ашдод, который расположен южнее Тель-Авива. На кадрах, опубликованных в соцсети, видны обломки строений и горящие авто.


Есть прилеты и в соседнем с Ашдодом Ашкелоне.


В то же время, ЦАХАЛ сообщил о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС, а также осаде Газы.

Нет электричеству, нет еде, нет воде, нет топливу

- заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант.

В ряде мусульманских стран мира такое заявление назвали стремлением к геноциду.
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34 комментария
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  1. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 14:28
    +11
    геноцид в чистейшем виде. поговорить нельзя ?
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 14:37
      +4
      Ещё до рождения Иисуса цари иудейские гнобили окрестные племена, под покровительством тогдашних мировых жандармов. Не любят богоизбранные "поговорить"...
      1. Желтый пузырь
        Желтый пузырь Сегодня, 14:46
        +13
        Из всемирной истории народ приютивший Евреев в палестине после 40 лет изгнания из Египта накормил и защитил и дал кров и землю евреям был уничтожен евреями за одну ночь вырезали даже младенцев такова благодарность Еврейского народа и сейчас они России платят тем же.
        1. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 15:08
          +3
          Знали бы тогда палестинцы что евреи будут прислуживать фашистскому западу который их геноцидил и сами устроят геноцид палестинцев хрен бы кто их пустил.
      2. bober1982
        bober1982 Сегодня, 14:54
        +1
        Цитата: RuAbel
        Ещё до рождения Иисуса цари иудейские гнобили окрестные племена

        Не совсем так,если и боролись с кем цари иудейские,так это между собой - благочестивые цари с царями-идолопоклонниками,то есть,кто у власти был,тех по воле царя и гнобили,как Вы выразились,либо цари иудейские боролись с нечестивыми царями израильскими.
        1. RuAbel
          RuAbel Сегодня, 15:32
          +1
          Я не сказал " боролись". Я сказал "гнобили". А уж благочестивые, нет ли, не суть важно. Царство Иудейское суть УПА под сенью рейха. Римляне знали, на кого ставку делать.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 15:03
      -5
      Цитата: андрей юрьевич
      поговорить нельзя ?

      У них было 18 лет на "поговорить". Израиль вывел войска из Газы в 2005-ом, причем никакой блокады не было, пока оттуда не полетели ракеты. За 3 дня до резни, Израиль пошел им на уступки в плане снабжения и квот на гастарбайтеров и вот последовала "благодарность".
      Хватит. Наговорились.
      1. RuAbel
        RuAbel Сегодня, 15:41
        0
        Был у нас такой выдуманный оракул, он говорил – зри в корень. Копай глубже, Всрать! В 48-й копай.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:29
    +15
    Донбасс их подельники обстреливают 10-ть лет.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 14:33
      +4
      соловьёв, то сегодня в прострации...и евреев то погибло масса,и Газу то бомбят по мирняку...не знает что сказать то.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 14:39
        +2
        Да он и в субботу такой же был, пытается в объективность, но поникает. Вот дедок этот армагедоныч прям весь боевой такой топит за израильтян. Забавный конечно контраст между ними.
        1. Spichka
          Spichka Сегодня, 15:58
          0
          Там еще один дедок был, Кедми что ли , того наверно разрывает на части от негодования и праведного гнева?
      2. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 14:57
        0
        Это точно, вчера попробовал послушать да уснул.
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:33
    +2
    Я думаю, всё таки к палестницам придут на помощь союзные войска других сил. Если Палестина падёт, остальная часть исламского мира очень сильно утрётся. Если падёт Израиль, США потеряют крупный регион контроля. Какой накал событий. what
    Обе стороны убивают мирное население с особой жестокостью. Битва жабы с гадюкой.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Я думаю, всё таки к палестницам придут на помощь союзные войска других сил.

      Ага, султан турецкий помощь пришлёт морем.
      1. МятныйПряник
        МятныйПряник Сегодня, 14:51
        +2
        Султан туда соваться вряд ли будет, есть другие стороны, готовые втянуться в конфликт. request
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 14:55
          0
          Цитата: МятныйПряник
          Султан туда соваться вряд ли будет, есть другие стороны, готовые втянуться в конфликт. request

          Даже Хезболла уже слилась. Никто не хочет под горячую руку. Бесплатная раздача топлива, электричества, воды, еды закончилась. Теперь будет бесплатная раздача тумаков в ответ на кровавую резню.
        2. Dym71
          Dym71 Сегодня, 15:03
          +2
          Цитата: МятныйПряник
          Султан туда соваться вряд ли будет

          Это шутка была.
          Цитата: МятныйПряник
          есть другие стороны

          Нет там никого кроме ливанской Хезболлы и Сирии.
      2. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 14:59
        +2
        А больше некому? Талибы просят коридор, там желающих сирийцев, иорданцев хватит. Большая промашка евреев уничтожение мечетей. Не умеют они в войне действовать избирательно.
        1. Dym71
          Dym71 Сегодня, 16:13
          0
          Цитата: Александр Саленко
          Талибы просят коридор

          Король Иордании через свое королевство не пустит никого, его семье хватило "дружбы" с Хезболлой за гланды.
          Цитата: Александр Саленко
          там желающих сирийцев

          Но что-то им мешает, желание есть, состояние войны с Израилем есть, оккупированные Голаны на месте, но чёйт не спешат пока - непонятно.
          Цитата: Александр Саленко
          иорданцев хватит

          Абдалла им глаз на задницу натянет.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 15:33
      -3
      Цитата: МятныйПряник
      к палестницам придут на помощь союзные войска других сил

      Где же мы их всех хоронить будем? belay

      Цитата: МятныйПряник
      Если Палестина падёт

      Это не вопрос "если". И Хамас - не "палестина", он будет уничтожен.

      Цитата: МятныйПряник
      Если падёт Израиль

      Израиль хоронят со дня провозглашения независимости. Боюсь, юдофобов ждет очередное разочарование.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:33
    +12
    И это вытворяет народ,который человечеству плешь проел плачем о холокосте?Кто вы сами после такого преступного акта как запрет на ввоз продуктов?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:48
      +2
      Так ведь подобная публика обычно представляется тонкой линией, которая несёт бремя белого человека. Банальные фашисты, но словосочетания придумывают красивые.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:38
    +2
    Цена нефти Brent на Лондонской бирже - 87,25$ - единственное что нам надо знать ,на данный момент.
  6. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 14:39
    +1
    Моссад прошляпил, ЦАХАЛ тоже долго собирался с мыслями. Закономерный итог с большими жертвами гражданских.
  7. AVA77
    AVA77 Сегодня, 14:39
    +2
    Да не парьтесь. это у кондиционеров прошивку снесло 25Q64. как тебе такое Илон Маск.
  8. kva555
    kva555 Сегодня, 14:43
    +8
    А , дословно привести слова министра(фашиста), слабо?
    "Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно".(С.)
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 14:47
      0
      Бог..................... ему судья.
    2. барбитурат
      барбитурат Сегодня, 14:55
      0
      Зато так израильтяне победят и решат проблему, а если опять переговоры и жевание соплей, по аналогии с нами, то сколько еще погибнет?
      Кроме того, палестинцы вообще не заморачиваются над терминами, фашист не фашист, а тупо стараются убить как можно больше евреев, почему евреи должны поступать по другому?
  9. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:53
    0
    Понятно, что Израиль ответит очень жёстко, а это значит ХАМАСовцам или сработать как камикадзе, или они готовы к среднему/длительному противостоянию. Способны ли они на это в одиночку? Вряд ли, а значит негласно подключатся Иран и другие соседи, всё уже заранее оговорено. И это хорошо! am
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:10
      +2
      Способны ли они на это в одиночку?
      ...размышлять одиноки ли они совершенно глупо...там десятками лет разного люду понаехало тьма тьмущяя...и вся эта орава нарыла там под землёй такие коммуникации что сама Газа это деревушка по сравнению то что под землёй..тасм целые заводы...и персы хоть и морозятся...но подготовка к масштабной вылазке это их рук дело...и чего там понатащили персы под землю только они и знают...замечательная операция по скрытности
  10. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:06
    +1
    Числа, глава 31, стихи 17-18:

    Итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте;
    а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя;


    Эти рекомендации одинаковы для всех авраамических религий, так что удивляться нечему.

    Но отождествлять кровожадных уродов со всеми евреями и всеми палестинцами не стоит.
  11. alystan
    alystan Сегодня, 15:50
    0
    Нет электричеству, нет еде, нет воде, нет топливу

    - заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант.

    Не надо выдергивать из его слов только то, что нравится вам.

    Вот полная фраза этого министра:

    Я приказал провести полную блокаду сектора Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с животными и действуем соответственно.
  12. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 15:57
    0
    Ув други и не други!
    А не пора ли нам замахнуться на нашего с вами, сами понимаете,
    вернуться к главным мировым событиям СВО, от которой нас целенаправленно
    и искусственно уводят джентльмены ЛженедоЗапада, отвлекая
    от задач мирового переустройства и многополярности?
    Патриоты РФ проливают кровь за мирное будущее всего человечества,
    а Сов Без ООН пусть усмиряет Ближний Восток? Сргласны?
    Выводы за нами и вами.
    Честь имею.