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Песков прокомментировал ситуацию в секторе Газа на фоне заявления Израиля о переходе к «полному уничтожению» ХАМАС

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Песков прокомментировал ситуацию в секторе Газа на фоне заявления Израиля о переходе к «полному уничтожению» ХАМАС

Армия обороны Израиля переходит к «полному уничтожению» движения ХАМАС. Такое заявление сделало руководство страны сегодня. По утверждению израильского военного ведомства, армия уже восстановила контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа.


Ранее стало известно, что в армию обороны Израиля мобилизовали 300 тысяч резервистов. Западная пресса сообщает, что в течение ближайших суток-двух начнется сухопутная военная операция израильской армии в секторе Газа.

Тем временем, на ситуацию в Израиле отреагировал и Кремль. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что обстановка на Ближнем Востоке вызывает серьезную озабоченность российского руководства.

Пока мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации. Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт

- подчеркнул Песков.

В секторе Газа, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, очень высокая плотность населения, а весь регион является местом пересечения интересов различных государств, которые не всегда оказывают плодотворное влияние на происходящие здесь процессы.

Отдельное внимание Песков уделил проблеме вероятного возвращения части релокантов в Россию. Он подчеркнул, что в РФ им ничего не угрожает и угрожать не может в принципе.

Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?

- заявил пресс-секретарь российского президента.

Представитель российского президента отметил, что очень важно нащупать пути к дальнейшему началу переговорного процесса. Однако Израиль, судя по всему, на переговоры с ХАМАС не настроен. Руководство страны пригрозило физическим уничтожением всего руководства палестинского движения. Пока ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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43 комментария
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  1. bondrostov
    bondrostov Сегодня, 14:04
    +36
    Это зачем эти " Релоканты" Нам обратно?!!! Просьба к Изралитянам всех их пожалуйста в ЦАХАЛ! На передовую!
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 14:06
      +19
      Песков...Песков...иногда лучше жевать, чем говорить.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 14:15
        +4
        Цитата: bondrostov
        Это зачем эти " Релоканты" Нам обратно?!!! Просьба к Изралитянам всех их пожалуйста в ЦАХАЛ! На передовую!


        Просто, выложу фото кайло..



        1. Александр Советский Союз
          Александр Советский Союз Сегодня, 14:40
          +2
          кайло - для холопов, к "звёздам" и элиткам у наших властей совершенно иное отношение
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 15:48
            0
            Наверно не терпится еще раз приложиться.
      2. yuri bakster
        yuri bakster Сегодня, 14:19
        -2
        Цитата: андрей юрьевич
        Песков...Песков...иногда лучше жевать, чем говорить.

        а при чём тут пися,шо старче сказал,то он и повторяет....а на старче,уже положили,а как про рупь,экономику,и улучшение благосостояния граждан то пел на валдае....я плакаль)
      3. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 14:27
        +6
        Песков просто ещё не всем руки перецеловал
      4. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:34
        0
        Песков умница в этом вопросе- зачем бежать впереди паровоза.Топливный кризис 1973 на западе возник из за эмбарго арабских стран на поставки нефти странам поддержавших Израиль в войне " Ссудного дня".В кои веки грамотно высказался. good
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:51
      +2
      Цитата: bondrostov
      всех их пожалуйста в ЦАХАЛ! На передовую!

      посмотрел бы я на пугачевскую семью управляющей тачанкой в которую впряжена говорящая лошадь
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:55
        +2
        Василенко Владимир.Галкин уже вывез подопечную старушку из Израиля и не дай бог в Россию.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:10
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Галкин уже вывез подопечную старушку из Израиля
          то есть шоу не будет? crying
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 15:32
      0
      Достаточно не пущать на тв и др шоу вести с много мллн гонорарами.
      А может дать возможность печенью искупить саои заявдения - директора магадан тв или драм театр?. Но столько магаданов у нас нет и чукотки на них не хватит
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:50
        +1
        Вполне нормальный вариант - публичное извинение и перевод нажитого непосильным трудом на нужды армии/волонтерских организаций, тоже публичный.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 14:06
    +16
    Вообще, на мой взгляд, некоторым нашим значимым лицам надо брать за образец Израиль в части того, что там не идут ни на какие сделки и переговоры с террористами...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:51
      0
      ААК.Вы уверены в этом вопросе.Выигранная война " Судного дня " Израилем , была слита под давлением западных партнёров Израиля .Чушь не несите.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 16:18
        0
        Цитата: tralflot1832
        Выигранная война " Судного дня " Израилем , была слита под давлением западных партнёров Израиля.

        И эти люди воют о "переписывании истории" западом. no
        Вы не замечаете, как сами превращаетесь в тех, кого клеймите. Позор.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:08
    +8
    Отдельное внимание Песков уделил проблеме вероятного возвращения части релокантов в Россию. Он подчеркнул, что в РФ им ничего не угрожает и угрожать не может в принципе.

    Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?
    (В.В.Путин)
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:09
    +2
    Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?
    - заявил пресс-секретарь российского президента.
    Он не излечим. Нести пурге, это как дышать у него.. request
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:12
    +8
    Что интересно релоканты Пескова. сейчас категорически высказались против России.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:13
    +15
    Это, что: Галкин, Макаревич, Слепаков, Алла Борисовна и иже с ними опять к нам? Спасибо г-н Песков, спасибо; но пусть семя Иуды остаётся на своёй Родине.
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 14:56
      +2
      Будто нас г-н Песков и иже с ним услышат.
      Шепелев, Ани Лорак, Меладзе, Светлаков, Милохин уже вернулись, и некоторые из них замечены на центральных телеканалах. И это далеко не весь список, который будет пополняться. Даже Смольянинов, который высказывался, что не против, если его страна превратится в радиоактивный пепел, тоже навострил лыжи вернуться.
      Права была Маргарита Симоньян, когда говорила: "Они все вернутся. А мы уйдём..."
      P.S. Ани Лорак, если кто-то забыл, собирала средства и отправляла помощь ВСУ. А теперь сидит в жюри музыкального проекта на канале НТВ
  7. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 14:14
    +4
    Релоканты и предатели не должны получить прощения, ответить по всей строгости закона. Здесь никто их не ждет.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:19
      +3
      ответить по всей строгости закона

      а есть такой закон??? wink
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 14:21
        +7
        УК РФ Статья 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также УК РФ Статья 275. Государственная измена.
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:19
    +1
    Отдельное внимание Песков уделил проблеме вероятного возвращения части релокантов в Россию. Он подчеркнул, что в РФ им ничего не угрожает и угрожать не может в принципе.
    А вот можно же было просто, по русски, сказать об этой проблеме вероятного возвращения конских яблок из проруби на наш берег... В принципе конечно не может... laughing laughing good Ходорковский с Навальным соврать не дадут, в принципе. laughing laughing laughing
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:21
    +5
    Песков транслирует всем русофобам и ненавистникам? Люди, которые целенаправленно покинули Россию, чтобы не возвращаться. Люди, которые посчитали для себя, что Россия не их дом, и не их детей. А теперь пусть они возвращаются. Забавно. Может всё таки двойное гражданство на уровне конституции запретить? what
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 14:21
    +3
    Эти иудушки нам нужны? С двойным гражданством.
    https://www.mk.ru/social/2023/10/08/bezhavshie-izza-ukrainskogo-konflikta-relokanty-okazalis-v-epicentre-izrailskoy-voyny.html
  11. мазута
    мазута Сегодня, 14:23
    +8
    Уважаемый Владимир Владимирович.Нельзя ли отправить в помощь Израилю господина Пескова?Пусть возглавит пустынную бригаду "Испуганные патриоты Земли Обетованной".Здесь ему от нынешней должности тесно,масштаб не тот.Будет "пустынный бригадный генерал".
  12. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:24
    -1
    Ну вот, ближайшее окружение Путина никак не может кушать и жить без евреев.

    А кто ближайшее окружение президента Путина? "У меня много друзей-евреев, с детства". (с)



    9 октября 2023, 14:06

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова эвакуировать желающих покинуть зону палестино-израильского конфликта.
  13. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:28
    +2
    Вот так независимое государство отвечает на приграничные нападения озверевшего соседа, который пошел стрелять всех направо и налево независимо от пола и возраста: полное уничтожение вооруженной силы и физическое уничтожение руководства.
    И никого они слушать не будут. И правильно. Восток понимает только силу. И чем она жёстче, тем доходчивей.
  14. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 14:34
    +2
    Господа, ну что вы право слово. Релоканты для Пескова, это те с кем он не один праздник за одним столом отпраздновал, не одну их просьбу выполнил. Друзья одним словом. И с каким теплом он о них отзывается- Они просто испугались. Чувствуется забота о близких людях. И кто мы для него, и что для него значит наше мнение?
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 15:04
      0
      Релокант – производное от слова «релокация». Понятие это относится прежде всего к миру бизнеса и маркетинга. Так называют перемещение сотрудников какой-либо компании на новое место работы, связанное со сменой их места жительства.
      Так называемых "инагентов", это не касается.
  15. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:46
    +1
    сегодня боты как-то не очень разнообразны в комментариях
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 14:58
      0
      контрацептив с красным кругом сбрызни отсюда под плинтус
  16. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:03
    0
    А Песков такой умный, что надо его бредятину транслировать? Он по сути микрофон не более. У микрофонов мозгов нет.
  17. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:08
    0
    Отдельное внимание Песков уделил проблеме вероятного возвращения части релокантов

    Песков или бредит, или несёт пургу. Короче - одно из двух.
  18. alystan
    alystan Сегодня, 15:08
    0
    Армия обороны Израиля переходит к «полному уничтожению» движения ХАМАС. Такое заявление сделало руководство страны сегодня.

    А вот что заявил министр войны обороны Йоав Галлант этой ближневосточной демократии:

    Я приказал провести полную блокаду сектора Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с животными и действуем соответственно.
  19. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 15:19
    0
    Имплементации модальностей - если короче.
  20. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 15:32
    +1
    Прости-тутка наш Песков, ей богу даже обидно за державу. 5 колонна в кремле работает в виде клоуна переводчика.
  21. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:35
    +1
    Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?

    - заявил пресс-секретарь российского президента
    Их на Родине очень ждут особенно Пугачёву, Галкина и прочих "истинных патриотов". А вот у граждан Российской Федерации остаются вопросы к ним - к любителям чёрного солнца...
  22. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:39
    +2
    Да пусть возвращаются на Родину, но как в пандемию - через пятилетний карантин в Магаданской области.
  23. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:45
    0
    Израиля мобилизовали 300 тысяч резервистов

    В этом плане можно позавидовать. Быстро развернули, наша мобилизация выглядела куда тяжелее.
  24. A2AD
    A2AD Сегодня, 16:06
    0
    Руководство страны пригрозило физическим уничтожением всего руководства палестинского
    Ну вот израиль открыто признался что будет геноцидить палестинцев. Ни чего другого от иудо-фашистов ждать и не стоило.