Песков прокомментировал ситуацию в секторе Газа на фоне заявления Израиля о переходе к «полному уничтожению» ХАМАС

Армия обороны Израиля переходит к «полному уничтожению» движения ХАМАС. Такое заявление сделало руководство страны сегодня. По утверждению израильского военного ведомства, армия уже восстановила контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа.
Ранее стало известно, что в армию обороны Израиля мобилизовали 300 тысяч резервистов. Западная пресса сообщает, что в течение ближайших суток-двух начнется сухопутная военная операция израильской армии в секторе Газа.
Тем временем, на ситуацию в Израиле отреагировал и Кремль. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что обстановка на Ближнем Востоке вызывает серьезную озабоченность российского руководства.
Пока мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации. Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт
- подчеркнул Песков.
В секторе Газа, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, очень высокая плотность населения, а весь регион является местом пересечения интересов различных государств, которые не всегда оказывают плодотворное влияние на происходящие здесь процессы.
Отдельное внимание Песков уделил проблеме вероятного возвращения части релокантов в Россию. Он подчеркнул, что в РФ им ничего не угрожает и угрожать не может в принципе.
Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?
- заявил пресс-секретарь российского президента.
Представитель российского президента отметил, что очень важно нащупать пути к дальнейшему началу переговорного процесса. Однако Израиль, судя по всему, на переговоры с ХАМАС не настроен. Руководство страны пригрозило физическим уничтожением всего руководства палестинского движения. Пока ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа.