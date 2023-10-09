Песков прокомментировал ситуацию в секторе Газа на фоне заявления Израиля о переходе к «полному уничтожению» ХАМАС

Пока мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации. Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт

Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?

Армия обороны Израиля переходит к «полному уничтожению» движения ХАМАС. Такое заявление сделало руководство страны сегодня. По утверждению израильского военного ведомства, армия уже восстановила контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа.Ранее стало известно, что в армию обороны Израиля мобилизовали 300 тысяч резервистов. Западная пресса сообщает, что в течение ближайших суток-двух начнется сухопутная военная операция израильской армии в секторе Газа.Тем временем, на ситуацию в Израиле отреагировал и Кремль. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что обстановка на Ближнем Востоке вызывает серьезную озабоченность российского руководства.- подчеркнул Песков.В секторе Газа, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, очень высокая плотность населения, а весь регион является местом пересечения интересов различных государств, которые не всегда оказывают плодотворное влияние на происходящие здесь процессы.Отдельное внимание Песков уделил проблеме вероятного возвращения части релокантов в Россию. Он подчеркнул, что в РФ им ничего не угрожает и угрожать не может в принципе.- заявил пресс-секретарь российского президента.Представитель российского президента отметил, что очень важно нащупать пути к дальнейшему началу переговорного процесса. Однако Израиль, судя по всему, на переговоры с ХАМАС не настроен. Руководство страны пригрозило физическим уничтожением всего руководства палестинского движения. Пока ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа.