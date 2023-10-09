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Появились новые кадры израильских ударов по населенным пунктам сектора Газа

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Появились новые кадры израильских ударов по населенным пунктам сектора Газа

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены нанесенные израильской армией удары по палестинским населенным пунктам в секторе Газа.


На кадрах можно увидеть мощные взрывы посреди плотной городской застройки. Командование израильской армии (ЦАХАЛ) заявляет о нанесении авиацией и артиллерией ударов по более 500 стратегических объектов на территории сектора Газа.



Как утверждается, были уничтожены семь оперативных штабов ХАМАСа. Кроме того, израильская армия нанесла удары по многоэтажным домам, в одном из которых располагался военный штаб ХАМАС, и по мечети, которую, по данным израильской разведки, использовало для своих целей палестинское движение. При этом, о так называемых "сопутствующих потерях" среди гражданского населения сектора Газа представители израильской армии предпочитают умалчивать.


Кроме того, власти Израиля объявили о полной блокаде сектора Газы. В палестинский анклав полностью прекратится ввоз продуктов и топлива, а также подача электричества. Израильское руководство называет этот шаг "частью войны против диких людей". Таким образом, население региона, превышающее два миллиона человек, оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

Также сообщается, что израильские силы нанесли удар по лагерю беженцев в Секторе Газа. В результате бомбардировки расположенного на севере региона лагеря Джабалия были разрушены несколько зданий, погибли как минимум 50 мирных жителей.



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49 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:24
    +6
    Израильское руководство называет этот шаг "частью войны против диких людей"
    Речь идет о выживании Палестинцев, им грозит уничтожение просто потому что они Палестинцы.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:30
      +12
      Цитата: Trapp1st
      Идет борьба Палестинского народа за свое выживание, им грозит уничтожение просто потому что они Палестинцы.


      Концлагерь решили уничтожить, вместе с сидельцами.. Загнали туда, довели до скотского состояния, удивились этому и решили всех в печь отправить, высокотехнологичную - с самолетов прилетающую...
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 14:46
        -6
        Цитата: Курильщик
        Цитата: Trapp1st
        Идет борьба Палестинского народа за свое выживание, им грозит уничтожение просто потому что они Палестинцы.


        Концлагерь решили уничтожить, вместе с сидельцами.. Загнали туда, довели до скотского состояния, удивились этому и решили всех в печь отправить, высокотехнологичную - с самолетов прилетающую...

        Гм. Концлагерь.

        Кстати у Хамастана 16 км границы с Египтом . Почему же братский арабский Египет не хочет помочь Хамастану?
    2. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 14:31
      -13
      Цитата: Trapp1st
      Израильское руководство называет этот шаг "частью войны против диких людей"
      Речь идет о выживании Палестинцев, им грозит уничтожение просто потому что они Палестинцы.

      после того,что они сделали на музфестивале,этих нелюдей, надо уничтожать везде и по всякому
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 14:34
        +12
        после того,что они сделали на музфестивале
        авиация израиля частенько организовывает такие музфестивали в секторе Газы, не гнушаются граждан третьих стран отправлять на фестивали... Какой то однобокий праведный гнев у вас или остальные не люди.
        1. yuri bakster
          yuri bakster Сегодня, 15:55
          -2
          Цитата: Trapp1st
          Какой то однобокий праведный гнев у вас или остальные не люди.

          лживый пёс,там никогда не стреляли изначально по безоружным гражданским
      2. bondrostov
        bondrostov Сегодня, 14:35
        +12
        Там 2 миллиона человек! Все 2 миллиона это делали? Или несколько тысяч?? А убить предлогаете всех вы! Это самый настоящий нацизм. Те кто это сделал прощения им нет! Но убивать миллионы гражданских. Это геноцид. Такой же как и гитлеровский.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 15:53
          -2
          Цитата: bondrostov
          Но убивать миллионы гражданских.

          Ваши юдофобы раскрутили этот нарратив, а вы тут за него топите. Это глупо. Хотели бы геноцид - жгли бы напалмом, и количество трупов в Газе шло бы уже на сотни тысяч.
          Хватит лицемерия.
        2. yuri bakster
          yuri bakster Сегодня, 15:58
          -2
          Цитата: bondrostov
          Но убивать миллионы гражданских. Это геноцид. Такой же как и гитлеровский.

          где про миллионы...мутилло?
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:37
        +9
        Это и палестинским женщинам и детям относится?Вот Вы удивляетесь,а с чего это евреев не любят?
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 14:54
          +2
          Я возмутился действиями хамас, но теперь и Израиль можно смело причислить к террористам. И отношение к евреям у меня поменялось однозначно не в лучшую сторону angry
        2. yuri bakster
          yuri bakster Сегодня, 16:02
          -2
          Цитата: dmi.pris1
          Это и палестинским женщинам и детям относится?Вот Вы удивляетесь,а с чего это евреев не любят?

          хватит передрачивать,убивали женщин и детей на фестивале,отнюдь не евреи
    3. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 15:14
      0
      Вообще атака ХАМАСа, показательные видео в каждом чайнике и утюге с бородатыми "дикарями", показательное первоначальное бессилие ЦАХАЛа, опять же видео с горящими и брошенными танками, все это выглядит спецоперацией, "многоходовочкой", провокацией.
      Теперь Израиль, на этом фоне, может попробвать решить вопрос раз и навсегда. Как Азербайджан с Карабахом.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:30
    +4
    Не умеют евреи решать вопросы мирно,бомбить гражданские объекты выдавая их за военные,это так просто!Только вот,,пройдут годы,и снова придут палестинцы,отлично обученные и матевированные и теперь уже израильтяне пожнут все "прелести, "войны на уничтожение всего живого вокрут. Посеящий ветер пожнет бурю-забыли эту аксиому властьимущие в Израиле. А зря...
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:34
      -6
      Расстрелянный палестинцами музыкальный фестиваль (260 трупов) был военным объектом?
      Все эти Хамасы и Хезболлы - такие же черти мракобесные, с которыми мы 10 лет воевали в Чечне. А те, кто их защищает - неадекваты, "поехавшие" на юдофобии.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:43
        +4
        Сколько за последние лет 20 в Газе снесли невоенных объектов вместе с жителями? Или типа когда под бетонной крошкой и без журналистов это какие-то другие люди?
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 14:45
          +1
          Сколько оттуда ракет запускали, ммм?
          Напомнить правила войны? Невоенные объекты, из которых ведется огонь, считаются военными.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 15:00
            +2
            А если мы Киев с землёй сравняем, вот также как евреи Газу вместе с жителями - мировая общественность будет восхищена?
          2. Александр Саленко
            Александр Саленко Сегодня, 15:11
            0
            Только те кто запускал ракеты оттуда ушли пока вы там проснулись и в заднице почухались, но вам по фиг, вы государство, которое сейчас облажалось, и признайтесь, вы сейчас банально в истерике отыгрываетесь на чём не попадя а это и есть террор.
      2. bondrostov
        bondrostov Сегодня, 14:45
        0
        Нормальные люди их не защищают! НО это относиться к хамасу и другим боевикам. А тут многие уже предлогают просто уничтожить вес сектор Газа. Вместе с 2 миллионами Мирника. А это беспредел. ( нацизм, геноцид) вот этого не должно быть!
      3. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 15:08
        +1
        Я не ставил минус, но у меня удивление, вы палесов загоняли в скотское состояние скотскими методами. Я уверен что все отношения должны быть взаимными.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 15:26
          -3
          Палестинцам Израиль всегда активно помогал экономически.
          В Газе для них открывали пром.зоны. Главная больница Газы построена Израилем. Электричество, топливо - из Израиля.
          Уровень жизни палестинцев Западного берега - самый высокий из всех арабских стран (не считая шейхов Персидского залива).
          Но исламизм для них важнее уровня жизни и экономики.
          Попытки сделать палестинцев богатыми провалились.
      4. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 15:30
        +3
        Расстрелянный палестинцами музыкальный фестиваль (260 трупов

        Стреляли палестинские женщины и дети?
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: Бережливый
      бомбить гражданские объекты выдавая их за военные

      По себе судите? Или двойные стандарты в ход пошли? Ну и чем вы от полосатых тогда отличаетесь?
  3. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 14:32
    +11
    Также сообщается, что израильские силы нанесли удар по лагерю беженцев в Секторе Газа. В результате бомбардировки расположенного на севере региона лагеря Джабалия были разрушены несколько зданий, погибли как минимум 50 мирных жителей.

    В общем, "на белый террор, ответим красным террором". Вот зачем, спрашивается? Когда арабы устроили резню мирных жителей в Израиле - это терроризм чистой воды, за такое вешать надо. И не за шею. Но ЦАХАЛ отвечает ровно тем же, что совершенно бессмысленно с точки зрения военной, и абсолютно так же бесчеловечно с точки зрения морали, как и арабские действия.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:35
      +2
      Но ЦАХАЛ отвечает ровно тем же
      Разница в том, что одни отвечают как могут, а другие творят что хотят.
      1. Шафран
        Шафран Сегодня, 14:42
        0
        Как интересно получается - если убивать по другому, то можно?
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 14:40
      +2
      Цитата: Андрей из Челябинска
      В общем, "на белый террор, ответим красным террором". Вот зачем, спрашивается?

      Андрей, а традицию куда денешь? Это ж Восток, месть священна! Это не христианское "прости и подставь морду с другой стороны", тут в крови топят, потому что так от века заведено и христиан в этом споре нет.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:35
    -7
    ну израиль выносит врагов и стирает город ! когда дипломаты перестают говорить начинает говорить армия и армия все делает для зашиты своей страны уничтожает врагов ! о марали надо думать до войны вот и все !
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:37
      +5
      Больше похоже что армия Израиля создаёт себе врагов
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 14:42
        +1
        ну возможно увидим наблюдаем дальше что будет как ответят по израилю ! и за сколько они зачистят сектор газа 2 миллионный !
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 14:44
        -2
        Армия Израиля из третьего квартала Газы сделает первый. И количество врагов таким образом заметно уменьшится.
        1. Александр Саленко
          Александр Саленко Сегодня, 15:18
          +2
          А палесы в ответ начнут убивать заложников показывая всему миру что Израиль не в состоянии защитить своих граждан, и вам придётся начать наземную операцию, потому что убивать ваших граждан они могут голодом например и жаждой. и снимать всё на камеру выкладывая в сеть. А у них, у заложников, есть родственники. Так что или наземная операция, или прекращение блокады. Может есть ещё варианты, наверняка, что мы тут знаем? Но подобная перспектива точно маячит.
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:36
    +9
    Жёстко. Ничуть не лучше тех, с которыми воют, два сапога пара.

    Ну раз они решились на блокаду и уничтожение Сектора Газа, а, по-сути, геноцид, то не удивлюсь, что и Хамас пойдёт на крайние меры.

    Ракеты ещё есть, Железного купола уже нет. Вопрос только в том, не поставили ли вместе с оружием ХАМАСу немного радиоактивных материалов с какой-нибудь Запорожской или Ровенской, а может и Иранской АЭС... С учётом географии, тройка прилётов может разделить Израиль радиоактивными зонами пополам.

    Не дай бог, конечно, до этого дойдёт. Но насилие нарастает с каждым днем
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:56
      +1
      А почему эти миллионы допустили что их используют как живой щит?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:08
        -2
        Украинцы тоже допустили чтобы бандеровцы их использовали как живой щит.... Но мы стараемся избегать потерь среди украинцев
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: parabyd
      Железного купола уже нет.

      Вот откуда вы этот бред берете? На заборе написали, а вы повторяете?
      С момента начала ударов по Газе, количество обстрелов резко снизилось, и эффективность ЖК снова возросла с 80% до 95%. У нас в городе только 2 прилета и штук 40 успешных перехватов.

      Вообще умиляет риторика в заголовках, будто бы Израиль чуть ли не на грани краха и оккупирован Хамасом. Разочарую всех юдофобов - вам впаривают лажу. Это мне напомнило заголовки времен арабо-израильских войн, когда арабы панически бежали, сверкая пятками, в арабских и советских газетах писали, что они чуть ли не Тель-Авив уже штурмуют.

      Вы все определитесь, вы хотите фактов "с полей" или сказочек, потешить свою ненависть к евреям? А потом опять будет вой - как так, обещали "конец сионистам" и вот опять.

      В Москве и Питере, люди вторые сутки несут цветы к дипмиссиям Израиля, которые муниципальные службы оперативно убирают, под предлогом "несогласованности с дипмиссией", но мы то прекрасно понимаем настоящие причины. А память у нас хорошая.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:37
    +2
    Как там западная цивилизация со своей любовью к Давида и ненавистью к Голиафам?
  7. grossmeister2013
    grossmeister2013 Сегодня, 14:38
    -4
    если бы наши также хреначили на Украине, то СВО бы уже закончилась
  8. Dym71
    Dym71 Сегодня, 14:41
    +5
    Цитата: ВО
    При этом, о так называемых "сопутствующих потерях" среди гражданского населения сектора Газа представители израильской армии предпочитают умалчивать.

    А у них Конашенкова нет, поэтому такой пробел и образовался.
  9. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 14:46
    +5
    Детей, женщин в пыль. Сионизм он такой. Израильтяне конечно избранные. Вопрос только кем.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 14:56
      +2
      Да как кем ни кем а отсутствием совести и честности , просто обмануть гоев это подвиг однако . В любой стране евреи в диаспоре , в любой стране они не свои , в любой стране власть имущие делают из них крайних в трудное время.- Ибо чужды они делам и обычаям нашим , ибо просто они не свои в наших землях ибо они чужды нам и обычаям нашим . так цитатка из переводов тюрских надписей первого каганата .
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:58
      +1
      А евреев разумеется можно и нужно убивать и насиловать.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:17
        +1
        Никого нельзя убивать. В том и дело. Для меня там теперь все нелюди.
  10. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:46
    +7
    "Война против диких людей"... Да чего уж там - недочеловеки, скажите прямо. Ну, в принципе чего нет, фашизм как фашизм. Ничего нового.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 15:20
      0
      По сути они так и сказали. Слишком короткий текст комментария, что за правила?
  11. Boris Manzhela
    Boris Manzhela Сегодня, 14:49
    +1
    ВВС Израиля работают по объектам в секторе Газа.
    [media=https://t.me/voiceofisrael/14121]
  12. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 14:54
    +2
    Атака военных объектов это одно, а неизбирательная бомбежка по площадям совсем иное. Однако это еще как-то можно оправдать военной необходимостью.
    Но вот блокада Сектора Газа с 2-х миллионным мирным населением которое никак на ХАМАС повлиять не может это уже геноцид в чистом виде.
    Однако конечно " мировая демократическая общественность" не только это не заметит , но еще и одобрит.
  13. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 15:36
    0
    Совершенно ни о чём, арабы всё зло запомнят и придёт их день и час и не будут они подкладывать женщин как принято у евреев.