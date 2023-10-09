Появились новые кадры израильских ударов по населенным пунктам сектора Газа

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены нанесенные израильской армией удары по палестинским населенным пунктам в секторе Газа.
На кадрах можно увидеть мощные взрывы посреди плотной городской застройки. Командование израильской армии (ЦАХАЛ) заявляет о нанесении авиацией и артиллерией ударов по более 500 стратегических объектов на территории сектора Газа.
Как утверждается, были уничтожены семь оперативных штабов ХАМАСа. Кроме того, израильская армия нанесла удары по многоэтажным домам, в одном из которых располагался военный штаб ХАМАС, и по мечети, которую, по данным израильской разведки, использовало для своих целей палестинское движение. При этом, о так называемых "сопутствующих потерях" среди гражданского населения сектора Газа представители израильской армии предпочитают умалчивать.
Кроме того, власти Израиля объявили о полной блокаде сектора Газы. В палестинский анклав полностью прекратится ввоз продуктов и топлива, а также подача электричества. Израильское руководство называет этот шаг "частью войны против диких людей". Таким образом, население региона, превышающее два миллиона человек, оказалось на грани гуманитарной катастрофы.
Также сообщается, что израильские силы нанесли удар по лагерю беженцев в Секторе Газа. В результате бомбардировки расположенного на севере региона лагеря Джабалия были разрушены несколько зданий, погибли как минимум 50 мирных жителей.