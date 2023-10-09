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В секторе Газа израильскими ударами разрушена очередная мечеть

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В секторе Газа израильскими ударами разрушена очередная мечеть

Начавшееся в субботу обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта обернулось для палестинского населения сектора Газа беспрецедентными бомбовыми ударами со стороны Израиля.


Эти удары очень часто приходятся на мирные объекты. Сектор Газа – это очень небольшая, но густонаселенная территория, где проживают около трёх миллионов человек.

При такой компактной застройке очевидно, что, даже если Израиль будет стараться бить только по позициям ХАМАС, в большинстве случаев затрагиваются и гражданские объекты.

На распространяемых в сети кадрах видно, что под израильские удары попадают и мечети. На одном из них мечеть в Газе разрушена до основания.

Стоит отметить, что, если верить палестинской стороне, одной из причин субботнего нападения боевиков ХАМАС стали участившиеся в последнее время случая оскорбления с израильской стороны третьей мусульманской святыни – мечети Аль-Акса и молящихся там мусульман.

Нанесение ударов по мусульманским храмам в Газе подтвердили ранее и в армии обороны Израиля, объясняя это тем, что боевики ХАМАС якобы использовали их для атак на Израиль.

Израильские военные заявили ранее, что атаковали до 500 объектов в Газе и других населённых пунктах палестинского сектора.
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39 комментариев
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  1. svarog77
    svarog77 Сегодня, 15:02
    +4
    Еврейские террористы уже доигрались...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 15:03
      -7
      Цитата: svarog77
      Еврейские террористы уже доигрались...

      Это представители самой мирной религии доигрались, теперь пожинают плоды своей кровавой резни, похищения детей, расчленения иностранных туристов да другого зла.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 15:06
        +13
        Задорно два террориста, терроризируют друг друга... методы, в принципе, не очень отличаются..главное у обоих - мирняк кошмарить...
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 15:09
          -4
          Цитата: Курильщик
          Задорно два террориста, терроризируют друг друга... методы, в принципе, не очень отличаются..

          В целом другого метода против живых щитов и нету. Ты либо бьёшь, либо страдаешь всё сильнее.
        2. astepanov
          astepanov Сегодня, 15:36
          0
          Цитата: Курильщик
          методы, в принципе, не очень отличаются..главное у обоих - мирняк кошмарить...

          А что, ЦАХАЛ взял заложников? Или же обстреливает районы, в которых бармалеев заведомо нет? И как действовали бы вы? Пришли к бармалеям, перемешавшимся с мирными, с цветами?
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 15:41
            -3
            Цитата: astepanov
            Цитата: Курильщик
            методы, в принципе, не очень отличаются..главное у обоих - мирняк кошмарить...

            А что, ЦАХАЛ взял заложников? Или же обстреливает районы, в которых бармалеев заведомо нет? И как действовали бы вы? Пришли к бармалеям, перемешавшимся с мирными, с цветами?

            Наверное бы пришёл извиняться, а потом самозастрелился бы. Чтобы не оскорблять правоверных своим нечестивым существованием.
          2. Загребун
            Загребун Сегодня, 16:03
            +1
            Хе, хе. Наличие или отсутствие, "заведомо", ага, "бармалеев", это как? Заведомо кому? Объективный контроль где? Исходя из Вашей логики "бармалеи" не просто мирных хватали, а бойцов ЦХАЛА под прикрытием. Мы ж помним про самый самый готовый к бою народ. До пупа вооруженный и готовый ка пионэры.
        3. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
          Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 15:48
          -2
          Цитата: Курильщик
          Задорно два террориста, терроризируют друг друга... методы, в принципе, не очень отличаются..главное у обоих - мирняк кошмарить...

          Сравним масштабы: христиане, мусульмане, иудеи?
      2. ASAD
        ASAD Сегодня, 15:10
        -16
        Интересно, арабы напали на Израиль,убивали , насиловали , а террористы евреи? За дела свои мерзкие и получают сполна. И не фиг по мечетям прятаться. Сейчас на штурм уже не пойдут.
        1. Обычный
          Обычный Сегодня, 15:30
          0
          А арабы видимо проснулись такие и думают, а че нам замутить в субботу-то, да? Вы с андромеды, у нас проездом? Да пока вас не было тут такое было, такое было. Вы историю только в школе читали? Плохо изучали видать мировую историю.
      3. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 15:16
        +4
        Это представители самой мирной религии доигрались, теперь пожинают плоды своей кровавой резни, похищения детей, расчленения иностранных туристов да другого зла.

        А чем лучше убийства мирных жителей и детей Сектора Газа с помощью ракет??? Сектор Газа так густо застроен, что избирательно уничтожать какие-то конкретные цели невозможно... По идее штурм нужно проводить, но тактика "выжженой земли", судя по всему, Израилю как и их суверену нравится больше... Израиль просто решил окончательно решить палестинский вопрос, стерев Сектор Газа с лица Земли... Сегодня Израиль ещё и продовольственную блокаду Сектора Газа ввёл...Ну и чем ЦАХАЛ лучше ХАМАСА...???
        1. Комментарий был удален.
        2. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 16:06
          0
          А чем лучше убийства мирных жителей и детей Сектора Газа с помощью ракет???
          Как весь мусульманский мир может спокойно за этим наблюдать?
      4. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 15:21
        +5
        Гнев арабов только крепнет!

        И ярость мусульман к народу Израилеву только растет.
        1. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
          Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 16:03
          -1
          Гнев не только арабов крепнет.
          Н-р, гнев соседей и врагов России крепнет. И что из- этого следует?
      5. astepanov
        astepanov Сегодня, 15:34
        +2
        Всякая религия, доведенная до уровня фундаментализма, беременна большой кровью. Можете не соглашаться, но история по завязку набита примерами перманентных религиозных войн. В том числе и наша история: реформа патриарха Никона привела к гибели десятков тысяч людей, к множеству казней, в том числе к сожжению в срубе протопопа Аввакума со товарищи. И погромы (не только евреев) тоже были в нашей истории, и церковная цензура, ии гонения науки... Ради религии ее адепты готовы на любые преступления. От мелких - придти в сизо и отметелить внезаконно преступника, не рискуя самому попасть под суд - и до преступлений ИГ. Но хуже всего, когда государство заигрывает с религией и потакает ей, вместо того, чтобы удерживать в рамках закона.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:08
    +8
    Что тут можно сказать? Нацисты. Изверги и палачи. Одного поля ягодки, что хамас, что эти.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 15:12
      +6
      Нацисты. Изверги и палачи.

      Жидонацисты...сначала конфликта нейтральную позицию занимал. Сейчас многочисленные заявления и действия Израиля не поддерживаю.
      Нужно создавать новый независимый Международный суд и расследовать преступления евреев...
      Всех нужно найти и наказать без срока давности...
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:08
    +12
    Сейчас вам форумчане израильские "обьяснят"что в мечети пряталась группа Аллахов с гранатомётами...вот они мечеть и вынесли в пыль...если бы это была синагога,то вой уже стоял бы вселенский!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:13
      -13
      А вы точно уверены что не прятались? Новую построят если не выгонят.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 15:38
        +4
        Так и синагоги не фокус понастроить. Бандерва тоже особо не стесняется по церквям лупить. И у них в верхушке те же самые "богоизбранные". sad
    2. sneig
      sneig Сегодня, 16:08
      0
      Уже, именно так и объяснили слово в слово.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:09
    +12
    Надеюсь, мир теперь увидел, как они и как мы. Кеклы должны просто молится на ВВП.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:27
      -4
      ну да главы сбу гур всу живы и командуют и киевский режим русофобский живет и пахнет пропаганду русофобскую разводит и каждый день обстреливают Русские города где погибают мирные жители ! да они должны молится на ВВП согласен !
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 15:42
      +2
      "Мир" не видит. "Миру" показывают то, что надо кому надо. Не будьте наивны. В 90-х в России шла очень серьезная борьба за СМИ с кровью и убийствами. И кто боролся за всё это? Не русские.
  5. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 15:09
    -5
    Ну разрушена и разрушена. Там люди десятками и сотнями гибнут. Нечего о камнях печалиться. Новую построят.
  6. tabex
    tabex Сегодня, 15:13
    +3
    Похоже на то, что Израиль решил окончательно закрыть палестинский вопрос, поэтому мы и увидели нападение в стиле 11 сентября
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:16
      +1
      Вот египтяне то будут рады в 1.5 ляма беженцев палестинцев на своей территории.
      1. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
        Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 15:33
        -2
        Египет уже отказывался от палестинцев. Так же, как Иордания, в которой палестинцы пытались сделать переворот., и их выгнали.. а вот Ливану не повезло: Ливан полностью под палестинской оккупацией.
        Современная территория сектор Газа, находящаяся в Палестине, находилась под египетской оккупацией с момента создания сектора в 1949 году (после арабо-израильской войны 1948 года) до поражения Египта в Шестидневной войне 1967 года, после чего началась уже израильская оккупация сектора Газа. Египетское управление Газой вплоть до Шестидневной войны было непрерывным, за исключением короткого периода с октября 1956 года по март 1957 года, когда Израиль оккупировал Газу на короткое время во время Суэцкого кризиса. Ни Египте, ни Трансиордания оккупировавшие Палестину не создали там Арабского государства.
        При возврате Израилем земель Египту. тот отказался: Дело в том, что население сектора Газы составляло тогда более двух миллионов человек, которые производительным трудом практически не занимались. Как теперь, так и тогда эти люди жили на подачки мирового сообщества, промышляли контрабандой и воровством. Египту эта головная боль была совершенно не нужна, ему и свое население нечем кормить. Синай - другое дело. Там меньше 500 тысяч человек населения, там довольно развитая курортная индустрия, приносящая неплохой доход, и - главное - израильтяне за те 12 лет, что полуостров был под их контролем, сумели найти там очень приличные месторождения нефти и газа.
        Вот так Газа стала никому не нужна.... кроме спонсоров палестинского терроризма
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:16
    +5
    У США тоже практикуется такая тактика "выжженная земля". Убитое, мирное население, являются "сопутствующим ущербом". request Будет очень странно и удивительно, если никто не дёрнется на джихад против Израиля.
  8. Иван_7
    Иван_7 Сегодня, 15:16
    +2
    ХАМАС своей выходкой подписал палестинцам смертный приговор
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 15:44
      +1
      ХАМАС на прикорме у ООН, а ООН на крючке у США. Чудны дела твои...
  9. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 15:34
    -2
    Цитата: МятныйПряник
    У США тоже практикуется такая тактика "выжженная земля". Убитое, мирное население, являются "сопутствующим ущербом". request Будет очень странно и удивительно, если никто не дёрнется на джихад против Израиля.

    Что поделать. У Израиля нет высокоточного оружия в отличие от....
    "Лунный пейзаж" ныне на какой территории?
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 15:40
    +1
    Евреи копают себе могилы, как и для детей своих
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:54
    +1
    "Страна которая не воюет с соседями". А наши "релоканты" скачут от радости, призывая "добавить еще". Их стандарты это позволяют
  12. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:59
    0
    Ради справедливости. "....одной из причин субботнего нападения боевиков ХАМАС стали участившиеся в последнее время случая оскорбления с израильской стороны третьей мусульманской святыни – мечети Аль-Акса и молящихся там мусульман." Мне кажется это на причину насиловать и убивать женщин и детей не тянет.
  13. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 16:02
    -1
    Цитата: Lev_Russia
    Битва за Грозный (1999—2000). Город разрушен.
    Потери РФ:
    • 1426 убитых
    • 4630 раненых
    • 96 пленных
    • около 500 пропавших без вести
    Потери ЧР-Ичкерии:
    • 6900 убитых
    • 471 пленных (по данным генерала Трошева — свыше 600 пленных боевиков)
    • количество раненых неизвестно.
    Итог:

    27 000 погибших мирных жителей, всего около 35 000 жертв.
    Жду комментариев.
    А вы бы что сделали? Блесните логикой главнокомандующего!
  14. tchoni
    tchoni Сегодня, 16:05
    +2
    А вот у меня есть такое стойкое ощущение, что выпад ХАМАС спровоцирован израильской сторой с целью окончательного решения вопроса Сектора Газа. Поэтому и массированность атаки такая... И первый видимый успех... И потери (как же без них то в пипле ненависть разжечь) и "детки в клетке" (Есть такой ролик) и невинные заложники (заложницы)... А теперь все... ХАМАС - демонизирован однозначно... Палестинцы (даже мирняк, не говоря о воинах в сланцах, случайно на улице автомат подобравших) - уже не люди... Свой народ - воодушевлен на борьбу 300 тысяч резервистов призваны (причем без всяких там "пятисотых")... Осталось проехаться по тому самому Сектору Газа сперва ФАБами, можно и с фосфором чего закинуть.. А потом - танками и бульдозерами... И все.. Готовая для заселения территория... И соседям наука.. Ребята из Ирана, опять же, уж очень громко кричат о своей непричастности... Весь мир солидарен и аплодирует стоя иудейскому оружию...Вот бы нашему эстЭблешменту так операции планировать научиться...
  15. Дво
    Дво Сегодня, 16:08
    +1
    Наглядная демонстрация ,тот кто владеет небом тот и выигрывает .А нам надо учиться у Израильтян ,если враг то не какие мечети синагоги, монастыри и храмы если в них враг то эти объекты уничтожается. А у нас как говорил канадский наёмник в интервью склад у них был в храме ,ездили они на поездах с мирным населением мы по таким объектам не стреляем.
  16. A2AD
    A2AD Сегодня, 16:10
    0
    объясняя это тем, что боевики ХАМАС якобы использовали их для атак на Израиль.
    Следовательно и всем остальным стоит уничтожить все синагоги в мире. Так как израильские военные используют их для своих нужд.