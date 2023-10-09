В секторе Газа израильскими ударами разрушена очередная мечеть

Начавшееся в субботу обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта обернулось для палестинского населения сектора Газа беспрецедентными бомбовыми ударами со стороны Израиля.Эти удары очень часто приходятся на мирные объекты. Сектор Газа – это очень небольшая, но густонаселенная территория, где проживают около трёх миллионов человек.При такой компактной застройке очевидно, что, даже если Израиль будет стараться бить только по позициям ХАМАС, в большинстве случаев затрагиваются и гражданские объекты.На распространяемых в сети кадрах видно, что под израильские удары попадают и мечети. На одном из них мечеть в Газе разрушена до основания.Стоит отметить, что, если верить палестинской стороне, одной из причин субботнего нападения боевиков ХАМАС стали участившиеся в последнее время случая оскорбления с израильской стороны третьей мусульманской святыни – мечети Аль-Акса и молящихся там мусульман.Нанесение ударов по мусульманским храмам в Газе подтвердили ранее и в армии обороны Израиля, объясняя это тем, что боевики ХАМАС якобы использовали их для атак на Израиль.Израильские военные заявили ранее, что атаковали до 500 объектов в Газе и других населённых пунктах палестинского сектора.