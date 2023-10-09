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Власти Италии не нашли доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль

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Власти Италии не нашли доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль

Между Израилем и палестинской организацией ХАМАС разгорелся масштабный конфликт. С момента нападения исламистов в субботу, 7 октября, обмены ракетными и авиаударами практически не прекращаются.


При этом многие эксперты и аналитики отмечают невиданную масштабность ракетных атак из Газы. Так, только субботним утром отряды ХАМАС, по разным данным, выпустили по территории Израиля от 3 до 5 тысяч ракет.

При этом атаки продолжаются и сегодня. Сообщалось об ударах по центральной части Израиля в районах городов Иерусалим и Тель-Авив.

В связи с этим, как военные специалисты, так и некоторые политики делают вывод, что ХАМАС снабжает третья сторона. В качестве наиболее вероятного претендента рассматривается Иран – заклятый враг Израиля, у которого широко развернуто производство ракет разного радиуса действия.

В то же время никто пока не торопится обвинять Тегеран голословно. В частности, глава МИД Италии Антонио Таяни подчеркнул, что его страна сегодня не располагает доказательствами того, что атака ХАМАС на Израиль была организована Ираном, сообщает ANSA.

В свою очередь, и в Тегеране прокомментировали «слухи» о причастности Ирана к происходящему в Израиле. Так, представитель МИД страны Нассер Канани отметил, что у палестинцев и без участия Ирана были все возможности защитить свой народ.
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15 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 15:11
    +2
    Власти Италии не нашли доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль

    Но Запад соответствующие вбросы и инсинуации продолжает делать.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:19
      +1
      Похоже в Италии почувствовали вероятность нового притока беженцев и заранее беспокоиться о лояльности к Италии со стороны палестинцев - потенциальных беженцах..
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 15:55
        0
        Что то это мне напоминает. Ах да поиск виновного в подрыве северных потоков. Все знают кто но лихорадочно делают вид, что расследуют и обвиняют с хайли лайкли Россию. Так и тут повестка Иран, а виновник гонит авианосцы.
    2. tabex
      tabex Сегодня, 15:25
      +1
      Надо же им "перекричать " нелицеприятные факты использования их оружия. Теперь террорист держит в руках западный ПЗРК, а не Калашников
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:12
    +2
    Сейчас евреи позвонят хозяину в сшу,поплачутся на италийцев,старикан грозно в телефонную трубку хрюкнет на правительство Италии,и те сразу изменят своё мнение о непречасности Ирана...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:12
    +4
    Не вовремя прокукарекали, завтра хехемон скажет другое, придется в воздухе переобуваться... Кто за язык тянет? Кушали бы пиццу в тишине.
  4. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 15:13
    +1
    А её кто то спрашивал? Италию эту? Слишком короткий, очень короткий ответ, кто это придумал?
  5. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 15:13
    0
    Интересный заголовок smile Как будто власти Италии кто-то обязал провести расследование. Впрочем всё может быть в нашем безумном мире
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:20
    0
    Если Иран и помогал ХАМАС то судить это по ракетам (а-ля 50-60 годов разработки) которые летели на Израиль глупо. Эти ракеты свободно производятся на месте , смысл их за тысячу км и несколько границ тащить.
  7. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 15:26
    0
    Ув други и не други!
    Я уверен, что расследование провели очень экстренно и
    необъективно? Где пруфы- конфирмэйшензы? Половина стран Гейропы
    более года ищет виновных подрыва Северных потоков, засекретив
    расследование, не допуская к нему нейтральные страны,
    в том числе, пострадавшие сторону в лице 5 международных
    компаний и РФ - ПАО Газпром; и на сегодняшний день выдвинуты
    только бездоказательные версии вместе с собственным расследованием
    журналиста Херши?
    Мой совет- обратиться к самым дермократичным и объективным следственным органам наглосаксов и вы найдёте виновных!
    А тем временем, отвлекшие мир от событий вна 404 шумихой масс медиа
    и горько стонущие о нехватке средств для бандеррейха, в квадрат Х Средиземного
    моря спешит армада англосаксов, надеясь на горячую встречу с Буревестником,
    Цирконием и ? да, мало ли с кем им предстоит горячая, а , может, отрезвляющая встреча.
    Время покажет.
    Честь имею.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:30
    0
    Иран может делать что угодно,запад боится " Нефтяного кризиса 2 " .Кто-то на западе помнит 1973 год,воздух чистый как слеза над западом.Израиль устроил " зелёную революцию" в 1973 г..Но тут подвалил СССР,а не хотите ли не зависить от арабов с их нефтью.Трубу мы вам построим.Арабы долго терпели,пока не пришёл горбатый в 1985 г в СССР и отомстили.Счаз они у нас в друзьях по бизнесу и этим надо пользоваться.Израиль должен воевать не только за свою страну,но и за страну которая их спасла от крематориев.И будет так.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:31
    0
    В связи с этим, как военные специалисты, так и некоторые политики делают вывод, что ХАМАС снабжает третья сторона. В качестве наиболее вероятного претендента рассматривается Иран – заклятый враг Израиля, у которого широко развернуто производство ракет разного радиуса действия.
    Скромно так умалчивается об Украине и о своём зерновом коридоре не говоря про польские логистические центры распределяющих поступающее имущество из стран НАТО. СВО продолжается... wink
  10. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 15:55
    +1
    Власти Хакасии не смогли доказать причастность Ирана к атакам ХАМАС на Израиль.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 16:13
      0
      Цитата: RuAbel
      Власти Хакасии не смогли доказать причастность Ирана к атакам ХАМАС на Израиль.

      Да, честно говоря, не сильно-то и старались... request
  11. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:08
    0
    Но почему иностранные новости всегда должны плохо переводиться? Я не понимаю, это незнание или недобросовестность? Вчера информационные агентства распространили информацию о причастности Ирана. Во время телевизионной программы, в которой участвовал министр иностранных дел, журналист задал вопрос, и ответ был таким: «В настоящее время – в этот момент – сейчас – сейчас – сегодня – сейчас – в настоящий момент – в настоящий момент не было доказательств причастности Ирана» (конечно, все синонимы наречий времени относятся к 18 часам назад). Если пропустить наречие, его значение изменится. request