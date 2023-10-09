Власти Италии не нашли доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль

Между Израилем и палестинской организацией ХАМАС разгорелся масштабный конфликт. С момента нападения исламистов в субботу, 7 октября, обмены ракетными и авиаударами практически не прекращаются.При этом многие эксперты и аналитики отмечают невиданную масштабность ракетных атак из Газы. Так, только субботним утром отряды ХАМАС, по разным данным, выпустили по территории Израиля от 3 до 5 тысяч ракет.При этом атаки продолжаются и сегодня. Сообщалось об ударах по центральной части Израиля в районах городов Иерусалим и Тель-Авив.В связи с этим, как военные специалисты, так и некоторые политики делают вывод, что ХАМАС снабжает третья сторона. В качестве наиболее вероятного претендента рассматривается Иран – заклятый враг Израиля, у которого широко развернуто производство ракет разного радиуса действия.В то же время никто пока не торопится обвинять Тегеран голословно. В частности, глава МИД Италии Антонио Таяни подчеркнул, что его страна сегодня не располагает доказательствами того, что атака ХАМАС на Израиль была организована Ираном, сообщает ANSA.В свою очередь, и в Тегеране прокомментировали «слухи» о причастности Ирана к происходящему в Израиле. Так, представитель МИД страны Нассер Канани отметил, что у палестинцев и без участия Ирана были все возможности защитить свой народ.