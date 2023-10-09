Президент Украины сменил командующего территориальной обороной ВСУ, о возможной гибели которого ранее сообщал ряд СМИ

На Украине сменился командующий силами территориальной обороны ВСУ. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на его сайте.Генерал-майор Игорь Танцюра занимал должность командующего силами территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года, а до этого был начальником штаба украинских сухопутных войск. О Танцюре весной 2023 года ряд СМИ сообщал, что он мог погибнуть в результате российского ракетного удара. Украинское командование тогда эту информацию опровергало.Новым командующим территориальной обороной стал 54-летний генерал-майор Анатолий Баргилевич – бывший начальник штаба восточной группировки войск ВСУ и заместитель командующего сухопутных войск. О причинах кадровых перестановок в командовании сил территориальной обороны Украины пока не сообщается.Силы территориальной обороны ВСУ представляют собой отдельный род сил, включающий в себя не менее 25 бригад, сформированных в различных регионах Украины. Большинство бригад территориальной обороны в настоящее время задействованы в боевых действиях против российских войск на различных направлениях.Бригады территориальной обороны обычно состоят из стрелковых батальонов и ряда специальных подразделений, комплектуются резервистами и военнообязанными. Во многих подразделениях теробороны значительная часть личного состава не имела прежде опыта военной службы, о чем писал ряд западных военных аналитиков.