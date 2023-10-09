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Президент Украины сменил командующего территориальной обороной ВСУ, о возможной гибели которого ранее сообщал ряд СМИ

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Президент Украины сменил командующего территориальной обороной ВСУ, о возможной гибели которого ранее сообщал ряд СМИ

На Украине сменился командующий силами территориальной обороны ВСУ. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на его сайте.


Генерал-майор Игорь Танцюра занимал должность командующего силами территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года, а до этого был начальником штаба украинских сухопутных войск. О Танцюре весной 2023 года ряд СМИ сообщал, что он мог погибнуть в результате российского ракетного удара. Украинское командование тогда эту информацию опровергало.

Новым командующим территориальной обороной стал 54-летний генерал-майор Анатолий Баргилевич – бывший начальник штаба восточной группировки войск ВСУ и заместитель командующего сухопутных войск. О причинах кадровых перестановок в командовании сил территориальной обороны Украины пока не сообщается.

Силы территориальной обороны ВСУ представляют собой отдельный род сил, включающий в себя не менее 25 бригад, сформированных в различных регионах Украины. Большинство бригад территориальной обороны в настоящее время задействованы в боевых действиях против российских войск на различных направлениях.

Бригады территориальной обороны обычно состоят из стрелковых батальонов и ряда специальных подразделений, комплектуются резервистами и военнообязанными. Во многих подразделениях теробороны значительная часть личного состава не имела прежде опыта военной службы, о чем писал ряд западных военных аналитиков.
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6 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:05
    +5
    Не уж то Танцюра оттанцевался? laughing Забавно.
    1. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Сегодня, 15:07
      +6
      Танцюра оттанцевался?
      Да и земля стекловатой.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:10
    +6
    Я побумал,что на фото - председатель колхоза,в генеральской форме(
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:46
      +1
      Не надо обижать председателей колхозов yes
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:20
    +1
    Бобик сдох, конура не долго пустовала.
  4. fiv
    fiv Сегодня, 16:01
    0
    А я то думал танцюра - это должность у них. А что, бандой паяц руководит, а обороной - танцюра. А теперь бордельевич, значит, неньку будет защищать, оттянутся хорошо.