Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.

Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит.