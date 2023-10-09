Медведев прокомментировал использование ХАМАС против израильских военных поставленного НАТО Украине оружия

Зампред Совета безопасности РФ прокомментировал подтвердившуюся информацию о том, что отряды ХАМАС применяют против армии обороны Израиля в том числе и западное оружие. Ранее появились сообщения, в которых утверждается, что помимо всего прочего ХАМАС применяли комплексы NLAW британского производства, поставленные в прошлом году на Украину для нанесения ударов по российским танкам. В итоге получилось так, что эти комплексы подожгли израильские танки Merkava.
Дмитрий Медведев:
Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.
Медведев напомнил, что и ранее было множество случаев, когда коррупция на Украине приводила к продаже на нелегальном рынке многого из того, сама Украина и получала.
Медведев:
Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит.
По словам зампреда СБ РФ, дальше в этом плане будет только хуже. Медведев призвал натовцев ждать на чёрном рынке ракет, танков и самолётов, поставленных Киеву.
На Украине заявлений о том, что ХАМАС против израильской армии применял поставленное Киеву натовское оружие, пока официально не комментируют.