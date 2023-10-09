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Медведев прокомментировал использование ХАМАС против израильских военных поставленного НАТО Украине оружия

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Медведев прокомментировал использование ХАМАС против израильских военных поставленного НАТО Украине оружия

Зампред Совета безопасности РФ прокомментировал подтвердившуюся информацию о том, что отряды ХАМАС применяют против армии обороны Израиля в том числе и западное оружие. Ранее появились сообщения, в которых утверждается, что помимо всего прочего ХАМАС применяли комплексы NLAW британского производства, поставленные в прошлом году на Украину для нанесения ударов по российским танкам. В итоге получилось так, что эти комплексы подожгли израильские танки Merkava.


Дмитрий Медведев:

Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.

Медведев напомнил, что и ранее было множество случаев, когда коррупция на Украине приводила к продаже на нелегальном рынке многого из того, сама Украина и получала.

Медведев:

Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит.

По словам зампреда СБ РФ, дальше в этом плане будет только хуже. Медведев призвал натовцев ждать на чёрном рынке ракет, танков и самолётов, поставленных Киеву.

На Украине заявлений о том, что ХАМАС против израильской армии применял поставленное Киеву натовское оружие, пока официально не комментируют.
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19 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:26
    +5
    Дмитрий Медведев:

    Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.
    Зато вна Украине оружия поменьше остаётся тем самым облегчая в разы задачу нашим бойцам в зоне СВО. Не говоря о многих сохранённых жизнях с обеих сторон good drinks yes
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:36
      -5
      то есть они меньше стали обстреливать и не могут держать оборону всу ? или это тока в будившем скажется ?
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 15:27
    +6
    Как после этого отрицать, что за всеми этими событиями на Ближнем Востоке не стоят США???
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 15:46
      +3
      "Как после этого отрицать, что за всеми этими событиями на Ближнем Востоке не стоят США???" -
      никак. зачастую то оружие на Украину и не заезжало. Бумажки привезут подписать о получении и все. В США тоже кушать хочут.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:27
    +8
    "На Украине заявлений о том, что ХАМАС против израильской армии применял поставленное Киеву натовское оружие, пока официально не комментируют" - кремлевская пропаганда, правда, ципота?
    Если на западе после израильских разборок с палестинцами вальнут гражданский борт из Стингера, экшперты опять кажуть - Бук! Правда, ципота?
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:29
    +4
    Как сейчас наверное пячэ у дупах еврейских общин Днепрож**овска и Киева, которые в своё время активно донатили ВСУ и у прочих хабадовцев. Тут можно сказать только
  5. Dym71
    Dym71 Сегодня, 15:33
    +4
    Цитата: ДАМ
    Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.

    Читая комментарий Медведева, понял, что не хватает к нему фото душевного из жизни:

    Молоток Дмитрий Анатольевич, так держать!
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 16:22
      +1
      отличный схематоз good
      т.к. украинцы еще те жмоты до денег
      - кое кто выкупает у них западные ПТРК, ПЗРК и т.д. и переправляет ХАМАС и ФАТХ
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:35
    -1
    то есть укрр столько оружия дали что продала оружие и оставили себе столько что бы РФ сдерживать или как ?
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 15:52
      -1
      ну как то так,хотя доверять едроссам,я бы не стал
  7. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 15:37
    -1
    Ув други и не други!
    Замечу по секрету - это на самом деле большой положительный плюс в реальных
    боевых условиях опробовать качество вооружений наглосаксов!
    Вна 404 тестирование вооружений наглосаксов до сих пор было мало
    эффективным по причинам коррюпции и малой сохранности такового
    на ЛБС, к тому же , по мнению бандернацистов и самих наглосаксов в
    зоне СВО они сражаются не с равноценными воинами РФ.
    На земле обетованной мы , наконец, сможем объективно оценить
    качество продуктов, поставленных вна 404 наглосаксами.
    Время пошло.
    Честь имею.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:39
    +3
    Все взлетающие с любых аэродромов гражданские самолёты ,становятся целью переносных ЗРК НАТО, в руках не подконтрольных НАТО..
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:41
    +2
    Ну, радоваться надо и благодарить коррупцию, за то что не все БК прилетает на наши головы, а возвращается бумерангом к уважаемым израильским партнерам, активно поддерживающим салорэйх. Интересно, откуда израильские симпатии к бандершату? М.б. из понимания, что они, как и хохляния - милитаризированный политический новодел с приличной долей национализма? Родство форм так сказать
  10. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 15:42
    -1
    Ув Uprun!
    Цитата: Uprun
    "На Украине заявлений о том, что ХАМАС против израильской армии применял поставленное Киеву натовское оружие, пока официально не комментируют" - кремлевская пропаганда, правда, ципота?
    Если на западе после израильских разборок с палестинцами вальнут гражданский борт из Стингера, экшперты опять кажуть - Бук! Правда, ципота?


    Ответ неверный!
    То банки с огурцами ,та помидорами.
    И случайно кондиционер зацепил.
    Не исключено появление ПЛ, спешно спущенной в доке германии по заказу вна 404 под
    флагом бандерштата в зоне Средиземного моря!
    Всем приготовиться!
  11. Анатолий Вертинский
    Анатолий Вертинский Сегодня, 15:46
    0
    ГУР Украины уже сказал что это российские трофеи поставляются ХАМАСу дабы дискредитировать Украину.
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:54
    +1
    ну так-то сша в афганистане кучу своего оружия оставили, чтобы талибам соседей было чем напрягать. официально как-то постеснялись подарить, сделали вид,что "бросили". нечему удивляться
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:58
    +2
    Шаровары за зеленые деньги продадут все что могут и что не не могут тоже продадут. Так что совсем не удивительно, что западное оружие отгруженное в/на 404 истребляет богоизбранных.
  14. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:11
    +2
    Не удивлюсь если окажется , что оружие поставленное Израилем по серым схемам, также по серым схемам вернулось обратно на восток только уже в Палестину
  15. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:15
    +2
    Оружие поставленное нацистам для убийства русских , успешно перепоставлено ими, на убийство евреев,
    Дядя адольф одобряет такие движения