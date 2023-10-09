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«Мубар-1»: ХАМАС опубликовал кадры с ЗРК ближнего радиуса действия собственной разработки

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«Мубар-1»: ХАМАС опубликовал кадры с ЗРК ближнего радиуса действия собственной разработки

Палестинское движение ХАМАС опубликовало кадры работы системы ПВО ближнего радиуса действия собственной разработки "Мубар-1". Как сообщается, палестинская система ЗРК предназначена для поражения целей на подлете к обороняемым объектам.


"Мубар-1" является ЗРК палестинской разработки, предназначенный для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая беспилотные летательные аппараты и вертолеты. По мнению ряда военных экспертов, представленный Палестиной комплекс может представлять реальную угрозу для израильской авиации.





При помощи подобных комплексов ЗРК силам ХАМАС удалось сбить четыре израильских вертолета AH-64 Apache. Согласно представленной сторонами конфликта информации, четыре вертолета ВВС Израиля получили повреждения после воздействия выпущенных с земли ракет. Какая-либо более подробная информация, касающаяся потерь и характера повреждений израильских вертолетов в настоящее время отсутствует.

Также сообщается, что ВВС Израиля продолжают бомбардировки сектора Газа, в результате чего количество погибших мирных жителей исчисляется сотнями, если не тысячами - точная информация отсутствует, потому что в настоящее время отсутствует возможность разобрать завалы. Вопреки утверждениям израильских военных, судя по многочисленным свидетельствам, удары по населенным пунктам в секторе Газа представляют собой не точечные операции, а самые настоящие ковровые бомбардировки без разбора целей.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант отдал приказ об обеспечении полной блокады сектора Газа, население региона предполагается полностью лишить электроэнергии, продовольствия, топлива и питьевой воды. Как отмечает ряд экспертов, заявление вполне тянет на подтверждение геноцида.

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23 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:33
    +1
    Интересно, а британские Starstreak случаем украинцы не продали туда? Такой тепловой ловушкой или лазером, не отклонишь.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 16:08
      +1
      В смысле, вопрос риторический. Конечно сбагрили. Бизнес и ничего личного.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:35
    +5
    С криками " хай жэвэ незалэжна ХамасЩина" боец Махмуд пЭтрэнко обстрелял дома израильтян.
    1. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Сегодня, 15:47
      +7
      К сожалению дела обстоят не так, граждане Израиля воюют против нас на окраине и главный еврей этим гордиться.
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 15:53
        -1
        надо храбрым борцам с сионистами случайно закинуть игл вагон и верб пару фур
      2. mark1
        mark1 Сегодня, 16:04
        +2
        Цитата: Олег Апушкин
        граждане Израиля воюют против нас на окраине и главный еврей этим гордиться.

        И получили заслуженную кару... пусть дальше гордятся, а еще в мире полным полно обиженных негров, злых ирландцев и пр. недовольного народа. Как говорится - кто мечом нам помахает тот им же в опу и получит
  3. Амвросий
    Амвросий Сегодня, 15:37
    +3
    Это что - нурс с подрывом по таймеру?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:49
      0
      Походу да, похоже старая школа, Люфтфаус.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:51
      -1
      Явно не с ГСН..Хотя девайс интересный.
      1. nico49
        nico49 Сегодня, 16:02
        0
        что там интересного, сбить этой штукой даже вертушку удача нужна невероятная
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 16:03
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Явно не с ГСН..Хотя девайс интересный.

        Зато тепловые ловушки пофигу.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:58
      +4
      Это что - нурс с подрывом по таймеру?
      Первая в мире водопроводная труба предназначенная для борьбы с летающими объектами.
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:45
    0
    При помощи подобных комплексов ЗРК силам ХАМАС удалось сбить четыре израильских вертолета AH-64 Apache.
    Если правда, то действительно молодцы. Потому что внешне эта штука напоминает реквизит к фантастическим боевикам класса Б конца 80х - начала 90х.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:50
    +5
    Вот, как! ...население региона предполагается полностью лишить электроэнергии, продовольствия, топлива и питьевой воды... Если это не геноцид в чистом виде, то что это?
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:53
    +1
    Это ПЗРК-Палестинский Зенитно- Ракетный Комплекс! lol Жаль что у них нету в наличии боевых вертолётов,в отместку побомбили бы израильские военные объекты...
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:53
    0
    Суть в другом.
    Получается знаменитая израэлева разведка всё проспала. Палестина готовилась основательно и такие операции не делаются с бухты-барахты.
    Но более удивили диверсанты на парапланах. Как израэлев "купол" не заметил таких страусов в небе да еще на таком расстоянии?
    Что-то сплошные проколы во всём.
    1. rosomaha
      rosomaha Сегодня, 16:15
      0
      нам теперь нужно учитывать такую возможность от свинопитеков..тем более им нужно вернуть внимание мирового сообщества к себе
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:53
    -1
    Это ПЗРК-Палестинский Зенитно- Ракетный Комплекс! lol Жаль что у них нету в наличии боевых вертолётов,в отместку побомбили бы израильские военные объекты...
  9. Андрей1978
    Андрей1978 Сегодня, 15:55
    +1
    Как электрик могу подменить, что серая гофра для проводки внутри помещения, в их случае чёрная нужна. А в целом изделие интересное, синхронное азимут, угол места.... Ато пишут, что бороды в тапках, а тут юный техник прям, либо техника молодежи.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:59
    0
    И все таки ПЗРК промышленного производства у них есть или нет?
  11. 77alex77
    77alex77 Сегодня, 16:12
    0
    Жалезный купол жалезный купол против водопроводных труб нет силы
  12. 77alex77
    77alex77 Сегодня, 16:12
    0
    Жалезный купол жалезный купол против водопроводных труб нет силы
  13. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:14
    +2
    лишить электроэнергии, продовольствия, топлива и питьевой воды. Как отмечает ряд экспертов, заявление вполне тянет на подтверждение геноцида

    Значит - когда свидомиты Крым и Донбасс отключали, это типа геноцидом не было??? belay