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Катар в координации с США приступил к переговорам с ХАМАС об освобождении захваченных израильтян

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Катар в координации с США приступил к переговорам с ХАМАС об освобождении захваченных израильтян

В настоящее время Катар при поддержке США начал переговоры с руководством палестинского движения ХАМАС по вопросу освобождения захваченных во время нападения на Израиль людей. Среди захваченных есть женщины и дети, сообщают СМИ.


Ранее представитель ХАМАС сообщил, что в плену у движения находится не менее 130 израильтян, включая женщин, стариков и детей. Израиль настаивает на их освобождении. Но это может быть весьма условная цифра, так как при нападении палестинских формирований в субботу без вести пропали 750 израильтян.

Первоначально власти Израиля обратились за помощью в посредничестве для освобождения захваченных граждан к Египту. Теперь, вероятно, в качестве посредника выступит Катар. По информации агентства Reuters, посредники предлагают обменять удерживаемых лиц на 36 палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах.

Но далеко не факт, что палестинская сторона на такой обмен согласится. К тому же, пленники могут быть нужны и в качестве «живого щита» на случай сухопутного вторжения армии обороны Израиля в сектор Газа.

Пока известно, что переговоры продолжаются, но особых продвижений достичь не удалось. Каждая из сторон настаивает на выгодных для себя условиях. ХАМАС заинтересован в освобождении как можно большего количества палестинских заключенных из израильских тюрем, а власти Израиля находятся под давлением общественного мнения, шокированного захватом более чем сотни израильтян.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Dor Posner
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9 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 15:58
    +4
    36 палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах.
    не понял это как? Что там дети делают? belay
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 16:01
      +4
      Наверно камнями кидались в израЭльские патрули.
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:59
    +4
    посредники предлагают обменять удерживаемых лиц на 36 палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах.

    Вот просто интересно - а как они там оказались? Я про детей, разумеется... -_-
    1. Юра
      Юра Сегодня, 16:10
      +1
      В Израиле эти вопросы решают просто и радикально, есть приговор как пособнику или участнику тер. акта, то всё тюрьма, женщина или подросток это тоже вопрос их правосудия и закона, то есть ограничения по возрасту для детей, по полу пожалуй никаких ограничений нет.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:11
    +8
    Израильтяне удерживают детей?! sad Ну и где они не фашисты и изверги?!
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:18
    -4
    Дети? Журналюги наверное забыли уточнить, что "детишкам" по 17 лет, они под два метра ростом и по 100 кг весом.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:30
      0
      Странно, если в тебе 100 кг и ты ростом два метра, ты перестаешь быть ребенком или несовершеннолетним?
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:19
    +1
    Катар в координации с США приступил к переговорам с ХАМАС об освобождении захваченных израильтян
    Какие могут быть переговоры, после таких бомбардировок сектора Газа?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:22
    +4
    Почти все обратили внимание на детей - русский менталитет, а запад знает и молчит, нелюди, где ваши правозащитные организации? Дермократов больше интересует здоровье пингвинов в Антарктиде, чем содержание арабских детей в израильских тюрьмах.