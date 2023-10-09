Катар в координации с США приступил к переговорам с ХАМАС об освобождении захваченных израильтян

В настоящее время Катар при поддержке США начал переговоры с руководством палестинского движения ХАМАС по вопросу освобождения захваченных во время нападения на Израиль людей. Среди захваченных есть женщины и дети, сообщают СМИ.Ранее представитель ХАМАС сообщил, что в плену у движения находится не менее 130 израильтян, включая женщин, стариков и детей. Израиль настаивает на их освобождении. Но это может быть весьма условная цифра, так как при нападении палестинских формирований в субботу без вести пропали 750 израильтян.Первоначально власти Израиля обратились за помощью в посредничестве для освобождения захваченных граждан к Египту. Теперь, вероятно, в качестве посредника выступит Катар. По информации агентства Reuters, посредники предлагают обменять удерживаемых лиц на 36 палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах.Но далеко не факт, что палестинская сторона на такой обмен согласится. К тому же, пленники могут быть нужны и в качестве «живого щита» на случай сухопутного вторжения армии обороны Израиля в сектор Газа.Пока известно, что переговоры продолжаются, но особых продвижений достичь не удалось. Каждая из сторон настаивает на выгодных для себя условиях. ХАМАС заинтересован в освобождении как можно большего количества палестинских заключенных из израильских тюрем, а власти Израиля находятся под давлением общественного мнения, шокированного захватом более чем сотни израильтян.