Израильская армия сообщила о проникновении на север страны с территории Ливана вооруженной группы

В северные районы Израиля с территории Ливана проникла вооруженная группа численностью четыре человека. Об этом сообщили в армии обороны Израиля.В связи с появлением вооруженных лиц, местным жителям приказали закрыться в своих домах. Сейчас подразделения израильской армии занимаются патрулированием местности. По утверждению властей, часть проникших в страну лиц уже может быть ликвидирована военными.Отметим, что ранее на севере Израиля была объявлена воздушная тревога. Днем ранее появлялись сообщения о работе средств противовоздушной обороны против появившихся в небе беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, была информация о возможном пуске ракет с ливанской территории.В районе ливанско-израильской границы оперируют формирования движения «Хизбалла». Что интересно, руководство «Хизбаллы» якобы дало гарантии властям Ливана, что не будет атаковать израильскую территорию первым. То есть, в боевые действия «Хизбалла» вступит лишь в том случае, если Израиль сам атакует территорию Ливана. Однако нельзя исключать провокаций со стороны радикально настроенных участников движения и даже иных групп, которые могут действовать в районе израильской границы.До этого «Хизбалла» обещала прийти на помощь ХАМАС и открыть «второй фронт» в том случае, если Израиль начнет сухопутную военную операцию в секторе Газа. Понятно, что израильское командование скорее всего в ближайший день-два действительно начнет вторжение в Газу, и тогда «Хизбалла» вполне может вмешаться в ситуацию, что значительно ухудшит положение для израильской армии.