Военное обозрение
Войти Регистрация

Израильская армия сообщила о проникновении на север страны с территории Ливана вооруженной группы

4
Израильская армия сообщила о проникновении на север страны с территории Ливана вооруженной группы

В северные районы Израиля с территории Ливана проникла вооруженная группа численностью четыре человека. Об этом сообщили в армии обороны Израиля.


В связи с появлением вооруженных лиц, местным жителям приказали закрыться в своих домах. Сейчас подразделения израильской армии занимаются патрулированием местности. По утверждению властей, часть проникших в страну лиц уже может быть ликвидирована военными.

Отметим, что ранее на севере Израиля была объявлена воздушная тревога. Днем ранее появлялись сообщения о работе средств противовоздушной обороны против появившихся в небе беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, была информация о возможном пуске ракет с ливанской территории.

В районе ливанско-израильской границы оперируют формирования движения «Хизбалла». Что интересно, руководство «Хизбаллы» якобы дало гарантии властям Ливана, что не будет атаковать израильскую территорию первым. То есть, в боевые действия «Хизбалла» вступит лишь в том случае, если Израиль сам атакует территорию Ливана. Однако нельзя исключать провокаций со стороны радикально настроенных участников движения и даже иных групп, которые могут действовать в районе израильской границы.

До этого «Хизбалла» обещала прийти на помощь ХАМАС и открыть «второй фронт» в том случае, если Израиль начнет сухопутную военную операцию в секторе Газа. Понятно, что израильское командование скорее всего в ближайший день-два действительно начнет вторжение в Газу, и тогда «Хизбалла» вполне может вмешаться в ситуацию, что значительно ухудшит положение для израильской армии.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Полиция Израиля
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:13
    +1
    нас рать мне на евреев и арабов,я знаю одно.....ВВ дал указ стабилизировать нацвалюту.,но на гаранта,олигархи и банкиры,положили болт)))
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:14
    0
    Не думаю, что второй фронт открывают. Скорее всего это отдельные обеспокоенные граждане, а запланированная - массовая акция. Подготовлено - это как ХАМАС - раз, два и до 12:00 уже все главные дела сделали.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 16:19
    0
    Что им там все мирно не живется? Израиля там два метра, как и Палестины, вечно неугомонные.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:25
    0
    Ага, банда четыре человека,повод для израильской армии прошерстить округу,на обнаружение уже проникнувших,оружия и т.д.