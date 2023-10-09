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Правительство Великобритании выразило готовность оказать Израилю военную помощь

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Правительство Великобритании выразило готовность оказать Израилю военную помощь

Великобритания намерена оказать Израилю военную помощь. Об заявил британский премьер-министр Риши Сунак.


Как сообщает британское издание Daily Mail, после телефонного разговора с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху Сунак заявил, что Великобритания намерена передать израильской армии необходимое оборудование и вооружения.

Британский премьер также выразил готовность продолжить оказывать Израилю дипломатическую и разведывательную поддержку, а также помощь в сфере безопасности. Кроме того, Сунак намерен собрать заседание правительственного комитета по чрезвычайному реагированию COBRA, в рамках которого планируется обсудить ситуацию в Израиле.

Премьер-министр Великобритании также написал на своей странице в одной из западных соцсетей, что правительство страны в течение ближайших суток намерено провести необходимую для координации мер, направленных на обеспечение предоставления Израилю необходимой поддержки на фоне эскалации вооруженного конфликта в регионе, работу со своими международными партнерами.

Кроме того, Сунак также сообщил, что распорядился приспустить государственные флаги и подсветить правительственные здания в цвета флага Израиля в память о погибших в результате атаки ХАМАС.

Ранее власти США заявили о передаче Израилю первого пакета военной помощи, в который вошли запрошенные Иерусалимом комплексы ПРО Iron Dome ("Железный купол"), управляемые авиабомбы SDB и боеприпасы для пулеметов.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Number 10
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25 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:44
    +5
    То есть Украине помочь УЖЕ нечем, склады пусты, а вот Израилю поможем и на складах чего то есть?? Теперь понятно про то что склады НАТО "пусты", пусты они для некоторых.
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 16:50
      +2
      Ну демократию же нужно отстаивать. Какие молодцы эти бриты, всем помощь оказывают и бесплатно (причем сами эту Палестину с Израилем придумали в свое время, чтоб весь Ближний Восток в тонусе держать).
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:55
        0
        владимир290 hi, Британия везде где держала колонии при выходе подгадила территориально, оставив непонятки и споры, просто кто-то уже порешали это, а кто-то ещё нет.
      2. nikolas 83
        nikolas 83 Сегодня, 18:47
        0
        Новый крестовый поход против сарацинов.Столетия ни чего не меняется.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:51
      0
      Плюс характер помощи разный. Израилю. явно не нужны танковые и арт снаряды, стрелковка и бронежилеты.
    3. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:57
      +1
      Цитата: Ропот 55
      То есть Украине помочь УЖЕ нечем, склады пусты, а вот Израилю поможем и на складах чего то есть?? Теперь понятно про то что склады НАТО "пусты", пусты они для некоторых.

      Похоже, что раз не удалось Байдену нарисовать предвыборную
      победу на 404, то теперь будут рисовать в Израиле? Рискованно. bully
    4. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 17:15
      0
      Сказано же уже давно что дают столько сколько нужно для поддержания конфликта.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:47
    +1
    Понятно, танки не даст, у самих почти не осталось.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:50
      +2
      Uprun hi, так Лондон заявлял что типа вообще нечем помогать Киеву, даже и формы не дадут, пусто мол своим не осталось, и патроны и снаряды всё отдали, а тут хоп, и чего то в Израиль пошлют, ай -ай-ай.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 16:58
        0
        Цитата: Ропот 55
        а тут хоп, и чего то в Израиль пошлют, ай -ай-ай.

        Неувязочка получилась. yes
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 16:53
      0
      Цитата: Uprun
      Понятно, танки не даст, у самих почти не осталось.

      Уж если Меркавы палят то что уж там Челленджерам соваться, на Украине позора хватило...
    3. Улюм
      Улюм Сегодня, 17:31
      0
      А снарядов для Рейнметалловских орудий Меркавы у них отродясь не бывало.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 18:21
        0
        Цитата: Улюм
        Рейнметалловских орудий Меркавы

        Дилетантство и апломб. wassat
        На Меркаве стоят израильские орудия, еще с 80-тых.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 16:50
    -1
    Правительство Великобритании выразило готовность оказать Израилю военную помощь

    Штанцы не лопнут от такой растяжки? Или пани украине уготовили то, что посерёдке осталось?! feel
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 17:18
      0
      Предлагаю переселить Израиль вна. Будет Новая Хазария. Нет старых стран - нет старых проблем.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 18:22
        0
        Цитата: Баюн
        Предлагаю переселить Израиль вна

        Переселялка порвется. wink
  4. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 16:52
    0
    Ув други и недруги!
    Мелкобриты в своём репертуаре - мало нагадить, да ещё явиться на место
    преступления с невинным видом!
    Тема СВО с вна 404 уже неактуальна? Экс-экс -Борис чубатый с Лиз Трасс
    молнии от злости мечут, как там бандерфюрер без помощи не лох, но сопит
    и медленно без кокоса помирае?
    Вспоминаем нашего с вами знакомого, сами понимаете,
    не У. Шекспира , а Ш. Холмса, с помощью методов которого мы выйдем
    на истинных преступников!
    Как по Северным потокам, так и по Востоку Ближнему!
  5. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:53
    -1
    .А Зеленскому теперь дадут одноглазого циклопа.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:55
      0
      да вроде не одна страна дает укрр оружие
  6. faiver
    faiver Сегодня, 16:55
    +1
    Легендарный Джеймс Бонд агент 007 уже в пути?
  7. Stenolaz
    Stenolaz Сегодня, 17:06
    0
    Ну эти тут как тут. А не случилась ли вся заваруха из за их интриг. Те еще прохиндеи.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:07
    0
    Правительство Великобритании выразило готовность оказать Израилю военную помощь

    А у Великобритании есть возможность это выполнить, кроме BBC и других прикормленных СМИ? Или это очередное "бла-бла-бла".
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:08
    0
    what И как ХАМАС без помощи обходится? Вроде никто не орет, что помощь готовы. Но похохотать Израилю устраивают. Генералов в трусах таскают и хоть бы хны.
  10. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 17:22
    0
    Англосаксы перешли в наступление по всем фронтам. Очередь за Косово, Кореей, возможно Грузия вспыхнет.
  11. костя1
    костя1 Сегодня, 19:06
    0
    Интересно чем?-они все хохлам отдали