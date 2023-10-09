Правительство Великобритании выразило готовность оказать Израилю военную помощь

Великобритания намерена оказать Израилю военную помощь. Об заявил британский премьер-министр Риши Сунак.Как сообщает британское издание Daily Mail, после телефонного разговора с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху Сунак заявил, что Великобритания намерена передать израильской армии необходимое оборудование и вооружения.Британский премьер также выразил готовность продолжить оказывать Израилю дипломатическую и разведывательную поддержку, а также помощь в сфере безопасности. Кроме того, Сунак намерен собрать заседание правительственного комитета по чрезвычайному реагированию COBRA, в рамках которого планируется обсудить ситуацию в Израиле.Премьер-министр Великобритании также написал на своей странице в одной из западных соцсетей, что правительство страны в течение ближайших суток намерено провести необходимую для координации мер, направленных на обеспечение предоставления Израилю необходимой поддержки на фоне эскалации вооруженного конфликта в регионе, работу со своими международными партнерами.Кроме того, Сунак также сообщил, что распорядился приспустить государственные флаги и подсветить правительственные здания в цвета флага Израиля в память о погибших в результате атаки ХАМАС.Ранее власти США заявили о передаче Израилю первого пакета военной помощи, в который вошли запрошенные Иерусалимом комплексы ПРО Iron Dome ("Железный купол"), управляемые авиабомбы SDB и боеприпасы для пулеметов.