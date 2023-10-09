Кадры штурма ХАМАС израильской базы Фаджа демонстрируют эффективность тактики палестинских отрядов

Успехи палестинского движения ХАМАС во время субботнего вторжения на территорию Израиля свидетельствуют об эффективности тактики, применяемой формированием. Как мы видим, израильская армия опешила и поначалу практически ничего не смогла противопоставить стремительному натиску палестинских отрядов, и это при том, что численность последних вряд ли была слишком значительной.
На опубликованных самим движением ХАМАС кадрах штурма израильского военного объекта Фаджа, расположенного к востоку от сектора Газа, мы можем видеть, что палестинский отряд подобрался к базе неожиданно для личного состава ЦАХАЛ. Палестинцы проникли на территорию базы незамеченными и затем «материализовались», застав врасплох израильских военных.
Эффект внезапности сыграл очень важную роль при захвате военного объекта. Израильские военнослужащие просто не успели сориентироваться и отреагировать на появление неизвестно откуда взявшихся вооруженных палестинцев.
Непонятно, где были караулы, дежурные подразделения. Такое впечатление, что весь гарнизон базы просто спал, а не нес службу. В итоге часть солдат была убита, часть захватили в плен. Размещенная на территории базы бронетехника уже никоим образом не могла помочь израильскому подразделению.
Примечательно, что использовать захваченную бронетехнику палестинцы не стали. Вероятно, у них просто не было подготовленных людей, способных управлять танками и бронемашинами израильского производства, а возможно, такая цель просто не ставилась перед отрядами ХАМАС. Военные эксперты обращают внимание на то, что израильское командование очень медленно отреагировало на происходящее.
Не исключено, что подразделения в южных районах страны вступили в бой с палестинскими отрядами еще до того, как поступил соответствующий приказ от вышестоящего командования. Этим, кстати, могут объясняться и высокие потери среди офицеров старшего и среднего звена.