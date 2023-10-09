Военное обозрение
Войти Регистрация

Кадры штурма ХАМАС израильской базы Фаджа демонстрируют эффективность тактики палестинских отрядов

26
Кадры штурма ХАМАС израильской базы Фаджа демонстрируют эффективность тактики палестинских отрядов

Успехи палестинского движения ХАМАС во время субботнего вторжения на территорию Израиля свидетельствуют об эффективности тактики, применяемой формированием. Как мы видим, израильская армия опешила и поначалу практически ничего не смогла противопоставить стремительному натиску палестинских отрядов, и это при том, что численность последних вряд ли была слишком значительной.


На опубликованных самим движением ХАМАС кадрах штурма израильского военного объекта Фаджа, расположенного к востоку от сектора Газа, мы можем видеть, что палестинский отряд подобрался к базе неожиданно для личного состава ЦАХАЛ. Палестинцы проникли на территорию базы незамеченными и затем «материализовались», застав врасплох израильских военных.

Эффект внезапности сыграл очень важную роль при захвате военного объекта. Израильские военнослужащие просто не успели сориентироваться и отреагировать на появление неизвестно откуда взявшихся вооруженных палестинцев.




Непонятно, где были караулы, дежурные подразделения. Такое впечатление, что весь гарнизон базы просто спал, а не нес службу. В итоге часть солдат была убита, часть захватили в плен. Размещенная на территории базы бронетехника уже никоим образом не могла помочь израильскому подразделению.


Примечательно, что использовать захваченную бронетехнику палестинцы не стали. Вероятно, у них просто не было подготовленных людей, способных управлять танками и бронемашинами израильского производства, а возможно, такая цель просто не ставилась перед отрядами ХАМАС. Военные эксперты обращают внимание на то, что израильское командование очень медленно отреагировало на происходящее.


Не исключено, что подразделения в южных районах страны вступили в бой с палестинскими отрядами еще до того, как поступил соответствующий приказ от вышестоящего командования. Этим, кстати, могут объясняться и высокие потери среди офицеров старшего и среднего звена.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:35
    +7
    Зря они так, пару Меркав можно было бы и утащить на продажу, вангую, покупатели бы нашлись.
    1. TAMBU
      TAMBU Сегодня, 16:40
      +2
      Думаю проблема в том что они не умеют им пользоваться настолько что даже перевезти из точки, а в точку б для них нереально...иначе конечно бы забрали...
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:46
        +1
        Я сам не танкист и даже не тракторист, но, думаю, будь у меня час свободного времени и танк под рукой - смог бы сдвинуть с места, а там бы и разобрались, как рулить. Плюс мозг других ребят подключаем - вместе всегда веселее думается. Всегда можно попытаться найти информацию в интернете на этот счёт - на наши танки, по крайней мере, ищется, кажется. То есть изначальные умения для того, чтоб просто увести танк, не нужны, по моему мнению.
        Так что, думаю, раз не взяли танки, значит, евреи сразу как-то отвечать начали.
        1. ALCA056000
          ALCA056000 Сегодня, 17:01
          +3
          Глубоко ошибаетесь Даже процедура запуска двигателя не просто "ключ повернуть". Уверен, что даже мыслей умыкнуть не было, а если у кого и были, то быстренько разъяснили, что не стоит и суетиться.
          1. AllBiBek
            AllBiBek Сегодня, 18:09
            +1
            Они там набрали в плен в том числе и водителей бронетехники. Что мешало посадить их на рычаги (или что там у меркавы), и, держа их товарищей в заложниках в ее десантном отсеке, управлять их действиями? Уведомив противоположную сторону на всех частотах, что в каждой меркаве 4 заложника, и в сулчае их гибели - будут ликвидированы прочие?

            Было бы желание, способ найдется. Вот только где ее после прятать, и как вывозить из Сектора?
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:41
      0
      Зря они так, пару Меркав можно было бы и утащить
      Бурлаков не хватило.
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:42
      +4
      Да кому они сдались.... Труфи и другие блоки - иранцы бы прикупили для поковыряться. Китайцы тоже.... Может и нашим было бы интересно.

      Просто тащить их далеко да и на чём - своим то ходом явно не доедут до покупателя.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:47
        +3
        Nexcom hi, так и Израиль за блокаду взялся, так что ЦЕЛИКОМ не не стоит овчинка выделки, а вот узлами и агрегатами запросто.
    4. Комментарий был удален.
    5. Msi
      Msi Сегодня, 16:48
      +4
      Непонятно, где были караулы, дежурные подразделения. Такое впечатление, что весь гарнизон базы просто спал, а не нес службу.

      Да уж...
      "Боевые трусы" израильских военнослужащих облетели весь мир..
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:53
        +3
        Не они первые, не они последние (с)....

        Это не оправдание, это так и есть.
    6. Пленник
      Пленник Сегодня, 17:19
      +1
      Танк не "тайота" просто так с места не сдвинешь. Не думаю, что израильтяне арабов учат на мехводов на эту телегу.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:42
    -2
    Здесь не Хамас хорошо штурманул, здесь изралетяне расслабились до нельзя,я понимаю что ЕСЛИ БЫ не подходит для истории, но если бы дежурная смена не проспала ещё не известно что за видео бы получилось.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:45
      +5
      А вот уже без разницы - прощёлкали израильтяне опять или нет - факт захвата свершился..... Ропот 55 hi

      зы так все битвы провальные можно оправдать
      ".... если бы у этого сыщика был доберман, и если бы этот доберман сразу взял след..." (с) 17 Мгновений весны
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 17:01
        +2
        Некоторые ошибки системные, а не случайные. Например такие, как состав караула. Будь там взвод, как на обычный мотострелковый полк, вряд ли бы всё прошло гладко у нападавших.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:01
        -4
        Цитата: Nexcom
        зы так все битвы провальные можно оправдать

        Да в принципе-то потому и проигрывают, что где-то слишком рано расслабились и пропустили противника, где-то слишком поздно, а потому устали и не смогли нормально вести бой, где-то просто неправильные действия предприняли... Нормальный процесс.
        А евреи всё равно всех раскатают - не раз уже так делали. Если только кто-то реально крупный против них не выйдет. По типу того же Ирана.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 16:48
      -3
      Очень даже может быть, что караул или охранение сняли стрельбой из оружия с глушителем. Не обязательно, что проспали. Нападавшим просто повезло. И могли экономить на карауле, не было бодрствующей смены в нужном составе и количестве.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 17:10
        +1
        Очень даже может быть, что караул или охранение сняли стрельбой из оружия с глушителем.

        Не у них там куча электроники и автоматических систем.
        Известно что их подавили с БПЛА.
        Так что солдаты просто тормознули.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 17:20
          0
          Вы не поняли. Солдат могло быть мало. При военной базе могло не быть даже части кадрированного или сокращенного состава. Могли понадеяться на дистанционно-управляемые боевые модули и иметь караул всего лишь из пары-тройки человек и дежурную смену в 2-3 человека.
  3. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 16:43
    0
    Ув други и не други!
    Стрельнуло в голову, трудно поверить среди тысяч архивов, легенд, времён
    ВОВ 1941-1945. Многие части РККА не просто проспали, а не знали,
    как реагировать на напавших утром фашистов?
    А лишь некоторые пограничные части, наблюдая за перемещением за много
    месЯцев до 22 июня 1941 г.
    за бугром техники, слыша фашистскую речь, считаю, были более готовы
    отреагировать.
    Кстати, разгоняется тема в масс медиа, что виной всему, что армия Израиля
    не была оповещена Моссадом, да, не улыбайтесь,
    из-за санкций против КНР, конкретнее Корпорации Хуавэй, когда китайцы
    в смартфонах установили своё ПО, а Хамас в большинстве своём использовал
    от прослушек игрушки КНР.
    Воистину, Бог шельму метит!
    Честь имею.
  4. rait
    rait Сегодня, 16:48
    +5
    Примечательно, что использовать захваченную бронетехнику палестинцы не стали. Вероятно, у них просто не было подготовленных людей, способных управлять танками и бронемашинами израильского производства, а возможно, такая цель просто не ставилась перед отрядами ХАМАС.


    Использование бронетехники просто противоречит тактике ХАМАС и их оснащению. Она медленная, а самое главное будет легко уничтожена авиацией Израиля так как крупная и "светится". ХАМАС использует тактику асимметричной войны в которой нет места тяжелой бронетехнике. И они такие не одни.
  5. Pachvara
    Pachvara Сегодня, 16:49
    +1
    Цитата: Uprun
    пару Меркав можно было бы и утащить

    Анекдот напомнило.
    Командир демонстрирует солдатам новый танк.
    - Вот, товарищи бойцы, это новый секретный танк. Петров.
    - Я!
    - Подними танк.
    Петров тужится, пыжится, не поднять.
    - Не поднять.
    - Сидоров, помоги Петрову.
    Пытаются вдвоем, та же ситуация.
    - Не поднять.
    - Иванов, помогай.
    Пыхтят втроем. Поднять не могут.
    - Никак не поднять, товарищ командир!
    - А что вы хотели? 70 тонн!
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:49
    0
    Нету ни в этом видео, ни во всех других, какой то необычной тактики у палестинцев. Им просто дали сделать то что они хотели. Все эти датчики, камеры и прочая электроника, чем славится тамошняя земля, тупо не сработали. Даже если не сработала электроника, есть часовые, которые глазами видят происходящее, есть радиосвязь, есть армейская авиация с вертолётами, они блин не в Тайге где сотни км в любую сторону до ближащего человека!!! много чего есть, чего почему то не было и не произошло. Да, сейчас Израиль сплотился и оставил на потом разборки, если конечно это будет кому то интересно спустя годы. Станет это мифологией со своими мучениками и не станут истину копать.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:14
      0
      Да, сейчас Израиль сплотился и оставил на потом разборки, если конечно это будет кому то интересно спустя годы.

      А вот это правильно.
      Раздолбаи эти убитые полковники или сделали все что могли.
      Это потом после войны надо выяснять.
      А сейчас они для евреев герои.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 18:20
        +3
        Это не то чтобы правильно, это не нужно. Сейчас ехал в машине и ради интереса слушал одно радио с либеральной ориентированностью, оппозиция российская короче. Там задвигают роскошную лапшу про "Израиль обманули". Это мы тут ржём когда слышим о неудаче российской "Путина обманули", а там нет, там реально обманули весь Израиль с его спецслужбами и прочим ордунгом как миру всегда казалось. Типа израильтяне к палестинцам со всей душой, а те делали вид, скрывали истинные намерения и как напрыгнули коварно! Не, ну а что, норм версия для идиотов.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 17:31
      +3
      Тут другое. Тут как у современных экономистов. Вводится в эксплуатацию новое электронное оборудование, делается вывод об излишнем персонале, производится сокращение штата. К оставшемуся персоналу возрастают требования ужесточенные до небес. А потом бац! Выжатый, как лимон, ключевой спец увольняется, и не факт что по собственной инициативе. Оборудование приходит в негодность, останавливается и выводится из эксплуатации.
      И здесь, вводятся электронные системы охраны периметра, устанавливаются дистанционно-управляемые боевые модули. Караул сокращается. Модули имеют ограниченные углы обстрела, видеокамеры тоже, вот и получается хаос, а реагировать некому, караул сокращен.
  7. Жозе
    Жозе Сегодня, 19:17
    0
    Там сначала ракеты пошли (над ними, но не на них) и гарнизон по сирене ушёл в убежище. Пока была тревога по ракетам и они сидели в убежище - хамасовцы прошли по полю где по ним никто не стрелял и завалили их в том убежище.