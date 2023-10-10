Корпус морской пехоты США испытывает БПЛА XQ-58 Valkyrie

БПЛА XQ-58 на пусковой установке
В течение нескольких последних лет американская компания Kratos Unmanned Aerial Systems проводит испытания перспективного беспилотного летательного аппарата XQ-58 Valkyrie, а также демонстрирует его возможности потенциальным заказчикам. Военно-воздушные силы США уже заинтересовались этим изделием и выполняют собственную программу испытаний. Кроме того, аналогичные мероприятия недавно начал корпус морской пехоты, тоже заинтересованный в получении БПЛА с особыми возможностями.
Беспилотники для КМП
В настоящее время КМП США планирует крупную модернизацию своей боевой авиации. В частности, рассматривается возможность усиления пилотируемых самолетов беспилотными системами боевого назначения. С этой целью проводится исследовательская программа PAACK-P (Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer-Portfolio). Как ясно из названия, ее целью является поиск готового предложения в сфере боевых БПЛА, способных работать автономно или вместе с пилотируемой авиацией.
В рамках программы PAACK-P, в январе этого года Центр воздушной войны ВМС (NAVAIR) заказал у компании Kratos два беспилотника XQ-58. С их помощью КМП в ближайшем будущем планировал провести полномасштабные исследования боевого применения БПЛА и решения различных задач разными нарядами сил.
Как недавно сообщили, первый из двух БПЛА был передан заказчику в марте. Через несколько недель «Кратос» отгрузила и второй аппарат. В течение нескольких следующих месяцев КМП и смежные структуры вели подготовку к будущим летным испытаниям и исследованиям. Этот процесс завершился лишь в последние недели.
Запуск стартовых двигателей
Любопытно, что еще до начала летных испытаний КМП решил похвастаться новой техникой и использовать «Валькирии» в рекламных целях. Так, недавно на базе Мирамар (г. Сан-Диего, шт. Калифорния) состоялось публичное мероприятие с демонстрацией современной техники корпуса морской пехоты. Одним из экспонатов выставки стал БПЛА XQ-58. Рядом с ним демонстрировались ракеты AIM-120 AMRAAM и авиабомба JDAM. Таким способом организаторы выставки показали боевые возможности беспилотника.
Испытания начинаются
Как сообщает пресс-служба КМП, летные испытания БПЛА Valkyrie в рамках программы PAACK-P уже начались. Мероприятия проходят на авиабазе Эглин (шт. Флорида) при участии специалистов корпуса, структур из состава NAVAIR и 40-й испытательной эскадрильи ВВС США. Последняя с прошлого года работает с XQ-58 и имеет опыт его эксплуатации, которым должна будет поделиться с коллегами.
Опубликован короткий видеоролик с первых испытаний, показывающий взлет «Валькирии». БПЛА стартует с наземной наклонной пусковой направляющей и использует твердотопливные ускорители. Выполнив полетную программу, аппарат совершил мягкую посадку при помощи штатной парашютной системы.
Цели и задачи этого полета не уточняются. При этом представители Пентагона отметили его важность и высокое значение для дальнейшего развития авиации КМП. Сообщается, что входе полета были собраны некие данные, которые затем используют при формировании концепций и решений в интересах корпуса. В дальнейшем круг исследований должен расширяться.
На данный момент известно, что КМП, NAVAIR и другие организации планируют провести не менее шести испытательных полетов. Очевидно, что речь идет только о самой ближайшей перспективе. Полноценные испытания и проработка всех вопросов применения потребуют гораздо больше вылетов и времени.
Впрочем, самые общие выводы о возможностях XQ-58 можно будет сделать и после шести полетов. Кроме того, КМП проводит испытания совместно с другими организациями, которые уже имеют опыт работы с этим БПЛА, и могли бы поделиться им. В этом случае возможны даже совместные испытания с одновременной проработкой общих вопросов.
Широкие возможности
КМП сообщает, что контракт с компанией Kratos предусматривал поставку двух БПЛА в базовой комплектации. Аппараты имеют все агрегаты и средства для выполнения полетов, взаимодействия друг с другом или с оператором. При этом какая-либо полезная нагрузка на них не установлена. Пока предполагается прорабатывать только самые общие вопросы применения БПЛА.
Следует напомнить, что компания-разработчик с самого начала позиционировала изделие XQ-58 как многоцелевую воздушную платформу с характерными особенностями и возможностями. Предлагалась разработка «Валькирий» с разной полезной нагрузкой для выполнения тех или иных задач. Упоминалась возможность создания боевой модификации, разведчика, БПЛА радиоэлектронной борьбы и т.д.
Полет беспилотника в сопровождении истребителя, 3 октября 2023 г.
5 октября издание Aviation Week опубликовало интересные заявления руководства компании «Кратос». Глава беспилотного направления Стив Фендли рассказал, что на базе платформу XQ-58 уже разработано несколько модификаций БПЛА разного назначения. О каких вариантах идет речь, чем они могут быть интересны заказчику и т.д., представитель компании не сообщил.
Кроме того, продолжается развитие исходного проекта. Разрабатывается модификация «Валькирии», обозначенная как Block 2B. Она будет иметь определенные отличия от базового БПЛА и преимущества перед ним, но характер доработок пока не раскрывается.
Особый интерес
Нетрудно понять, почему БПЛА XQ-58 Valkyrie от Kratos Unmanned Aerial Systems заинтересовал корпус морской пехоты США. Этот беспилотный авиационный комплекс имеет ряд характерных особенностей, которые соответствуют специфике работы КМП и решаемых им задач. Поэтому было принято решение о закупке подобной техники и проведении испытаний с целью изучения ее реального потенциала.
В базовой конфигурации XQ-58 представляет собой БПЛА самолетного типа длиной ок. 9 м со стреловидным крылом размахом 8,2 м. Максимальная взлетная масса не превышает 2,95 т. Полезная нагрузка – 270 кг во внутреннем отсеке фюзеляжа и столько же на внешней подвеске под крылом. Планер аппарата построен с учетом снижения радиолокационной и тепловой заметности. В частности, воздухозаборник двигателя размещен над фюзеляжем и защищен от подсветки с передних нижних углов. Сопло так же скрыто от наблюдения с земли.
БПЛА стартует с наклонной направляющей при помощи твердотопливных ускорителей. Полет осуществляется за счет одного турбореактивного двигателя. Крейсерская скорость заявлена на уровне 0,72 М, максимальная – 0,85 М. Показатели дальности и высоты полета пока не сообщались.
Посадка на парашютах
С точки зрения КМП, преимуществом XQ-58 являются ограниченные размеры и масса, упрощающие перевозку и развертывание комплексов на разных театрах, в т.ч. на удаленных. Старт с направляющей и парашютная посадка тоже должны упростить эксплуатацию в авиации морской пехоты. БПЛА можно будет развертывать на сухопутных площадках небольшого размера или на кораблях.
При всем этом, основной интерес к «Валькирии» связан с техническим и боевым потенциалом. Предполагается, что такой беспилотник сможет нести оборудование оптической и радиотехнической разведки или разнообразное вооружение для работы по воздушным и наземным целям. Он сможет решать боевые задачи самостоятельно или в группах. Одиночные и групповые БПЛА смогут работать автономно или под управлением оператора.
Планы на будущее
Таким образом, принятие на вооружение и закупка БПЛА по типу XQ-58 должна положительно повлиять на возможности авиации КМП США. Беспилотные комплексы такого рода позволят быстро создавать авиационную группировку достаточной численности на требуемом направлении, а также решать задачи разведки и поражения целей. При этом БПЛА не станут дополнением для пилотируемой авиации, но дополнят ее и помогут ей в боевой работе.
Тем не менее, в Пентагоне не торопят события и сначала собираются провести все необходимые исследования и испытания. Несколько дней назад изделие Valrykie совершило свой первый полет в интересах КМП. Программа подобных испытаний составлена на несколько месяцев вперед, и по итогам этих работ будут сделаны выводы. Вполне вероятно, что XQ-58 хорошо покажет себя и получит рекомендацию к принятию на вооружение.