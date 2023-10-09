ВВС Израиля начали наносить удары по базам движения «Хизбалла» в Ливане

Сегодня самолеты военно-воздушных сил Израиля приступили к нанесению ударов по территории соседнего Ливана. Целью ударов стали объекты движения «Хизбалла», действующего в стране. Об этом сообщают израильские СМИ.По информации израильской прессы, в настоящее время авиаударами уже уничтожены наблюдательные вышки «Хизбаллы» на ливанской территории. Сообщается и о вероятной работе израильской артиллерии по территории Ливана.В северных районах Израиля сейчас звучат сирены воздушной тревоги. До этого израильские власти сообщали о проникновении в страну с территории Ливана некоей вооруженной группы из четырех человек, а «Хизбалла» отрицала, что это – бойцы движения.Ранее движение «Хизбалла» давало гарантии ливанским властям, что первым не станет нападать на Израиль, а вступит в боевые действия лишь при условии атак израильской армии на ливанскую территорию. В итоге эти атаки произошли и не исключено, что сейчас к боевым действиям ХАМАС против Израиля подключится и «Хизбалла». Тогда израильской армии придется воевать на два фронта, к тому же надо помнить и о тесных связях «Хизбаллы» с Ираном.Открытие «второго фронта» на границе с Ливаном, если оно произойдет, да еще на фоне обещанного в ближайшие сутки-двое сухопутного вторжения израильской армии в сектор Газа, будет способствовать дальнейшей эскалации и масштабированию конфликта. Не исключено, что к нему подключатся и другие участники. Некоторые эксперты прогнозируют ограниченное участие Ирана, к примеру.