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ВВС Израиля начали наносить удары по базам движения «Хизбалла» в Ливане

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ВВС Израиля начали наносить удары по базам движения «Хизбалла» в Ливане

Сегодня самолеты военно-воздушных сил Израиля приступили к нанесению ударов по территории соседнего Ливана. Целью ударов стали объекты движения «Хизбалла», действующего в стране. Об этом сообщают израильские СМИ.


По информации израильской прессы, в настоящее время авиаударами уже уничтожены наблюдательные вышки «Хизбаллы» на ливанской территории. Сообщается и о вероятной работе израильской артиллерии по территории Ливана.

В северных районах Израиля сейчас звучат сирены воздушной тревоги. До этого израильские власти сообщали о проникновении в страну с территории Ливана некоей вооруженной группы из четырех человек, а «Хизбалла» отрицала, что это – бойцы движения.

Ранее движение «Хизбалла» давало гарантии ливанским властям, что первым не станет нападать на Израиль, а вступит в боевые действия лишь при условии атак израильской армии на ливанскую территорию. В итоге эти атаки произошли и не исключено, что сейчас к боевым действиям ХАМАС против Израиля подключится и «Хизбалла». Тогда израильской армии придется воевать на два фронта, к тому же надо помнить и о тесных связях «Хизбаллы» с Ираном.

Открытие «второго фронта» на границе с Ливаном, если оно произойдет, да еще на фоне обещанного в ближайшие сутки-двое сухопутного вторжения израильской армии в сектор Газа, будет способствовать дальнейшей эскалации и масштабированию конфликта. Не исключено, что к нему подключатся и другие участники. Некоторые эксперты прогнозируют ограниченное участие Ирана, к примеру.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Major Ofer, Israeli Air Force
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46 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:52
    +3
    Интересно Хизбалла ответит, они же (если верить СМИ) обещали не нападать на Израиль первыми?!
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 16:57
      +5
      Как бы и не сказал бы что неожиданная новость. Как прошла инфа, что «Хизбалла» давало гарантии ливанским властям, что первым не станет нападать на Израиль, а вступит в боевые действия лишь при условии атак израильской армии на ливанскую территорию. Уже почему то именно такого развития событий и ожидал, будут спровоцированы обстрелы и бомбардировки Ливана и дальше по плану.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:00
        +3
        Так в предыдущей новости территорию Израиля якобы атаковала хизбала в количестве аж четырёх человек. Соответственно Израиль атаковал Ливан. Теперь все условия выполнены. Теперь Ливан атакует Израиль
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 17:33
          +2
          Цитата: igorbrsv
          Так в предыдущей новости территорию Израиля якобы атаковала хизбала в количестве аж четырёх человек

          А вот тут вопрос - были сообщения, что ПВО отбивало атаки выпущенных с территории Ливана ЭрЭсов, и что стреляли из чего-то оттуда же по Израилю. Может, так, а может и нет, но всегда смотрим, кому выгодно. Евреи готовятся к серьезнейшей мясорубке в секторе Газа, там надо концентрировать силы армии и много, и как-то не верится, что они при этом полезли бы еще и в Ливан. Если только их к этому не вынудили.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 17:07
        +3
        Цитата: НИКНН
        Как бы и не сказал бы что неожиданная новость.

        Соблазн разом порешать все проблемы всегда есть.
        Собрать 300 000 резервистов, к 130 000 армии, и не
        получить "весомый, зримый" результат - это ошибка.
        Вот только что это количество реально сможет, пока
        совершенно не понятно. Ходят разговоры, что у них
        не хватает ни оружия, ни амуниции. И обученность -
        тоже большой вопрос. Против коптеров нет у евреев
        пока ничего. Хотя во многом были первопроходцами. hi
    2. AUL
      AUL Сегодня, 17:04
      -7
      Цитата: Ропот 55
      Интересно Хизбалла ответит, они же (если верить СМИ) обещали не нападать на Израиль первыми?!
      Вы поверили обещаниям арабов?
      Обещать жениться - не значит жениться.(С)
      1. faiver
        faiver Сегодня, 17:11
        +12
        Вы поверили обещаниям арабов?
        - ну там собственно обеим сторонам веры нет...
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:12
        0
        AUL hi, а где у меня написано что Я поверил арабам????? Скобочки и что в них написанно вы проигнорировали?
    3. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 17:06
      0
      Цитата: Ропот 55
      Интересно Хизбалла ответит, они же (если верить СМИ) обещали не нападать на Израиль первыми?!

      Обещать не значит жениться. Вон, по ТВ Россия ведущая говорит о минометном и ракетном обстреле со стороны Ливана. Так что.. Пусть не обижаются.
      Хотя, Аллах разрешает нарушать клятву, данную неверным
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 18:51
      -3
      Цитата: Ропот 55
      Интересно Хизбалла ответит

      Ответит, куда денется, а если не ответит, то Израиль ее подтолкнет.
      Тут есть нюанс, несмотря на то, что Израиль застали врасплох, это не значит что он не готовился к этой войне. Он готовился, годами. И стратегический план расчитан именно на войну на много фронтов. Уничтожить Хамас, оставив Хизбалле большой военный потенциал - это полумеры. Если уж воевать, то надо сразу уже решать все долгосрочные задачи, пока есть шанс.

      Некоторые эксперты прогнозируют ограниченное участие Ирана, к примеру.

      Именно этого Израиль и ждет, чем больше "участников" втянется, тем лучше. Потому что потом они затихнут и по отдельности уже не полезут, продолжая гадить втихую.
      Втянется КСИР - чудесно, это предлог жечь их по всей Сирии.
      Влезет Сирия - еще лучше, хотя Асад не самоубийца, его просто грохнут, физически.
      Ракеты из Ирана - вообще прелесть, идеальный момент заткнуть спесивых аятолл, показав у кого настоящие ракеты.
      Сейчас идеальный момент.

      Нужно понять простую вещь Израиль в целом ГОТОВ к этой войне, что бы там не писали в разных газетенках. Единственный способ получить спокойствие на ближайшие 20-30 лет, это отмутузить всех гавкающих последние годы до кровавых соплей, желательно всем скопом. Кстати до сих пор мобилизовано лишь 50% от состава полной мобилизации. Причем полна мобилизация - не предел, на нее можно накинуть еще 20% отставников освобожденных от резерва, типа меня. Миллион штыков наберется.
      И пугалки про "сирийский боевой опыт "оставьте внушаемым домохозяйкам. Из 1000 прорвавшихся боевиков, половина убежали обратно в Газу, как только армия пришла в движение. Из 500-600 оставшихся - 95% мертвы, остальные схвачены, с момента начала полноценной зачистки АОИ потерял полтора десятка, размен 1 к 30ти тренированным Ираном "убервоенам". И это без танков и авиации.

      Да, за это придется заплатить жизнями, но почти все резервисты - отцы, и ради будущего своих детей, они готовы заплатить, как их отцы до них - это израильский менталитет.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:53
      0
      Не сделали выводы власти израиля,кровожадность и тщеславие в них взыграли,решили устроить геноцид!Тогда,,пусть война придёт в каждую еврейскую семью,пусть они тоже дерь-ма хлебнут полную ложку на каждого!Вчера я семпатезировал евреям,но бедные овцы на поверку оказались больными бешенством гиенами.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 16:55
    -7
    Израиль пошёл ва-банк. Он уже доверился ХАМАС теперь будет бить на опережение.
    1. Улюм
      Улюм Сегодня, 17:22
      +6
      Ну, как говорится, ветер в зад богоизбранным. Видимо существующих проблем им недостаточно.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 19:10
        0
        Цитата: Улюм
        Видимо существующих проблем им недостаточно.

        Наоборот, через край перевалило, пришло время их решить, больше оттягивать неизбежное нет возможности.
        Израиль не может себе позволить тянуть как РФ с 2014-го до 2021-го.
  3. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 16:57
    0
    Ну, это они зря,
    Ответочки прилетят, откуда они не ждут!
    Как там- мама, не горюй!
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:12
      0
      Цитата: ZovSailor
      Ответочки прилетят

      Это они и есть, первые ласточки.
  4. Анатолий Вертинский
    Анатолий Вертинский Сегодня, 16:57
    -6
    Хезболла сдуется как и Иран с его 1001 угрозой
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:06
      -2
      Хезболла сдуется
      Против артиллерии, танков и авиации слабо организованным, плохо вооруженным басотам, противопоставить нечего, даже если в этой технике сидят евреи.
      1. Улюм
        Улюм Сегодня, 17:25
        +4
        Ничего, в развалинах Газы израильская бронетехника будет гореть , как свечки, из каждого подвала по ним лупить будут. Посмотрим каких героев и героинь в ЦАХАЛе воспитали. А насчёт слабовооруженной босоты, вы сильно заблуждаетесь. Хесболла не хуже армии Ирана вооружена и обучена, даже ОТР имеются.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 19:15
          0
          Цитата: Улюм
          в развалинах Газы израильская бронетехника будет гореть , как свечки

          Ух как щеки надулись. А израильтяне не боятся, прикиньте.
          1. AllBiBek
            AllBiBek Сегодня, 19:44
            0
            Да и наши бесстрашно на Украину заходили в конце февраля прошлого года.
      2. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 17:26
        +6
        Цитата: Trapp1st
        Против артиллерии, танков и авиации слабо организованным, плохо вооруженным басотам, противопоставить нечего,

        Американцы тоже так думали, когда в Афган вошли, потом всё бросили и убежали...
        1. сорок восьмой
          сорок восьмой Сегодня, 17:42
          0
          Цитата: Анатоль Клим
          Цитата: Trapp1st
          Против артиллерии, танков и авиации слабо организованным, плохо вооруженным басотам, противопоставить нечего,

          Американцы тоже так думали, когда в Афган вошли, потом всё бросили и убежали...

          Через 20 лет после того, как вошли
          1. Анатоль Клим
            Анатоль Клим Сегодня, 18:22
            +1
            Цитата: сорок восьмой
            Через 20 лет после того, как вошли

            Хотите перечислить достижения американцев за 20 лет их нахождения в Афгане. Неужели там построили промышленные предприятия, развили сельское хозяйство, жильё, дороги, образование, медицина. Или как достижение в разы увеличилось производство наркоты. 20 лет просидели на своих базах, защищая сами себя. hi
        2. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 17:48
          -1
          Американцы тоже так думали, когда в Афган вошли, потом всё бросили и убежали...
          Вы не сравнивайте хотя бы в силу площади.
          1. Анатоль Клим
            Анатоль Клим Сегодня, 18:27
            +2
            Цитата: Trapp1st
            Вы не сравнивайте хотя бы в силу площади.

            Ага, одним мороз, снег, грязь мешали, другим высокая трава, кусты, мины, а у Вас площадь не та, ну-ну... hi
        3. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 19:18
          0
          Цитата: Анатоль Клим
          Американцы тоже так думали, когда в Афган вошли

          Американцы воевали на чужой земле, за имперские амбиции. Израильтяне воюют на своей, за жизни своих семей. Чуеете "легкую" разницу в мотивации?
          1. Анатоль Клим
            Анатоль Клим Сегодня, 19:41
            0
            Цитата: А Нас Рать
            воевали на чужой земле, за имперские амбиции. Израильтяне воюют на своей, за жизни своих семей. Чуеете "легкую" разницу в мотивации?

            Самое примечательное, что араб с Газы говорит тоже самое, что это его земля и воюет он за свою семью. Вы похоже никогда не договоритесь, не в прошлом веке, не в этом. Печально однако hi
      3. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 19:13
        0
        Цитата: Trapp1st
        даже если в этой технике сидят евреи.

        Точнее особенно если в этой технике сидят евреи.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:11
      +4
      . Хезболла сдуется как и Иран с его 1001 угрозой

      По ящику сейчас в новостях американский политик призвал бомбить Иран, если хезбола атакует. Я так понимаю это целью сша и являлось. Так что ничего американская разведка не проспала. Это она помогла подготовиться хамасу к атаке на Израиль. А цель походу Иран.
    3. Улюм
      Улюм Сегодня, 17:23
      +2
      Поглядим, кто раньше сдуется. Опять еврейская спесь взыграла?
    4. falcon
      falcon Сегодня, 17:28
      +2
      Цитата: Анатолий Вертинский
      Хезболла сдуется как и Иран с его 1001 угрозой

      Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати ( поговорка).
      По итогам субботних событий, состояние дел в израильских вооруженных силах не впечатляет, от слова совсем. recourse Будем посмотреть. Думаю, будут сюрпризы wink
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:19
        0
        Если ещё и Сирия попытается голаны отбить свои у Израиля... Вот это сюрприз будет. А у Сирии бойцы обстрелянные
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 19:29
        -1
        Цитата: falcon
        По итогам субботних событий, состояние дел в израильских вооруженных силах не впечатляет, от слова совсем.

        Ну если судить по нарративу, создаваемому в российских СМИ, то я не удивлен. За последние 48 часов, на ВО (и в других изданиях) не было почти ни одной публикации, которая не вывернула бы все происходящее наизнанку, и не придав пораженческий для Израиля окрас.
        Реально, смешно читать. Армия добивала разрозненные остатки террористов, мечущихся в поисках пятого угла, отрезав им пути отступления в Газу, а тут это преподносили как контроль Хамаса над израильскими городами. И смех и грех.
        1. Мэйр
          Мэйр Сегодня, 19:37
          0
          Да читал. Тоже хохотался. Странная однобокость
  5. svarog77
    svarog77 Сегодня, 17:19
    +3
    Евреи во всю стремятся к уничтожению своего государства на оккупированных ими территориях.
  6. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 17:21
    0
    Цитата: igorbrsv
    Так в предыдущей новости территорию Израиля якобы атаковала хизбала в количестве аж четырёх человек. Соответственно Израиль атаковал Ливан. Теперь все условия выполнены. Теперь Ливан атакует Израиль

    Вы опоздали пока добирались до Ливана. Без вас "Из Ливана в сторону Израиля выпустили по меньшей мере 12 ракет, передает Al Arabiya в X (Twitter)"
    Министр иностранных дел Ливана Абдалла Боу Хабиб 9 октября заявил, что получил заверение от «Хезболлы», что та не вступит в боевые действия, если Израиль не выступит против ливанской стороны. При этом днем ранее группировка обстреляла территорию Израиля из минометов, ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем. «Хезболла» заявила, что атака была выражением солидарности с палестинцами.
  7. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 17:23
    -2
    Цитата: faiver
    Вы поверили обещаниям арабов?
    - ну там собственно обеим сторонам веры нет...

    Сообщите, а кому есть вера? Вы лично кому верите?
    1. faiver
      faiver Сегодня, 17:30
      +2
      Сообщите, а кому есть вера? Вы лично кому верите?
      - а вы наверно правы - никому....
  8. mihey
    mihey Сегодня, 17:50
    +1
    Интересненько, а бармалеи из Сирии (в частности с Идлиба) подтянутся на тачанках с пулеметами? А талибы своих радикалов не пошлют? А то чет там мечети под ноль сносятся, как военные объекты.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:22
      0
      Да, кстати. Как бармалеи из игил отнесутся к сносу мечетей... Они, конечно, с ладошки сша кормятся, но... Какие-то моральные принципы ведь должны быть...
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 18:58
        0
        Цитата: igorbrsv
        Да, кстати. Как бармалеи из игил отнесутся к сносу мечетей... Они, конечно, с ладошки сша кормятся, но... Какие-то моральные принципы ведь должны быть...

        А фигли им? Они и сами мечети взрывают во имя Аллаха. И не только ИГИЛ. Это же восток. Арабский мир сложен
  9. alystan
    alystan Сегодня, 18:47
    +1
    У евреев не выдержали нервы. Хезболла обещала правительству Ливана первыми не нападать. Теперь у них руки ничем не связаны. Ждем официального открытия второго фронта. Израилю видимо только этого не хватало для полноты ощущений.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: alystan
      У евреев не выдержали нервы. Хезболла обещала правительству Ливана первыми не нападать. Теперь у них руки ничем не связаны. Ждем официального открытия второго фронта. Израилю видимо только этого не хватало для полноты ощущений.

      В смысле "не выдержали нервы"? Хезы их ещё с утра из минометов обстреляли и ракеты запустили. Даже наши ОРТ и Россия этого не скрывают в новостях. Чего ещё ждать евреям? Новых обещаний?
      1. alystan
        alystan Сегодня, 19:27
        0
        Если вы про обстрел трех израильских постов в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны - спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 году, то это было еще вчера. И были ответные авиаудары от Израиля.

        Я же имел в виду сегодняшнее заявление министра иностранных дел Ливана Абдаллы Бухабиба о том, что "Хезболла" заверила, что не присоединится к боевым действиям, если Израиль не будет нападать на Ливан.
        1. тлауикол
          тлауикол Сегодня, 19:43
          0
          В смысле сначала обстреляли и потом пообещали не обстреливать? Вы знаете, я бы не поверил, а вы?