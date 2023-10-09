Это не важно, как бы мы ни дошли до ЕС, нам надо работать

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что в геополитике начались «тектонические движения». Мироустройство меняется, полюса силы смещаются.В то же время, чтобы легко «вскочить в последний вагон» и примкнуть к одной из сторон глобального противостояния, некоторые страны даже готовы пожертвовать своей государственностью. Например, Молдавия, которая недавно отказалась от российских поставок газа, чем окончательно дала понять, что взяла курс «на запад».При этом власти страны даже не скрывают, что готовы пожертвовать суверенитетом, чтобы добиться заветной цели. В частности, премьер Молдавии Дорин Речан на вопрос журналистов о том, возможно ли присоединение его страны к Румынии ради быстрого вступления в НАТО и ЕС, ответил, что по большому счету это не важно.- ответил глава молдавского правительства.То есть, для молдавского правительства государственность не важна...Здесь стоит отметить, что вышеупомянутое стремление Молдавии едва ли понравится самому ЕС. Так, сообщается, что взамен российского газа Кишинев собрался закупать норвежский. Для этих целей власти страны рассчитывают получить грант (безвозмездное субсидирование) от ЕБРР в размере 34 млн евро. И ведь это только начало.