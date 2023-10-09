Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Молдавии допускают потерю государственности взамен на вступление в ЕС и НАТО

20
Власти Молдавии допускают потерю государственности взамен на вступление в ЕС и НАТО

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что в геополитике начались «тектонические движения». Мироустройство меняется, полюса силы смещаются.


В то же время, чтобы легко «вскочить в последний вагон» и примкнуть к одной из сторон глобального противостояния, некоторые страны даже готовы пожертвовать своей государственностью. Например, Молдавия, которая недавно отказалась от российских поставок газа, чем окончательно дала понять, что взяла курс «на запад».

При этом власти страны даже не скрывают, что готовы пожертвовать суверенитетом, чтобы добиться заветной цели. В частности, премьер Молдавии Дорин Речан на вопрос журналистов о том, возможно ли присоединение его страны к Румынии ради быстрого вступления в НАТО и ЕС, ответил, что по большому счету это не важно.

Это не важно, как бы мы ни дошли до ЕС, нам надо работать

- ответил глава молдавского правительства.

То есть, для молдавского правительства государственность не важна...

Здесь стоит отметить, что вышеупомянутое стремление Молдавии едва ли понравится самому ЕС. Так, сообщается, что взамен российского газа Кишинев собрался закупать норвежский. Для этих целей власти страны рассчитывают получить грант (безвозмездное субсидирование) от ЕБРР в размере 34 млн евро. И ведь это только начало.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:56
    +6
    Они к этому давно шли, зачем им НЕЗАВИСИМОСТЬ и ГОСУДАРСТВО???? Пусть лучше новый ХОЗЯИН за них думает и решение принимает.
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 18:45
      0
      В нынешнем молдавском правительстве - одни баламуты.
      В "объединенной Румынии" они не будут занимать те же посты.
      Не будет 2 президентов, или 2 министров сельского хозяйства.
      И все это понимают.
      Но электорат дразнят этой плюшкой.
  2. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 16:56
    +4
    "...готовы пожертвовать суверенитетом..." - холопство в крови. Без плети хозяйской себя не мыслят.
  3. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 17:01
    +2
    Цыганам- холопам не кобыла , а нагайка!
    И вина по праздникам боле не увидят.
  4. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 17:03
    +13
    Государственность многих територии СССР, это миф, причём самый баналный, что Молдова, что Армения, что Прибалты
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 17:10
      +2
      Тоже придерживаюсь этой мысли. Переборщили коммунисты в начале 20 века с национальностями, ну ладно тогда это было политически правильно, но потом надо было государственные формирования по другому принципу создавать.
      В результате имеем , что имеем.
  5. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 17:13
    0
    Че вы хотите от них? Сколько их османцы насиловали? Нла дело, чтобы Россия снова не бросилась на благое дело
  6. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 17:19
    0
    Они надеятся, что их там будут сытно кормить. А ЕС нужны такие нахлебники?
  7. arnulla
    arnulla Сегодня, 17:51
    +1
    Уроки войны в Приднестровье ничему не научили молдаван?
  8. Million
    Million Сегодня, 17:54
    +3
    Собака всегда ищет себе хозяина.
    Чтобы была конура и в желудке сосиска..
  9. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 17:59
    +1
    А разве цыгане когда-то мрили о государстве ? Ну ,дали случайно, так и отдать не трудно... Ну шо,малдаване.... вино,мамалыга, ЛГБТ ?!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:12
      +1
      Они походу себя видят не молдаванами а румынами. Румыния - це Эуропа. laughing
  10. svarog77
    svarog77 Сегодня, 18:01
    +3
    Цыгане есть цыгане... ни флага, ни родины.
  11. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 18:12
    +1
    Мечта рабов: рынок, на котором можно покупать себе хозяев!
  12. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 18:14
    0
    Власти Молдавии допускают потерю государственности взамен на вступление в ЕС и НАТО
    А народ то хоть спросили? Как всегда нет, и не собирались. Ладно, молдаванские румыны конечно же за. Русских и Гагаузов естественно ни кто не спрашивал. Да и вопрос с Приднестровьем придётся решать, причём военным путём, за что потом можно выхватить. Или свалят это грязное дело на незалежную.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:30
      +2
      У большинства народа румынский паспорт. Народ как раз таки обеими руками за, особенно молодёжь - им нафиг эта нищая суверенность не сдалась. Против в основном старое поколение - пенсионеры, которых с каждым днем все меньше.
  13. alystan
    alystan Сегодня, 18:40
    0
    Что стало с Януковичем? Не знал, что он молдованин...
  14. костя1
    костя1 Сегодня, 18:58
    0
    Если готовы-что не входят-или румыны не берут?
  15. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:05
    0
    Вопрос, а молдаване нужны румынам?
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:41
      0
      Халява же.
      А о последствиях они думать не привыкли.