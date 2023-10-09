Бомбардировки всё более похожи на ковровые: Израиль продолжает бить по жилым домам Газы, но «цивилизованный мир» на это не обращает внимания

Массированные удары Израиля по территории сектора Газа продолжаются и ,судя по все больше появляющимся в соцсетях и в интернете видеокадрам, эти удары становятся интенсивнее. Бомбардировки становятся по-настоящему ковровыми.
При этом подавляющее большинство ударов приходится на гражданские объекты, включая мечети, жилые многоэтажные дома. На одном из последних видео показан удар по Исламскому университету Газы.
Израильская газета Haaretz сообщала ранее о нанесении ударов как минимум по 800 целям в секторе Газа. А по данным Минздрава Палестины, в анклаве погибло уже более 560 человек и около 3000 ранены, и эта цифра растет быстрыми темпами. При этом объяснение простое: любой объект, в которым попадает ракета или авиабомба, называют объектом ХАМАС. Удобное оправдание...
Мало кто может сказать, насколько такими массированными ударами Израилю удастся ослабить ХАМАС, без проведения наземной операции, но очевидно, что мирные жители будут страдать от них очень сильно. Да и наземную операцию Израиль тоже готовит, но только без «белых перчаток»: если войдут, то будут утюжить всех, без разбора - ХАМАС или обычный палестинец, не имеющий к этой организации никакого отношения.
Стоит отметить ярко выраженное двуличие Запада во главе с США в ситуации, возникшей вокруг сектора Газа в сравнении с украинским конфликтом. Уничтожение целых кварталов в Газе с мирным населением не вызывает особой рефлексии на Западе, но удар по заводу, производящему танки в Харькове, или по объекту ГУР в Киеве, тут же объявляется ударом по «гражданскому объекту», «неспровоцированной агрессией», как будто и не было атак украинских националистических батальонов на русскоязычных, как будто не было сжигания православных храмов, как будто не было проникновения ДРГ на территорию России, ударов по городам РФ, включая Москву, Курск, Смоленск, Брянск, Белгород, Воронеж.
Получается, что на Украине нельзя бить даже по военным объектам, в Палестине можно по любым.
Еще один момент, который говорит о двойных стандартах «прогрессивного мира» в ситуации с Газой и Украиной – украинцы хорошие, потому что освобождают «оккупированную» Россией территорию, а палестинцы плохие, потому что хотят вернуть оккупированные Израилем территории, признанные ООН палестинскими.