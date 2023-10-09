Военное обозрение
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Бомбардировки всё более похожи на ковровые: Израиль продолжает бить по жилым домам Газы, но «цивилизованный мир» на это не обращает внимания

71
Бомбардировки всё более похожи на ковровые: Израиль продолжает бить по жилым домам Газы, но «цивилизованный мир» на это не обращает внимания

Массированные удары Израиля по территории сектора Газа продолжаются и ,судя по все больше появляющимся в соцсетях и в интернете видеокадрам, эти удары становятся интенсивнее. Бомбардировки становятся по-настоящему ковровыми.


При этом подавляющее большинство ударов приходится на гражданские объекты, включая мечети, жилые многоэтажные дома. На одном из последних видео показан удар по Исламскому университету Газы.

Израильская газета Haaretz сообщала ранее о нанесении ударов как минимум по 800 целям в секторе Газа. А по данным Минздрава Палестины, в анклаве погибло уже более 560 человек и около 3000 ранены, и эта цифра растет быстрыми темпами. При этом объяснение простое: любой объект, в которым попадает ракета или авиабомба, называют объектом ХАМАС. Удобное оправдание...

Мало кто может сказать, насколько такими массированными ударами Израилю удастся ослабить ХАМАС, без проведения наземной операции, но очевидно, что мирные жители будут страдать от них очень сильно. Да и наземную операцию Израиль тоже готовит, но только без «белых перчаток»: если войдут, то будут утюжить всех, без разбора - ХАМАС или обычный палестинец, не имеющий к этой организации никакого отношения.

Стоит отметить ярко выраженное двуличие Запада во главе с США в ситуации, возникшей вокруг сектора Газа в сравнении с украинским конфликтом. Уничтожение целых кварталов в Газе с мирным населением не вызывает особой рефлексии на Западе, но удар по заводу, производящему танки в Харькове, или по объекту ГУР в Киеве, тут же объявляется ударом по «гражданскому объекту», «неспровоцированной агрессией», как будто и не было атак украинских националистических батальонов на русскоязычных, как будто не было сжигания православных храмов, как будто не было проникновения ДРГ на территорию России, ударов по городам РФ, включая Москву, Курск, Смоленск, Брянск, Белгород, Воронеж.

Получается, что на Украине нельзя бить даже по военным объектам, в Палестине можно по любым.

Еще один момент, который говорит о двойных стандартах «прогрессивного мира» в ситуации с Газой и Украиной – украинцы хорошие, потому что освобождают «оккупированную» Россией территорию, а палестинцы плохие, потому что хотят вернуть оккупированные Израилем территории, признанные ООН палестинскими.
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71 комментарий
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  1. Alex777
    Alex777 Сегодня, 17:23
    +7
    Всем нужны боеприпасы. Много боеприпасов.
    Транспортный коридор: Индия - БВ - ЕС умер.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 17:57
      +5

      А какая красивая была картинка.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 18:17
        +4
        Цитата: Alex777
        А какая красивая была картинка. Можно про нее забывать.

        Картинка блеск. (еще не видел) good Если реализовать коридор Индия - ЕС, Европа снова задышет. США это не нужно. request Поджигали сегодня Ближний Восток - США. recourse
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 18:53
          -1
          Цитата: Mavrikiy
          Если реализовать коридор Индия - ЕС, Европа снова задышет. США это не нужно.

          Немного наоборот. На G20, где не было ВВП и Си, этот проект Штаты двигали, в надежде порушить "Один пояс, один путь".
          Так что у гражданина Байдена не вышел "каменный цветок". hi

          В эти дни из-за событий в Израиле рушится логистический мегапроект США.

          СМИ Индии пишут (https://www.businesstoday.in/latest/world/story/india-middle-east-economic-corridor-is-effectively-dead-fears-grow-as-israel-declares-war-on-hamas-401132-2023-10-08), что происходящие военные действия в Израиле фактически перечеркивают какие-либо перспективы логистического пути IMEC. Этот путь был анонсирован как проект на полях саммита G20 в Нью-Дели.

          IMEС позиционировался как состоящий их двух отдельных коридоров из морских и железнодорожных веток. Восточный — он соединит Индию со странами Персидского Залива, а также северный, который объединит страны Персидского Залива с Европой. В итоге, главными выгодоприобретателями IMEС могли бы стать Индия, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль и Евросоюз.

          В СМИ стран Запада этот проект IMEС выглядит несколько иначе: это инициатива США, чтобы бросить сильный вызов китайскому логистическому проекту «Один пояс, один путь». Пекин развивает свой проект уже десять лет, в него только со стороны китайских банков было вложено около 300 млрд долларов. «Один пояс, один путь» ориентирован на то, чтобы плотнее связать экономики 68 стран, в которых проживает две трети населения мира и где создаётся около половины мирового ВВП.

          Как ни трагично это звучит, но за несколько дней до нынешних событий в Израиле СМИ Запада писали о том, что IMEC ориентирован на то, чтобы «уменьшить нестабильность на Ближнем Востоке». Даже состав участников проекта IMEС указывает на то, какие разные между ними, а главное — с США, есть интересы. Саудовская Аравия уже давно не играет по правилам США, но в Вашингтоне по старинке задумали «помочь» Эр-Рияду и Абу-Даби создать «противовес» КНР. «Противовес», которые вряд ли нужен Саудовской Аравии и ОАЭ в принципе.

          Более того, США, представив с помпой IMEC, не в традициях Востока обошлись небрежно с интересами Катара, Турции и Ирана, которые не видят себя в этом мегапроекте. Катар вообще выстроил государственную стратегию-2030 с акцентом на проект «Один пояс, один путь».

          Турция видит себя самостоятельным игроком, открывая у себя построенную Москвой АЭС и обдумывая создание с Россией энергетического хаба. У Ирана же есть всем известные разногласия с США. При этом события же в Израиле ещё больше усиливают разногласия среди потенциальных участников IMEC, делая невозможным его реализацию.

          На этом фоне заявление Дональда Трампа, который 7 октября обвинил администрацию Байдена в создании взрывоопасной ситуации в Израиле «на деньги американских налогоплательщиков», получает ещё одно подтверждение в плюс к тому, о чём говорил (https://t.me/swaneconomy/1620) премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько месяцев тому назад.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:45
      0
      Зато сейчас евреи,,в том числе и те что ещё остались на сайте,с радостью потирают руки,,от пролитой гражданской крови,от погибших женщин и детей получая удовольствие '-Хамасовцы рядом с ними просто хулиганы.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:08
        +1
        Цитата: Бережливый
        Зато сейчас евреи,,в том числе и те что ещё остались на сайте,с радостью потирают руки,,от пролитой гражданской крови,от погибших женщин и детей получая удовольствие '-Хамасовцы рядом с ними просто хулиганы.

        Знаете г-н юдофоб, когда я думал из какого материала были сделаны те русские и белорусские служащие немецкой полиции,кооорые убили всю семью моего отца , как и всех евреев гетто в Смиловичах уже в октябре 1941 года, то теперь благодаря Вам и благодаря вашим единомышленникам на сайте это мне понятно.
        1. AllBiBek
          AllBiBek Сегодня, 19:22
          +2
          Вы врите, да не завирайтесь, г-н соврамши.
          Массовый расстрел в Смиловичах проводили специально привезенные ради такого литовские полицаи из Руденска.
        2. Telur
          Telur Сегодня, 19:24
          0
          Цитата: Арон Заави
          служащие немецкой полиции,кооорые убили всю семью моего отца , как и всех евреев гетто в Смиловичах уже в октябре 1941 года,

          Вы взяли с них пример и тепрь действуете такими же методами
          https://t.me/c/1754252633/78399
          https://t.me/c/1754252633/78402
          https://t.me/c/1237513492/54312
          https://t.me/c/1237513492/54313
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 17:24
    +19
    Еще один момент, который говорит о двойных стандартах «прогрессивного мира» в ситуации с Газой и Украиной – украинцы хорошие, потому что освобождают «оккупированную» Россией территорию, а палестинцы плохие, потому что хотят вернуть оккупированные Израилем территории, признанные ООН палестинскими.

    Классика англосаксонской политики.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:35
      +6
      любой объект, в которым попадает ракета или авиабомба, называют объектов ХАМАС.

      Рисование мишени а вокруг стрелы - чисто американское изобретение
  3. Комментарий был удален.
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:26
    +11
    Бомбардировки ... ковровые:но «цивилизованный мир» на это не обращает внимания

    Это другое. Это "демократические" бомбардировки.
    1. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 17:33
      +18
      О чем я и говорил в соседней ветке. Если Израиль скатиться до геноцида Газы. То получит джихад.. Газу они уничтожат..но ненависть от исламского мира и арабов. Получат такую что мало им не будет..
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:27
    0
    А по данным Минздрава Палестины, в анклаве погибло уже более 560 человек и около 3000 ранены
    Кто тут кряхтел про фестиваль?
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 17:38
      -3
      И что с того что кряхтели про фестиваль?
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:29
    +5
    но «цивилизованный мир» на это не обращает внимания
    Обычно,СССР,не молчал,требовал экстренного заседания ГА ООН,как поступит Россия?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:30
      -4
      Цитата: parusnik
      но «цивилизованный мир» на это не обращает внимания
      Обычно,СССР,не молчал,требовал экстренного заседания ГА ООН,как поступит Россия?

      Ну выступит ГА с осуждением ХАМАС и его кровавой резни, взятия в заложники детей, расчленение всяких там Европейских, Китайских да прочих туристов и прочего. Какой толк? winked
    2. стар
      стар Сегодня, 18:36
      +2
      Так ООН уже признала Голландские высоты территорией Палестины, оккупированной Израилем. И что с того?
      1. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
        Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:42
        +2
        Цитата: стар
        Так ООН уже признала Голландские высоты территорией Палестины, оккупированной Израилем. И что с того?

        Вы все решения ООН уважаете, или выборочно?
        1. cmax
          cmax Сегодня, 18:51
          0
          Цитата: Подполковник ВВС СССРФ в запасе
          Цитата: стар
          Так ООН уже признала Голландские высоты территорией Палестины, оккупированной Израилем. И что с того?

          Вы все решения ООН уважаете, или выборочно?

          А вы?
      2. prorab_ak
        prorab_ak Сегодня, 18:58
        +1
        Голландские не признала. Не свисти
        Голландские пока за голландцами
  7. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 17:31
    +8
    Автор, не напрягайся. Никто на западе слезу не пустит, пока живут такие люди как Гейтс, Сорос, Фирташ и т.д. Там тысячи людей трудятся день и ночь над созданием картинки в инете. Собственно, вот оно, будущее уже вырисовывается, нечто похожее на эквилибриум
    1. стар
      стар Сегодня, 18:27
      +6
      Собственно, вот оно, будущее уже вырисовывается, нечто похожее на эквилибриум


      Все уже давно нарисовалось..
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:32
    +8
    Получается, что на Украине нельзя бить даже по военным объектам, в Палестине можно по любым
    ну а что тут удивительно что разрешено юпитеру не разрешено марсу ! так что РФ обращать внимание не надо на запад а делать что положено !
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 17:40
      +7
      Цитата звучит немного по-другому: "Что дозволено юпитеру не дозволено быку"... Но смысл примерно тот же hi
  9. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 17:43
    +2
    Вот,как воевать надо,а не сопли жевать изображая благородство,а на самом деле заботясь о своём благополучии.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 17:49
      +4
      Цитата: lis-ik
      Вот,как воевать надо

      Очень спорное утверждение, мирняк кварталами сносить предлагаете?
    2. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 18:31
      +3
      Цитата: lis-ik
      Вот,как воевать надо

      Ни кто и не спорит, но на украине, как бы то не было, половина Русских, даже если половина из низ об этом забыла. Посмотрел бы я как израильтяне бомбили Сектор Газа, если бы там проживал миллион евреев, из почти трёх миллионов жителей. А поскольку евреев там нет, то и моральных проблем у израильтян не возникает.
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:22
      -1
      Чтоб так воевать, нужны оборудование, техника, специалисты, методики... В России, видимо, этого нет.
    4. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:25
      0
      Войну и бойню путаете.
      Тут имеет место быть взаимная бойня.
      Менталитет-с участвующих сторон.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 17:47
    +5
    Что-то уже утомили новостями об израиле. У нас что своих боевых действий под боком нет? У нас что уже люди перестали гибнуть и населённые пункты обстреливаться? am
    1. Мимоходом
      Мимоходом Сегодня, 18:30
      +3
      Вы - фашист , нацист и юдофоб , впрочем как и я sad ведь ВО считает что война в Израиле гораздо важнее войны в России. Чума на оба ихних дома.
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:49
    +9
    Никакие жестокости противника не оправдывают преступления против мирного населения. Фашисты и подонки. Что палестинцы, что израильтяне!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:03
      +6
      Обе стороны конфликта старательно и на совесть вырезают друг друга, не считаясь ни с чем и ни с кем.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:26
        +3
        Nexcom, способ решения проблемы древний как сам мир, если два народа не хотят договариваться и решать это дело миром, остаётся либо тлеющий конфликт с постоянными жертвами, либо радикально решать а это уже резня.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:40
          0
          Собственно потому они так и стараются Ропот 55.
  12. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 17:53
    -3
    Ну а чем Исламский университет не военный объект с точки зрения Израиля, кого там готовят?
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 18:08
      -2
      Цитата: _КМ_
      Ну а чем Исламский университет не военный объект с точки зрения Израиля, кого там готовят?

      Университет как университет. По совместительству склад боеприпасов. Его каждую интифаду бомбят, там подвалов в корпусах много. Есть где прятать.
      Когда Хамас вырезал ФАТХ, палестинцы тоже этот университет бомбили, и ничего, никто не возмущался
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:01
    +1
    А мы то что стесняемся? Прецедент налицо; вбомбим укро-нацистскую змею в пыль!!!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:34
      -1
      Вбомбить-то можно. Только зачем тогда нужна Украина без народа request
      Да и кто пойдёт в террористы. Сейчас мы вроде как притесняемых защищаем. Защитники. Освободители. Фашистов истребляем. А если ровнять - какая тогда цель no
      Я и сейчас не там, а с такой целью я вообще там никогда не буду. Или лучше врагу сдамся. Незнаю есть ад или нет, но я там посмертно оказаться хочу.
      Как говорится - метод не наш
  14. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 18:02
    +2
    Десятки разрушенных мечетей, тысячи погибших мусульман.
    Вот чем обернётся штурм Газы.
    Не думаю , что это так просто сойдет с рук евреям и их покровителям.
    1. стар
      стар Сегодня, 18:32
      +2



      1948 год. Евреи просят палестинцев пустить их к себе. Нас убивали немцы, мы беженцы, примите нас. Где теперь Палестина и что от нее осталось, все знаем.
      1. _КМ_
        _КМ_ Сегодня, 18:38
        0
        Просят англичан, судя по тексту.

        А вообще, хороший вопрос - почему именно в Палестину отправились евреи.
        1. AllBiBek
          AllBiBek Сегодня, 19:26
          0
          То есть, почему не в Беробиджан?
          А вы как думаете?
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:18
        +1
        Цитата: стар



        1948 год. Евреи просят палестинцев пустить их к себе. Нас убивали немцы, мы беженцы, примите нас. Где теперь Палестина и что от нее осталось, все знаем.

        Ага. Вот у этих палестинцев.

        Атлас 1939 года.
  15. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 18:03
    -3
    Ув други и не други!
    Я заметил, что всеми правдами и не токмо, нас отвлекают
    от главной темы мира- построение нового многополярного мира, который,
    не испугавшись Западных хотелок, осуществляют патриоты России!
    Вот СВО и надо обсуждать, а не инсценированную , как всегда наглосаксами заварушку на Востоке Ближнем!
    РФ помогает всем, но все тяготы войны против NATO-ne nato! c ЛженедоЗападом
    приходится вести патриотами России, тов. Ким Чен Ын не даст соврать!
    Честь имею
    1. Юра
      Юра Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: ZovSailor
      Ув други и не други!
      Я заметил, что всеми правдами и не токмо, нас отвлекают
      от главной темы мира- построение нового многополярного мира, который,
      не испугавшись Западных хотелок, осуществляют патриоты России!
      Вот СВО и надо обсуждать, а не инсценированную , как всегда наглосаксами заварушку на Востоке Ближнем!
      РФ помогает всем, но все тяготы войны против NATO-ne nato! c ЛженедоЗападом
      приходится вести патриотами России, тов. Ким Чен Ын не даст соврать!
      Честь имею

      Одно от другого неотделимо, тема больно горячая и по большому счёту события в Израиле напрямую касаются того о чём вы сказали , дальше цитата из моего комментария от 7 числа
      Но если рассматривать этот вопрос в контексте переустройства мира проводимой странами БРИКС, то никому из членов этой организации по большому счёту эти события не выгодны и могут только помешать планам.
  16. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 18:07
    +3
    А потом некоторые возмущаются что в Египте полицейский открыл огонь по израильским туристам...Теперь такое партизанское уничтожение евреев станет обыденным делом...
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:08
    +2
    Автор подводит очередной итог про двойные стандарты, каждый раз открывая для себя это, мда, странно. Надеюсь наше военно-политическом руководстве не оглядывается на что там скажут на западе.
  18. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 18:18
    -2
    Итак, не отвлекаемся от темы СВО, от которой пытаются отвлечь
    всякие неджентльмены Лженедозапада;
    пришло время расплаты за грехи перед невинно убиёнными и угнетаемыми
    вна 404 и др странах.
    Вставай , страна огромная, вставай на смертный бой,
    с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой!
    Пусть ярость благородная вскипает, как волна,
    Идёт война народная- священная война!
    Победа над Лженедозападом за нами, недолго осталось
    искать тапочки Афганистана, чтобы покинуть священные земли России!
    Честь имею.
  19. Александр Одинцов
    Александр Одинцов Сегодня, 18:19
    +4
    Там все просто. Это провокация с целью развязать войну и прижать Палестину. Глобальная цель - Иран.
    1. _КМ_
      _КМ_ Сегодня, 18:22
      +1
      У Ирана, сколько я помню, есть ЯО, у Израиля тоже. Вашингтонский обком (ц) хочет локальную ядерную катастрофу?
  20. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 18:27
    +1
    Во первых до субботы никто не по кому удары не наносил , во вторых если вас атакуют вы будете выбирать сюда бить сюда нет - что за бред? Во время войны никто цели особо не выбирает, главное победить.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:43
      0
      Наносили, не в тех масштабах, но довольно регулярно и по Сирии, и по Газе, и даже Ирану прилетало
  21. alystan
    alystan Сегодня, 18:39
    -1
    Израиль продолжает бить по жилым домам Газы, но «цивилизованный мир» на это не обращает внимания

    Они всегда так воевали, а Запад никогда на это не обращал своего внимания.
    Попустительствовал... Значит сообщники они.
  22. Dante77
    Dante77 Сегодня, 18:42
    +1
    С самого начала было понятно, что там собираются все снести. Интересно, чего ХАМАС хотел добиться своей атакой? Они, должно быть, знали, что последует возмездие. Или их целью было спровоцировать именно это?
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 18:47
      0
      ХАМАС решили что лучше ужасный конец чем ужас без конца. К тому же для них умереть в борьбе не такой уж и плохой вариант.
      1. Dante77
        Dante77 Сегодня, 19:25
        0
        Единственное, чего они добились, это того, что запустили мясорубку. Ничего хорошего из этого не выйдет ни для палестинцев, ни для Израиля. Просто больше трупов и больше ненависти с обеих сторон.
  23. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:44
    0
    Всё же евреи скатились к геноциду.......
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:29
      0
      В смысле скатились?
      Это их стандартная тактика.
      Перечитайте ветхий завет, он на треть состоит из описаний того, как и какие народы они под корень вырезали.
      Кстати, семитские в основном.
      Так что это - наследственное, пронесенное сквозь тысячелетия.
  24. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:45
    -2
    Цитата: стар
    Собственно, вот оно, будущее уже вырисовывается, нечто похожее на эквилибриум


    Все уже давно нарисовалось..

    Ой, умно у вас: и много другое нарисовалось: на любой вкус и в подтверждение любого утверждения.
  25. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:45
    +3
    Чтото на фото вполне целый городок.
    Никакого сравнения с Артемьевском или Грозным 2000х
    800 целей на всю страну - как то не вяжется с неподписанной заметкой
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:30
      0
      360 квадратных км, 800 ударов, в среднем по паре прилетов на квадратный км.
      Это за один день.
  26. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:47
    +1
    Цитата: opuonmed
    Получается, что на Украине нельзя бить даже по военным объектам, в Палестине можно по любым

    У кого нельзя, и у кого можно: я правильно понял, что на Украине ВС РФ не бьют?
    Или мнение вроде вашего не учитывает никто6 н Россия . ни Израиль. ни США. ни НАТО. ни.. ни.. ни...ни.....
  27. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:50
    0
    Цитата: orionvitt
    Цитата: lis-ik
    Вот,как воевать надо

    Ни кто и не спорит, но на украине, как бы то не было, половина Русских, даже если половина из низ об этом забыла. Посмотрел бы я как израильтяне бомбили Сектор Газа, если бы там проживал миллион евреев, из почти трёх миллионов жителей. А поскольку евреев там нет, то и моральных проблем у израильтян не возникает.

    А как ХАМАС и ХЕЗБОЛЛАХ убивает арабов (1 млн. граждан Израиля - арабы) и бедуинов Израиля? А как мусульмане режут головы мусульманам в течение столетий и ныне в Азии, Африке?
    Никто этого не видит! А вы видите?
  28. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:53
    +1
    Цитата: Мимоходом
    Вы - фашист , нацист и юдофоб , впрочем как и я sad ведь ВО считает что война в Израиле гораздо важнее войны в России. Чума на оба ихних дома.

    Вы упомянули Израиль и Россию, и насылаете на них чуму.
    Вас нужно подвергнуть денацификации.
  29. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:55
    -1
    Цитата: Nexcom
    Обе стороны конфликта старательно и на совесть вырезают друг друга, не считаясь ни с чем и ни с кем.

    Именно, причем все страны и народы во всех войнах с незапамятных времен и ныне.
    1. Немец
      Немец Сегодня, 19:09
      +1
      Вы, сударь или или не знаете историю.
      Для примера вспомните что стало с Парижем, когда туда пришли русские войска, или почитайте сколько продовольствия в 45 году было из СССР направлено чтобы прокормить жителей Берлина.
  30. костя1
    костя1 Сегодня, 18:57
    0
    С цивылизованным миром-все ясно-наши то чего помалкивают-а не кричат на каждом углу-или мы тоже-цивылизованные?
  31. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 19:28
    0
    Чо т тут явно черно-белое мышление. Палестину (прежде всего Газу), намеренно выращивали, как прыщ на теле Изгаиля. В 1948 (а реально ещё раньше) в регион был занесён постоянный рассадник войн. Изгаиль не дал создать арабское палестинское государство, а всяким арафатам такое положение очень даже удобно было - кормились от всех, от кого только можно. Злые языки говорили, что даже некие договорняки были между палестинским руководством и лидерами Изгаиля. Просто сейчас кому-то и зачем нужна очередная войнушка. Концовка, как обычно, предсказуема. У бородатых закончатся ракеты и горючка, Изгаиль превратит пол-Газу в руины, изгаильские спецназ повяжет всех этих ваших с эфпиви-дронами. Изгаиль получит очередную порцию ништяков от большого дяди Сэма. Палестинским детям покажут очередной раз: "какие гады яхуды" - они убили твоего отца/брата. Вожди ХАМАСа получат свои откаты от евреев (израильских и американских), а также арабских нефтяных олигархов. И всё. Затихнет ещё на несколько лет. Потом повторится. И т.д.
    1. futurohunter
      futurohunter Сегодня, 19:33
      0
      Не удивлюсь, если там всё затихнет ближе к выборам в США. Там кагал накидает оружия ближневосточным братьям - типо спасать надо, объявится очередной "мир(ф)отворец", селенскому фигу покажут - типо, не до тебя сейчас и эту историю тоже будут заминать. Ну, а подкинуть баблишка бородачам не проблема, чтобы они "сделали, как надо" (побузили, а потом затихли) - там "бабло всегда побеждает зло"
  32. Deon59
    Deon59 Сегодня, 19:33
    0
    Разница между Россией и Израилем видно . Евреи не рисуют красные линии,а уничтожают все . Евреи не судят заочно врагов ,а уничтожают . Евреи не обращаются к Ирану по поводу поддержки и снабжения Хамас а обвиняют их и уничтожают ,да ив самом Иране проводят операции .