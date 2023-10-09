Премьер Израиля: То, через что придётся пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным

Похоже, что Израиль начинает приходить в себя после субботней внезапной атаки боевиков ХАМАС и постепенно берет ситуацию под свой контроль.
В стране уже мобилизованы тысячи резервистов, к южным границам стягивается военная техника, а авиация ЦАХАЛ не прекращает наносить удары по территории Газы. При этом сообщается, что интенсивность авианалетов нарастает.
В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уже начал кампанию против палестинской группировки. При этом глава израильского правительства подчеркнул, что его страна намерена изменить Ближний Восток и обязательно победит противника силой.
То, через что придется пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным
- подытожил Нетаньяху.
Стоит напомнить, что ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант объявил о начале полной блокады сектора Газа. На данную территорию перестали поступать вода, электричество, еда, топливо и т.д.
На фоне происходящего некоторые страны уже начали заявлять об угрозе гуманитарной катастрофы в Газе.
На данный момент, согласно заявлению посла Израиля в Москве, с начала противостояния погибли более 800 его сограждан, еще около 2500 получили ранения, а 150 находятся в заложниках у боевиков.
В свою очередь, ХАМАС сообщает о 576 погибших и почти 3 тысячах раненых в Газе.