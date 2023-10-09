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Премьер Израиля: То, через что придётся пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным

88
Премьер Израиля: То, через что придётся пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным

Похоже, что Израиль начинает приходить в себя после субботней внезапной атаки боевиков ХАМАС и постепенно берет ситуацию под свой контроль.


В стране уже мобилизованы тысячи резервистов, к южным границам стягивается военная техника, а авиация ЦАХАЛ не прекращает наносить удары по территории Газы. При этом сообщается, что интенсивность авианалетов нарастает.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уже начал кампанию против палестинской группировки. При этом глава израильского правительства подчеркнул, что его страна намерена изменить Ближний Восток и обязательно победит противника силой.

То, через что придется пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным

- подытожил Нетаньяху.

Стоит напомнить, что ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант объявил о начале полной блокады сектора Газа. На данную территорию перестали поступать вода, электричество, еда, топливо и т.д.

На фоне происходящего некоторые страны уже начали заявлять об угрозе гуманитарной катастрофы в Газе.

На данный момент, согласно заявлению посла Израиля в Москве, с начала противостояния погибли более 800 его сограждан, еще около 2500 получили ранения, а 150 находятся в заложниках у боевиков.

В свою очередь, ХАМАС сообщает о 576 погибших и почти 3 тысячах раненых в Газе.
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88 комментариев
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  1. Alex777
    Alex777 Сегодня, 17:28
    +13
    То, через что придется пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным...

    Когда и если дойдет до уличных боев, то мало никому не покажется.
    Биби, реально, играет ва-банк. Вот только цена ошибки - непомерна.
    1. falcon
      falcon Сегодня, 17:46
      +12
      Цитата: Alex777

      Биби, реально, играет ва-банк.

      Обычное израильское высокомерие. Жизнь подправит. wink
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:09
        +1
        Премьер Израиля: То, через что придётся пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным

        Хм... Можно подумать, что ХАМАС об этом про Израиль ничего не знает!
        В первый раз что ли Израиль подобным образом решает Палестинский вопрос?!

        Здесь явно у ХАМАС - а именно у тех, кто за ним стоит, - было задумано конкретно что-то ДРУГОЕ - то, чего пока мы не знаем! А именно, то, о чём и о ком можно пока только догадываться.

        Скорее всего за спинами ХАМАС торчат ЦИНИЧНЫЕ уши Лондона и Вашингтона. Вот только ЗАЧЕМ им это надо - такое обострение обстановки и именно сейчас?!
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 19:25
          0
          Цитата: Татьяна
          Скорее всего за спинами ХАМАС торчат ЦИНИЧНЫЕ уши Лондона и Вашингтона.

          Не их там уши торчат. Совершенно.

          Цитата: Татьяна
          Вот только ЗАЧЕМ им это надо - такое обострение обстановки и именно сейчас?!

          Хороший вопрос. Им это было совсем ни к чему. hi
        2. Alex777
          Alex777 Сегодня, 19:27
          0
          Вот что Борис Рожин пишет:

          Что выиграл Иран даже не вступая в войну.

          1. Убито большое количество израильских военных, в том числе высокопоставленных, некоторые захвачены в плен. Уже спустя 2,5 дня Иран сполна за все отомстил. За убитых офицеров КСИР, за убитых ученных, за авиаудары в пустыне. Месть, это блюдо, которое подают холодным.

          2. Израиль получил самый колоссальный имиджевый удар за последние десятилетия. Удар нанесен по имиджу ЦАХАЛ, Моссад, "Меркаве", "Железному куполу" и прочим "константам" израильского силового мифа. Массовые убийства в Газе и попытка зачистить Газу, это прежде всего попытка восстановить треснувший миф, чтобы Израиля снова боялись, а не смеялись над ним. И поэтому надо замазаться кровью с ног до головы. Безотносительно, что стало причиной произошедшего - тотальное головотяпство или же попытка использовать атаку ХАМАС для атаки на Газу в стиле 11 сентября для решения внутриполитических проблем.

          3. Иран выступает в роли главного неформального защитника палестинцев и мусульман, борясь за эту роль с Турцией. Эта роль мало кем всерьез оспаривается, особенно в шиитском мире.

          4. Война в Газе уже привела к приостановке переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Эта нормализация была направлена против Ирана. Теперь она замедлена или надолго заморожена.

          5. Судан спустя длительное время вновь
          восстановил отношения с Ираном. Хотя он стоит на позициях нормализации отношений с Израилем.
          И это будет не единичный пересмотр.

          6. Зверства совершаемые Израилем в Газе привлекают и будут привлекать в ряды коллекции иранских прокси большое число радикализированных молодых рекрутов по всему региону. Проблем с пополнением рядов своих прокси у Ирана еще долго не будет, тем более из палестинской среды, ненависть которой к Израилю будет и далее расти в геометрической прогрессии.

          7. Планы США по нормализации отношений Израиля и арабским мирам при затягивании войны будут торпедироваться, а часть арабского мира, которая ранее прохладно относилась к Ирану, будет вместо этого рассматривать варианты нормализации отношений с Ираном. Это в том числе удар по политике Вашингтона и его дальнейшему ослаблению, так как заняв сторону Израиля, США будут продолжать терять позиции в Арабском мире.

          Собственно, в этом и заключается стратегия Ирана, выигрывать, не воюя. Поэтому Иран демонстративно уклонялся и уклоняется от сценариев, которые приведут к его прямому участию в войне. Иран действует в рамках стратегии Кассема Сулеймани, которая позволила Ирану стать доминирующей державой в регионе.

          Цель Ирана - ослаблять своих врагов - США, Израиль, Саудовскую Аравию войнами через своих прокси - "Хезбаллу", "АнсарАллах", "Хашд-Шааби", Катаиб-Хезбалла", ХАМАС и т.д. Не важно, насколько они самостоятельны - главное, могут ли они быть фигурами в большой шахматной игре, где Ирану уготована роль гроссмейстера передвигающего фигуры. Сулемайни в рамках своей стратегии именно что создавал фигуры для этой игры. Именно так Иран победил в Ливане. Именно так Иран победил в Сирии. Именно так он победил в Ираке. И именно так он победил в Йемене.

          И в иранской партии против Израиля и США, Газа это гамбитная пешка, со своей собственной волей, в начале новой длинной партии. Выбор Израиля - вторжение в Газу или же уступки после катастрофы, это выбор из двух заведомо плохих вариантов, обоими из которых Иран обязательно воспользуется, но постарается это сделать чужими руками. Это не значит, что текущую атаку готовил Иран, но он безусловно формировал в регионе предпосылки, чтобы она стала возможной.
      2. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 18:32
        +4
        Оставили сектор Газа без воды , питания , электричества . И никто не вякает . Но Крым тоже оставляли без воды , и электроэнергию отключали со стороны киева , и тоже никто не вякал . Вот если бы наоборот , то сразу бы заговорили о правах человека .
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 18:45
          -2
          Цитата: Кузнец 55
          Оставили сектор Газа без воды , питания , электричества . И никто не вякает .

          А с чего это воюющая страна должна поставлять врагу воду, жратву и электричество? Много вы таких примеров знаете, когда в сторону врага вместо снарядов булки летели? Пусть им Хезболла тушенку ракетами закидывает.
          1. JD1979
            JD1979 Сегодня, 19:19
            +2
            Цитата: мордвин 3
            Много вы таких примеров знаете, когда в сторону врага вместо снарядов булки летели?

            Ну есть одна такая страна то ли дураков, то ли еще кого, которая в ответ на поставки оружия противной ей стороне и удары по ее территории поставляет этим странам нефть, газ, продукты, удобрения, позволяет выводить миллиарды в эти страны поддерживая их экономикуи много чего еще.
          2. AdAstra
            AdAstra Сегодня, 19:36
            0
            Очень одна на такую похожа, что ведёт на С начинается на О заканчивается.
        2. Kartograf
          Kartograf Сегодня, 19:21
          -1
          Цитата: Кузнец 55
          Оставили сектор Газа без воды , питания , электричества . И никто не вякает . Но Крым тоже оставляли без воды , и электроэнергию отключали со стороны киева , и тоже никто не вякал . Вот если бы наоборот , то сразу бы заговорили о правах человека .

          Надо было в Киеве канализацию отключить
      3. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 19:34
        0
        Цитата: falcon
        Обычное израильское высокомерие. Жизнь подправит.

        Это из опыта по "встрече российских танков украинцами с цветами"? Ваш опыт Израиль учел, даже не сомневайтесь.
    2. Мрачный Жнец
      Мрачный Жнец Сегодня, 18:31
      +4
      Фига себе. А администрации ВО удалила мой коммент, в котором я написал, что евреи лучше, чем арабы.
      Через день с лишним удалили. Долго думали. Не понятно. Что они там так долго думали? Искали чего? Я вам , администрация скажу. Не бойтесь, не смотрите на то, что на моих похоронах будет играть оркестр. Все это ерунда. А я всего-то бывший штурман, бывший мент. Вот так бывает.
      1. Мрачный Жнец
        Мрачный Жнец Сегодня, 18:37
        +2
        А к то же мне поставил минус? Выйди из тени. А ? Ссышь? Даже в виртуальном мире ссышь? ...
        Иди, Трахай виртуальных девочек. Поскольку реальные тебе даже за золото не дадут.
    3. Мэйр
      Мэйр Сегодня, 18:39
      +1
      А кто сказал,что будет применена тактика масштабных уличных боёв. Есть другие варианты окружить и держать под огневым контролем. Ну, а дальше авиация...Теоретически. И обеспечить доп. внешнюю блокаду сектора.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:39
      +1
      И чем сейчас израильтяне отличаются от обычных террористов?Блокировать доставку продуктов гражданским лицам-а потом снова на всю планету лицемерно врать о том как они от холокоста миллионами умирали,бедолаги....
      1. Мэйр
        Мэйр Сегодня, 18:56
        +5
        А где были эти гражданские 15 лет,спали?
        Или у нас не гражданские убиты и угнаны в рабство. За все надо платить
        1. Kartograf
          Kartograf Сегодня, 19:38
          -1
          Цитата: Мэйр
          А где были эти гражданские 15 лет,спали?

          А помните мы это салоедам говорили,не?
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:39
      +3
      сионизм=фашизм=нацизм, в истории геноцида новая страница
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 17:32
    +19
    Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 17:33
      +5
      Цитата: роман66
      Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати

      100500%
    2. Jager
      Jager Сегодня, 19:02
      +2
      Звёздно-полосатые хвалятся даже тогда, когда идут с рати, но без пробела. laughing
  3. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 17:34
    +6
    Слова немецкого политического сатирика: "мир на Ближнем востоке-страшный сон для США "
  4. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:40
    +7
    На данную территорию перестали поступать вода, электричество, еда, топливо и т.д.

    Это ли не геноцид мирного населения Газы от "богоизбранных"! И ведь весь коллективный запад закрывает глаза на происходящее.
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 17:49
      +7
      Зачем все время поминать Запад, как он на что смотрит? Это его позиция, повлиять мы на неё не можем, она принята к сведению. И нам не должно быть до неё ни какого дела.
    2. mihey
      mihey Сегодня, 17:58
      +4
      Да и по барабану на этот запад)
      У них там мусульман больше, чем негров. Надеюсь и они повеселятся.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 18:59
        +2
        Значительная часть негров в Европе, кстати, мусульмане.
    3. AUL
      AUL Сегодня, 18:28
      +4
      Цитата: kventinasd
      Это ли не геноцид мирного населения Газы от "богоизбранных"!

      Вы считаете, что после ракетной атаки 7.10 Израиль и дальше должен был поставлять Хамазу топливо, электричество, воду, продукты? Может, еще и ракеты и прочее оружие? А пупок вареньем не намазать? wassat
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:36
      0
      Цитата: kventinasd
      геноцид мирного населения Газы

      А с какого перепугу Израиль должен их и дальше содержать после резни???
      Все привыкли, что Израиль их снабжает по гуманитарным соображениям, и с какого то перепугу решили что это его обязанность. Газа - чужое и враждебное государственное образование со своим собственным правительством, и Израиль им ничего не должен.
      Пускай теперь Хамасу предъявляют, что он, будучи правительством Газы, вместо постройки ферм, опреснителей и электростанций, тратил все дотации на террор.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:44
    0
    Ну-ну. Вот ужо я выйду, вот ужо я покажу. Будет море крови и груды костей. Живые позавидуют мертвым. Балабол!
  6. arnulla
    arnulla Сегодня, 17:45
    +6
    Фраер ушастый уже отошёл от шока?))
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 18:22
      +3
      Сейчас ехал в машине и ради интереса слушал одно радио с либеральной ориентированностью, оппозиция российская короче. Там задвигают роскошную лапшу про "Израиль обманули". Это мы тут ржём когда слышим о неудаче российской "Путина обманули", а там нет, там реально обманули весь Израиль с его спецслужбами и прочим ордунгом как миру всегда казалось. Типа израильтяне к палестинцам со всей душой, а те делали вид, скрывали истинные намерения и как напрыгнули коварно! Не, ну а что, норм версия для идиотов.
  7. Lokis
    Lokis Сегодня, 17:49
    0
    Premier Benjamin Netanjahu to żydowska wersja chwalipięty Stefka Burczymuchy z wiersza autorstwa Marii Konopnickiej. Polecam.
  8. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 17:51
    +2
    А я ему верю. (ц)

    Думаю, что Израиль решит свою проблему и по максимум использует нападение террористов для оправдания своих действий. По сути арабы дали Израилю карт-бланш на любые действия, вплоть до полного обнуления Сектора Газа и присоединение новых территорий. Другое дело, что все это будет сопряжено с огромными жертвами. Но сейчас это вряд ли кого остановит.
    1. falcon
      falcon Сегодня, 18:13
      0
      Цитата: _КМ_


      Думаю, что Израиль решит свою проблему

      Эта проблема решения не имеет. К сожалению...
      Цитата: _КМ_
      вплоть до полного обнуления Сектора Газа и присоединение новых территорий.

      Это уже было. И мира не принесло. Израиль сам счел, что нынешняя конструкция более жизнеспособна.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 18:32
        +1
        Цитата: falcon
        Эта проблема решения не имеет. К сожалению...
        Решение есть - геноцид. Израилю его, увы, не избежать. Правда, Израиль пока что имеет выбор, с какой стороны геноцида оказаться, хищником или жертвой.
      2. Мэйр
        Мэйр Сегодня, 18:44
        -1
        Хамас решил поднять градус ,создав свои ССО. Ну что ж,так тому и быть. Или против регулярной армии слабо.
        Как там было про грузди.
  9. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 17:53
    +4
    Лично, как Ицхак Шамир и Менахим Бегин в 1948 году, пойдет вырезать палестинцев от стариков до детей?
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 18:22
      +2
      Лично - не лично, ему уже 73 года, а предыдущий премьер - Нафтали Беннетт (51 год, майор резерва, бывший комроты в спецназе "Маглан") - уже явился на службу добровольцем.
  10. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 17:53
    +3
    Так и должно было развиваться, для меня только вопрос сам Израиль замутил или кто дал команду хамасу атаковать?
    1. gsev
      gsev Сегодня, 19:31
      +1
      Цитата: Igor1915
      для меня только вопрос сам Израиль замутил или кто дал команду хамасу атаковать?

      Хамас начал войну с убийства 500 мирных людей причем не только граждан Израиля. По идее к ударам по сектору Газа должна присоединиться и Германия мстя за похищение, изнасилование и убийства своих Граждан.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:38
      0
      Цитата: Igor1915
      кто дал команду хамасу атаковать?

      Иран, что бы сорвать урегулирование между Израилем и Саудами.
  11. Tim666
    Tim666 Сегодня, 17:54
    -2
    Цитата: kventinasd
    На данную территорию перестали поступать вода, электричество, еда, топливо и т.д.

    Это ли не геноцид мирного населения Газы от "богоизбранных"! И ведь весь коллективный запад закрывает глаза на происходящее.

    Да но Израиль в первую очередь заботится о жизни своих граждан, тем более что гуманитарку раздавать будут, заодно и фильтрацию местных проведут. Кстати напомните а когда шел штурм Мариуполя там электричество было, топливо и еду подвозили?
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 18:05
      0
      Так о заботились о жизни своих граждан, что уже несколько своих военнопленных разбомбили... lol
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 18:09
        +1
        Цитата: svarog77
        Так о заботились о жизни своих граждан, что уже несколько своих военнопленных разбомбили...

        Можно и Норд Ост вспомнить.
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 18:23
          +4
          Странно , как вы до сих пор про "сахар" не набросили. А ещё про "бомбу с вертолета" на здание школы в Беслане. Не стесняйтесь
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 19:03
            +1
            Цитата: Скобаристан
            Странно , как вы до сих пор про "сахар" не набросили. А ещё про "бомбу с вертолета" на здание школы в Беслане. Не стесняйтесь

            А по-вашему, в этом Осте газ избирательно только на чеченских террористов действовал?
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 19:16
              +1
              А по моему сравнивать палец с одним местом это называется манипуляция. Норд Ост , из того что знаю, в вину можно поставить не готовность медиков . А спецы приняли единственное решение в данной ситуации. Вот если бы они норд Ост снесли бомбой , как это делает сейчас со зданиями Израиль (там ещё круче , судя по видео, прям по площадям работают уже ) вот тогда и можно было бы рассуждать. А так , по моему мнению , вы просто провокатор
        2. AllBiBek
          AllBiBek Сегодня, 19:09
          +1
          Не имеющая анлогов в мире такого уровня сложности при таком количестве заложников в плане минимализации количества погибших заложников, кстати.
          Сравните с олимпиадой в Мюнхене.
          1. Скобаристан
            Скобаристан Сегодня, 19:18
            +1
            Выше написал , косяк планирования , только не готовность медиков. Силовая часть проведена просто филигранно.
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 18:27
      +3
      А вы таки с чубом ? В Мариуполе вытаскивали мирняк по мере продвижения. Так же был коридор в нашу сторону. Не всем правда повезло успеть. Куча свидетельств как ВСУ машины расстреливали. Ну и да....мэр Мариуполя свалил ещё до подхода армии РФ и бросил город . Считай Украина сама блокаду со своей стороны устроила Марику
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:39
      0
      Цитата: Tim666
      Кстати напомните а когда шел штурм Мариуполя там электричество было, топливо и еду подвозили?

      Сейчас все сделают вид, что не заметили этого вопроса и переведут тему. yes
  12. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:04
    -3
    Цитата: Alex777
    Когда и если дойдет до уличных боев, то мало никому не покажется.

    А там мало церемонятся-улицы "обнуляют" с помощью авиации.Открыть границу с Египтом-пусть бегут к соплеменникам и единоверцам. hi
    1. Eragon
      Eragon Сегодня, 18:30
      -5
      Цитата: фа2998

      А там мало церемонятся-улицы "обнуляют" с помощью авиации.Открыть границу с Египтом-пусть бегут к соплеменникам и единоверцам. hi

      В том то и беда, что палестинцы, кроме как враги евреев, больше никому и нигде не нужны. Не примет их никто.
      Им предоставили автономию, самоуправление. Есть земля, выход к морю. Работайте и живите спокойно. Площадь сектора Газа в 10 раз больше Тайваня, население в 10 раз меньше. Можно жить и развиваться.
      Но нет, своей жизненной целью они определили уничтожение Израиля, то есть всех евреев живущих там. А раз так, то выход у них один - хотят смерти, значит так тому и быть - получат смерть. А Израиль хочет жизни и будет жить. Кто за что борется, тот то и получит в итоге.
      1. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 18:42
        +1
        Цитата: Eragon
        А Израиль хочет жизни и будет жить.

        Ничего хорошего Израиль от этого не получит, а только ещё больше настроит против себя весь исламский мир. Не будет он никогда мирно жить в окружении мусульман.
      2. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 18:46
        +3
        Площадь сектора Газа в 10 раз больше Тайваня

        Тайвань, площадь 36 178 км²
        Сектор Газа, площадь 360 км²

        Мде... ну, врать - так с размахом...
        1. УАТ
          УАТ Сегодня, 19:22
          0
          На самом деле плотность населения на Тайване и в секторе Газа практически одинакова, так что, по сути, Eragon прав.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:47
        +1
        Лихо Вы про весь народ ответили...Ну,да ладно.Вот почему евреев ненавидят
      4. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 19:11
        -1
        Цитата: Eragon
        Им предоставили автономию, самоуправление. Есть земля, выход к морю. Работайте и живите спокойно. Площадь сектора Газа в 10 раз больше Тайваня, население в 10 раз меньше. Можно жить и развиваться.

        Это после того как 3 миллиона палестинцев евреи согнали на крошечный клочок земли, всю землю отжали? В Секторе Газа даже нет сельского хозяйства, потому что негде поля размещать. Вот что такое современный фaшизм.
        А географией у вас совсем всё плохо.
    2. AUL
      AUL Сегодня, 18:37
      -1
      Так египтяне сами границу с ними закрыли, колючку натянули и заминировали всю пограничную полосу. Типа, данунах таких единоверцев! laughing
  13. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 18:12
    +2
    Обыкновенный еврейский фашизм...
  14. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 18:13
    -2
    Участь этой сионисткой "страны-франкенштейна" будет незавидной. Палестина жила, живет и будет жить! Потому что она оставлена Богом для евреев в наказание за идолопоклонство и оступление от своей веры! Жаль обычных правоверных ортодоксальных евреев которые с самого начала кричали что создание государства Израиль это богопротивное деяние даже с точки зрения иудаизма. Так же как в печах нацистов, их принесут в жертву сатанисты.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: ДушаРоссии87
      Участь этой сионисткой "страны-франкенштейна" будет незавидной. Палестина жила, живет и будет жить! Потому что она оставлена Богом для евреев в наказание за идолопоклонство и оступление от своей веры!

      Смените ник. Душа России не может быть такой грязненькой и поганенькой.
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:15
    0
    ну посмотрим на наземную операцию сколько будет идти ! ну с воздуха то они долбить в любом случае будут ! посмотрим на действия хамаса и исламского мира !
  16. zontov79
    zontov79 Сегодня, 18:21
    +2
    Беня не смешите меня цахалом!,.................
  17. bk316
    bk316 Сегодня, 18:21
    +1
    Он их пугает что ли?
    Нашел кого пугать.
    Там 3 ляма простых жителей никакого отношения к террористам не имеющих.
    40к фататиков, жаждущих к гуриям попасть.
    И человек 10 организаторов, которые наверняка и не в Газе вообще.
    Смотрят на би-би и руки потирают.
    Чем больше он будет такие речи толкать, тем больше вероятность что за хамас впишутся может Иран а может саудиты а может кто и еще.
  18. Наган
    Наган Сегодня, 18:27
    -2
    Стоит напомнить, что ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант объявил о начале полной блокады сектора Газа. На данную территорию перестали поступать вода, электричество, еда, топливо и т.д.
    Давно пора. Теперь добавить бомбежками и артой, и ждать, когда они сами полезут из-под развалин с белыми флагами. Главное, не поддаваться на вопли "прогрессивной мировой общественности", заметьте, той же самой, что вопит о "наказании России за развязывание агрессивной войны" в/на.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:53
      0
      Цитата: Наган
      Главное, не поддаваться на вопли "прогрессивной мировой общественности", заметьте, той же самой, что вопит о "наказании России за развязывание агрессивной войны" в/на.

      как раз в этом случае мировая общественность будет смотреть в другую сторону, так что делайте вывод
  19. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:29
    -1
    Цитата: falcon
    Цитата: Alex777

    Биби, реально, играет ва-банк.

    Обычное израильское высокомерие. Жизнь подправит. wink

    А "Необычное неизраильское высокомерие" вам известно?
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:14
      0
      Конечно.
      Наглосаксонское, например.
      Польское.
      С небольшой натяжкой - украинское. С небольшой, потому что последние два президента там - таки да.
  20. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:30
    +1
    То, через что придётся пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным

    Интересно это не корректный перевод или Нетаньяху не уверен в разгроме ХАМАС?
  21. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 18:35
    0
    смотрела сегодня столько видео как уничтожаются меркавы пачками
  22. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:38
    0
    Израилю песец.Сионисты реально будут пожинать бурю.Сколько бы мирных палестинцев они сейчас не убили.
  23. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:39
    0
    Цитата: Lokis
    Premier Benjamin Netanjahu to żydowska wersja chwalipięty Stefka Burczymuchy z wiersza autorstwa Marii Konopnickiej. Polecam.

    Maksym Gorki "Stara Kobieta Izergil"::
    W Polsce było mi ciężko. Mieszkają tam zimni i kłamliwi ludzie. Nie znałam ich wężowego języka. Wszyscy syczą... Co syczy? To Bóg dał im taki język węża za kłamstwo.."
  24. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:44
    +1
    Евреи молодцы, вообще не парятся. Никаких правил ведения войны, на войне все способы хороши. И плевать они хотели на мнение мирового сообщества.
  25. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 18:46
    0
    Ну так взял бы меч и вперед. Почему никто из нынелидствуюших не стремится показать себя альфа-самцом?
  26. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 18:46
    0
    Беня тоже хоть вор и авторитетный отнюдь не взрывозащищенный Хамас это не самые беззубые хлопчики
  27. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:51
    +2
    В стране уже мобилизованы тысячи резервистов
    только один вопрос, макарка с галкиным призваны в ряды?!!!!!
  28. Фактор
    Фактор Сегодня, 18:53
    +1
    Еврейский фашизм, однако.

    Ничего удивительного. Расовая, религиозная нетерпимость евреев описана в Ветхом Завете.

    Книга "Второзаконие" в их Пятикнижие-это манифест и фашизма, и сионизма.

    Гитлер- порождение иудеев.

    Министр обороны Израиля Галант назвал жителей Сектора газа животными, которых надо уничтожить раз и навсегда.

    Вообще с точки зрения радиального иудаизма, все другие народы мира кроме евреев - бездушные нечистые животные, отбросы.

    Эти слова уже можно использовать в новом международном трибунале, теперь уже над военными преступлениями Израиля.
  29. костя1
    костя1 Сегодня, 18:54
    +1
    Есть русская пословица-"не хвались-идучи на рать"
  30. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:19
    -1
    Биби может позволить себе так говорить, ведь за него пойдут воевать бабы.
  31. Jager
    Jager Сегодня, 19:19
    0
    Цитата: Фактор
    Гитлер- порождение иудеев.

    Однако, весьма мощно! belay laughing
  32. Jager
    Jager Сегодня, 19:20
    0
    Цитата: Фактор
    Гитлер- порождение иудеев.

    Однако, весьма мощно! belay laughing
  33. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 19:20
    -1
    Цитата: Кузнец 55
    Оставили сектор Газа без воды , питания , электричества . И никто не вякает . Но Крым тоже оставляли без воды , и электроэнергию отключали со стороны киева , и тоже никто не вякал . Вот если бы наоборот , то сразу бы заговорили о правах человека .

    Правильно вы, настоящий государственник, верно критикуете Израиль, верно глаголите: нужно поставлять врагам нефть, газ, уран, удобрения, зерно, редкоземельные черные и цветные металлы. зерно.
    Н-р, из России в США только за период с 24 февраля по 12 августа 2023 года леса и древесины поставлено 1294 партии общим весом 96,1 тыс. тонн. Металлов – 909 партий весом 264,4 млн тонн. Продовольствия (это третья позиция по объёму поставок!) – 341 партия весом 9,9 тыс. тонн.
    И все это потребляется явными и неявными врагами России .включая Украину.
    И вы не вякаете.
    Молодец, настоящий патриот!
  34. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 19:24
    0
    Цитата: Бережливый
    И чем сейчас израильтяне отличаются от обычных террористов?Блокировать доставку продуктов гражданским лицам-а потом снова на всю планету лицемерно врать о том как они от холокоста миллионами умирали,бедолаги....

    Конечно, нужно как Россия- продолжать торговать и с врагом, и с его 52 -мя спонсорами. А солдаты пусть воюют. Браво. генералиссимус!
  35. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 19:26
    0
    Цитата: Silver99
    сионизм=фашизм=нацизм, в истории геноцида новая страница

    Ну. для России такие как ты придумали термин на эту тему...
  36. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 19:27
    0
    "Я тебя породил, я тебя и убью". Да, да, Израиль непосредственно приложил руку к созданию ХАМАСа в какой то мере. Правда в то время когда его создали, он был "белым и пушистым", занимался благотворительностью и ему подкидывали деньжат, как Израиль так и СССР.
  37. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 19:28
    0
    Цитата: Василенко Владимир
    В стране уже мобилизованы тысячи резервистов
    только один вопрос, макарка с галкиным призваны в ряды?!!!!!

    Если вам так интересны чужие судьбы изучите законы Израиля.
    А что ваша судьба такая скучная?
  38. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 19:38
    0
    Цитата: AllBiBek
    Не имеющая анлогов в мире такого уровня сложности при таком количестве заложников в плане минимализации количества погибших заложников, кстати.
    Сравните с олимпиадой в Мюнхене.

    Сравниваю:
    1) Это Норд- Ост:
    Число террористов 40
    Число заложников 916
    убитых 130 (официальные данные),
    убитых 174 (по утверждению общественной организации «Норд-Ост»
    2) Это Беслан: Число террористов 32
    Число заложников от 1116 до 1128
    Погибшие 333
    Раненые не менее 783