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Глава МИД РФ: Москва ожидает от Запада призывов к прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной

55
Глава МИД РФ: Москва ожидает от Запада призывов к прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной

Россия ожидает от стран Запада призывов к прекращению продолжающихся в рамках палестино-израильского конфликта боевых действий. Текущая позиция Запада вызывает ряд вопросов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.


Лавров подчеркнул, что представители стран Запада осудили атаки ХАМАС против Израиля, и было бы логично вслед за этим услышать от них призывы к прекращению боевых действий, однако позиция Запада вызывает серьезные вопросы.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, позиция стран Запада строится на принципе безоговорочной поддержки Израиля и не способствует разрешению палестино-израильского противостояния, которое, по оценке Лаврова, является "самым длительным неурегулированным конфликтом на Земле".

Лавров напомнил, что подобные обострения конфликта ранее происходили много раз, однако никогда после относительного урегулирования ситуации не прилагались необходимые усилия, направленные на устранение главной причины, подрывающей стабильность во всем ближневосточном регионе. Палестинская проблема не была урегулирована на основе двугосударственной формулы в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН основанными на арабской мирной инициативе.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия неоднократно подтверждала свою заинтересованность в обеспечении безопасности как Палестины, так и Израиля.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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55 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 17:31
    -12
    Лавров подчеркнул, что представители стран Запада осудили атаки ХАМАС против Израиля, и было бы логично вслед за этим услышать от них призывы к прекращению боевых действий, однако позиция Запада вызывает серьезные вопросы.

    Пусть сначала ХАМАС заложников отпустит, да выдаст тех кто резал женщин, стариков и детей. winked
    А то что получается, нагадили и уже в домике? winked
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:42
      +13
      А Израиль пусть выдаст тех пилотов, что бомбят жилые кварталы, ну так, чтобы уравнять
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 17:43
        -10
        Цитата: роман66
        А Израиль пусть выдаст тех пилотов, что бомбят жилые кварталы, ну так, чтобы уравнять

        Они бомбят в ответ на резню, поэтому кто первый начал тот и виноват. am
        1. Комментарий был удален.
        2. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 18:19
          +9
          У конфликта длинная история где на Израиле крови не меньше. А помните наш сбитый Ил-38, еженедельные удары по Сирии, теракты против генералов и ученых Ирана, удары по Иранским центрифугам, удар беспилотника по объекту энергетики в Иране, поддержка салорейха идейно и материально. Израиль паскудная страна, за ним много темных дел.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 18:30
            -6
            Цитата: ИванИванов
            . А помните наш сбитый Ил-38

            Его не Израиль сбил, а Сирия для справки. am
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 18:41
              -2
              Глава МИД РФ: "Москва ожидает от Запада призывов к прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной". Однако это не происходит и никогда не происходило!

              Премьер Израиля заявил: "То, через что придётся пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным!"

              Хм... Можно подумать, что ХАМАС об этом про Израиль ничего не знает и это не учитывает!
              В первый раз что ли Израиль подобным образом решает Палестинский вопрос?!

              Здесь явно у ХАМАС - а именно у тех, кто за ним стоит, - было задумано конкретно что-то ДРУГОЕ - то, чего пока мы не знаем! А именно, то, о чём и о ком можно пока только догадываться.

              Скорее всего за спинами ХАМАС торчат ЦИНИЧНЫЕ уши "Холокоста" со стороны Лондона и Вашингтона руками арабов. Вот только ЗАЧЕМ им (Лондону и Вашингтону) это надо - такое обострение обстановки на БВ и именно сейчас?!
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 19:06
                +1
                Цитата: BlackMokona
                Цитата: роман66
                А Израиль пусть выдаст тех пилотов, что бомбят жилые кварталы, ну так, чтобы уравнять

                Они бомбят в ответ на резню, поэтому кто первый начал тот и виноват. am

                Это у Вас чисто прозападная проукраинская позиция, как в войне Киева с Россией. А именно.

                Западные и украинские политики пропагандируют, что война России с Украиной началась именно с началом СВО России в Украине 24 февраля 2022 года. А это не так!
                ГЕНОЦИД киевским режимом против Русского народа в Украине начался после майданутого нелегитимного госпереворотта 2014 года в Киеве с началом вооружённого АТО от 2014 года проамериканской диктатурой!!! Киев и западные пропагандисты в расчёт это обстоятельство на протяжении 8 лет военного
                противостояния с населением Юго-Востока Украины сознательно не принимают!
                Т.е., при этом они меняют местами историческую ПРИЧИНУ и её СЛЕДСТВИЕ. Иными словами, ставят телегу впереди лошади!

                Точно такая же сионо-нацистская историческая ситуация с решением иудейским Израилем Палестинского вопроса на БВ - и в самом Израиле, и в странах "Вашингтонского обкома" - пропагандируется и сейчас! А это тоже
                НЕ ПРАВИЛЬНО!
        3. Igor1915
          Igor1915 Сегодня, 18:31
          -4
          Странно минусуют - к вам без договоров вломились , режут/ убивают, вы отвечаете что тут неправильного ??
      2. Комментарий был удален.
      3. parabyd
        parabyd Сегодня, 17:58
        -7
        И фашиста министра обороны в придачу. Для трибунала
      4. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 18:05
        -9
        Цитата: роман66
        А Израиль пусть выдаст тех пилотов, что бомбят жилые кварталы, ну так, чтобы уравнять

        То есть, во всех жертвах конфликта на Украине у вас априори виноват Киев, а тут вам "уравнять" подавайте? А не треснет?
        Вы по ходу уже полосатых переплюнули в двойных стандартах.
        1. Юра
          Юра Сегодня, 18:42
          +3
          Цитата: А Нас Рать
          Вы по ходу уже полосатых переплюнули в двойных стандартах.

          Вас переплюнуть невозможно, мы по сравнению с вами детский сад, вы помогаете террористам, таковыми признанными большинством стран мира то есть игиловцам и прочим в Сирии, совершая налёты и ракетные атаки, со своими то есть палестинцами вы же должны в губы целоваться, они же братья ваши, вы же должны их холить и лелеять, ведь по вашему они же террористы. Сколько раз Иран нападал непосредственно на Израиль, ни разу, а вы? Если вы мне скажите, что ни разу, то я вам сразу же поверю, ага безоговорочно и бесповоротно. Если вы мне скажите что Иран помогает террористам против вас, то читайте этот пост заново, он помогает тем кому помогаете вы. Можно много чего написать, но я не буду этого делать, потому как труд этот бессмысленный, вы являетесь я имею ввиду и вас конкретных людей и государства Израиль в целом, так вот вы инструмент, даже скажу хороший инструмент империалистического капитализма с его колониальной идеологией актуализированной им в новейшей истории.
      5. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 18:28
        -2
        А если не выдаст, диванные эксперты Топвара напишут в Спортлото. yes
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:43
      +4
      Пусть сначала ХАМАС заложников отпустит
      Пусть сначала израиль выдаст всех причастных к террору против Палестинцев.
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 17:55
        0
        Цитата: BlackMokona
        Они бомбят в ответ на резню, поэтому кто первый начал тот и виноват.

        Цитата: Trapp1st
        Пусть сначала израиль выдаст всех причастных к террору против Палестинцев.

        «Ах, ты, обжора! ах, злодей!»
        Тут Ваську Повар укоряет:
        «Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
        (А Васька всё-таки курчонка убирает.)
        Как! Быв честным Котом до этих пор,
        Бывало, за пример тебя смиренства кажут,—
        А ты… ахти, какой позор!
        Теперя все соседи скажут:
        «Кот-Васька плут! Кот-Васька вор!
        И Ваську-де, не только что в поварню,
        Пускать не надо и на двор,

        Как волка жадного в овчарню:
        Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
        (А Васька слушает, да ест.)
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:52
        0
        Ну,Вя задвинули..Если всех причастных,то там вековая история..
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 18:09
      -12
      Москва ожидает

      Подождет, не убудет. А то нахватались от полосатых, их величество видите ли ожидать изволит. am
      Хамас умрет, тогда и поговорим о "прекращении боевых действий".
      Тела растерзанных этими нелюдями еще не остыли.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 18:36
        +3
        Вы как дети малые, ей Богу. Сперва, сперва. Вам предлагают остановиться, сесть за стол и выдвинуть свои требования. Хотя бы попробовать договориться, а не вбамбливать правых и виноватых.
        Подозреваю что из тех нескольких тысяч террористов которые пришли к вам убивать, многое пришли за местью.
        1. Мэйр
          Мэйр Сегодня, 19:26
          0
          Ну так а сколько там их в секторе....10 тысяч.,20 тыс,50,100.Народ молчит и молча потворствует. До сих не смогли создать чего нибудь похожего хотя бы на Сдерот.
          За то пригрели армию убийц. Всем удобно.
          Договаривайтесь. О чем и с кем. С убийцами?
    4. Мэйр
      Мэйр Сегодня, 18:51
      -2
      Это точно выглядет так. Порезали тысячу другую и спрятались за....заявления Катара,Ирана,России. Или не только заявления?
      За такие вещи надо платить,а на БВ 10 и кратно.
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 19:37
        -1
        зашло 300-400 абреков . убитых евреев под тысячу из стрелкового раненых за две тыщи еще увели сотню другую ... это каждому по 5 чел расстрелять ...
        щас в ход с обоих сторон смакуют убитых детей по пабликам . в Газе дома складываются . симпатии не те ни эти не вызывают .
        хотел сравнить направление нашей пропаганды которое Кремль задал . Скабеевские уже в истерике аллахуакбар кричат....ну так себе выбор.... выключил через 10 мин
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:36
    -6

    Глава МИД РФ также отметил, что Россия неоднократно подтверждала свою заинтересованность в обеспечении безопасности как Палестины, так и Израиля.

    Себе надо обеспечить , а уже потом все остальное.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:02
      +5
      Себе безусловно надо выбить преимущества от этой ситуации. Поставить в Совбезе вопрос ребром - или вы осуждаете такие бомбардировки и методы ведения войны со стороны Израиля, или мы считаем, что это всеми одобряемый подход и переходим к аналогичным методам в 404. А так как Израиль ещё и на Ливан наехал, то готовимся так же вломить польско-литовскому корпусу, на какой бы стороне границы они не находились
  3. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 17:37
    -6
    Как он это себе представляет после учиненного Хамас ? Ответственность должен кто-то нести
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:41
    +4
    Ага, счас! Бидону нужна победоносная война перед выборами. Всё идет по плану американских дерьмократов. И говорить не по делу своим вассалам они не позволят.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:45
      +3
      Цитата: Пленник
      Ага, счас! Бидону нужна победоносная война перед выборами. Всё идет по плану американских дерьмократов. И говорить не по делу своим вассалам они не позволят.

      Согласен. С укронаступом получилось совсем не то что ожидалось. Теперь у самоходного деда одна надежда на ИзраИль (естественно при помощи США).
    2. Наган
      Наган Сегодня, 18:09
      +1
      Цитата: Пленник
      Бидону нужна победоносная война перед выборами.

      Ага, счас! Пару недель назад маразматик Джо передал Ирану $6000000000 в качестве выкупа за не помню сколько заложников. И теперь из каждого утюга говорят, что Иран устроил в Израиле террор на деньги американских налогоплательщиков. Ему нужна была маленькая победоносная война в Мариуполе, ну или хотя бы в Токмаке, а отнюдь не в Израиле. Теперь даже полная и безоговорочная победа Израиля проблем ему не убавит. Как говорится, ложечки нашли, а осадок остался.
      1. falcon
        falcon Сегодня, 18:47
        +2
        Цитата: Наган
        Теперь даже полная и безоговорочная победа Израиля проблем ему не убавит

        А что считать "полной" победой Израиля ("безоговорочной",после субботних событий, уже не будет) ? Оккупация 2-х миллионного сектора Газа ? Вместо одной проблемы получат сразу несколько. Причем, к уничтожению ХАМАСа это не приведет (идею, как грится, не убить). Куда ни кинь, везде клин!
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:50
    -1
    Цитата: BlackMokona
    А то что получается, нагадили и уже в домике?

    Цитата: BlackMokona
    А то что получается, нагадили и уже в домике?

    Какой хороший наш МИД.Какой гуманный! Оставить этот гнойник,опять накопят силы и пойдут опять.Три миллиона "профессиональных революционеров".Кто нибудь где то работает-митингуют и маршируют. negative negative hi
    1. Наган
      Наган Сегодня, 18:21
      0
      Цитата: фа2998
      Три миллиона "профессиональных революционеров".Кто нибудь где то работает-митингуют и маршируют.
      Кто платит деньги, тот заказывает музыку. Иран и те силы в арабском мире, которые поддерживают Хамас, платят за акции против Израиля. На ремонт канализации или строительство ткацкой или там швейной фабрики денег не дадут, а на террор - ради аллаха.
      Цитата: фа2998
      Оставить этот гнойник,опять накопят силы и пойдут опять.
      Ваши бы слова да Нетаньяху в уши. Но, боюсь, опять остановится на полдороги, внимая воплям "прогрессивной мировой общественности". Заметьте, той же самой "прогрессивной мировой общественности", которая требует наказать Россию за "агрессивную войну, развязанную" в/на.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 18:27
        -1
        Цитата: Наган
        Но, боюсь, опять остановится на полдороги, внимая воплям "прогрессивной мировой общественности".

        Пока эта прогрессивная общественность молчит, в чём и новость. Лавров требует её криков и воплей, а то не слышно их. winked
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:57
    +1
    Какое уж теперь урегулирование ... теперь будут биться до изнеможения сторон . И только потом всё вернётся на круги своя . Бесконечная вражда . И жителей Газы жаль и залп тысяч ракет не оставил шансов на вменяемый исход .
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 18:02
      -4
      Цитата: КВУ-НСвД
      Какое уж теперь урегулирование ... теперь будут биться до изнеможения сторон . И только потом всё вернётся на круги своя . Бесконечная вражда . И жителей Газы жаль и залп тысяч ракет не оставил шансов на вменяемый исход .

      Скорее Израиль полностью оккупирует Газу да отправит всех жителей к тем кто их поддерживает. В Афган например, они там как раз рвались помочь принести средневековье на эти земли.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 18:13
      -1
      Цитата: КВУ-НСвД
      И жителей Газы жаль
      Они выбрали Хамас. Мое отношение к Обамe тут все знают, тем не менее однажды он сказал удивительно правильную вещь: "Elections have consequences (Выборы имеют последствия)".
  7. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 18:04
    -1
    Лучше бы нашли яица у себя в штанах и подарили Хамасу парочку "Бастионов" для встречи корыта уважаемых партнеров.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 18:09
      +1
      Цитата: ДушаРоссии87
      Лучше бы нашли яица у себя в штанах и подарили Хамасу парочку "Бастионов" для встречи корыта уважаемых партнеров.

      ХАМАС против нас в Сирии воевал. Поэтому такие себе подарочки нашим врагам. smile
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 18:28
        0
        Это устаревшая информация, с октября 22 года Сирия восстановила с ними отношения и вообще какая разница? Враг моего врага мой друг слышали?
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 18:46
          +1
          Цитата: ДушаРоссии87
          Это устаревшая информация, с октября 22 года Сирия восстановила с ними отношения и вообще какая разница? Враг моего врага мой друг слышали?

          ХАМАС никогда ничего хорошего не делал России. Идеология ХАМАС является угрозой России. Поэтому их уничтожение России только на руку.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:14
    +1
    К Израилю есть вопросы и не мало. Но и поддерживать этот гнойник под названием ХАМАС - не правильно, нет там людей одни нелюди.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:23
      +1
      Чем там не люди? Просто Израиль убивает с буржуйским лоском и свой террор называет самозащитой.
    2. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: Владимир М
      К Израилю есть вопросы и не мало. Но и поддерживать этот гнойник под названием ХАМАС - не правильно, нет там людей одни нелюди.

      Если убирать то оба гнойника Израиль и ХАМАС,получается и там и там нет людей,одни нелюди...
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:02
        -1
        Ради справедливости, к евреям есть вопросы и не мало, но они хоть головы не режут на камеры и женщин не насилуют.
  9. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 18:18
    0
    Не дождетесь.Пора уже привыкнуть к тому что мусульмане для запада это люди второго сорта,а значит мусульманам надо уничтожать этих западных тварей,и мирных среди них нет,эти мирные избирают таких политиков мусульманоненавистников...
  10. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 18:30
    -4
    А тем временем, используя основное отвлечённое внимание от СВО,
    Кобра готовится нанести ряд смертельных сокрушающих ударов
    с разных направлений!
    АУГ в Средиземном беспричинно, как всегда, обделается после
    радостных сообщений с СВО!!!
    Схватка проиграна, топлива с гулькин .ннос!
    Все воины в прострации и шизофрении,
    Клиника бессильна, адмиралы в трансе и запое.
    Такая армия и флот нам- РФ, точно не нужна!
    Победа за нами!
    Честь имею.
  11. alystan
    alystan Сегодня, 18:36
    +1
    А Чубайс уже не выдержал и выдвинулся на старт...

    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 18:59
      +1
      Кто то в Израиле пошел свою страну защищать, а кто-то рванул из страны впереди своего крика. Все как у нас. Евреям по уму, когда все закончится (если закончится), всех хитрозадых лишить гражданства и запретить въезд в страну.
    2. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 19:30
      -1
      Рыжая олигархическая крыса рванула в Лондон.
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:40
    +1
    Цитата: Пленник
    Ага, счас! Бидону нужна победоносная война перед выборами. Всё идет по плану американских дерьмократов. И говорить не по делу своим вассалам они не позволят.

    США эта ситуация, как кость в горле. Надо решать вопросы на Украине и готовиться к Тайваню. Влияние на арабский мир ослабло и ряд стран стали очень хорошо вооружены, в т.ч высокоточным и дальнобойным оружием. Влезать с половиной восточного континента в войну, они точно не станут. Пригнали флот чтобы что, оказать моральную поддержку. Ну им 11 сентября могут устроить ещё раз, если непонятливые. request
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 18:51
    +1
    Лично для меня люди, гордо таскающие на машине изувеченное тело убитой ими девушки - однозначно террористы. Что-то наподобие тех трусов, что убили безоружного Каддафи, но еще хуже.
    Люди, убившие "просто так" 260 человек, приехавших на фестиваль музыки - однозначно террористы. Что-то наподобие Басаева, захватившего больницу в Буйнакске, но еще хуже.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:19
      -1
      Согласен с вами dump22, полностью. Пугает то, что большое количество людей на этом на сайте, что бы "насолить" евреям (хотя прямо скажем есть за что), готовы рукоплескать нелюдям. Ради справедливости, евреи на сайте этим тоже грешили.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:41
        0
        "ура-патриоты" с минусами подтянулись. Двойные стандарты они такие.
  14. костя1
    костя1 Сегодня, 18:52
    0
    Ага-и поставок оружия палестинцам-и санкций-против евреев laughing
  15. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 19:03
    +1
    Цитата: роман66
    А Израиль пусть выдаст тех пилотов, что бомбят жилые кварталы, ну так, чтобы уравнять

    Ваш коммент на уровне мышления: "А Россия пусть выдаст тех пилотов, что бомбят жилые кварталы, ну так, чтобы уравнять"
  16. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 19:08
    0
    Засиделись уважаемые дипломаты на должности... Настало время позаботиться о будущем России - молодые и дерзкие, современные и умные ждут не дождутся.... ухода старперов. Да! Могучих дипломатов, но сейчас их опыт играет против них.
  17. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 19:12
    -2
    Цитата: ИванИванов
    У конфликта длинная история где на Израиле крови не меньше. А помните наш сбитый Ил-38, еженедельные удары по Сирии, теракты против генералов и ученых Ирана, удары по Иранским центрифугам, удар беспилотника по объекту энергетики в Иране, поддержка салорейха идейно и материально. Израиль паскудная страна, за ним много темных дел.

    Вы глупости пишете. Все страны на Земле- паскудные, если вас послушать. Жду список "ангелоподобных" стран. Ни один вроде вас такого списка не представил.
  18. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:23
    0
    на военкоры телеграмм видео горящих меркав.Красота.