Глава МИД РФ: Москва ожидает от Запада призывов к прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной

Россия ожидает от стран Запада призывов к прекращению продолжающихся в рамках палестино-израильского конфликта боевых действий. Текущая позиция Запада вызывает ряд вопросов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.Лавров подчеркнул, что представители стран Запада осудили атаки ХАМАС против Израиля, и было бы логично вслед за этим услышать от них призывы к прекращению боевых действий, однако позиция Запада вызывает серьезные вопросы.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, позиция стран Запада строится на принципе безоговорочной поддержки Израиля и не способствует разрешению палестино-израильского противостояния, которое, по оценке Лаврова, является "самым длительным неурегулированным конфликтом на Земле".Лавров напомнил, что подобные обострения конфликта ранее происходили много раз, однако никогда после относительного урегулирования ситуации не прилагались необходимые усилия, направленные на устранение главной причины, подрывающей стабильность во всем ближневосточном регионе. Палестинская проблема не была урегулирована на основе двугосударственной формулы в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН основанными на арабской мирной инициативе.Глава МИД РФ также отметил, что Россия неоднократно подтверждала свою заинтересованность в обеспечении безопасности как Палестины, так и Израиля.