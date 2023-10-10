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Американские аналитики: разработке в Китае малошумных подводных лодок Тип 096 поспособствовали российские технологии

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Американские аналитики: разработке в Китае малошумных подводных лодок Тип 096 поспособствовали российские технологии

Мировая гонка подводных вооружений усиливается. Китай приступает к производству нового поколения подводных лодок с ядерным вооружением.


Американские аналитики говорят, что появляется всё больше свидетельств того, что Китай находится на правильном пути к вводу в эксплуатацию своей подводной лодки с баллистическими ракетами Тип 096 до конца десятилетия, причем достижениям в ее бесшумности частично способствуют российские технологии.

Тип 096 станет кошмаром. Их будет очень, очень трудно обнаружить.

— сказал отставной подводник и аналитик военно-морской технической разведки Кристофер Карлсон.

Пентагон заявил, что китайские военно-морские силы регулярно организуют патрули ядерного сдерживания с острова Хайнань в Южно-Китайском море, подобно патрулированию, которое в течение многих лет проводят США, Великобритания, Россия и Франция.

Используются Тип 094, несущие самую совершенную китайскую ракету JL-3, запускаемую с подводных лодок. Они считаются относительно шумными, что является серьёзным недостатком для современных субмарин. Однако российские технологии позволили Китаю сделать значительный шаг вперёд и в этом направлении военно-технической деятельности.

Эксперты отмечают, что по скрытности, сенсорам и вооружению подводная лодка Тип 096 будет конкурировать с современными российскими подводными лодками. Считается, что скачок возможностей будет иметь «глубокие» последствия для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Перспектива создания более тихой китайской субмарины частично обусловлена соглашением AUKUS между Австралией, Великобританией и США, которое приведет к увеличению количества британских и американских ударных подводных лодок у берегов Австралии. К 2030-м годам Австралия рассчитывает спустить на воду свои первые атомные подводные лодки, созданные по британской технологии.
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:51
    +1
    Однако российские технологии позволили Китаю сделать значительный шаг вперёд и в этом направлении военно-технической деятельности.
    request
    Перспектива создания более тихой китайской субмарины частично обусловлена соглашением AUKUS между Австралией, Великобританией и США, которое приведет к увеличению количества британских и американских ударных подводных лодок у берегов Австралии.
    Читай, Китая.
    1. ramzay21
      ramzay21 Сегодня, 08:33
      -1
      У России видимо уже не осталось технологий которые бы наше руководство не передало Китаю или США за побрякушки. При этом мы от Китая технологий не получаем, только конечную продукцию.
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:53
    0
    что-то сомневаюсь что подлодки до сих пор по шуму отслеживают. они слишком большие
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:04
      0
      Не существует одного, самого надёжного способа обнаружения!
      Как всегда, надёжный метод, это КОМПЛЕКСНЫЙ! На слух, на "вкус и цвет" ... тип того.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:00
    0
    скачок возможностей будет иметь «глубокие» последствия [b][/b]для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Не боись! " Глыбше" дна не утопят. )))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    0
    скачок возможностей будет иметь «глубокие» последствия для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе
    Честно говоря уже давно хочется, чтобы для Сша наступили хоть какие-то последствия за их агрессивную внешнюю политику.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29
    +1
    В ответ на 8 АПЛ Австралии ,Китай на клепает 208 ПЛ дизельных