В связи с проблемами с набором личного состава Корпус морской пехоты США начинает активно рекрутировать женщин

Однополость на уровне взвода позволяет нам оптимизировать график тренировок каждый день и каждый час

В последние несколько лет вербовщики американских военных подразделений испытывают постоянные трудности при наборе новобранцев. И касается это абсолютно всех видов и родов войск. Американские молодые люди всё меньше хотят связывать свою жизнь с армейской службой, считая, что она не только несёт огромные риски для жизни и здоровья, но и доход, меньше того, что можно получить в гражданской деятельности.Производя регулярные корректировки и вводя новшества в виде бонусов при подписании контрактов, руководители военных ведомств США активно продвигают набор на службу женщин. До последнего момента Корпус морских пехотинцев не принимал на службу в свои ряды представительниц прекрасного пола. Однако и среди американских морпехов можно теперь встретить женщин.Изначально командиры подразделений морской пехоты были категорически против разрешения женщинам участвовать в военных операциях, но высшее руководство отвергло их аргументы. Многие офицеры Корпуса морской пехоты США яростно защищали разделение обучения, настаивая на том, что женщины могли бы быстрее адаптироваться, если бы они не конкурировали напрямую со своими зачастую более крупными и физически сильными коллегами-мужчинами. Однако равноправие в США порой доходит до того, что требования по физподготовке одинаковы для разных полов. Правда, нужно отметить, что с некоторых пор в США "легализовано" больше десятка различных полов, что добавляет головной боли рекрутерам.Генерал Уокер Филд, возглавляющий призывной пункт КМП, настаивает на том, что разделение взводов по половому признаку является ключом к тому, как Корпус формирует подразделения морских пехотинцев - отбирая людей, разбивая их по разрядам и снова создавая из них членов команды.По словам Филда, если взвода состоят только из одного пола, это позволяет командирам подразделений обеспечивать командование и инструкции, адаптированные для каждой группы.— сказал он.Однако многие с такой концепцией не согласны. Они говорят, что отдельные взвода только усиливают стереотип о том, что женщины не считаются равными и с ними следует обращаться иначе, нежели с мужчинами.