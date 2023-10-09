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В связи с проблемами с набором личного состава Корпус морской пехоты США начинает активно рекрутировать женщин

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В связи с проблемами с набором личного состава Корпус морской пехоты США начинает активно рекрутировать женщин

В последние несколько лет вербовщики американских военных подразделений испытывают постоянные трудности при наборе новобранцев. И касается это абсолютно всех видов и родов войск. Американские молодые люди всё меньше хотят связывать свою жизнь с армейской службой, считая, что она не только несёт огромные риски для жизни и здоровья, но и доход, меньше того, что можно получить в гражданской деятельности.


Производя регулярные корректировки и вводя новшества в виде бонусов при подписании контрактов, руководители военных ведомств США активно продвигают набор на службу женщин. До последнего момента Корпус морских пехотинцев не принимал на службу в свои ряды представительниц прекрасного пола. Однако и среди американских морпехов можно теперь встретить женщин.

Изначально командиры подразделений морской пехоты были категорически против разрешения женщинам участвовать в военных операциях, но высшее руководство отвергло их аргументы. Многие офицеры Корпуса морской пехоты США яростно защищали разделение обучения, настаивая на том, что женщины могли бы быстрее адаптироваться, если бы они не конкурировали напрямую со своими зачастую более крупными и физически сильными коллегами-мужчинами. Однако равноправие в США порой доходит до того, что требования по физподготовке одинаковы для разных полов. Правда, нужно отметить, что с некоторых пор в США "легализовано" больше десятка различных полов, что добавляет головной боли рекрутерам.

Генерал Уокер Филд, возглавляющий призывной пункт КМП, настаивает на том, что разделение взводов по половому признаку является ключом к тому, как Корпус формирует подразделения морских пехотинцев - отбирая людей, разбивая их по разрядам и снова создавая из них членов команды.

По словам Филда, если взвода состоят только из одного пола, это позволяет командирам подразделений обеспечивать командование и инструкции, адаптированные для каждой группы.

Однополость на уровне взвода позволяет нам оптимизировать график тренировок каждый день и каждый час

— сказал он.

Однако многие с такой концепцией не согласны. Они говорят, что отдельные взвода только усиливают стереотип о том, что женщины не считаются равными и с ними следует обращаться иначе, нежели с мужчинами.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Arzt
    Arzt Сегодня, 19:11
    0
    Все-таки солдат Джейн… Измельчали ковбои. laughing
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 19:24
      +1
      Теперь солдатка Джейн laughing laughing laughing
      ___________________
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:14
    +2
    Так у них таперича, не то что давича. Мужиков от баб никто отличить не может. Вот и набирают всех подряд.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 19:16
      +1
      Набирают-то мужиков. А при помывке выясняется, что это бабы. И что? Не домой же отправлять? Так план никогда не выполнишь.
      1. Андрей77
        Андрей77 Сегодня, 19:20
        0
        Товарищ военком, не палитесь, план не выполните!
        1. Aken
          Aken Сегодня, 19:36
          0
          Да ладно. Выполню.
          Главное, как отчётность оформить.
          Принял мужика, по документам провёл мужика, в вагон посадил мужика. А что в часть баба или вообще не пойми что приехало, так то проблема части.
          У меня бухгалтерия идеальная.
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:15
    0
    Однако равноправие в США порой доходит до того, что требования по физподготовке одинаковы для разных полов.

    И это правильно. Это действительно равноправие, когда к обоим полам одинаковые требования, от них ждут одного и того же и взамен дают одно и то же. А то были у них какие-то дурацкие опыты по послаблениям для женщин.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:23
      0
      При чём здесь ОБА пола? Сказано, что десять! И каждый сержант должен обращаться с каждым из них по-особенному! laughing И это ещё смотря какого пола (из десяти) сам сержант! laughing
    2. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 19:26
      +1
      У нас при приеме в ВВУЗ послаблений нет. Девочки бегают вместе с мальчиками. Да, больше половины девочек отсеивается на стометровке.
  4. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 19:32
    0
    Звездный десант. Начало.
    Осталось дождаться вторжения инопланетных жуков.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 19:32
    0
    У КМП есть интересный выход из недокомплекта - вербовать подходящих ВСУшников, за гражданство многие соглясятся.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 19:38
      0
      Конечно. Скоро их много по свету шататься будет.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 19:38
    0
    Воинствующий феминизм домаршировал до Пентагона. Удачи им.
    А то они уже подшучивали над укровояками, что там скоро некем будет восполнять генофонд.
    Скоро и у них будут такие же проблемы.