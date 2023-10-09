Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США, прикрываясь оказанием помощи в развитии здравоохранения, а также противодействия угрозам биотерроризма и распространения биологического оружия включили в сферу своих военных интересов значительное количество государств в различных регионах мира. При этом в биопрограммах на территории этих стран принимает активное участие непосредственно Госдеп США.
В качестве программы, инициированной экс-президентом США Бараком Обамой, в качестве приоритетных направлений определены государства Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также Украина.
С целью сокрытия прямых заказчиков и истинных целей проводимых Пентагоном исследований власти США задействуют сторонних исполнителей, в роли которых выступают более двадцати подрядных и посреднических некоммерческих и неправительственных организаций.
После обнародования полученных материалов ряд зарубежных изданий обратили внимание на отведенную Украине в военно-биологических программах Пентагона ключевую роль. Благодаря своему географическому положению территория Украины представляет собой особый интерес для проведения американских биопрограмм.
Минобороны России также располагает информацией о создании властями США секретной Стратегии противодействия оружию массового поражения, в соответствии с которой Россия в среднесрочной и долгосрочной перспективе рассматривается в качестве источника "острой угрозы" американской безопасности.
В свою очередь, КНР определена американским руководством в качестве "нарастающего вызова". Это обусловлено тем, что Китай за последний период времени смог добиться существенного прогресса в модернизации стратегических ядерных сил. Кроме того, в качестве постоянных угроз для США определены Иран и КНДР.
В рамках американской Стратегии помимо прочего рассматривается создание специально подготовленных подразделений, способных вести боевые действия в условиях РХБ-заражения, а также создание административных и технических структур, которые в том числе могут быть задействованы в наступательных целях.