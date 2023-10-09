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Начальник войск РХБЗ ВС РФ: Территории Украины отводится ключевая роль в американских военно-биологических программах

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Начальник войск РХБЗ ВС РФ: Территории Украины отводится ключевая роль в американских военно-биологических программах

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США, прикрываясь оказанием помощи в развитии здравоохранения, а также противодействия угрозам биотерроризма и распространения биологического оружия включили в сферу своих военных интересов значительное количество государств в различных регионах мира. При этом в биопрограммах на территории этих стран принимает активное участие непосредственно Госдеп США.


В качестве программы, инициированной экс-президентом США Бараком Обамой, в качестве приоритетных направлений определены государства Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также Украина.

С целью сокрытия прямых заказчиков и истинных целей проводимых Пентагоном исследований власти США задействуют сторонних исполнителей, в роли которых выступают более двадцати подрядных и посреднических некоммерческих и неправительственных организаций.

После обнародования полученных материалов ряд зарубежных изданий обратили внимание на отведенную Украине в военно-биологических программах Пентагона ключевую роль. Благодаря своему географическому положению территория Украины представляет собой особый интерес для проведения американских биопрограмм.

Минобороны России также располагает информацией о создании властями США секретной Стратегии противодействия оружию массового поражения, в соответствии с которой Россия в среднесрочной и долгосрочной перспективе рассматривается в качестве источника "острой угрозы" американской безопасности.

В свою очередь, КНР определена американским руководством в качестве "нарастающего вызова". Это обусловлено тем, что Китай за последний период времени смог добиться существенного прогресса в модернизации стратегических ядерных сил. Кроме того, в качестве постоянных угроз для США определены Иран и КНДР.

В рамках американской Стратегии помимо прочего рассматривается создание специально подготовленных подразделений, способных вести боевые действия в условиях РХБ-заражения, а также создание административных и технических структур, которые в том числе могут быть задействованы в наступательных целях.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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5 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:49
    +3
    Всю эту заразу чубатые нам возили,30 ьет,через госграницу. И что они там привезли- не разберешь.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 18:55
      +3
      Всю эту заразу чубатые нам возили,30 ьет,через госграницу

      У нас в поликлиниках Белгородской области детских было объявление - Внимание корь. Чубатые не прививали своих детей везли всякие болезни и без помощи США...
  2. Msi
    Msi Сегодня, 18:51
    +1
    Россия в среднесрочной и долгосрочной перспективе рассматривается в качестве источника "острой угрозы" американской безопасности.

    Мы единственные кто на данный момент может гарантированно стереть с лица Земли США....
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:52
    +2
    Всю хрень на обезьянем народе- бандерлогах испытывали. И чему удивляться?
  4. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 19:22
    -1
    Почему к «бывшим» нет требований от РФ доступа и контроля за деятельностью биолабораторий? Вне сомнений их критическая опасность для нас. И воздействие на «бывших» должно быть критически болезненным, до санкций и ликвидации лабораторий. Меньшие продают свой суверенитет, а когда же РФ выпрыгнет из однополярности?