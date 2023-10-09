Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава разведки Египта: Мы передавали Израилю информацию о военных приготовлениях в Газе, но реакция была очень пассивной

14
Глава разведки Египта: Мы передавали Израилю информацию о военных приготовлениях в Газе, но реакция была очень пассивной

Нападение отрядов ХАМАС на Израиль и фактически полное отсутствие военной реакции в первые часы после атаки вызывает всё больше вопросов, которые пока остаются без ответа. Число этих вопросов выросло ещё и после сегодняшнего заявления главы египетской разведки Аббаса Камеля.


По словам главы разведывательной службы Египта, Каир передал своим израильским коллегам информацию о том, что в секторе Газа идут военные приготовления. В частности, Израиль, со слов Камеля получил разведданные о росте концентрации подразделений ХАМАС неподалёку от израильской границы.

Израильская пресса, приводя заявление египетского разведчика, пишет следующее:

Израильские коллеги чрезвычайно пассивно отреагировали на наши сообщения.

Аббас Камель:

Я был очень удивлён этим фактом. Мы им говорили, что в Газе начинается нечто ужасное. Но реакция была крайне пассивной.

В правительстве Израиля заявили, что все слова главы египетской разведки являются «некорректными и ошибочными и даже больше походящими на ложь». В то же время в Каире настаивают на правдивости своих заявлений, отмечая, что есть стенограмма переданной израильской разведке информации, датированная 5 и 6 октября (то за сутки и за двое до начала атаки ХАМАС на Израиль).
Использованы фотографии:
кадр из соцсетей
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 19:25
    +6
    Все это действительно крайне странно...
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 19:29
      +5
      Заговор в чистом виде между Моссад, МИ-6 и ЦРУ, а с какой целью время покажет. Главное о нашем СВО они знали за несколько месяцев до начала, а тут вдруг полная тишина.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:26
    +7
    Лишний раз показывает,кому это было на руку.
  3. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 19:26
    +7
    Израиль просто хотел этой войны...там все под контролем разведки, хотят войну вести
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:27
    +1
    О! Арабы арабов сдали! О! Великая арабская солидарность! fellow
  5. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 19:27
    -2
    Арабы-мусульмане на арабов-мусульман израильтянам передавали разведданные. yes

    Кто бы сомневался...

    Потому-что более-менее приличным государствам ХАМАС нафиг не уперся.
    1. AUL
      AUL Сегодня, 19:34
      -1
      Моссад тупо просохатил ситуацию. Надеюсь, при разборе полетов многие головы полетят!
  6. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 19:28
    -1
    Как я и говорил, Египет стянул на север свои дивизии вовсе не для защиты от Израиля. Они своих родственников больше боятся, и не собираются им помогать
    1. alystan
      alystan Сегодня, 19:35
      +1
      Как я и говорил, Египет стянул на север свои дивизии вовсе не для защиты от Израиля. Они своих родственников больше боятся, и не собираются им помогать

      Вы случайно не им говорили передислоцировать все свои войска на север? belay
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 19:29
    +1
    Хм, интересно что на это скажут пылающие жаждой возмездия жители Израиля -_-
  8. alystan
    alystan Сегодня, 19:33
    +3
    Мы "стучали, стучали", но нам не поверили.
    Фараоны обмельчали...

    Азербайджанский телеканал Baku TV сообщил, что в боях при Беэри палестинцы уничтожили офицера израильской армии Эмина Ахундова, уроженца Сумгаита.
  9. Мэйр
    Мэйр Сегодня, 19:38
    0
    Да все нормально. Не хочу проводить параллели....Кому то докладывали,а он все верил в пакты итд итп.
    Или намеренно что то не делал с определенной целью.
    Информация то,была,как говорится 94.3 проц.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:42
    0
    возможно спецом все пропустили что бы раз и на всегда закрыть вопрос свой !
  11. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 19:42
    0
    Даже не стыдятся в открытую заявлять что они не страна, а сионисткая колония. Не зря Египет демократизировали в 2011. Конечно все сионисты знали, так же как их американский филиал знал о нападении на Перл Харбор, что бы на волне ненависти вступить в раздел европы, так же как угробили 3 тыс американцев 11 сентября якобы террактом чтобы уничтожить Ирак! Лживые псы сатаны они.