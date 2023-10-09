Глава разведки Египта: Мы передавали Израилю информацию о военных приготовлениях в Газе, но реакция была очень пассивной

Израильские коллеги чрезвычайно пассивно отреагировали на наши сообщения.

Я был очень удивлён этим фактом. Мы им говорили, что в Газе начинается нечто ужасное. Но реакция была крайне пассивной.

Нападение отрядов ХАМАС на Израиль и фактически полное отсутствие военной реакции в первые часы после атаки вызывает всё больше вопросов, которые пока остаются без ответа. Число этих вопросов выросло ещё и после сегодняшнего заявления главы египетской разведки Аббаса Камеля.По словам главы разведывательной службы Египта, Каир передал своим израильским коллегам информацию о том, что в секторе Газа идут военные приготовления. В частности, Израиль, со слов Камеля получил разведданные о росте концентрации подразделений ХАМАС неподалёку от израильской границы.Израильская пресса, приводя заявление египетского разведчика, пишет следующее:Аббас Камель:В правительстве Израиля заявили, что все слова главы египетской разведки являются «некорректными и ошибочными и даже больше походящими на ложь». В то же время в Каире настаивают на правдивости своих заявлений, отмечая, что есть стенограмма переданной израильской разведке информации, датированная 5 и 6 октября (то за сутки и за двое до начала атаки ХАМАС на Израиль).