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Представитель МИД РФ: Слова главы ГУР Украины об атаках на ЗАЭС должны стать для ООН холодным душем

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Представитель МИД РФ: Слова главы ГУР Украины об атаках на ЗАЭС должны стать для ООН холодным душем

Заявление начальника Главного управления украинской военной разведки Кирилла Буданова о предпринятых боевиками киевского режима попытках атаковать Запорожскую АЭС должны стать холодным душем для ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


Захарова подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство неоднократно заявляло о том, что Киев шантажирует европейцев возможным использованием атомной станции в качестве "грязного ядерного оружия". Российская сторона после каждого обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ предоставляла данные в подтверждение подобных атак.

По ее словам, после признания главы украинской военной разведки должно разбудить население западных стран, которому внушали, будто угрозы применения ядерных вооружений исходят якобы от России.

Ранее заочно обвиненный СК РФ в терроризме Буданов признался в том, что подконтрольный его ведомству спецназ трижды предпринимал попытки захватить Запорожскую АЭС. По словам главы ГУР Украины, в августе 2022 года украинские боевики на быстроходных лодках пересекли Каховское водохранилище, чтобы обеспечить создание плацдарма для захвата атомной электростанции, однако понесли потери и были вынуждены отступить.

После этого украинская разведка предпринимала еще две попытки высадки на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС. В последней из этих попыток было задействовано несколько сот боевиков, в том числе иностранные наемники из так называемого иностранного легиона. Последняя попытка украинцев высадить десант была пресечена ВС РФ при помощи тяжелой военной техники.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:40
    -8
    Я не знаю,что и сказать..Одна армянка тут предложила рвануть ядерный заряд над Сибирью,это мадам что то бормочет про ООН.Мозги то есть на месте?Всему "прогрессивному человечеству"глубоко плевать на нас с высокой горки.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:57
      -9
      Давно не стоит обращать на неё внимание. Она всегда бормочет. Так, по работе. Плюс генеральская зарплата. Пусть уж себе.
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:42
    -12
    Захарова- просто фея!
    Что, кремы чудодейственные с людьми делают...
    Ядрёныть
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:44
      -8
      Что с людьми делают?С внешним обликом,но не с людьми.Хотя,да-встречают по одежке,но провожают-по уму
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:59
      -9
      Какой это крем? Сапожный? laughing ____________
  3. Vicontas
    Vicontas Сегодня, 20:45
    0
    Ага, щас, проснутся и возбудятся! Зачешутся они только тогда когда почувствуют угрозу лично для своего организма! И самого чувствительного места - кошелька!
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:48
    0
    крутит запад бублик и гипнотизирует говорите нам говорите когда-нибудь ответим вам подумаем а пока по нашей указке гур делает (кто не понял это шутка была)
  5. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 20:50
    -13
    Захарова запустила этот ПУК в ООН, но в ООН он не попадет, он улетит как всегда в простое сотрясание воздуха.
  6. Hagen
    Hagen Сегодня, 20:53
    +4
    Заявление начальника Главного управления украинской военной разведки Кирилла Буданова о предпринятых боевиками киевского режима попытках атаковать Запорожскую АЭС должны стать холодным душем для ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Наверное, я огорчу уважаемую Марию Захарову, вряд ли ООН хоть как-то ощутимо отреагирует на высказывания Буданова. В крайнем случае сошлются на "политическую дискуссию", не имеющую юридического значения. Только Кинжал под Ровенскую АЭС может как-то расшевелить это европейское болото. Что касается США, то они рады любому исходу. Они-то достоверно знают, что украинцам перемоги не видать, от слова "совсем". Но финансировать Киев они будут до последнего, ибо цель их (по их видению) выполняется - Украина все дальше и дальше от России. А это, согласно завещания Бжезинского, и есть одна из главных целей всей этой войны. Как впрочем и отрыв Европы от России... Так что у США все идет по плану... Увы.
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 21:04
    +3
    Захарова так и не всосала происходящее!? Бедных палестинцев сегодня полностью расчеловечили и приговорили к тотальному геноциду и уничтожению и никто на западе даже не пискнет в их защиту. Все молчат. А тнперь самое интересное - нас ..россиян уже давно расчеловечили и так же возвели в статус недочеловеков и животных которых можно уничтожать и геноцидить с поддержкой запада и сша...что и происходит с 2014 года на Донбассе и сегодня.
  8. Касатик
    Касатик Сегодня, 21:11
    0
    Какой душ? Там хоть ... в глаза - все роса. ООН давно себя изжила, но наш МИД повторят - ничего более эффективного человечество еще не придумало. Стало быть - одна надежда на искусственный интеллект.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 21:33
      0
      Этот искусственный интеллект будет плести интриги похлеще Великобритании.
      Зря надеетесь.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:14
    0
    Не Захарова должна отвечать, а Шойгу, стерев укронацистские АЭС с лица планета Земля.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 22:28
      -1
      Не Захарова должна отвечать, а Шойгу, стерев укронацистские АЭС с лица планета Земля.
      Что там шойга может ответить. У него тестикул еще меньше чем у Захаровой.
  10. жарофф
    жарофф Сегодня, 21:18
    0
    Может тут надо читать между строк,но я не нашел,где Буданов грозился взорвать или как то ещё разрушить АЭС ,чтобы вызвать катастрофу. Я прочел только о том,что было три попытки десанта с целью захвата АЭС .
    1. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Сегодня, 21:27
      0
      Возможно Вы не внимательно читали или просто лень вникнуть в слова (обстрел АЭС)
  11. БойКот
    БойКот Сегодня, 21:26
    +2
    Негатив попёр, вирусологи стали дипломатами. А ничего, что в ООН 193 государства, и Россия обращается не к США и их подпевалам, которых там меньшинство? Или с союзниками и нейтралами работать не надо? И чтобы их было слышно, а не только штатовских подстилок, надо орать погромче.
  12. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 21:33
    0
    Между тем пишут что Байден утвердил поставки ракет ATACMS Украине.
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:49
    0
    Заявление начальника Главного управления украинской военной разведки Кирилла Буданова о предпринятых боевиками киевского режима попытках атаковать Запорожскую АЭС должны стать холодным душем для ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    Холодный душ в ООН будет тогда когда реактор натурально рванёт. А пока они просто моются в ванной комнате смывая каждодневный позор без каких-либо угрызений совести recourse
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:53
    0
    О каком душе говорит это тетя? Уже даже самому неисправимому оптимисту ясно, что "прогрессивному человечеству", да и всему остальному, глубоко без разницы, что там происходит в России . Знать они ничего не знают и знать не хотят.
    P.S. Пишу "в России", потому, что считаю украинские губернии частью России.
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 22:12
      0
      "Прогрессивное человечество" - это меньшая часть населения планеты. У нас, как-никак диалог и с Африкой идёт и с Азией. Вот для них ещё одно доказательство мерзостей, которые вытворяют прокси Запада, лишними не будут.
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:21
    0
    По ее словам, после признания главы украинской военной разведки должно разбудить население западных стран, которому внушали, будто угрозы применения ядерных вооружений исходят якобы от России.

    Сейчас население западных стран, да и восточных, и Глобального Юга, читает новости с Ближнего Востока. И опасается уже не "грязной атомной бомбы украинских националистов", а чистых ядерных ударов вперемешку с грязными военными и античеловечными гуманитарными военными действиями в возможном израильско-арабском конфликте.
    Плодородный полумесяц взрастил человечество...