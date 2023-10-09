Представитель МИД РФ: Слова главы ГУР Украины об атаках на ЗАЭС должны стать для ООН холодным душем

Заявление начальника Главного управления украинской военной разведки Кирилла Буданова о предпринятых боевиками киевского режима попытках атаковать Запорожскую АЭС должны стать холодным душем для ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство неоднократно заявляло о том, что Киев шантажирует европейцев возможным использованием атомной станции в качестве "грязного ядерного оружия". Российская сторона после каждого обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ предоставляла данные в подтверждение подобных атак.
По ее словам, после признания главы украинской военной разведки должно разбудить население западных стран, которому внушали, будто угрозы применения ядерных вооружений исходят якобы от России.
Ранее заочно обвиненный СК РФ в терроризме Буданов признался в том, что подконтрольный его ведомству спецназ трижды предпринимал попытки захватить Запорожскую АЭС. По словам главы ГУР Украины, в августе 2022 года украинские боевики на быстроходных лодках пересекли Каховское водохранилище, чтобы обеспечить создание плацдарма для захвата атомной электростанции, однако понесли потери и были вынуждены отступить.
После этого украинская разведка предпринимала еще две попытки высадки на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС. В последней из этих попыток было задействовано несколько сот боевиков, в том числе иностранные наемники из так называемого иностранного легиона. Последняя попытка украинцев высадить десант была пресечена ВС РФ при помощи тяжелой военной техники.