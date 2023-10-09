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Спецслужбы Израиля проверяют информацию о передаче разведданных отрядам ХАМАС завербованными военнослужащими ЦАХАЛ

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Спецслужбы Израиля проверяют информацию о передаче разведданных отрядам ХАМАС завербованными военнослужащими ЦАХАЛ

Один из вопросов, который перед анонсированной наземной операцией ЦАХАЛ в секторе Газа остаётся без ответа, состоит вот в чём: какое количество членов отрядов ХАМАС к настоящему моменту (после вторжения в ночь на 7 октября) продолжает оставаться на территории Израиля? Вопрос этот отнюдь нельзя назвать праздным, учитывая публикации в ближневосточной прессе о том, что перед вторжением в Израиль разведка ХАМАС получала сведения непосредственно от лиц, находившихся на территории Израиля.


В частности, в Израиле рассматривают версию о том, что как минимум несколько израильских военнослужащих «могли быть завербованы противником» и в итоге не только передавали ему информацию о наиболее уязвимых местах в охране границы, но также сами способствовали повышению такого рода уязвимости.

Отсылка идёт к значительному росту числа добровольцев из этнических арабов в армии Израиля. Для справки: в ЦАХАЛ не призывают арабов, однако не препятствуют службе в армии для представителей этого этноса в статусе добровольцев. Соответственно, теперь в спецслужбах Израиля не исключают, что среди добровольцев вполне могли быть и те, кто сознательно пошёл служить в ЦАХАЛ для передачи разведданных палестинским вооружённым формированиям. И якобы эти данные и могли использоваться для атаки, например, на военные базы, для ударов по позиционным районам ПРО и т.п.

На сегодняшний день из 9,5 млн населения Израиля около 2 млн – арабы. Все ли они произраильские – вопрос в большей степени риторический.
Если отряды ХАМАС, понеся потери, смогли ещё и «раствориться» на территории Израиля, то велика вероятность того, что кампания может выйти на новый уровень эскалации.
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37 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 19:51
    +3
    Если отряды ХАМАС, понеся потери, смогли ещё и «раствориться» на территории Израиля, то велика вероятность того, что кампания может выйти на новый уровень эскалации.

    Ну всё понятно, бардак полнейший в государстве еврейском... Проблемы скажем так глубинные и наскокок не решить.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 20:02
      0
      ну найдут они виновного найдут кого-нибудь из цепочки но они не остановятся ! большое колесо завертелось врата овертона открылись )
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:07
        +3
        Цитата: opuonmed
        врата овертона открылись

        "Окно Овертона", это когда к цели идут постепенно, и изменений практически никто не замечает. А, тут, за один час, заметил весь мир.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 21:05
          +2
          Виновного долго искать не надо он скоро приплывет с самолетами сам. Но туда страшно смотреть. Они устроят геноцид в секторе газа.
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:20
        +9
        Цитата: opuonmed
        ну найдут они виновного

        А чего его искать!? request Он спокойно сегодня регистрировался на рейс в аэропорту Израиля. По большому секрету скажу, что фамилия его - Чубайс, имя - Толик.
        В какой стране Толик побывает, там начинаются катаклизмы, революции, майданы, голод, разрушения, войны... жены изменяют мужьям, в общественном транспорте и гостиницах проявляются клопы...
        Не дай Бог опять в Россию летит belay stop
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 20:41
          +5
          Цитата: Ясная
          По большому секрету скажу, что фамилия его - Чубайс, имя - Толик.

          Уже не Толик Чубайс, а Моше Израилевич. Казачок подосланный арабами.
        2. Mitos
          Mitos Сегодня, 21:03
          0
          Вот в точку прямо. Когда он в турцию прилетел там сразу крик подняли с истерикой заберите его сейчасже.
        3. A2AD
          A2AD Сегодня, 21:23
          0
          В какой стране Толик побывает, там начинаются катаклизмы, революции, майданы, голод, разрушения, войны...
          Вот уж точно. Кто б еще неделю назад подумал что израиль будут долбить во все дыры. Но от толикова судьбы видать не уйдешь. Вот уж правда в писании, где рыжий там война кровь и раздор.
        4. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:52
          0
          Цитата: Ясная
          В какой стране Толик побывает, там начинаются катаклизмы, революции, майданы, голод, разрушения, войны... жены изменяют мужьям, в общественном транспорте и гостиницах проявляются клопы...

          Так получается, этого офицера ГРУ надо в Штаты заслать? В Израиле он, получается, апробацию прошёл? В Турции хотели его апробировать, но не пустили злые турки. Ну ничего, сейчас он до Штатов доберётся окольными путями...
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:11
      +2
      С тем же успехом и сами еврейские военные за хорошие деньги могли бы с лёгкостью передать палестинцам нужную информацию!
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:29
      0
      Служба арабов в ЦАХАЛ- решение гуманное. Однако,контроль быть,обязан. Недоработка,самих спецслужб.
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 19:52
    +5
    Вот, охота на ведьм началась в рядах ЦАХАЛ.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:10
      +14
      Цитата: Николай Иванов_5
      Вот, охота на ведьм началась в рядах ЦАХАЛ.

      Я, уже ничему еврейскому не удивляюсь после того, как некоторые из них забыв историю братаются с бандеровцами, поддерживают их и воюют вместе с ними.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 20:29
        -3
        В рядах ВФУ русских значительно больше евреев. В каждой нации есть как хорошие, так и плохие люди.
      2. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
        Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 20:55
        -5
        Блесните эрудицией: сколько граждан Израиля воюет; сколько иных граждан воюет; сколько граждан России воюет на стороне Украины. Сравним. М.б.. перестанете писать ерунду.
        Для справки русских в ряда ВФУ вероятно, более 17%, а евреев менее 0,2%.
        Кроме того, есть всякие русские формирования...
        1. svarog77
          svarog77 Сегодня, 21:17
          0
          Для справки ты взял данные переписи более 20-летней давности и присобачил к национальному составу ВСУ... lol
      3. falcon
        falcon Сегодня, 21:37
        0
        Цитата: Ясная

        Я, уже ничему еврейскому не удивляюсь после того, как некоторые из них забыв историю братаются с бандеровцами, поддерживают их и воюют вместе с ними.

        Вы меня прямо умиляете love
        Бизнес, и ничего личного! Гешефт-с ! Шекели не пахнут laughing
      4. Печорский
        Печорский Сегодня, 22:07
        0
        Теперь это называется еврейский синдром.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:22
      +1
      Цитата: Николай Иванов_5
      Вот, охота на ведьм началась в рядах ЦАХАЛ.

      Бей арабца, спасай Израиль.
      Словосочетание "еврейские погромы" играют все новыми и новыми смыслами.
  3. VicVic
    VicVic Сегодня, 19:55
    +2
    Странно, что отряды Хамас не переодевались в форму израильской армии. Могли бы заходить через границу уже в форме и получился бы эффективный рейд, особенно, в первый день.
    Но это, просто, размышления над возможной тактикой без симпатий и антипатий.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:09
      +1
      Цитата: VicVic
      Странно, что отряды Хамас не переодевались в форму израильской армии. Могли бы заходить через границу уже в форме и получился бы эффективный рейд, особенно, в первый день.
      Но это, просто, размышления над возможной тактикой без симпатий и антипатий.

      Так вроде было такое. Где-то встречал такую информацию. hi
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:13
      +4
      Цитата: VicVic
      Но это, просто, размышления над возможной тактикой без симпатий и антипатий.

      Тактика оказалось вообще сногсшибательной, когда они в пляжных трениках, в сандалях на босые ноги, на дельтопланах и мотороллерах... а то и бегом ... парализовали вооружённые силы Израиля.
    3. Харитon
      Харитon Сегодня, 20:14
      -2
      Женщины на постах, они чужих мужиков в форме своих заметят. Оставим сцену на 4 мин для себя киноматографа.
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 20:30
      +3
      Цитата: VicVic
      Странно, что отряды Хамас не переодевались в форму израильской армии.

      Они это делали. Поэтому у них зачастую получилось близко подходить к своим жертвам.
    5. Seal
      Seal Сегодня, 22:19
      0
      Ну да. Я как увидел фотографию этого израильского генерала, сперва подумал, что шутка.

      Под такого палестинцам и гримироваться не надо.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:00
    +2
    Вон оно! Проснулись гены Когановича. sad Просохатили в верхах, а виновных в нижнем эшелоне ищут.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:16
      +2
      Цитата: Пленник
      Вон оно! Проснулись гены Когановича. sad Просохатили в верхах, а виновных в нижнем эшелоне ищут.

      А, США им команду ещё не дали, чтобы считать за происшедшее виновными русских?
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 20:03
    +3
    Может действительно кому-то нужна была эта охота на ведьм?
    Если вспомнить какой раздрай происходил в израильском обществе последний год-два.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:03
    +1
    Не удивляет: гены Иуды Искариотского не искоренишь.
  7. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:03
    +1
    В еврейском государстве деньги не пахнут, сам Би-би это делает каждый год, берёт взятки от США
  8. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 20:05
    +2
    Разведка проспала и теперь срочно нужны стрелочники
  9. Загребун
    Загребун Сегодня, 20:18
    -2
    37 год вернулся. Счас рассадят по "гулагам" всяких разных, несогласных. СОТНИ миллионов. Ага.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:43
    +2
    И Израиль и соседи на такой небольшой территории расположены, что лично я не верю, что в ЦАХАЛ могут быть завербованные сторонники ХАМАС.
    Внедрённые могут быть. И наверное должны быть. Но завербованные?
    1. falcon
      falcon Сегодня, 21:25
      +1
      Цитата: Fangaro

      Внедрённые могут быть. И наверное должны быть. Но завербованные?

      А что Вас смущает? Шекель животворящий и не такое делает wink
  11. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 20:58
    -3
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Не удивляет: гены Иуды Искариотского не искоренишь.

    Главное, тупость не искоренишь: помнить Иуду Искариота, но не помнить Иисуса из колена Иудина (Быт. 49:10), «корня Иессея» и потомка Давида (3 Цар. 2:4).
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:38
    -2
    Если бы не знал, что Израиль вооружал (по тихому) фашистский режим на украине , я бы удивился этому сообщению. Скорее всего не поверил бы. Но, факты- вещь упрямая.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 21:55
      0
      ХАМАС опубликовал видео, на котором поблагодарил Украину за продажу им натовского вооружения. На кадрах можно заметить различные образцы западного оружия.

      https://yandex.ru/video/preview/1152735718272450199