Спецслужбы Израиля проверяют информацию о передаче разведданных отрядам ХАМАС завербованными военнослужащими ЦАХАЛ

Один из вопросов, который перед анонсированной наземной операцией ЦАХАЛ в секторе Газа остаётся без ответа, состоит вот в чём: какое количество членов отрядов ХАМАС к настоящему моменту (после вторжения в ночь на 7 октября) продолжает оставаться на территории Израиля? Вопрос этот отнюдь нельзя назвать праздным, учитывая публикации в ближневосточной прессе о том, что перед вторжением в Израиль разведка ХАМАС получала сведения непосредственно от лиц, находившихся на территории Израиля.В частности, в Израиле рассматривают версию о том, что как минимум несколько израильских военнослужащих «могли быть завербованы противником» и в итоге не только передавали ему информацию о наиболее уязвимых местах в охране границы, но также сами способствовали повышению такого рода уязвимости.Отсылка идёт к значительному росту числа добровольцев из этнических арабов в армии Израиля. Для справки: в ЦАХАЛ не призывают арабов, однако не препятствуют службе в армии для представителей этого этноса в статусе добровольцев. Соответственно, теперь в спецслужбах Израиля не исключают, что среди добровольцев вполне могли быть и те, кто сознательно пошёл служить в ЦАХАЛ для передачи разведданных палестинским вооружённым формированиям. И якобы эти данные и могли использоваться для атаки, например, на военные базы, для ударов по позиционным районам ПРО и т.п.На сегодняшний день из 9,5 млн населения Израиля около 2 млн – арабы. Все ли они произраильские – вопрос в большей степени риторический.Если отряды ХАМАС, понеся потери, смогли ещё и «раствориться» на территории Израиля, то велика вероятность того, что кампания может выйти на новый уровень эскалации.