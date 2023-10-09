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В ХАМАС заявили, что будут казнить по одному пленному израильтянину за каждый удар ВВС Израиля по Газе

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В ХАМАС заявили, что будут казнить по одному пленному израильтянину за каждый удар ВВС Израиля по Газе

Верхушка группировки ХАМАС отреагировали на бомбардировки кварталов сектора Газа израильской боевой авиацией. По официальным заявлениям израильских властей, удары наносятся сугубо по объектам ХАМАС, однако кадры из Газы свидетельствуют о том, что бомбардировки всё больше походят на ковровые. В их результате буквально складываются жилые многоэтажки. И уж точно сейчас нельзя проверить, находились ли в этих многоэтажках хоть кто-то из ХАМАС или нет.


Группировка ХАМАС тем временем напоминает, что у неё находятся несколько десятков пленных израильских военнослужащих, а также более сотни гражданских, включая членов семей офицеров ЦАХАЛ. В верхушке группировки говорят о том, что с каждым новым ударом ВВС Израиля по Газе они будут казнить одного из пленных.

ХАМАС:

Мы понимаем, что это далеко не равнозначный обмен: сотни жизней палестинцев на одну жизнь израильского военного. Но будем делать так, тем более, что всё равно весь мир видит несправедливость, когда Израиль не признаёт территории Палестины, признаваемые ООН.

Ранее появлялась информация о том, что в плен к палестинским вооружённым отрядам попал генерал израильской армии. Также достоверно известно о том, что в плену у ХАМАС находятся несколько израильских танкистов.
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49 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:35
    -14
    прям как средневековье ну я думаю израиль не остановится цель поставил себе раз и на всегда уничтожить угрозу для себя там ! наблюдаем дальше что будет ! какой будет шаг хамаса израиля !
  2. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 20:35
    -22
    В ХАМАС заявили, что будут казнить по одному пленному израильтянину за каждый удар ВВС Израиля по Газе

    Это их уже не спасет. Хамас умрет. У палки есть 2 конца, за каждого убитого заложника - казнить 10 террористов в тюрьмах.
    Чем больше зверств покажет Хамас, тем сильнее решимость народа истребить всех террористов до последнего.
    С бешеным шакалом не договариваются.
    1. Комментарий был удален.
    2. VicVic
      VicVic Сегодня, 20:48
      +12
      VicVic
      Сегодня, 20:47
      НОВЫЙ
      0
      А как быть с землями, которые палестинцы, другие страны, ООН считают принадлежащими Палестине?
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:57
      +1
      Цитата: А Нас Рать
      В ХАМАС заявили, что будут казнить по одному пленному израильтянину за каждый удар ВВС Израиля по Газе

      Это их уже не спасет. Хамас умрет. У палки есть 2 конца, за каждого убитого заложника - казнить 10 террористов в тюрьмах.
      Чем больше зверств покажет Хамас, тем сильнее решимость народа истребить всех террористов до последнего.
      С бешеным шакалом не договариваются.

      Не будут наши никого убивать.
      1. Berg Berg
        Berg Berg Сегодня, 21:20
        +6
        Вот так израиль отблагодарил Палестину за свои земли .
      2. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 21:59
        +1
        Арон Заави пишу вопрос по соседней ветке подскажите пожалуйста
        "Израиль на каких основаниях и условиях поставлял в Сектор Газа воду, газ и т.д."
        Со стороны Египта что-то поставлялось?
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:01
      +10
      Цитата: А Нас Рать
      за каждого убитого заложника - казнить 10 террористов в тюрьмах.

      так же поступали нацисты за каждого убитого солдата убивали десятки мирных граждан на оккупированной территории СССР, израиль ни чуть не лучше третьего рейха
      1. korwalol
        korwalol Сегодня, 21:07
        +13
        Совершенно с Вами согласен ,коллега. Израиль еще те националисты. Если бы их Алоизыч не трогал, влились бы в двунадесятую армию под знаменами фюрера.
    5. arnulla
      arnulla Сегодня, 22:15
      0
      Ты реальный дятел. Долбишь об одном и том-же.
      Смени репертуар
  3. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:44
    +13
    Постарайтесь не лицемерить, правильно делают арабы, а как ещё быть с захватчиками. Евреи заслужили такое отношение к себе. И не забывайте про тех жидков, что на окраине против России с автоматом бегают, а этой сволоты уже набежало более 2 сотен.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 21:08
      -14
      Не скажу за всех арабов, но те что живут в секторе, это нелюди. Лишь нелюди могут посадить детишек в клетки и насмехаься над ними. И лишь за это Израиль обязан уничтожить сектор.
      ..
      Еврейские дети в клетке, видео было распространено вчера.
      1. tabex
        tabex Сегодня, 21:23
        +5
        Ещё вчера об этом видео заявили, что это фейк
      2. Berg Berg
        Berg Berg Сегодня, 21:31
        -4
        А как бы вы поступили .если б в вашу квартиру вошли коллекторы ,дали вам в морду и потом вас и детей выкинули за порог .просто так даже не за долги ? А потом пришли бы власти и сказали ничего не можем сделать ,они сделали всё правильно и на их стороне сила ! И к нам за помощью больше не обращайтесь.
      3. Евгений_Свириденко
        Евгений_Свириденко Сегодня, 22:09
        -1
        Нелюдь, навроде Чикатило, может жить с вами в одном квартале или многоэтажном доме. Так что теперь бомбить ваш дом или квартал? Странная логика...
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 21:47
      0
      Нитаньягу щас стрим идёт. Хамас запросил переговоры но премьер очень агрессивно призывает обнулить их. Заложников как я понял уже списали
  4. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 20:47
    +9
    Ковровые бомбежки это международный трибунал.Геринга же повесили в том числе за бомбежки мирных городов.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:51
      +12
      Цитата: Старый Хрен
      Геринга же повесили в том числе за бомбежки мирных городов.

      Геринг отравился.
      1. Старый Хрен
        Старый Хрен Сегодня, 20:54
        -4
        Повесили его труп. Всё равно же повесили.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 21:02
          0
          Цитата: Старый Хрен
          Повесили его труп. Всё равно же повесили.

          Зачем?
          1. Старый Хрен
            Старый Хрен Сегодня, 21:47
            +1
            Для исполнения приговора международного трибунала. Вешал американский палач-сержант.
      2. Простой
        Простой Сегодня, 21:07
        +2
        Ну почти-что повесили.

        По теме:
        молочница уже разлила молоко.
        Насилие хамасовцев было запрограммировано - картинка для масс-медиа получилась удачной.
        Коллатеральные жертвы в Секторе затрут информационной блокадой вкупе с пропагандой.
        .
      3. Печорский
        Печорский Сегодня, 21:51
        0
        Цитата: мордвин 3
        Зачем?

        От тех кто дал команду на ковровое бомбометание мирняка Газы такого не дождешься.
    2. korwalol
      korwalol Сегодня, 21:11
      +12
      Геринга может быть и повесили (хотя он отравился), а вот тех кто бомбил Дрезден, Токио,Хиросиму, тех никто не привлек к суду, и даже в угол не поставили
    3. Адрей
      Адрей Сегодня, 21:24
      +6
      Цитата: Старый Хрен
      Ковровые бомбежки это международный трибунал. Геринга же повесили в том числе за бомбежки мирных городов.

      Ковровые бомбардировки сносящие с лица земли города, это скорее к некоторым из тех, кто судил Геринга.
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:31
      +4
      Цитата: Старый Хрен
      Ковровые бомбежки это международный трибунал.Геринга же повесили в том числе за бомбежки мирных городов.

      Ротшильд ,.или какой нибудь Леви не Геринг . Эти мутилы рептилоиды из касты неподсудных .... рептилоидов не вешают ... А жаль . Не удивлюсь если они замутили нынешнюю Израильско - Палестинскую войну . Зачем ? Что бы решить палестинский вопрос .
    5. Комментарий был удален.
    6. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:55
      +2
      сша в сирии город снесли с воздуха погибли тысячи сша в ираке уничтожали все и вся убили сотни тысяч где суд ????????
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:48
    +2

    ................................................................................................................................................
  6. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 20:48
    -7
    Цитата: Олег Апушкин
    Правильно делают арабы, а как ещё быть с захватчиками. Евреи заслужили такое отношение к себе.

    Правильно?
    Ну, тогда Израиль будет казнить пленных арабов. И у него больше.
    А Украина и Россия взаимно тоже начнут за каждый удар убивать пленных.
    Правильно, Апушкин?
    1. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Сегодня, 21:00
      +6
      .В одностороннем порядке это происходит и на окраине. Зачем лукавить. А Вы случаем не из тех, что сейчас говорят "мы не такие" и выезжают на чужой крови?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 21:56
        +1
        Цитата: Олег Апушкин
        правильно делают арабы, а как ещё быть с захватчиками. Евреи заслужили такое отношение к себе.

        Цитата: Олег Апушкин
        .В одностороннем порядке это происходит и на окраине. Зачем лукавить.

        В каком одностороннем порядке? По вашим словам выходит, что одна из сторон правильно делает, когда казнит пленных на Украине в ответ на бомбежки противника. Хотелось бы знать, какую сторону вы имеете в виду.
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 21:10
      +17
      А Украина и Россия взаимно тоже начнут за каждый удар убивать пленных.

      Ну xoxлы примерно так и делали. В прошлом году после каждого авиаудара избивали наших летчиков, и даже без всяких ударов и налетов убивали и калечили наших парней, попавших в плен. В общем укропы такие же террористы, как и евреи, и как ХАМАС, но только ещё более подлые. Надеюсь, что наши воины не замарали себя пытками и издевательствами над пленными.
  7. Иван_7
    Иван_7 Сегодня, 20:48
    0
    Израильские военные приняли решение наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников

    Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле.

    Издание отмечает, что в случаях, когда будет поступать проверенная информация о том, что в том или ином здании в Газе точно находятся заложники, то в таких случаях израильские военные удары наносить не будут.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:49
    +6
    Убийством пленных конфликт не решить.
    Ударами по населённым кварталам в Газе конфликт тоже не решить. Как и блокадой палестинского сектора.
    Это неправильно.
    В Израиле должны помнить, что когда то Ленинград оказался в блокаде. Но умереть гражданским от морозов и голода или от отсутствия воды и голода...
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:21
      -1
      ну да за газой 10+ лямов резервов стоит ждут когда в осаду возмут
  9. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 20:53
    +6
    Одни взрывают дома мирных жителей, что бы повлиять на боевиков и получить очки во внутренней борьбе, другие режут заложников, что бы повлиять на этих политиков, хотя ежу понятно, что Нетаньяху наплевать на жизни евреев. Бригада еврейского спецназа за день потеряла половину личного состава в безумных мясных штурмах. А политики гонят и гонят евреев на убой
    Израильтяне - животные, но судить надо их политиков безответственных, а не весь народ. Уподобляться им и резать заложников - бесперспективно.
  10. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 20:55
    +7
    Двойные стандарты по американским лекалам, да палистинцы не правы что начали военные действия против израиля, но территория отжатая у палистинцев Израилем это по стандартам США норма, хотя Израиль незаконно оккупировал территорию Газы, всё нормально, можно ровнять с землёй города и жизни простых, кто после этого евреи, те же нацисты! , что были во время ВОВ! , всё по стандартам США! , вызженная земля это норма!
    А вот когда укры Донбасс обстреливали все молчали, как Россия вступилась за Донбасс так воя сколько было, и санкции, и газопровод, и многое другое, но вот израильтянам можно ровнять города, убивать палестинцев, и нет не санкций, не чего, всё дозволено, а вот русским отстаивать свои интересы не незя, сразу санкции и т.п, вот истинное лицо фашистов!
  11. Sadam2
    Sadam2 Сегодня, 20:59
    +3
    средневековая резня современными инсирументами . детей убитых стримят и с той и с этой стороны...интузиазма у обоих хоть отбавляй . по всему миру дерутся флагами ....веселуха набирает обороты
  12. Комментарий был удален.
  13. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 21:01
    +1
    Наивные арабы, сионисты взрастили гитлеровскую НСДАП прекрасно зная их идеологию и что их "соотечественники" окажутся в печах концлагерей. Сатанисты это человеконенавистники как и дьявол их отец.
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:02
    +2
    есть сказка про зайца и лису которую он пустил к себе в дом, так и палестинцы пустили к себе евреев
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 21:07
      +4
      Можно подумать их кто то в тот момент спрашивал.
    2. Berg Berg
      Berg Berg Сегодня, 21:25
      +2
      Палестинцы никого не пускали ,это было решение ООН !
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 21:30
        +1
        Это было решение британского сходняка Ротшильдов в 1917 году точнее. Погуглите про "Декларация Бальфура".
      2. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 21:30
        0
        Цитата: Berg Berg
        Палестинцы никого не пускали ,это было решение ООН !

        Не решение ООН, а решение Британии. Которая и владела этими землями по мандату Лиги Наций. А потом решать вопрос раздела Британия не захотела, а передала ООН. Где СССР и США вместе решили создать два государства. Однако Арабы не согласились с этим решением и напали на Евреев, а Палестинское государство арабы захватили и анексировали.
  15. bondrostov
    bondrostov Сегодня, 21:06
    +4
    Короче говоря как я и думал ( и не только я) будет средневековая кровавая баня... С расчленëнкой, изнасилованиями, убийством детей и тд.. Только вот мира там не будет по видемому ни когда..
  16. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:07
    -1
    Зачем? Пусть разведут пленников по домам, поставят перед ними камеры для онлайн-трансляции. Кровь будет на руках ЦАХАЛа, причем по прекращению трансляции будет понятно какой именно пилот отбомбился.
  17. VicVic
    VicVic Сегодня, 21:14
    +5
    Израильская армия и разведка до 07.10.23 имели имидж весьма успешных и эффективных, но последующие события или перечеркнули или существенно ослабили такое впечатление (время покажет).
    Также и имидж еврейской нации подразумевает в первую очередь, ум, практичность, мудрость, ну и некоторые другие качества, на которых не будем сейчас останавливаться. В тоже время, ситуация, когда Израиль, как национальное государство еврейского народа многие десятилетия не может (или не хочет, не на словах, а на деле) наладить не то, что нормальные отношения с соседями, а просто заключить мир, но с годами эти отношения становятся асё более кровавыми и жестокими, говорит, по-моему о том, что некоторые положительные свойства обозначающие характеристики граждан национального государства, это миф. И не надо пенять на соседей, дескать они не такие, они неправильные Если вы умные и практичные, то за десетялетия обязаны были решить эту проблему, а так получается, что, только хитрые и жестокие.
    А с противоположной стороны, что взять, вы их же дикарями считаете ... А вот вы умные(?), но кровь остановить не можете не гол, не 10 лет, а уже 75 лет и такими успехами, если кровь остановится, то не от того, что её проливать перестанут, а потому, что израильтяне её всю выпустят. Умные, да? Практичные?
  18. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 21:15
    +3
    МИД КНР, как и Турция, призвал к созданию государства Палестина.
    Спикер ведомства Мао Нин озвучила «обеспокоенность эскалацией конфликта» и осудила «ущерб гражданскому населению», но заявила, что «фундаментальный путь выхода из конфликта лежит через реализацию решения о двух государствах и создание независимого государства Палестина» laughing
  19. svarog77
    svarog77 Сегодня, 21:20
    +1
    ВВС евреев сами прекрасно справляются с уничтожением своих военнопленных lol
  20. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 22:12
    0
    Подкидывают "дровишек", подкидывают. А цель одна - эскалация. Кому то очень хочется запалить большой костёр ближневосточной войны, и таскать каштаны из огня чужими руками...