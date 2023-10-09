В ХАМАС заявили, что будут казнить по одному пленному израильтянину за каждый удар ВВС Израиля по Газе

Мы понимаем, что это далеко не равнозначный обмен: сотни жизней палестинцев на одну жизнь израильского военного. Но будем делать так, тем более, что всё равно весь мир видит несправедливость, когда Израиль не признаёт территории Палестины, признаваемые ООН.

Верхушка группировки ХАМАС отреагировали на бомбардировки кварталов сектора Газа израильской боевой авиацией . По официальным заявлениям израильских властей, удары наносятся сугубо по объектам ХАМАС, однако кадры из Газы свидетельствуют о том, что бомбардировки всё больше походят на ковровые. В их результате буквально складываются жилые многоэтажки. И уж точно сейчас нельзя проверить, находились ли в этих многоэтажках хоть кто-то из ХАМАС или нет.Группировка ХАМАС тем временем напоминает, что у неё находятся несколько десятков пленных израильских военнослужащих, а также более сотни гражданских, включая членов семей офицеров ЦАХАЛ. В верхушке группировки говорят о том, что с каждым новым ударом ВВС Израиля по Газе они будут казнить одного из пленных.ХАМАС:Ранее появлялась информация о том, что в плен к палестинским вооружённым отрядам попал генерал израильской армии. Также достоверно известно о том, что в плену у ХАМАС находятся несколько израильских танкистов.