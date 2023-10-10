Военный потенциал движения ХАМАС

Ракетный удар ХАМАС по Израилю. Фото Telegram / "Уголок Ситха"
7 октября палестинское движение ХАМАС осуществило крупнейшую за последние годы атаку на Израиль. С территории сектора Газа выпустили несколько тысяч реактивных снарядов, а мобильные ударные группы выполнили наземный прорыв. Эти события показывают, что движение обладает достаточно крупным и серьезным военным потенциалом. При этом строительство боевого крыла осуществлялось в условиях жестких ограничений и постоянных угроз со стороны противника.
Организационные вопросы
Движение (впоследствии политическая партия) ХАМАС («Харакат аль-Мукавама аль-Исламия» – «Исламское движение сопротивления») было основано в конце 1987 г. Своей целью оно провозгласило уничтожение Израиля и создание арабского государства на всех территориях бывшей подмандатной Палестины. В отличие от других палестинских организаций и движений, ХАМАС занимает радикальную позицию в отношении методов политической и военной борьбы.
Изначально в ХАМАС отсутствовало заметное разделение на боевое, политическое и/или идеологическое крыло. Выраженная военная организация при движении появилась только в начале девяностых годов. Она носит название Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». С того времени именно эти бригады организуют различные нападения, акции и теракты против Израиля.
Боевики и активисты ХАМАС и трофейный израильский танк. Фото Anadolu Agency
Частично признанное государство Палестина, в т.ч. сектор Газа, не располагают развитой экономикой, промышленностью и т.д. Кроме того, с 2007 г. действует экономическая блокада со стороны Израиля. Вследствие этого населению палестинских территорий и различным организациям приходится во многом полагаться на помощь и поставки из-за рубежа.
Известно, что дружественные иностранные государства поставляют движению ХАМАС и бригадам «Изз ад-Дин аль-Кассам» не только гуманитарные грузы, различные ресурсы и т.д., но и вооружения и боеприпасы. Часть такой продукции поступает в готовом виде, а другие изделия переправляют по частям. Кроме того, налажены каналы передачи сырья и материалов для собственного палестинского кустарного производства.
Несмотря на все ограничения и трудности, боевое крыло ХАМАС поддерживает достаточно высокую численность подразделений, а также работает над улучшением их оснащенности. Как показали события последних дней, ему удалось накопить серьезный военный потенциал и успешно атаковать Израиль. При этом характер и последствия этих боев серьезно ударили по репутации израильской армии и спецслужб.
Палестинцы и трофейный багги, пополнивший их автопарк. Фото Bmpd.livejournal.com
Боевые бригады
По понятным причинам, боевое крыло ХАМАС соблюдает секретность и не спешит раскрывать информацию о себе. Тем не менее, некоторые данные прорываются за пределы организации и Палестины. Кроме того, информацию о бригадах «Изз ад-Дин аль-Кассам» и т.п. предоставляют иностранные разведки. На основе доступных сведений также делаются различные предположения. Все это позволяет составить примерную картину.
По данным справочника The Military Balance, в боевых бригадах ХАМАС состоит порядка 15-20 тыс. чел. В других исследованиях и оценках приводятся иные числа, вплоть до 30-40 тыс. чел. Какая из оценок ближе к истине, неясно. Предполагается, что помимо активных членов у бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» имеется резерв. Он может насчитывать десятки тысяч человек. При этом привлечение новобранцев зачастую не связано с особыми трудностями – поток добровольцев обеспечен тяжелыми условиями в Палестине, идеологическими установками и т.д.
Зарубежные разведки указывают, что организационно-штатная структура бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» не поднимается выше уровня рота-батальон. В общей сложности насчитывается до 27-30 батальонов и около сотни рот. Также сообщается о существовании отдельных вспомогательных подразделений – инженерных, логистических и т.д.
Прорыв через оборону Израиля обеспечивался инженерными подразделениями. Фото The Telegraph
До недавнего времени считалось, что боевые бригады ХАМАС по своей сути являются сухопутными войсками, причем с ограниченными возможностями. В ходе последних событий стало известно о формировании и развертывании подразделений иного рода, хотя они тоже должны находиться в ОШС «армии». Оказалось, что у бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» есть свои аэромобильные подразделения. Также появилось некое подобие морской пехоты. У Палестины никогда не было полноценных ВВС, но теперь часть их задач берет на себя беспилотная авиация.
Материальная часть
Несмотря на весь прогресс, основная масса личного состава боевого крыла ХАМАС представляет собой пехоту. В первую очередь, она вооружена стрелковым оружием разных типов. Наибольшее распространение имеют системы советского образца, но встречаются и иные изделия, включая чудом сохранившиеся исторические и экзотические. Также широко используются ручные противотанковые гранатометы, причем их, по ближневосточной традиции, применяют в качестве многоцелевого средства.
На вооружении имеются противотанковые ракетные комплексы ряда типов. В основном это иранские изделия либо продукция других стран, теми или иными путями попавшая в Палестину. Кроме того, организована войсковая ПВО. Ее основу составляют доступные ПЗРК, в основном советского образца. Также стало известно о комплексе «Мутабар-1» с неуправляемыми зенитными ракетами.
Десант на парапланах и паралетах готовится к вылету. Фото Orient
В связи с активным противодействием основного противника и по причине отсутствия ресурсов и возможностей для эксплуатации, у бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» отсутствует какая-либо бронетехника. Трофейные машины не ставятся на вооружение, а обычно уничтожаются на месте либо демонстрируются палестинскому населению с целью поднятия духа.
Из-за отсутствия БТР или БМП перевозка и огневая поддержка пехоты осуществляется автомобилями коммерческих моделей. В условиях местных мастерских собирают «шахидмобили» с пулеметным вооружением. На той же базе могут выполнять и иные огневые средства. В качестве легкого транспорта применяются мотоциклы.
Прорыв на автомобилях и мотоциклах был обеспечен инженерными подразделениями бригад. Они пробили бреши в заграждениях на границе Израиля и Газы, причем для решения этой задачи использовалась доступная строительная техника без какой-либо явной подготовки.
В недавней атаке использовались принципиально новые средства повышения мобильности. К некоторым израильским объектам палестинские боевики добрались при помощи парапланов и паралетов. Использовались коммерческие одно- и двухместные летательные аппараты. Их характеристики оказались достаточными для прорыва израильской ПВО. Были организованы морские десанты ограниченной численности. В качестве высадочных средств в них применялись моторные лодки.
Барражирующий боеприпас Zouari на стартовой позиции. Фото Imp-navigator.livejournal.com
Для разведки и атак с воздуха боевое крыло ХАМАС использовало малые беспилотные летательные аппараты, вероятно, тоже с коммерческого рынка или изготовленные самостоятельно из доступных компонентов. Широко разошлись видеоролики со сбросом боеприпасов на израильский танк и приграничный пост. В обоих случаях БПЛА беспрепятственно подошли к цели, применили оружие и удалились.
Также использовались и продолжают применяться полноценные барражирующие боеприпасы. БПЛА самолетного типа с боевой частью, как считается, создавались и выпускаются с участием иностранных предприятий.
Основной ударной силой бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», наносящей Израилю существенный ущерб в течение многих лет, является реактивная артиллерия. На вооружении имеется широкая номенклатура различных неуправляемых ракет. В первую очередь известны изделия серии «Кассам». Это снаряды, выполненные в кустарных условиях буквально из подручных материалов. Палестинские подпольные мастерские выпускают несколько типов таких ракет в разных калибрах с отличающимися характеристиками.
Любопытно, что со временем качество производства постепенно растет. Вместе с этим улучшаются характеристики получающихся ракет. Кроме того, развиваются пусковые средства. В прошлом это были простейшие переносные конструкции из металлопроката. В недавней атаке использовались полноценные многозарядные пусковые установки заводского облика. При этом палестинцы смогли доставить на позиции большое число таких изделий.
Пусковые установки ЗРК "Мутабар-1". Фото ХАМАС
В сложных условиях
Таким образом, даже в условиях изоляции, проблем с экономикой, отсутствия реальной промышленности и т.д., движение / партия ХАМАС смогло создать и вооружить достаточно крупную боевую организацию. При ее формировании и оснащении движение столкнулось с рядом известных проблем и ограничений. Вследствие этого удалось создать только некое подобие легкой пехоты без поддержки бронетехники, артиллерии и т.д.
При всех проблемах и недостатках, такие вооруженные формирования оказались готовыми к прямому столкновению с Армией обороны Израиля. Более того, они подготовили для противника целый ряд неприятных сюрпризов. В результате этого боевое крыло ХАМАС смогло преодолеть сопротивление приграничных частей АОИ и прорваться на значительную глубину обороны. При этом атака сопровождалась типичными для местных боев зверствами.
Ситуация продолжает развиваться. Израиль прилагает все усилия для ликвидации угрозы и готовит сухопутную операцию. ХАМАС отвечает угрозами в отношении заложников и собирается обороняться. Что будет дальше, неизвестно. Но теперь ясно, что палестинские организации смогли максимально эффективно использовать имеющиеся возможности и зарубежную помощь, чтобы решить свои военные и политические задачи.