Военное обозрение
Войти Регистрация

Ближневосточные источники: Израиль обращался к ЦРУ для подтверждения данных разведки Египта о росте военной активности в Газе

19
Ближневосточные источники: Израиль обращался к ЦРУ для подтверждения данных разведки Египта о росте военной активности в Газе

Продолжается обсуждение информации от главы египетской разведки о том, что они предупреждали израильских коллег относительно повышения военной активности в секторе Газа 5-6 октября. Напомним, что по словам Аббаса Камеля, он был очень удивлён тому, что в Израиле эту информацию восприняли «крайне пассивно». При этом израильские власти слова Камеля назвали «не соответствующими действительности», «ложными», а в Каире парировали тем, что у них сохранилась стенограмма соответствующей беседы.


На этом фоне в прессе появляются свидетельства о том, что Израиль действительно получил от Египта «некоторые данные о военных приготовлениях в Газе, у израильских границ». И после этого израильские спецслужбы решили запросить подтверждение у спецслужб США.

Ближневосточные источники пишут о том, что ЦРУ назвало данные египетской разведки «будничными». Якобы военные приготовления вооружённого крыла ХАМАС – явление обычное и никакой дополнительной угрозы Израилю не несёт. Но на деле оказалось всё совсем не так.

Если всё было именно так, как сообщают в Египте и в прессе других стран Ближнего Востока, то возникают вопросы к самой израильской разведке. Почему она доверилась именно анализу американского разведсообщества и сама не сделала никаких выводов из того, что ХАМАС в последние недели наращивал военную активность, в том числе перемещая ближе к границе ракетные установки? Эти вопросы, пока остающиеся без ответа, лишь подогревают конспирологию о том, что в Израиле и сами могли знать о подготовке к атаке со стороны ХАМАС.

Тем временем командование тыла Израиля некоторое время назад призвало граждан готовиться к тому, чтобы как минимум трое ближайших суток провести в бомбоубежище. Людям советуют запастись водой и едой, средствами гигиены, зарядить средства связи, собрать аптечки, подготовить сменную одежду. Таким образом, власти Израиля не исключают того, что по стране могут быть нанесены новые ракетные удары в ответ на операцию, проводимую на палестинских территориях.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 21:37
    +7
    То что Израиль творит в Газе это этнический геноцид, наносить удары по густонаселенным районам и морить людей голодом и отсутствием воды методы нацистов, этому нет оправданий.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 21:40
    +4
    С каких пор египтяне стали бюрократами- стенограмму вели.
    Но если это правда то это бомба, как минимум под руководством разведки, а как максимум .....
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 21:52
      -1
      Лабуда. Все врут толкование снов.
      Провокации ии внутри Израиля.
      Спецом допустили тпкой провал. Для решительного решения палестинского вопроса. По свойски, без мнения палестинцев.
      Либералы мягкотелые на ббв проиграли. Так и в сша перевернут политику
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:41
    +4
    Разбор завалов палестниских кварталов ещё впереди, но уже можно с уверенностью сказать что жертв среди мирного населения лиц арабской национальности не одна тысяча как твердят израильские СМИ не говоря о раненых
  4. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 21:43
    +3
    Интересно получается. Если Израиль намеренно допустил по себе такую атаку, то для чего? Это, думаю, пошатнуло его авторитет, а то, чем он отвечает сейчас, не станет ли причиной и поводом для того же Ирана так или иначе вмешаться в конфликт? Если предположить, что ХАМАС с бухты барахты решил напасть на Израиль, то нынешние действия евреев я могу понять (но не оправдать), но вряд ли какие-то боевики могли такое устроить самостоятельно. И тут я уже действия израильского руководства не понимаю. Какие у него цели? Получить повод закрыть палестинский вопрос силой? А почему сейчас, когда у американского друга есть другие проблемы? Почему не раньше? В тех же девяностых-нулевых. В общем, да, слишком много вопросов и непоняток, которые глушатся взрывами бомб и ракет.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 21:51
      +1
      И тут я уже действия израильского руководства не понимаю. Какие у него цели? Получить повод закрыть палестинский вопрос силой? А почему сейчас, когда у американского друга есть другие проблемы? Почему не раньше? В тех же девяностых-нулевых.

      А у них был ТАКОЙ повод в те времена? А сейчас народ Израиля сплотился перед внешней угрозой, а руководство пытается заштриховать свои промахи.
      Ибо как вы хорошо заметили
      много вопросов и непоняток, которые глушатся взрывами бомб и ракет.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:58
        0
        Цитата: Аркадич
        А у них был ТАКОЙ повод в те времена?

        Если исходить из того, что произошедшее было намеренно допущено израильским руководством, то такой повод можно было создать и тогда. Тут действительно только и остаётся 2 варианта: "Я ничего не понимаю" и "Израильское руководство пытается заштриховать внутренние проблемы". Но на сколько же должны были быть серьёзные ВНУТРЕННИЕ проблемы, чтоб из-за них начинать менять весь Ближний Восток, как высказался израильский премьер?
        Никак не покидает ощущение, что это нужно какой-то третьей силе.
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 22:10
      0
      Цитата: Тарелка
      В общем, да, слишком много вопросов и непоняток, которые глушатся взрывами бомб и ракет.

      Совершенно верно! Слишком много.
      Цитата: Тарелка
      Если предположить, что ХАМАС с бухты барахты решил напасть на Израиль,

      Зачем? Какие цели преследовал ХАМАС? Чего хотел добиться и именно таким таким образом? Ну покричали бы в эфире для всех, пустили тыщу другую ракет по Израилю и угомонились. Все к этому уже давно привыкли. Так нет! Рейд ДРГ по городам и военным базам.
      А вот тут "кукловод" четко просчитал арабов. После определенных успехов они занялись "привычным, любимым делом", стали гасить "мирняк" и захватывать заложников. Кровь и успех опьяняют, в ход пошли пытки. Ну и как после этого не выложить свои "подвиги" в сеть? Все должны оценить крутость и героизм "войнов Аллаха".
      И тут я уже действия израильского руководства не понимаю. Какие у него цели?

      А дальше четко просчитана реакция Израиля. Он и за меньшее серьезно наказывал оппонентов, а тут пришлось объявлять войну. Не сделай он этого, никто бы его не понял. А воевать он умеет, причем беспощадно, а после такого "видеоряда", будет вдвойне "суровее". И никто ему слова в укор не скажет (сейчас по крайней мере). Ну и под это дело можно и территорий вполне "законно" (по израильски) отжать. И имидж Бени на данный момент в небеса уйдет, и народ "сплотиться и все как один", и никаких обсуждений судебной реформы.
      На Ближнем Востоке теперь очень интересная ситуация. Никто войны не хочет, но все ОБЯЗАНЫ поддержать единоверцев. Зрелище сносимой с лица земли Газы возбудит многих, и не только религиозных фанатиков, хотя и таких хватает. На все это надо как то реагировать и монархиям, и султанатам, и "восточным демократиям", даже талибы в стороне не остались.
      А почему сейчас, когда у американского друга есть другие проблемы? Почему не раньше?

      Ну и все многолетние труды Госдепа по созданию полюса силы в пику Китаю, в лице Индии на деньги Саудитов и с израильским мозгами полетели в помойку лет этак на 20-25.
      Кто это сделал!!!??? Кто этот ГЕНИЙ!? Узнаем лет через 150 (может быть) laughing
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 22:16
        0
        Вы пытаетесь намекнуть, что это могли организовать китайцы? Судя по предпоследнему абзацу. Нет, ну... а почему бы и нет? Денег у них много, выгода для них просматривается, а ещё от них этого мало кто ждёт.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:44
    +1
    Реакция в арабских странах не заставит себя долго ждать. Израильтянам и евреям стоит предостеречься. Не говоря о посещении массовых мероприятиях в сенагогах по всему миру в отсутствии уверенности в безопасности на предмет проведения терактов
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 21:45
    -5
    Цитата: Silver99
    морить людей голодом и отсутствием воды методы нацистов,

    Вообще то это называется услугами.И за это надо платить.Даже вас НИКТО НЕ БУДЕТ ПРОСТО ТАК,обеспечивать электроэнергией и водой.И ваши коммунальные службы вы не назовете нацистами когда вас "отрежут" за неуплату. hi
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:49
      +3
      Вообще-то это называется ОККУПАЦИЕЙ. В Газе проживает до 3 млн. людей изгнанных евреями в 1967 году со своей земли после войны, методы самые что ни наесть нацистские сначала убить, а потом счет предъявить родственникам. Вы очистите от своего присутствия земли Ливана, Палестины, Сирии, Египта и не надо будет ваших счетов за коммуналку.
      1. Berserk23
        Berserk23 Сегодня, 22:31
        0
        Одного рыжего реформатора оккупанта с женой уже видели в аэропорту, теперь куда оккупировать собрался...
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 21:56
      +1
      Вообще то это называется услугами.И за это надо платить.Даже вас НИКТО НЕ БУДЕТ ПРОСТО ТАК,обеспечивать электроэнергией и водой.

      Т.е. вы хотите сказать, что Сектор Газа перестал платить ? А он вообще платил?
      Аорон Заави просветите если не трудно как и за чей счёт осуществлялись поставки газа, воды и т.д. в Сектор Газа.
  7. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 21:49
    0
    Получается что израильтян ввело в заблуждение ЦРУ, уверив тех что не происходит ничего необычного? И тут становится еще интереснее, либо ЦРУ способно утверждать то, о чем понятия не имеет, либо это было сделано сознательно.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:50
    +2
    Ещё одна странная военная операция. По крайней мере её начало. Слишком много непонятного в поведении Израиля. Теперь и ЦРУ с ошибочной оценкой ситуации. Очень много вопросов и мало ответов. Тут есть какая-то заковырка. Похоже на чей-то чудовищный план и это не Хамас. Режиссер за кадром.
  9. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 22:05
    0
    Ближневосточные источники: Израиль обращался к ЦРУ для подтверждения данных разведки Египта о росте военной активности в Газе

    Типа обращался но не отреагировал. ЕУУ, Те кто меня минусовал, сыны страны обетованной. Я сто раз буду говорить что все что было сделано это провокация Израиля. Ну нельзя профукать атаку со всех направлений. Готовили штаты и Израиль. цель одна запалить регион и втянуть Иран.война в краине не выгорела нужна еще одна. можете опять кидать тапками но это не поможет. Ливан уже пусть и осторожно но начал поддерживать палестинских борцов.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:10
    0
    Население Израиля примерно 10 миллионов. За сутки они призвали 300 тысяч. 3 процента. И призвали резервистов с оружием, снаряжением и подготовкой регулярной.
    А сколько ж тогда другие то страны могут "под ружьё" призвать за сутки?
  11. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 22:29
    -1
    Израйлу нужен был casus belli, своего рода Перл Харбор, чтобы стать жерьвой...Моссад не может не знать что творится в Газе...Есть причина начать этническую чистку арабов, вбомбят сотни тысяч людей по Ветхому завету, остальные убегут в Египет...У Алиева получилось выселить армян, которые 3 тыс. лет жили в Карабахе...Меж. органы помолчали же