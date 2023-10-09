Ближневосточные источники: Израиль обращался к ЦРУ для подтверждения данных разведки Египта о росте военной активности в Газе

Продолжается обсуждение информации от главы египетской разведки о том, что они предупреждали израильских коллег относительно повышения военной активности в секторе Газа 5-6 октября. Напомним, что по словам Аббаса Камеля, он был очень удивлён тому, что в Израиле эту информацию восприняли «крайне пассивно». При этом израильские власти слова Камеля назвали «не соответствующими действительности», «ложными», а в Каире парировали тем, что у них сохранилась стенограмма соответствующей беседы.На этом фоне в прессе появляются свидетельства о том, что Израиль действительно получил от Египта «некоторые данные о военных приготовлениях в Газе, у израильских границ». И после этого израильские спецслужбы решили запросить подтверждение у спецслужб США.Ближневосточные источники пишут о том, что ЦРУ назвало данные египетской разведки «будничными». Якобы военные приготовления вооружённого крыла ХАМАС – явление обычное и никакой дополнительной угрозы Израилю не несёт. Но на деле оказалось всё совсем не так.Если всё было именно так, как сообщают в Египте и в прессе других стран Ближнего Востока, то возникают вопросы к самой израильской разведке. Почему она доверилась именно анализу американского разведсообщества и сама не сделала никаких выводов из того, что ХАМАС в последние недели наращивал военную активность, в том числе перемещая ближе к границе ракетные установки? Эти вопросы, пока остающиеся без ответа, лишь подогревают конспирологию о том, что в Израиле и сами могли знать о подготовке к атаке со стороны ХАМАС.Тем временем командование тыла Израиля некоторое время назад призвало граждан готовиться к тому, чтобы как минимум трое ближайших суток провести в бомбоубежище. Людям советуют запастись водой и едой, средствами гигиены, зарядить средства связи, собрать аптечки, подготовить сменную одежду. Таким образом, власти Израиля не исключают того, что по стране могут быть нанесены новые ракетные удары в ответ на операцию, проводимую на палестинских территориях.