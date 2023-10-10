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Западные эксперты назвали предположительное число потерянных израильской армией танков Merkava

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Западные эксперты назвали предположительное число потерянных израильской армией танков Merkava

Эксперты в разных странах пытаются подсчитать общие потери в военной технике, понесённые Израилем в результате атаки со стороны ХАМАС. Напомним, что среди прочего отряды ХАМАС уничтожили несколько танков «Меркава» и ряд бронетранспортёров ЦАХАЛ. Некоторые танки израильские экипажи сдали фактически без боя, бросив их прямо на дорогах общего пользования.


В материале издания «Форбс» вышла статья обозревателя Дэвида Хэмблинга, где он пишет о том, что армия обороны Израиля потеряла до шести танков Merkava и 17 БТР и БМП. Причём отсылка идёт на одного из финских военных экспертов – Э.Кастехельми – который заявил, что изучил видеоматериалы с израильскими танками, опубликованные в сети 7 октября.

Ранее появились многочисленные свидетельства того, что ХАМАС применял против израильской бронетехники различные виды ПТРК, включая произведённые в Британии комплексы NLAW. Высказано предположение о том, что попасть эти комплексы на Ближний Восток могли из состава партий оружия, которые британцами передавались Украине. Также танки «Меркава» ХАМАС подбивали из ПТРК ещё советского образца, что у экспертов вызвало вопросы к эффективности комплекса активной защиты Trophy ( ASPRO-A).

Западными экспертами отмечено, с какой лёгкостью всего за несколько часов отряды ХАМАС вывели из строя или полностью уничтожили такое количество бронетехники, которой управляли профессиональные, отлично подготовленные экипажи. Несколько израильских танкистов ХАМАС взял в плен.
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:03
    +11
    Также танки «Меркава» ХАМАС подбивали из ПТРК ещё советского образца, что у экспертов вызвало вопросы к эффективности комплекса активной защиты Trophy ( ASPRO-A).
    Впрочем, как и должно было быть! Где там урякалки из оттуда? "меркава", "меркава" - хлам еврейский и не более!
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 06:13
      +15
      Сейчас диванная часть МОССАДа примет положение из горизонтального в полувертикальное, на своих верных боевых диванах, и вас дружно заминусуют. laughing
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:09
      +3
      Всем был хорош танк Меркава. И это ни у кого не вызывало сомнений. Пока не начались боевые действия.

      То же самое и с хвалёной супер современной армией Израиля, против которой действуют по-сути партизаны.
      Голодные и злые бьют сытых и разнеженных. Так было всегда.
      Что нужно было сделать Израилю, чтобы этого не случилось? Вытащить Сектор Газа из нищеты!
  2. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 06:13
    +3
    Способы применения надо менять. На сво все танки и подбиваются и ломаются и горят
    1. Msi
      Msi Сегодня, 06:24
      +7
      На сво все танки и подбиваются и ломаются и горят

      Так там причину нашли... Мины. Против них танк любой не устоит.
      А тут ПТРк - вот незадача. И объяснить теперь тяжелее...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:13
    +6
    армия обороны Израиля потеряла до шести танков Merkava и 17 БТР и БМП.
    И это практически в первый день нападения ХАМАС. Когда израильтяне будут анализировать свои ошибки они учтут, что их танки уничтожались в т.ч. и британскими NLAW и их появление у ХАМАС? Имидж ЦАХАЛ за первые дни боев очень упал в глазах многих, как и "самой лучшей в мире" техники. Теперь со злости равняют с землей палестинские города.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 06:33
    0
    Напомним, что среди прочего отряды ХАМАС уничтожили несколько танков «Меркава» и ряд бронетранспортёров ЦАХАЛ. Некоторые танки израильские экипажи сдали фактически без боя, бросив их прямо на дорогах общего пользования.
    Танки "Меркава" хороши в мире как было не раз заявлено всевозможными экспертами, но в военне в условиях боевого применения к функциональности некоторых элементов возникли вопросы. Особенно обращает на себя внимание скептическое отношение некоторых "экспертов" к сравнению с отечественным Т-90М, а именно с его надбашенным козырьком применение которого обусловлено новыми тенденциями в применении противником новых средств поражения. Кстати сказать визуально конструкция вызывала по началу у многих насмешки, но как оказалось напрасно потому как позволила сохранить работоспособность объекта и не одну сохранённую жизнь экипажа. также можно сказать и о Т-72Б3, а также Т-80БВМ и Т-62 в которых также применена надбашенная конструкция. Также функционал конструкции позволяет нивелировать негативные факторы погодных условий, а также помогает быстрее просушить мокрое бельё экипажа после банно-прачечных процедур в полевых условиях. А ещё наблюдается некоторая схожесть с поручневой антеной радио связи. Как видно на практике израильская конструкторская мысль на примере танка "Меркава" во многом зависит от смелых конструкторских решений не взирая на скепсис визуального характера. Кстати очень любопытна работа системы "Trophy"( ASPRO-A) на практике которая не сработала при поражении кумулятивным боеприпасом сброшенным с дрона. Скорее всего вышеуказанная система не была установлена на танк либо отключена request
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 06:43
      +4
      Кстати очень любопытна работа системы "Trophy" на практике которая не сработала при поражении кумулятивным боеприпасом сброшенным с дрона. Скорее всего вышеуказанная система не ыбла установлена на танк либо отключена request
      Или порог срабатывания системы настроен на более скоростные цели. Чтобы оно не бабахало от пролетающих птиц или качающихся веток деревьев.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 06:39
    +5
    Напомним, что среди прочего отряды ХАМАС уничтожили несколько танков «Меркава» и ряд бронетранспортёров ЦАХАЛ. Некоторые танки израильские экипажи сдали фактически без боя, бросив их прямо на дорогах общего пользования.
    Оказалось что современные танки бросают не только в степях и лесах Донбасса, но и в Израиле. Кстати некоторые израильские эксперты очень смело критиковали факт оставления Т-90М противнику полностью не уточнив все обстоятельства оставления целостности машины request
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:28
      -1
      Просто у них все меркавы сломались - пришлось бросить request
  6. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 06:50
    +2
    Да уж, на еврейской войне чудес не бывает. Если Советский ПТРК погонял чудо-юдо то это точно разрекламированный хлам.
  7. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:10
    +1
    Ибо давно до нас сказано:
    Не хвались идучи на рать, хвались идучи съ рати
    Граблей и в Израиле полно, и валяются они везде, прям как у нас.