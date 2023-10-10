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Аналитик «Блумберг»: Атака на Израиль свидетельствует о конце эпохи мира по-американски

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Аналитик «Блумберг»: Атака на Израиль свидетельствует о конце эпохи мира по-американски

Пока Израиль проводит операцию «Железные мечи», в мировой прессе пытаются уже сейчас проанализировать происходящее и оценить ситуацию. Один из тех вопросов, на который большинство экспертов так и не может найти вразумительного ответа, состоит вот в чём: как вообще оказалось возможно, что израильская армия, считавшаяся одной из лучших армий мира по оснащённости, подготовке и наличию боевого опыта, получила столь болезненный удар от так называемых парамилитарных формирований?


В американском «Блумберг» опубликована статья Хала Брэндса, где аналитик делает из происходящего далеко идущие выводы. По его мнению, молниеносная атака на Израиль показала конец эпохи Pax Americana – мира, в котором у США и их союзников был масштабный перевес по всем параметрам, включая военную составляющую.

Это свидетельство конца эпохи мира по-американски.

Американский обозреватель пишет о том, что нападение на Израиль стало свидетельством кризиса мировой системы безопасности и несостоятельности оценок о происходящем на Ближнем Востоке со стороны разведсообщества США. Отсылка идёт к недавнему заявлению Джейка Салливана – советника Байдена по нацбезопасности – в котором том утверждал, что никаких предпосылок к эскалации в регионе нет, что Ближний Восток «спокоен».

Напомним, что накануне к США уже начали высказывать претензии и другие зарубежные аналитики, особенно после заявления главы разведки Египта. Напомним, что тот заявил об отправке израильским коллегам информации о военных приготовлениях в секторе Газа 5-6 октября. Главный египетский разведчик Аббас Камель заявил, что он был очень удивлён, с какой пассивностью израильтяне восприняли эти сведения. В самом Израиле слова Камеля назвали ложью, а потом появились данные, свидетельствующие о запросе разведки Израиля к разведке США относительно достоверности египетских данных. Утверждается, что в ЦРУ заявили, что никаких особенных «военных приготовлений» в Газе не происходит... Через несколько часов последовала масштабная атака на города Израиля со взятием под контроль сотен квадратных километров территории.



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7 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 06:36
    +4
    появились данные, свидетельствующие о запросе разведки Израиля к разведке США относительно достоверности египетских данных.

    А израильская разведка за что деньги получает? Вы хлебушек так сказать по какому праву кушаете? Зачем вы тогда нужны?
  2. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 06:42
    +4
    Детский сад какой то. Разведка Египта, США... А Моссад для декорации что ли только? Уверен, что "низы", начиная от агентуры всё знали. Естественно теперь у них к верхам будут большие вопросы, и после урегулирования (если оно вообще будет) они будут предъявлены политическому и военному руководству Израиля в полной мере.
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:52
    +2
    Или атака на Израиль тоже входила в планы ЦРУ..... И других поджигателей мирового пожара.....
    А наивному Камелю об этом ЦРУ "не успело" вовремя доложить... .

    Для современных евреев вообще характерно ощущение собственного абсолютного подавляющего превосходства везде и всюду. (Даже папаша Фридман не знал и пришлось ему сделать остановку в Москве, даже Галкин с Пугачихой не знали) laughing
    А оно не всегда бывает так. Не на США же напали..... Бывает по жизни всяко !!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +2
    молниеносная атака на Израиль показала конец эпохи Pax Americana – мира, в котором у США и их союзников был масштабный перевес по всем параметрам, включая военную составляющую
    События в Израиле явились только продолжением этого вывода, а начало было заложено сначала уходом Сша из Афганистана, а потом на украине где НАТО в полном составе используя свои, вроде "огромные" возможности пыталось руками украинцев "победить" Россию уже летом этого года. Странным кажется отношение израильской разведки к предупреждению Египта и отсутствия реакции на эти предупреждения. Вера в свои "неограниченные" возможности, в т.ч. и технические, при необходимости помощь главного союзника Сша сыграли с Израилем злую шутку.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:12
    +2
    Аналитик «Блумберг»: Атака на Израиль свидетельствует о конце эпохи мира по-американски

    Мир по-американски закончится с эпохой конца доминирования доллара. Как это произойдёт и по какой причине, - не могу сказать. Но только отсутствие беспрецедентно организованной поддержки этой валюты экономиками мировых стран способна положить конец американскому паразитизму...
  6. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 07:26
    +1
    А по-моему, ребята, всё проще. Просто закончилась эпоха профессионалов-патриотов, которые не боялись ошибаться ради дела. Вместо них рулят малокомпетентные и эгоистичные политики и чиновники. Везде. Теперь - и в Моссаде. Представьте: попадает такому экземпляру инфа о том, что завтра бородатая братва "в тапках" планирует совершить грандиозный накат на окружающих. Он что - себе враг, чтоб звонить во все колокола и поднимать великий шухер? А если раньше он ещё и отметился заявлением, что "всё хорошо, прекрасная маркиза"? Да его ж уволят и под суд отдадут! Вот и начинает он проверять инфу, рассылать запросы, поднимать агентуру... А братва в тапках ждать не стала - вдарила при первом шевелении противника. И при чём тут Pax Americana? Это во всём мире теперь так.
  7. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 07:48
    -3
    считавшаяся одной из лучших армий мира по оснащённости, подготовке и наличию боевого опыта
    боевой дух, не не слышал? Где-то встречал инфу, что германский Генштаб перед первой мировой выпустил доклад об устойчивости разных народов в бою, обычно подразделения бегут при 25 процентах потерь, немчура и англосаксы при 50, русские при 75...вот мне интересно, жыды при скольких?