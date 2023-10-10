Аналитик «Блумберг»: Атака на Израиль свидетельствует о конце эпохи мира по-американски

Это свидетельство конца эпохи мира по-американски.

Пока Израиль проводит операцию «Железные мечи», в мировой прессе пытаются уже сейчас проанализировать происходящее и оценить ситуацию. Один из тех вопросов, на который большинство экспертов так и не может найти вразумительного ответа, состоит вот в чём: как вообще оказалось возможно, что израильская армия, считавшаяся одной из лучших армий мира по оснащённости, подготовке и наличию боевого опыта, получила столь болезненный удар от так называемых парамилитарных формирований?В американском «Блумберг» опубликована статья Хала Брэндса, где аналитик делает из происходящего далеко идущие выводы. По его мнению, молниеносная атака на Израиль показала конец эпохи Pax Americana – мира, в котором у США и их союзников был масштабный перевес по всем параметрам, включая военную составляющую.Американский обозреватель пишет о том, что нападение на Израиль стало свидетельством кризиса мировой системы безопасности и несостоятельности оценок о происходящем на Ближнем Востоке со стороны разведсообщества США. Отсылка идёт к недавнему заявлению Джейка Салливана – советника Байдена по нацбезопасности – в котором том утверждал, что никаких предпосылок к эскалации в регионе нет, что Ближний Восток «спокоен».Напомним, что накануне к США уже начали высказывать претензии и другие зарубежные аналитики, особенно после заявления главы разведки Египта. Напомним, что тот заявил об отправке израильским коллегам информации о военных приготовлениях в секторе Газа 5-6 октября. Главный египетский разведчик Аббас Камель заявил, что он был очень удивлён, с какой пассивностью израильтяне восприняли эти сведения. В самом Израиле слова Камеля назвали ложью, а потом появились данные, свидетельствующие о запросе разведки Израиля к разведке США относительно достоверности египетских данных. Утверждается, что в ЦРУ заявили, что никаких особенных «военных приготовлений» в Газе не происходит... Через несколько часов последовала масштабная атака на города Израиля со взятием под контроль сотен квадратных километров территории.