Военное обозрение
Войти Регистрация

Ближневосточная пресса: Боевые группы ХАМАС снова прорвали южную границу Израиля

27
Ближневосточная пресса: Боевые группы ХАМАС снова прорвали южную границу Израиля

Боевые группы ХАМАС снова прорвались на ранее отбитые израильтянами территории на юге страны, используя автотранспорт и парапланы. Израильская армия, в свою очередь, вошла в палестинский город Наблус на западном берегу Иордана.


Боевые действия продолжаются, обе стороны сделали несколько громких заявлений, пообещав стереть друг друга с лица Земли. ЦАХАЛ всю ночь вел массированный обстрел сектора Газа, боевые группы ХАМАС снова появились на южной границе, сумев прорвать блокаду. Об этом сообщает как палестинская, так и израильская пресса. По имеющейся информации, они снова использовали парапланы и автомобили. Перед этим по израильской территории работали минометы. Сейчас бои идут в приграничных населенных пунктах, израильтяне пытаются уничтожить прорвавшихся.

Также палестинские издания пишут, что израильские военные вошли в город Наблус и уже ведут бои в его центре, тогда как израильские медиа этого не подтверждают.

Обещанная министром обороны Израиля полная блокада сектора Газа уже началась, накануне вечером израильские военные полностью перекрыли подачу воды в город. Таким образом, к вечеру понедельника анклав остался без электричества, воды, также отсутствует поставка продуктов и предметов первой необходимости.

В ХАМАС обещают "уничтожить Израиль", об этом заявил один из высокопоставленных представителей ХАМАС Абдул Маджид Ава. По его словам, этим будет заниматься созданный альянс "Ось сопротивления", куда вошли Иран, Сирия, иракское шиитское ополчение, ливанская "Хизболла" и йеменские хуситы.

Ось сопротивления (...) стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли

- подчеркнул он.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi
    Msi Сегодня, 06:28
    +10
    боевые группы ХАМАС снова появились на южной границе, сумев прорвать блокаду

    Вот так... good А говорили, а писали, часы считанные нужны и конец им...
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:46
      +10
      Эра сражений с камнями в руках прошла. Палестинцы взяли в руки оружие! Евреи не привыкли воевать против вооруженных .
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 08:01
        +3
        Цитата: Аргон
        Евреи не привыкли воевать против вооруженных .

        Они воевали против 6 стран одновременно у которых техники было больше чем у Израиля. Не надо принижать их способности, обычно кто так делает потом сильно жалеет. Пример Вам армяне. Которые всегда думали о нас как о продавцах арбузов.
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 06:53
      +2
      Не, ну фантазировать не запретишь, конечно, но воинственные заявления и реальность всё же разные вещи. Вспомним, сколько Вагнер штурмовал сравнительно небольшой Артёмовск. А тут Газа с многомиллионным населением. Даже если всё крушить, не жалея мирняк, то о каких часах может идти речь? belay
  2. Msi
    Msi Сегодня, 06:31
    +4
    Ось сопротивления", куда вошли Иран, Сирия, иракское шиитское ополчение, ливанская "Хизболла" и йеменские хуситы.

    В этом союзе единственное что вызывает у меня беспокойство, так это наличие Сирии... Не хотелось бы, чтобы нас втянули в конфликт.
  3. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 06:31
    +7
    Ось сопротивления? Ну дай Бог и удачи..Эта болячка на теле планеты -израиль,длжна исчезнуть
  4. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:36
    +3
    С утра и хорошие новости, прямо настроение подняли!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    +3
    обе стороны сделали несколько громких заявлений, пообещав стереть друг друга с лица Земли
    Ну это уж как водится и принято на БВ. Причем заявления звучат с такой ненавистью и пылкостью, что в выполнении хотя бы части обещанного друг другу сомневаться не стоит. ХАМАС готовя эту операцию очевидно учитывал и полную блокаду Сектора Газа, и массовую гибель гражданского населения, а следовательно его быстрого отступления и просьбы мирных переговоров ожидать не следует. Тем более в Израиле на официальном уровне заявлено, что их цель - полное уничтожение ХАМАС и конечно сочувствующих этому движению. А это вся Палестина, а не только анклав.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 06:48
    +1
    В ХАМАС обещают "уничтожить Израиль", об этом заявил один из высокопоставленных представителей ХАМАС Абдул Маджид Ава. По его словам, этим будет заниматься созданный альянс "Ось сопротивления", куда вошли Иран, Сирия, иракское шиитское ополчение, ливанская "Хизболла" и йеменские хуситы.

    Ось сопротивления (...) стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли

    - подчеркнул он.
    Очень не зря АУГ США движется в Средиземное море что может сказаться на дальнейшей воинственности риторики представителя ХАМАС angry
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 06:54
      0
      а толку от АУГ???? на земле война идет
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 07:13
        +1
        ауг ни разу не стрельнет . достаточно их появления чтоб охладить Ливан и открытия 2го фронта на севере.
        без хезблы Газа долго нге продержится . 2 млн без воды електричества на полоске в 40 км .
        Газу обнулят- дело времени . если на севере не прорвет то этим и обойдется
      2. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Сегодня, 07:19
        +1
        Это авиацию и ракеты от эсминцев и крейсеров
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:57
        0
        Авианосец у сша лишь флагман флота. Во флоте и ракетные крейсера с томагавками
  7. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 06:49
    +2
    болячка на теле планеты -израиль,длжна исчезнуть

    Желательно вместе с чубайсом (если он не успел свалить)
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 07:11
      +2
      Моше Израилевич успел свалить вместе с Авдотьей.
  8. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 06:50
    -2
    Ну если израилетянам будет "светить" полное уничтожение в "Палестине". То они наверное применят всё возможное и спалят всё вокруг себя. И построят новую территорию в другом уголке планеты, в приютившей из государстве и построят новое государство, по предыдущему сценарию построения его (Израиль)...
    1. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Сегодня, 07:10
      +2
      А не подскажите при каких обстоятельствах у них окажется мандат от лиги наций или ООН, поляки до войны ВОВ предлогами переселить их на Мадагаскар.
      1. Azim77
        Azim77 Сегодня, 08:25
        0
        Цитата: Олег Апушкин
        ВОВ предлогами переселить их на Мадагаскар

        Как-то Жириновский прогнозировал, что если не получится раздербанить Россию и там создать еврейское государство, то Израиль переедет на Украину. Для этого уменьшат кол-во всех нееврейских жителей Украины.
        Много конечно он чего говорил. Но место все же удобное для нового Израиля. И цели Зеленского тогда другими красками начинают играть.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 08:04
      +1
      Цитата: Велобосс
      в приютившей из государстве

      я бы поспорил. Прочтите про Бетельское царство. (Израильское царство) Первоначально евреи имели государство. Потом эти земли были в войне и участники были крестоносцы и мусульмане, то у одних то у других. С 16 века турки владели этими землями а в 47 оон им дал. Современная Палестина это не полноценное население данного региона. Там веками жили и евреи на много раньше мусульман.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 06:54
    +1
    Боевые группы ХАМАС снова прорвались на ранее отбитые израильтянами территории на юге страны, используя автотранспорт и парапланы.
    Не готова оказалась регулярная армия к борьбе с "тачанками Махно"... , а еще над нами смеялись, после харьковского провала
  10. perm18
    perm18 Сегодня, 07:20
    -2
    молодцы евреи раз и все перекрыли понимают что без воды. света и всего остального легче бить противника. Почему мы до сих пор это не применяем против украины
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:02
      +3
      Потому что это геноцид, а мы не фашисты, к которым теперь смело можно причислять Израиль - те кто громче всех выл о геноциде
  11. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 07:35
    +2
    полностью перекрыли подачу воды в город.
    геноцид, не? Или богоизбранным можно?
  12. gmss
    gmss Сегодня, 07:52
    +1
    ауг в качестве пугала всегда хорошо действовала на ближнем востоке. но это было раньше. как сейчас - посмотрим. у ирана десятки или сотни тысяч разных беспилотников, в том числе и морских. пару эсминцев и авианосец отправленных на дно средиземного моря не дадут повода к применению пиндами яо, ибо люди на земле не поймут этого. если это будет именно так то это будет для амеров больше, чем унижение. сейчас время развенчания разного рода мифов о превосходстве и безнаказанности...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:04
      +1
      Иран пожалуй, если ввяжется, то мог мог бы их ауг на дно пустить
  13. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 08:02
    0
    Евреи - фашисты, под крышей других фашистов из США
  14. zloybond
    zloybond Сегодня, 08:23
    0
    Интересно. евреи устроили геноцид палестинцам... что то новое в истории