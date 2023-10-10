Ближневосточная пресса: Боевые группы ХАМАС снова прорвали южную границу Израиля

Ось сопротивления (...) стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли

Боевые группы ХАМАС снова прорвались на ранее отбитые израильтянами территории на юге страны, используя автотранспорт и парапланы. Израильская армия, в свою очередь, вошла в палестинский город Наблус на западном берегу Иордана.Боевые действия продолжаются, обе стороны сделали несколько громких заявлений, пообещав стереть друг друга с лица Земли. ЦАХАЛ всю ночь вел массированный обстрел сектора Газа, боевые группы ХАМАС снова появились на южной границе, сумев прорвать блокаду. Об этом сообщает как палестинская, так и израильская пресса. По имеющейся информации, они снова использовали парапланы и автомобили. Перед этим по израильской территории работали минометы. Сейчас бои идут в приграничных населенных пунктах, израильтяне пытаются уничтожить прорвавшихся.Также палестинские издания пишут, что израильские военные вошли в город Наблус и уже ведут бои в его центре, тогда как израильские медиа этого не подтверждают.Обещанная министром обороны Израиля полная блокада сектора Газа уже началась, накануне вечером израильские военные полностью перекрыли подачу воды в город. Таким образом, к вечеру понедельника анклав остался без электричества, воды, также отсутствует поставка продуктов и предметов первой необходимости.В ХАМАС обещают "уничтожить Израиль", об этом заявил один из высокопоставленных представителей ХАМАС Абдул Маджид Ава. По его словам, этим будет заниматься созданный альянс "Ось сопротивления", куда вошли Иран, Сирия, иракское шиитское ополчение, ливанская "Хизболла" и йеменские хуситы.- подчеркнул он.