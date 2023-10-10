В Белом доме исключили участие американских войск в боевых действиях на стороне Израиля

У нас нет намерения отправлять свой войска

Белый дом (...) оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю

Соединенные Штаты исключают отправку американских военных для участия в столкновениях Израиля и Палестины, по крайней мере, на данный момент. Но без военной помощи Израиль не оставят. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.В Белом доме прошел специальный брифинг, посвященный ситуации на Ближнем Востоке, в ходе которого Кирби ответил на ряд вопросов журналистов. Особенно их интересовало, как США намерены реагировать на нападение группировки ХАМАС на союзный США Израиль. Представитель администрации сразу заявил, что войска на помощь Израилю США отправлять не намерены, участие в боевых действиях американских военных исключено.- подчеркнул он.В то же время без помощи Израиль не останется, в ближайшее время Вашингтон сделает официальное заявление об отправке нового пакета военной помощи. Это произойдет очень быстро, но что туда войдет, Кирби не пояснил. Зато стало известно, что Белый дом может сделать один очень интересный ход, связав вместе военную помощь Израилю и Украине. В общем, на голосование Конгресса поступит не два отдельных законопроекта о выделении дополнительного финансирования Украине и Израилю, а один. И если сенаторы ходят поддержать израильские власти, то им придется поддержать и Киев.- заявил один из высокопоставленных чиновников на правах анонимности добавив, что все будет зависеть от Конгресса.