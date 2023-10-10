Военное обозрение
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В Белом доме исключили участие американских войск в боевых действиях на стороне Израиля

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В Белом доме исключили участие американских войск в боевых действиях на стороне Израиля

Соединенные Штаты исключают отправку американских военных для участия в столкновениях Израиля и Палестины, по крайней мере, на данный момент. Но без военной помощи Израиль не оставят. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.


В Белом доме прошел специальный брифинг, посвященный ситуации на Ближнем Востоке, в ходе которого Кирби ответил на ряд вопросов журналистов. Особенно их интересовало, как США намерены реагировать на нападение группировки ХАМАС на союзный США Израиль. Представитель администрации сразу заявил, что войска на помощь Израилю США отправлять не намерены, участие в боевых действиях американских военных исключено.

У нас нет намерения отправлять свой войска

- подчеркнул он.

В то же время без помощи Израиль не останется, в ближайшее время Вашингтон сделает официальное заявление об отправке нового пакета военной помощи. Это произойдет очень быстро, но что туда войдет, Кирби не пояснил. Зато стало известно, что Белый дом может сделать один очень интересный ход, связав вместе военную помощь Израилю и Украине. В общем, на голосование Конгресса поступит не два отдельных законопроекта о выделении дополнительного финансирования Украине и Израилю, а один. И если сенаторы ходят поддержать израильские власти, то им придется поддержать и Киев.

Белый дом (...) оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю

- заявил один из высокопоставленных чиновников на правах анонимности добавив, что все будет зависеть от Конгресса.
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12 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:51
    +6
    В Белом доме исключили участие американских войск в боевых действиях на стороне Израиля
    Врут... агентурная, космическая и воздушная разведки США будут воевать вместе с Израилем.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:56
      +4
      Здравствуйте, Сергей!
      Врут... агентурная, космическая и воздушная разведки США будут воевать вместе с Израилем.

      Конечно, врут. Но войска не посылают, хотят снова "издалека" отсидеться. Хотя, возможно и не рискуют послать, чтобы не оказалось, что армия США далеко не так хороша, как об том заявлялось.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 07:00
        +2
        Цитата: Егоза
        Здравствуйте, Сергей!
        Врут... агентурная, космическая и воздушная разведки США будут воевать вместе с Израилем.

        Конечно, врут. Но войска не посылают, хотят снова "издалека" отсидеться. Хотя, возможно и не рискуют послать, чтобы не оказалось, что армия США далеко не так хороша, как об том заявлялось.

        Может сюда "Абрамсы" отправят, а ? wink
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 08:20
          0
          Мне тоже интересно
          . связав вместе военную помощь Израилю и Украине

          А как они её делить-то будут request
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:55
    +2
    В Белом доме исключили участие американских войск в боевых действиях на стороне Израиля

    Как интересно...Не украине они (американские вояки) не исключают участия, мало того, пиарятся на камеру демонстрируя желания убивать русских, а тут...Белые пушистые зайки...Или всё-таки «21» жим-жим?
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 07:52
      +2
      Цитата: ROSS 42
      В Белом доме исключили участие американских войск в боевых действиях на стороне Израиля

      Как интересно...Не украине они (американские вояки) не исключают участия, мало того, пиарятся на камеру демонстрируя желания убивать русских, а тут...Белые пушистые зайки...Или всё-таки «21» жим-жим?

      hi
      Они просто сменили стратегию ведения войн. Им хватило Корейской, Вьетнамской компании.
      Сейчас они просто накачивают деньгами и оружием из-за кулис удобные им группировки. Я не исключаю, что оружие поставляемое в Украину, очень большими партиями поставлялось в ХАМАС, это в характере действия Америки и её воротил. Конфликт на особо важных торговых путях, понижает их эффективность, особенно на путях торговли углеводородами и тогда можно манипулировать ценами на биржах как захочется и оправдать все издержки. Вопрос, каким боком тут Израиль ? Ну примерно же таким образом как и Турция в своё время. Ну это так, мои домыслы. Время покажет. Даже не удивлюсь если Америка. затормозит торговое судоходство в Средиземке, а все болячки повесит на Иран и ХАМАС.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 06:58
    +3
    [quote]на голосование Конгресса поступит не два отдельных законопроекта о выделении дополнительного финансирования Украине и Израилю, а один. И если сенаторы ходят поддержать израильские власти, то им придется поддержать и Киев.[quote]

    Надо бы ещё Тайвань туда до кучи добавить, чего мелочиться.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:11
    +3
    на голосование Конгресса поступит не два отдельных законопроекта о выделении дополнительного финансирования Украине и Израилю, а один. И если сенаторы ходят поддержать израильские власти, то им придется поддержать и Киев.
    В этом все Сша. Используя пролитую еврейскую кровь протащить помощь украине. Цинизм на высоком уровне. Бандитское государство - бандитские методы решения своих задач.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:24
    +1
    Американцы солдат своих стараются не бросать в горячие точки.
  6. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 07:26
    +1
    Интриганы на подходе, воевать не хотят но игрушки тащат.
  7. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:28
    +1
    То есть АУГ они "за палестинцев" отправляют?
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 08:10
      +1
      *отправили!

      Если верить: либо за палестинцев, либо в курортный круиз. Вот только мир уже давно знает на многочисленных примерах что происходит с теми, кто доверяется юсовцам.