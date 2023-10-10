Представитель ХАМАС - Израилю: Мы ещё не начинали

Враг говорит, что мы осуществили на него масштабную атаку. Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали. Всё, что мы сделали, пока не является нападением. Прямого нападения ещё не произошло.

Верхушка палестинской группировки ХАМАС сделала ряд заявлений по поводу проведения Израилем операции «Железные мечи». Накануне ХАМАС продемонстрировал многие сотни метров подземных тоннелей с арочными сводами, и на стенах этих тоннелей были закреплены многочисленные ракеты. Руководство группировкой отметило, что израильская авиация бомбит жилые кварталы, выдавая бомбардировки за атаки на «инфраструктуру ХАМАС», а реальная инфраструктура «не находится ни на первых, ни на последних этажах зданий, ни тем более в мечетях, школах и детских садах».Представитель движения ХАМАС Абу Убейда:По словам представителя палестинского движения, если Израиль не готов понять сути происходящего, то «ему придётся столкнуться с куда более серьёзными последствиями, чем то, что было до сих пор».Через некоторое время после этого последовало заявление властей Израиля о том, что перекрыты все водоводы в сектор Газа и что «сектор заблокирован полностью». Но как только это заявление было сделано, прошла информация (и об этом только что сообщило «Военное обозрение») о том, что ХАМАС осуществил очередной прорыв израильской границы, атаковав его южные районы. В Израиле подозревают, что прорыв произошёл в связи с тем, что на израильской территории есть группы, которые координируют действия противника.