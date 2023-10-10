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Представитель ХАМАС - Израилю: Мы ещё не начинали

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Представитель ХАМАС - Израилю: Мы ещё не начинали

Верхушка палестинской группировки ХАМАС сделала ряд заявлений по поводу проведения Израилем операции «Железные мечи». Накануне ХАМАС продемонстрировал многие сотни метров подземных тоннелей с арочными сводами, и на стенах этих тоннелей были закреплены многочисленные ракеты. Руководство группировкой отметило, что израильская авиация бомбит жилые кварталы, выдавая бомбардировки за атаки на «инфраструктуру ХАМАС», а реальная инфраструктура «не находится ни на первых, ни на последних этажах зданий, ни тем более в мечетях, школах и детских садах».


Представитель движения ХАМАС Абу Убейда:

Враг говорит, что мы осуществили на него масштабную атаку. Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали. Всё, что мы сделали, пока не является нападением. Прямого нападения ещё не произошло.

По словам представителя палестинского движения, если Израиль не готов понять сути происходящего, то «ему придётся столкнуться с куда более серьёзными последствиями, чем то, что было до сих пор».

Через некоторое время после этого последовало заявление властей Израиля о том, что перекрыты все водоводы в сектор Газа и что «сектор заблокирован полностью». Но как только это заявление было сделано, прошла информация (и об этом только что сообщило «Военное обозрение») о том, что ХАМАС осуществил очередной прорыв израильской границы, атаковав его южные районы. В Израиле подозревают, что прорыв произошёл в связи с тем, что на израильской территории есть группы, которые координируют действия противника.
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28 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 07:00
    +14
    Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали
    Где - то я это уже слышал... request
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:07
      +6
      Цитата: Msi
      Где - то я это уже слышал...

      и от кого-то... Ну, что ж посмотрим как у этого получиться
    2. Энный
      Энный Сегодня, 07:14
      +4
      Сейчас и сравним что эти слова в другой части мира значат и отвечают ли хоть где то за сказанное
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:21
        -2
        Цитата: Энный
        Сейчас и сравним что эти слова в другой части мира значат и отвечают ли хоть где то за сказанное

        Мы сказали первые, а там подхватили. Там воплотят в жизнь, а мы подхватим. )))
    3. ВСЗМК
      ВСЗМК Сегодня, 07:32
      +4
      Патентовать нужно высказывания.
      Цитата: Msi
      Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали
      Где - то я это уже слышал... request
      Патентовать нужно высказывания.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:00
      +1
      Убеждаюсь как правы были русские цари введя черту оседлости. Иудеи коих кораблями с Европы завезли в 40 гг прошлого века на земли Палестины почему-то стали считать их преимущественно своими. Не надо давать им даже клочка земли, потом трудно будет с ними существовать.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:23
        0
        А каково жилось исконно местному населению в пределах этой черты? Еврейские ростовщики их не грабили?
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 07:01
    +2
    Представитель движения ХАМАС Абу Убейда:

    Враг говорит, что мы осуществили на него масштабную атаку. Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали. Всё, что мы сделали, пока не является нападением. Прямого нападения ещё не произошло.
    Дежавю какое-то. Особенно про то "что мы ещё не начинали" what request
  3. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 07:09
    -5
    Видать у представителей ХАМАС под рукой есть цитатник "луноликого". . . feel
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 07:12
    +3
    Не может быть! Наш "Гарант" приехал туда что ли?
  5. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 07:21
    +8
    По ТВ видел зал аэропорта в Теель Авиве, полный евреев, желающих покинуть Израиль, говорят билетов мало. Знаю, что этот народ обладает изощренной способностью доставать билеты куда бы то ни было в самой безнадежной ситуации. Кто достанет, если все евреи?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:32
      +9
      Возможно, это евреи с двойным гражданством, а такие обычно патриоты пока не нужно участвовать лично. В общем, ничего нового.
    2. Голландец Михель
      Голландец Михель Сегодня, 07:54
      +5
      Цитата: mikh-korsakov
      говорят билетов мало

      Пылкий борец за правду и горячий "патриот" Израиля Макаревич вчера улетел в Лондон wink
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 08:33
        0
        Фридман пару недель как переехал из Великобритании в Израиль, из за санкций. Но как сообщает газета. ру
        с началом обострения палестинско- израильского конфликта он уже прибыл в Москву,,
        Мда, рано мы радовались очищению страны.. sad
    3. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 07:58
      +2
      По ТВ еще показали чубайса в аэропорту. Наверное решил из Израиля ехать Россию защищать)) wassat
    4. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 08:29
      +1
      По ТВ видел зал аэропорта в Теель Авиве, полный евреев, желающих покинуть Израиль

      Тут один целовальничек рученок заявил, что желающим вернуться ничего не угрожает. А вот рыжему @#$%^ обратно какую-нибудь должность дадут, если вернется, а то поди поиздержался.
  6. d4.fokin
    d4.fokin Сегодня, 07:32
    +7
    В комментариях с утра набежало шароварников. Вашу страну скоро закроют на замок,о себе думайте страна предателей.
  7. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 07:48
    0
    Фраза уже стала битой. Не забываем, что Советские евреи закончились, они воевать умели, опыт 4 года большой. Сейчас у получалок с немцев и девочек что идут в армию за гражданство или институт дела обстоят как-то плоховасто, может ещё не курнули.
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:50
    +2
    такое ощущение, что сша за спиной хамас стоят,а не просто им денег подкинули
  9. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:52
    +4
    Представитель ХАМАС - Израилю: Мы ещё не начинали

    Нечего нашего Путина передразнивать! Пример так себе...
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 08:00
      0
      Нечего нашего Путина передразнивать! Пример так себе...
      Скорее они внимательно знакомятся со всем, что происходит у нас и на Украине. И берут все им полезное себе: от NLAW и использования беспилотников, до цитат. Это просто показывает профессиональный уровень. А мы их все папуасами считаем.
  10. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 08:01
    +1
    Цитата: mikh-korsakov
    По ТВ видел зал аэропорта в Теель Авиве, полный евреев, желающих покинуть Израиль, говорят билетов мало. Знаю, что этот народ обладает изощренной способностью доставать билеты куда бы то ни было в самой безнадежной ситуации. Кто достанет, если все евреи?

    А еще полный многими тысячами неевреев- гражданами других стран.
  11. Omega option
    Omega option Сегодня, 08:07
    0
    мы еще не начинали.... Но при этом перегруппировались с Херсона, Изюма итд...
  12. Omega option
    Omega option Сегодня, 08:10
    -1
    идиоты террористы понимают ли что у Израиля есть ядерное оружие...
    кирдык будеи и Палестине Сирии Ирану...
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:17
      +1
      идиоты террористы понимают ли что у Израиля есть ядерное оружие...
      кирдык будеи и Палестине Сирии Ирану...
      ...и израилю....это всё равно что взорвать у себя в руке гранату...думай прежде чем глупости излагать
  13. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 08:13
    0
    Цитата: Олег Апушкин
    Фраза уже стала битой. Не забываем, что Советские евреи закончились, они воевать умели, опыт 4 года большой. Сейчас у получалок с немцев и девочек что идут в армию за гражданство или институт дела обстоят как-то плоховасто, может ещё не курнули.

    Глупость на уровне: " Советские русские закончились, остались Апушкины, которые многие нацисты." Вы бы хоть изучили, а сколько евреев из СССР в периоды 1970-1988, всего 291 тыс. мужчин, женщин, детей, стариков... Сколько там было ветеранов- несколько десятков тысяч. Основные войны Израиля ( с арабскими государствами) в основном закончились к 1983 году.
    Военный костяк Израиля до распада СССР составляли евреи Европы и США, в т.ч., служившие в войсках стран Антигитлеровской коалиции.
  14. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:20
    -1
    в этом конфликте я за палестинцев, и как-то грустно от этих слов
  15. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:33
    0
    реальная инфраструктура «не находится ни на первых, ни на последних этажах зданий, ни тем более в мечетях, школах и детских садах».
    .....зря он поведал это...хотя и так известно что подземные коммуникации под землёй Газы это целый мегаполис со всей инфраструктурой и питьевой водой....так из истории....немцы выкуривали остатки частей РККА в Аджимушкайских каменоломнях 3 года...под Аршинцево уничтожить засевших частей РККА так и не удалось выкурить до освобождения Керчи..причём остатки частей РККА ушли под землю абсолютно не подготовленные..по этому выживали за счёт ночных вылазок...львиная доля победы во Вьетнаме хошиминцев была именно в подземных коммуникациях .....так же остатки "азова" удерживались в подземных галереях завода Ильича довольно долгое время....вот так вот..такая она подземная война