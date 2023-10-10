Российские войска нанесли удар по пункту дислокации 35-й бригады морской пехоты Украины северо-западнее Одессы

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Российские войска в ночное время суток продолжили боевую работу по нанесению поражения объектам киевского режима на подконтрольных ему территориях. Использовались, уже «традиционно», ударные беспилотники типа «Герань». Они атаковали украинские объекты в Николаевской и Одесской областях.
Один из ударов пришёлся по пункту дислокации 35-й бригады морской пехоты Украины, расположенному в посёлке Дачное, что северо-западнее Одессы. Речь идёт о месте расположения инфраструктуры в/ч А0216.
Напомним, что 35-я бригада в своё время участвовала в боях за Мариуполь, где практически полностью была разгромлена. Отдельные военнослужащие этой бригады, включая небезызвестного майора «Волыну» (С.Волынского), бежали в катакомбы завода «Азовсталь», откуда через некоторое время вышли для сдачи в плен. Офицеры в итоге были подвергнуты долгожданной для них процедуре «экстракшн» с отправкой в Турцию, откуда потом вернулись на Украину.
Саму бригаду формировали вновь.
В результате удара по пункту постоянной дислокации 35-й бригады вспыхнул сильный пожар, произошли обрушения конструкций на складах и в зданиях размещения личного состава.
В Николаевской области поражены пункты размещения личного состава, узлы связи военно-морских сил Украины.
Один из очевидцев зафиксировал момент, когда ракета украинского ЗРК падает буквально в паре сотен метров от места пуска, не сумев выйти на положенную высоту.
Не исключено, что украинская зенитная ракета нанесла поражение одному из гражданских объектов на территории Одесской области.