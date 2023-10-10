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Российские войска нанесли удар по пункту дислокации 35-й бригады морской пехоты Украины северо-западнее Одессы

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Российские войска нанесли удар по пункту дислокации 35-й бригады морской пехоты Украины северо-западнее Одессы

Иллюстративное фото



Российские войска в ночное время суток продолжили боевую работу по нанесению поражения объектам киевского режима на подконтрольных ему территориях. Использовались, уже «традиционно», ударные беспилотники типа «Герань». Они атаковали украинские объекты в Николаевской и Одесской областях.

Один из ударов пришёлся по пункту дислокации 35-й бригады морской пехоты Украины, расположенному в посёлке Дачное, что северо-западнее Одессы. Речь идёт о месте расположения инфраструктуры в/ч А0216.

Напомним, что 35-я бригада в своё время участвовала в боях за Мариуполь, где практически полностью была разгромлена. Отдельные военнослужащие этой бригады, включая небезызвестного майора «Волыну» (С.Волынского), бежали в катакомбы завода «Азовсталь», откуда через некоторое время вышли для сдачи в плен. Офицеры в итоге были подвергнуты долгожданной для них процедуре «экстракшн» с отправкой в Турцию, откуда потом вернулись на Украину.

Саму бригаду формировали вновь.

В результате удара по пункту постоянной дислокации 35-й бригады вспыхнул сильный пожар, произошли обрушения конструкций на складах и в зданиях размещения личного состава.

В Николаевской области поражены пункты размещения личного состава, узлы связи военно-морских сил Украины.

Один из очевидцев зафиксировал момент, когда ракета украинского ЗРК падает буквально в паре сотен метров от места пуска, не сумев выйти на положенную высоту.



Не исключено, что украинская зенитная ракета нанесла поражение одному из гражданских объектов на территории Одесской области.
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:20
    +8
    В результате удара по пункту постоянной дислокации 35-й бригады вспыхнул сильный пожар, произошли обрушения конструкций на складах и в зданиях размещения личного состава.
    Надеюсь кого не добили на "Азовстали" добили сегодня и с новоявленными морпехами в придачу.
    ракета украинского ЗРК падает буквально в паре сотен метров от места пуска, не сумев выйти на положенную высоту
    Это уже стало обыденностью для украинского ПВО, особенно удары по своим домам. Очевидно, что сроки хранения ракет превысили все установленные в несколько раз. Продолжайте в том же духе.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:41
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Очевидно, что сроки хранения ракет превысили все установленные в несколько раз.

      А может преднамеренно, как волки ворвавшись в овчарню, всех баранов перережут.
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:54
    +4
    Наконец новости о нашей войне ! Поднадоело завывание о Израиле и Палестине . Да они там воюют с 1947 года . Помню в детстве новости - В долине Бекааа происходили тяжёлые , кровопролитные бои . Ранен один еврей и два палестинца . И сейчас , что то подобное ... А наши СМИ и наши ТВ , как не умели , а может не хотели освещать события на войне в свидоjидоукраине , так и не умеют . Где ренпортаэж о расстреляных бандеровцами людей в Снигерёвке ? Где освещение издевательств над нашими людьми в Новороссии ? .. Посмотрите , как оперативно израильтяне заполнили мировые СМИ роликами с ужасами войны ! А что же наши "умельцы ? Да ничего .. То ли стесняются , то ли не на наше государство работают , то ли люди с двойным гражданством там работают . С израильским гражданством вторым . Обычный тихий саботаж .
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 08:14
      0
      Цитата: 30 вис
      А наши СМИ и наши ТВ , как не умели , а может не хотели освещать события на войне в свидоjидоукраине , так и не умеют

      так это во всем! даже наши не поворотливые и ожиревшие Теле2, Билайн, МТС......сделали бесплатными звонки в царстве иудеев......вот ведь....а как же Крым? Донбасс??....для них это другое....я считаю просто твари они....
    2. uralex
      uralex Сегодня, 08:36
      0
      В интернете иногда попадаются архивы программы "Международная панорама", так смотришь там выпуски 70-х и как будто наши дни: все тот же Сектор Газа, Иран, Палестина, протесты в "загнивающей" Европе против гонки вооружений, с их неуклонно падающей экономикой и уровнем жизни европейцев))) Вот только за эти пятьдесят лет нашу страну чуть не сделали колонией Запада, создав в 90-е прослойку подконтрольного олигархата, управляемого Западом. С некоторыми из них наш "Гарант" до сих пор пытается "договариваться" и "своих не бросать".
  4. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 08:18
    0
    Вот и наши молодцы взялись за дело, 35 бригада холопов накрылась медным тазом в русском городе.
  5. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 08:18
    0
    Вот и наши молодцы взялись за дело, 35 бригада холопов накрылась медным тазом в русском городе.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:27
    0
    За ракету, походу от "братушек из булгарии", те им неисправные с просрочки поставили, не бита, не крашена, без пробега по России. Топливо наверное было бодяжное.