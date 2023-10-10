Председатель КНШ ВС США Чарльз Браун: Мы послали «чёткий сигнал» Ирану о невмешательстве в конфликт Израиля и Палестины

Мы хотим послать довольно четкий сигнал. Мы не хотим, чтобы это расширялось, цель в том, чтобы Иран получил наше громкое и четкое заявление

США предупредили Иран о последствиях вмешательства в конфликт Израиля и Палестины, послав "четкий сигнал". Об этом заявил сменивший Марка Милли на посту председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, пишет агентство Reuters.По данным британского издания, Вашингтон не хотел бы расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран, поэтому предостерег Иран от вмешательства в конфликт. Как заявил Браун, США послали "четкий сигнал" иранским властям. В чем он конкретно заключается, генерал не пояснил.- заявил Чарльз Браун.На данный момент США готовят выделение новой помощи Израилю, голосование по этому вопросу будет проведено в ближайшее время, при этом первые партии уже отправлены. По предварительной информации, американцы намерены предоставить Израилю боеприпасы и зенитные ракеты, поскольку израильская ПРО за последние дни изрядно "просела". Пока конкретики нет, но скоро все узнаем. При этом утверждается, что только выделением боеприпасов и ЗУР помощь не ограничится, рассматриваются различные варианты.Ранее представитель ХАМАС заявил, что Иран наряду с Сирией и несколькими группировками входит в так называемую "Ось сопротивления", задачей которой является "уничтожение Израиля". Между тем, некоторые ближневосточные СМИ пишут, что лидер "Хизболлы" Хасан Насралла и президент Сирии Башар Асад получили предупреждение о том, что в случае вмешательства в конфликт Израиль откроет второй фронт и "мало не покажется".