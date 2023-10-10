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Председатель КНШ ВС США Чарльз Браун: Мы послали «чёткий сигнал» Ирану о невмешательстве в конфликт Израиля и Палестины

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Председатель КНШ ВС США Чарльз Браун: Мы послали «чёткий сигнал» Ирану о невмешательстве в конфликт Израиля и Палестины

США предупредили Иран о последствиях вмешательства в конфликт Израиля и Палестины, послав "четкий сигнал". Об этом заявил сменивший Марка Милли на посту председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, пишет агентство Reuters.


По данным британского издания, Вашингтон не хотел бы расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран, поэтому предостерег Иран от вмешательства в конфликт. Как заявил Браун, США послали "четкий сигнал" иранским властям. В чем он конкретно заключается, генерал не пояснил.

Мы хотим послать довольно четкий сигнал. Мы не хотим, чтобы это расширялось, цель в том, чтобы Иран получил наше громкое и четкое заявление

- заявил Чарльз Браун.

На данный момент США готовят выделение новой помощи Израилю, голосование по этому вопросу будет проведено в ближайшее время, при этом первые партии уже отправлены. По предварительной информации, американцы намерены предоставить Израилю боеприпасы и зенитные ракеты, поскольку израильская ПРО за последние дни изрядно "просела". Пока конкретики нет, но скоро все узнаем. При этом утверждается, что только выделением боеприпасов и ЗУР помощь не ограничится, рассматриваются различные варианты.

Ранее представитель ХАМАС заявил, что Иран наряду с Сирией и несколькими группировками входит в так называемую "Ось сопротивления", задачей которой является "уничтожение Израиля". Между тем, некоторые ближневосточные СМИ пишут, что лидер "Хизболлы" Хасан Насралла и президент Сирии Башар Асад получили предупреждение о том, что в случае вмешательства в конфликт Израиль откроет второй фронт и "мало не покажется".
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28 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:34
    +10
    в случае вмешательства в конфликт Израиль откроет второй фронт и "мало не покажется".

    Да вы сначала с одним фронтом справьтесь, а потом уж на второй замахивайтесь. (((
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:58
      0
      А они с какого перепугу они Ирану угрожают ? Сами лезут во все негритянские ....., а других стращают. Ирану надо срочно форсировать ядерную программу, это залог их существования.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 07:59
      -4
      Цитата: Егоза
      Да вы сначала с одним фронтом справьтесь, а потом уж на второй замахивайтесь. (((

      Уважаемая Леночка, поверьте мне, США могут себе позволить даже 5 фронтов. Они себя провозгласили мировым инспектором. К сожалению многие сильные страны являются кукловодами США. Они могут наказать страну даже не воюя с ней. Россия не в счёт. Россия одна из не многих стран которая может себя обеспечивать всем (по крайней мере голодным не останутся)
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:09
        -1
        Почему мы должны вам верить ? Сами США заявили военную доктрину где обозначено не более двух конфликтов одновременно ! Не стоит недооценивать арабский мир, те же США помнят 11 сентября, и он реально может повторится куда более масштабно.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 08:16
          -1
          Цитата: Silver99
          Не стоит недооценивать арабский мир, те же США помнят 11 сентября, и он реально может повторится куда более масштабно.

          справедливости ради - все же 11 сентября не конфликт, а терроризм+у сшп и одного конфликта официального сейчас нет. да и после 11.09 они довольно сильно арабский мир - "перетрясли".. поэтому не думаю, что арабы против полосатых потянут- уже пробовали, даже с помощью СССР не особо получилось..
          1. Silver99
            Silver99 Сегодня, 08:19
            0
            Ну уж если совсем быть справедливыми 11 сентября это результат политики США, они их и взростили, и научили и спонсировали. В конфликте можно участвовать и косвенно деньгами и оружием, что США сейчас и делает.
      2. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 08:35
        0
        К сожалению многие сильные страны являются кукловодами США.

        О Великий и могучий русский язык!

        То ли иностранец, то ли жертва ЕГЭ. По русски писать не умеет, а "пужает".
        p.s. По русски будет не "кукловодом", а "куклами". Кукловод - это тот, кто куклами управляет.
  2. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 07:34
    +9
    То есть наступили времена, когда пришла череда США, чертить красные линии, зеленым карандашом?
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:20
      0
      Цитата: Dzenn
      То есть наступили времена, когда пришла череда США, чертить красные линии, зеленым карандашом?

      да они могут что угодно рисовать, воюют то и гибнут - не они и в этом принципиальная разница..
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:30
      -1
      Ага! Заявление этого загорелого товарища по стилю весьма Машу нашу напоминают! laughing
      - Вот как мы вас ужо!
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:36
    +3
    чтобы Иран получил наше громкое и четкое заявление

    - заявил Чарльз Браун.

    Страшные люди афроамериканцы, что Кондолиза Райс, что Колин Пауэл, а теперь и Чарлз Браун.
    Верные псы англосаксов.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:37
    +8
    Мы послали «чёткий сигнал» Ирану —

    ***
    — Иран в ответ тоже послал ...
    ***
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:39
    +1
    Объявлена блокада Газы, с моря Израиль не даст подвозить грузы, в отличии от нас с подобным, они тупо топят всё. Сухопутная только с Египтом и что то мне кажется тамошние генералы не хотят как деды в старое доброе время, проблем с Израилем. Посмотрим кто не выдержит первый, палестинцы без внешней помощи или евреи с гигантскими издержками военной операции. Всё таки ставлю на выдавливание палестинцев в Египет или ещё к кому вывезут.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 07:48
      +1
      палестина с Иорданией граничит, они могут зачистить в ноль весь сектор газа но появятся сотни тысяч кровников
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 07:59
        +2
        Да мне кажется они как то проживут с этими тысячами кровников, которые будут жить в соседних странах. Им вообще не впервой такое.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:58
    -1
    Председатель КНШ ВС США Чарльз Браун: Мы послали «чёткий сигнал» Ирану о невмешательстве в конфликт Израиля и Палестины
    . Самоуверенность до добра никого не доводила... можно подумать, что иранской руководство само не знает, что делать можно/нужно, а чего не стоит делать.
  7. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 07:59
    +1
    Опять заявление из рубрики "это не то" АУГ плывёт (именно плывёт) самолёты БК практически с первого дня подвозят, но - " мы не хотим расширения конфликта"
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:02
    -3
    Хорошая фамилия Насралла. Именно так ответили на борзую американскую заяву и открытие второго фронта. При клоуне Трампе США сделали то же самое, практически уничтожив Палестину. Теперь прилетел голубь с ответом.
  9. A2AD
    A2AD Сегодня, 08:04
    0
    Вашингтон не хотел бы расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран
    То есть собственное вмешательство, для сша это в порядке вещей. А другим вмешиваться они запрещают? Одни возомнили себя в праве решать кто люди, а кто нет. Другие кому можно других убивать, а кому даже нельзя защищаться. Очевидно, и те и эти типичные нацисты с руками по локоть в крови невинных жертв. Впрочем это для всего мира давно очевидно. Сколько бы эти звери не лгали что они белые и пушистые.
  10. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 08:07
    0
    Евреев ни чему не учит украина,тявкая на медведя из за спины дяди Сэма,она потихоньку уничтожается,и не надо думать,что арабы боятся сша....
  11. Александр Иваныч
    Александр Иваныч Сегодня, 08:08
    +1
    На данный момент США готовят выделение новой помощи

    но запрещают другим помогать арабам! Просто замечательно! И это принимая во внимание то, что Палестина была аннексирована евреями при поддержке и помощи Америки. То, что присходит - неминуемо должно было произойти...
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:08
    +1
    США предупредили Иран о последствиях вмешательства в конфликт Израиля и Палестины, послав "четкий сигнал"
    У сигнальщика еще руки не устали махать флажками подавая сигналы? Значит американцы имеют полное право помогать Израилю, украине, Тайваню..., а кому-то запрещено оказывать помощь своему союзнику или тем кого просто поддерживают. Пора уже Сша придержать свою "исключительность" и "гегемонию" хотя бы ради собственной безопасности. Занялись лучше бы внутренними проблемами, а не пытались диктовать, как кому жить и что делать рассыпая угрозы во все стороны. Ну, а Ирану не впервой выслушивать угрозы от Сша в свой адрес. Адаптировались.
  13. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 08:15
    +1
    Амеры надувают щеки и пытаются делать грозное лицо...... А по факту "дяденька, пожалуйста не выгоняйте нас с нефтеносных районов ближнего востока"
  14. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 08:26
    0
    Интересно пошлют ли вас с вашим посланным сигналом
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    0
    Идет назначение виновных . Сейчас США будут выбирать противника по слабее ,что бы окончательно свалить на него вину. А может и атаковать
  16. геологоразведка
    геологоразведка Сегодня, 08:32
    0
    Интересное "кино" получается.
    Посмотрим, что еще китайцы скажут. Да и "арабский" мир в целом, какую "озабоченность" проявит.
    Отдельным моментом будет "миграция" "граждан мира" из этой "тихой гавани", то то они отсиживались за спинами евреев, теперь то можно и на передовую попасть, так сказать - Родина зовет, и не отмажешься...
    Интересненько так внимание от 404й переключили, не зашло "наступление", запустили новый сериал. Опять же с "поддержкой, озабоченностью", да на Израиль то денег выбьют больше чем на 404ю, технология отработана.
    А если еще такой же "цирк" в Армении запустят, "под шумок", будет совсем "интересно"
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:37
    0
    Походу, у матрасни успешно прошел конкурс семафорщиков и наблюдателей, блинкин сигналы по всему миру посылает, теперь вот этот, а кирбиша с селиваном внимательно наблюдают. Семафорно-наблюдательная администрация чумадеда в действии - закат хехемонии навстречу габонии.
  18. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:39
    0
    Цитата: Azerbaijan2023
    ..., поверьте мне, США могут себе позволить даже 5 фронтов. Они себя провозгласили мировым инспектором...

    Доказательств этому пока не существует. Даже на единственном они не действуют в одиночку. А пять - из области фантастики. Ну и как непобедимые вояки они себя нигде не зарекомендовали.
    Так что надорвутся.